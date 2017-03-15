Продолжила дело Касаткиной. Веснина выбила Кербер

Не дождь, так жара
В последнее время погода не слишком жаловала теннисный тур. В прошлом сезоне теннисисты регулярно прятались от дождя. В том числе серьёзно досталось «Ролан Гаррос» и Уимблдону. В этом сезоне неожиданные осадки потрепали теннисный тур в Дохе и Дубае.
По крайней мере Калифорния встретила теннисистов безоблачной погодой. Кого-то это наверняка порадовало, а кого-то не очень, ведь температура каждый день свыше 30 градусов в тени. А на корте на солнце всё было намного жарче. И многим теннисистам такая погода была не по душе.
«В какой-то момент мне просто хотелось убежать с корта в какое-нибудь помещение с кондиционером», — призналась Елена Веснина. 13 марта она провела тяжёлый трёхсетовый матч против Тими Бабош. По ходу встречи Елена обращалась к врачу, который измерил ей давление. В третьем сете обе теннисистки действовали не лучшим образом, но в ключевой момент именно Веснина была активнее, что помогло ей оформить победу и впервые выйти в четвертый круг Индиан-Уэллса.
Её соперница определилась в драматичном сражении Анжелики Кербер и Полин Пармантье. У немки по-прежнему не всё ладится. В решающем сете она уступала 1:4, но сумела вытащить этот тяжёлый поединок. Пармантье до этой встречи ни разу не брала сет у теннисисток топ-10.
Кстати, на этом турнире уже случилось немало примечательных камбэков. Фоньини отыгрался против Кравчука с 0:6, 2:5, Винус Уильямс спасла матч против Янкович с 1:6, 1:4, а Бердых умудрился уступить со счёта 6:1, 5:2 – лаки-лузеру Нисиоке.
Но уровень Томаша в последнее время идёт на спад, так что такие поражения удивляют всё меньше. Так же как и неудачи Симоны Халеп и Агнешки Радваньской. Обе теннисистки проиграли в третьем круге, причём уступили они соперницам, которые проводят хороший сезон. Халеп не справилась с Младенович, а Радваньскую переиграла Шуай Пэн. Из остальных результатов понедельника можно отметить сход героя первой недели – Вашека Поспишила. После победы над Марреем в следующем круге он уступил Душану Лайовичу.
Подача Гарсии не вызвала проблем у Кузнецовой
Очень насыщенное расписание выдалось на 14 марта. По традиции на мартовских «Мастерсах» 1/8 финала проходит в один день, так что в среду мужчины доигрывали третий круг в нижней половине (той самой, где была «четверть смерти»), а девушки определяли всех четвертьфиналисток.
Раньше всех на корт вышли Светлана Кузнецова и Каролин Гарсия. Француженка в третьем раунде остановила Йоханну Конту, показав классную игру на подаче. Здесь же россиянка доминировала в геймах на подаче соперницы. В первом сете Каролин вообще взяла всего два очка на своей подаче. Во втором у неё получалось чуть больше, но в итоге Кузнецова сделала семь брейков за два сета и оформила уверенную победу – 6:1, 6:4.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
3-й круг.
Анжелика Кербер (Германия, 2) — Полин Пармантье (Франция) — 7:5, 3:6, 7:5.
Елена Веснина (Россия, 14) — Тимя Бабош (Венгрия, 25) — 6:4, 1:6, 6:4.
3-й круг.
Анжелика Кербер (Германия, 2) — Полин Пармантье (Франция) — 7:5, 3:6, 7:5.
Елена Веснина (Россия, 14) — Тимя Бабош (Венгрия, 25) — 6:4, 1:6, 6:4.
Для Гарсии это был первый турнир после прекращения успешного парного союза с Кристиной Младенович. Новой партнёршей Кристины стала как раз Кузнецова. Светлана и Кристина уже вышли в четвертьфинал парного разряда, причём во втором матче они обыграли лидеров парной чемпионской гонки – Пэн и Главачкову.
Цибулковой не везёт с россиянками
Российскому дерби в четвертьфинале могла помешать Цибулкова. Хотя словачка с большим трудом выиграла свой предыдущий матч у Кристины Плишковой, да и вообще в этом году выступает не так здорово.
В первой половине встречи россиянка смотрелась предпочтительнее. Она больше атаковала, и подача помогала ей куда чаще. Второй сет больше запомнился своими нетеннисными моментами – у судьи сломался микрофон, и ей пришлось кричать счёт, Доминика взяла медицинский тайм-аут, а Павлюченкова едва не сбила птицу своей подачей.
Россиянка имела шансы в середине сета, но не использовала их, а в концовке упорная словачка нашла возможность перевести игру в третью партию. Перед решающим сетом Павлюченкова побеседовала со своим тренером – Симоном Гоффеном (младшим братом Давида), который постарался её успокоить.
Россиянка снова взялась за дело и постепенно обеспечила себе большой перевес в счёте. Подать на матч с первой попытки не вышло, зато в следующем гейме на приёме она завершила встречу двумя приёмами навылет. Таким образом, в четвертьфинале она в третий раз за сезон сыграет против Кузнецовой. В этом году оба поединка выиграла Анастасия.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
4-й круг.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:1, 6:4.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — 6:4, 3:6, 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Тимя Бачински (Швейцария, 15) – 5:1, — отказ.
Винус Уильямс (США, 12) — Пэн Шуай (Китай, Q) — 3:6, 6:1, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:0.
Кристина Младенович (Франция, 28) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:3.
Елена Веснина (Россия, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 2) — 6:3, 6:3.
4-й круг.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:1, 6:4.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — 6:4, 3:6, 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Тимя Бачински (Швейцария, 15) – 5:1, — отказ.
Винус Уильямс (США, 12) — Пэн Шуай (Китай, Q) — 3:6, 6:1, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:0.
Кристина Младенович (Франция, 28) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:3.
Елена Веснина (Россия, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 2) — 6:3, 6:3.
А для Цибулковой это уже третье поражение от россиянок в текущем году. Помимо Павлюченковой в 2017 году её дважды огорчила Екатерина Макарова.
Мугуруса прервала серию Свитолиной
Элина Свитолина приехала в Индиан-Уэллс с победной серией. Правда, предыдущий турнир в Куала-Лумпуре завершился для неё во втором круге, но так как это был отказ до матча, то серия не прервалась. К матчу четвёртого круга против Гарбинье Мугурусы Элина набрала 15 побед кряду.
Любопытно, что матч между двумя теннисистками из топ-10 поставили только на третий корт по значимости. Мугуруса лучше начала встречу и, несмотря на существенный спад в середине партии, выиграла сет на тай-брейке. Во втором Элина играла практически идеально – 14 ударов навылет и лишь две ошибки. Однако в третьем сете всё резко поменялось. Хотя лёгкий счёт не отражает хода игры. Мугуруса взяла сет под ноль, но первые геймы все прошли в борьбе и с обоюдными шансами – 7:6, 1:6, 6:0.
В четвертьфинале Гарбинье сыграет против Каролины Плишковой, которая недавно разгромила её в Кубке Федерации. Хотя здесь матч пройдёт не в зале, что будет чуть лучше для испанки. Плишковой в четвёртом круге не пришлось сильно напрягаться. Тимя Бачински из-за серьёзной травмы запястья не смогла доиграть первый сет против Каролины.
Веснина впервые обыграла вторую ракетку
Веснина в своём активе уже имела победу над Кербер, причём за ней остался именно их последний поединок. Но всё-таки прошёл он ещё в 2013-м, за три года до восхождения немки на вершину рейтинга. В Индиан-Уэллсе сразу после отказа Серены стало известно, что Кербер вернётся на первое место. Тем не менее в плане игры в Калифорнии Анжелика не выглядела как первая ракетка мира. Как мы уже говорили, она не без труда прошла Пармантье, а справиться с Весниной ей не удалось.
Елена активно начала матч и выполнила пару приёмов навылет. Россиянка действовала намного активнее, но и ошибок в её действиях тоже было предостаточно. Тем не менее Веснина прибавила в концовке партии, которая получилась очень интересной и зрелищной — в этот отрезок матча обе девушки играли на высоком уровне. Во второй партии немка была словно не в своей тарелке и допускала ещё больше неточностей.
Довольно быстро Елена повела 4:1 с двойным брейком, но в этот момент Кербер собралась и выиграла восемь очков из девяти. И всё же Елена смотрелась в этой встрече лучше и сумела удержать перевес — 6:3, 6:3. Впервые в карьере она победила первую или вторую ракетку мира и вышла (тоже впервые) в четвертьфинал турнира серии Premier Mandatory.
Новая встреча старых знакомых
А в мужском турнире никто не смог помешать новой встрече Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Правда на сей раз они столкнулись уже на стадии 1/16 финала. Так рано между собой они не играли уже 13 лет.
Надаль в третьем раунде справился с Фернандо Вердаско – 6:3, 7:5, а Федерер обыграл Стива Джонсона – 7:6, 7:6. Прошло всего полтора месяца с их встречи в финале Открытого чемпионата Австралии, где Роджер победил в пяти партиях.
Любопытно, что матч с такой невероятной афишей не попал в вечернюю программу. Матч пройдёт четвёртым запуском, а в Москве в это время будет около трёх часов ночи.
Боевой настрой Джоковича
Хуан-Мартин дель Потро проводит лишь третий турнир в этом сезоне, но уже во второй раз ему на ранней стадии попадается Новак Джокович. В Акапулько серб с большим трудом обыграл соперника, отыграв брейк в третьем сете.
В этот раз теннисисты тоже не разочаровали зрителей. Матч получился интересным, хотя чуть менее напряжённым, чем встреча в Акапулько. Хотя в первых двух сетах борьбы хватало. В стартовой партии серб отыграл брейк, а в концовке дожал соперника, несмотря на ошибки линейных судей не в пользу второго сеяного. А вот во втором сете активность сербу не помогала. Он отпустил соперника на два брейка, а отыграть успел только один.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. «Мастерс-1000». Хард (открытые корты).
3-й круг.
Йосихито Нисиока (Япония, LL) — Томаш Бердых (Чехия, 13) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) — 7:5, 6:3.
Кей Нисикори (Япония, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — 6:2, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Фернандо Вердаско (Испания, 26) — 6:3, 7:5.
Ник Кирьос (Австралия, 15) — Александр Зверев (Германия, 18) — 6:3, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Стив Джонсон (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Джек Сок (США, 17) — Григор Димитров (Болгария, 12) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Новак Джокович (Сербия, 2) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 31) — 7:5, 4:6, 6:1.
3-й круг.
Йосихито Нисиока (Япония, LL) — Томаш Бердых (Чехия, 13) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) — 7:5, 6:3.
Кей Нисикори (Япония, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — 6:2, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Фернандо Вердаско (Испания, 26) — 6:3, 7:5.
Ник Кирьос (Австралия, 15) — Александр Зверев (Германия, 18) — 6:3, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Стив Джонсон (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Джек Сок (США, 17) — Григор Димитров (Болгария, 12) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Новак Джокович (Сербия, 2) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 31) — 7:5, 4:6, 6:1.
И всё же в решающем сете перевес у Джоковича был велик. Серб переигрывал соперника на задней линии. Аргентинец какое-то время держался благодаря подаче, но после первого же брейка игра полностью перешла под контроль Новака – 7:5, 4:6, 6:1. Как и в Акапулько после победы над дель Потро серба ждёт матч с Ником Кирьосом, который в двух сетах справился с Александром Зверевым. Напомним, что в Мексике австралиец сумел обыграть Новака.
Кстати, Джокович остаётся ещё и в парном турнире, так что в среду ему играть два матча. В паре вместе с Виктором Троицки они вышли в четвертьфинал, причём по ходу турнира выбили лучший дуэт мира – Маю/Эрбер.
Среди других матчей можно отметить поражение Григора Димитрова. Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии здесь выбыл в третьем круге. У болгарина был тройной матчбол в третьем сете против Джека Сока, но в итоге на решающем тай-брейке встречу выиграл американец.
В следующий игровой день уже придёт черёд мужчин в один день провести все встречи 1/8 финала, среди которых, конечно, выделяется матч Федерера против Надаля. А у девушек пройдут только два четвертьфинала – Кузнецова – Павлюченкова и Плишкова – Мугуруса.