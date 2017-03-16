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175 лет назад 2016
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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Кузнецова стремится в третий калифорнийский финал

Светлана Кузнецова в российском дерби обыграла Анастасию Павлюченкову, Федерер разгромил Надаля, а Джокович снова проиграл Кирьосу.
16 марта 2017, четверг. 11:15. Теннис

Загруженная среда


Второй понедельник на Уимблдоне называют Manic Monday, или маниакальным понедельником. Дело в том, что в этот день проходят все матчи 1/8 финала у мужчин и у женщин. В Индиан-Уэллсе в среду проводится не 16 матчей, а 12, но это всё равно много. Прежде всего российских любителей тенниса интересовал первый женский четвертьфинал, в котором выясняли отношения Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Светлана вела по личным встречам 5-3, но Павлюченкова выиграла две предыдущие в этом сезоне. Когда россиянки встречаются до финала, то обычно хочется, чтобы особой борьбы не было для сохранения сил на следующий поединок для победительницы. Да, полуфиналы только в пятницу, но играть на 35-градусной жаре в разгар дня никому особо не хочется.
Индиан-Уэллс 2017 . 1/4 финала
15 марта 2017 года, среда. 23:10 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Светлана
Кузнецова
3:6 2:6

Светлана провела практически образцовый поединок. Она сразу же захватила инициативу и расслабилась только на самом старте второго сета. Девушки играли быстро, длинных обменов на задней линии почти не было. Кузнецова лучше подавала и в целом действовала намного активнее. Павлюченкова никак не могла наладить прицел и очень часто ошибалась. Показалось, что во втором сете после выхода тренера Анастасия немного преобразилась, но только показалось — Кузнецова быстро вернулась на свой уровень и выиграла шесть геймов подряд, а с ними и матч — 6:3, 6:2. Отметим, что это 10-е подряд поражение Павлюченковой на четвертьфинальной стадии. Впрочем, в любом случае этот турнир она может занести себе в актив.

Плишкова стала соперницей Кузнецовой


Соперница Кузнецовой определялась вечером в сражении Гарбинье Мугурусы и Каролины Плишковой. Матч получился очень упорным. Каролина взяла верх на двух тай-брейках, хотя Мугуруса подавала на сет в первой партии, а во второй, отыгравшись со счёта 2:5 и двух матчболов, она несколько раз была в двух очках от выигрыша сета. Тем не менее Плишкова взяла все ключевые очки, а на матчболе Мугуруса допустила двойную — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) в пользу чешки. Отметим, что Каролина выиграла у испанки уже шесть встреч подряд.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) – 6:3, 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Кирьос во второй раз подряд обыграл Джоковича


У мужчин, как мы уже говорили, состоялось восемь встреч, но основное внимание было приковано к двум в нижней части сетки — Ник Кирьос против Новака Джоковича и Рафаэль Надаль против Роджера Федерера. Серб, конечно, хотел отыграться за поражение двухнедельной давности, но он начал матч очень медленно. Постепенно Новак вошёл в игру, но свой лучший теннис так и не показал.
Индиан-Уэллс 2017 . 4-й круг
16 марта 2017 года, четверг. 01:10 МСК
Ник
Кирьос
Новак
Джокович
6:4 7:6

Он действовал вяло, слабо играл на приёме, не имел перевеса в обменах на задней линии, а ещё совсем не шли удары слева. Кирьос же отлично подавал и никаких шансов своему более именитому сопернику не давал. Отметим, что единственный брейк во встрече Ник реализовал, когда играл очень пассивно, но в данной ситуации терпение принесло результат.

После проигрыша первого сета Джокович разбил ракетку и сумел немного преобразиться, по крайней мере стал держать свою подачу. Однако для выигрыша сета этого мало. На тай-брейке австралиец сделал эйс на второй подаче при счёте 3:2, что стало ключевым событием матча. Новак не выиграл ни одного мяча на приёме и во второй раз за две недели проиграл австралийцу — 4:6, 6:7 (3:7). Второй раз подряд Джокович обыгрывает дель Потро, а на следующий день уступает Нику. Позднее серб завершил свои выступления и в парном разряде.

Летающий Федерер


Затем на центральный корт вышли участники главного матча дня — Надаль и Федерер. Теннисисты встречались на корте уже 38 раз, и это был лишь второй случай, когда они попали друг на друга до четвертьфинальной стадии (групповой этап Итогового турнира оставим за скобками). Пожалуй, основная интрига заключалась в том, сумеет ли Федерер впервые в карьере в третий раз подряд обыграть Надаля. Сумел. И сделал это очень убедительно и красиво.
Индиан-Уэллс 2017 . 4-й круг
16 марта 2017 года, четверг. 03:25 МСК
Рафаэль
Надаль
Роджер
Федерер
2:6 3:6

У Роджера на великолепном уровне работал удар слева, он буквально парил над кортом, активно принимал, выходил к сетке и по всем статьям переигрывал Надаля, который просто не знал, что с таким Федерером делать. За час с небольшим швейцарец выполнил 26 ударов навылет и допустил 17 неточностей — 6:2, 6:3. Да, Надаль не играл на своём максимуме, но это не умаляет заслуг Роджера, который провёл едва ли не идеальный матч. Теперь в четвертьфинале ему играть как раз с Кирьосом.
«Мастерс-1000». Индиан-Уэллс, США.
1/8 финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 6:4, 7:6.
Кей Нисикори (Япония, 4) — Дональд Янг (США) — 6:2, 6:4.
Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 6:3, 3:6, 6:3.
Ник Кирьос (Австралия, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:4, 7:6.
Джек Сок (США, 17) — Малек Жазири (Тунис) — 4:6, 7:6, 7:5.
Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Рафаэль Надаль (Испания, 5) — 6:2, 6:3.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Йосихито Нисиока (Япония, LL) — 3:6, 6:3, 7:6.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 6:3, 6:2.

Вавринка не без труда прошёл Нисиоку


Из других матчей отметим вторую подряд очень тяжёлую победу Джека Сока — на сей раз он обыграл Малека Жазири 7:5 в третьем сете. Такая же упорная борьба была и в матче Стэна Вавринки и лаки-лузера Йосихито Нисиоки. Напомним, что японец проиграл в финальном раунде квалификации Элиасу Имеру, но обыграл его как лаки-лузер на следующий день уже в стартовом раунде.


Затем Нисиока выиграл ещё две встречи и стал первым в истории лаки-лузером, дошедшим до четвёртого круга в Индиан-Уэллсе. У него были все возможности сделать следующий шаг, но в самой концовке японец занервничал и дважды не подал на матч. Стэн, несмотря на 54 неточности, прошёл дальше — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

В четверг в Индиан-Уэллсе пройдут два первых четвертьфинала у мужчин — Пабло Карреньо-Буста против Пабло Куэваса и Вавринка против Доминика Тима, а также два заключительных четвертьфинала у женщин — Каролина Возняцки сыграет с Кристиной Младенович, а Елена Веснина скрестит ракетки с Винус Уильямс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Каролина Плишкова Ник Кирьос Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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