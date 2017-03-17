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175 лет назад 2016
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Елена Веснина
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Сказка Весниной в Индиан-Уэллсе продолжается

Елена Веснина в напряжённом матче победила Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Кристиной Младенович.
17 марта 2017, пятница. 12:15. Теннис

Веснина продолжает своё шествие


Турнир в Индиан-Уэллсе приближается к самым интересным матчам. Если в среду, 15 марта, состоялось 10 одиночных встреч, то в четверг — только четыре. При этом нельзя сказать, что все вызывали большой интерес. При всём уважении к Пабло Карреньо-Бусте и его тёзке Куэвасу, это было локальное сражение, которого прежде всего ждали испанские и уругвайские болельщики. Совсем другое дело — матч Елены Весниной и Винус Уильямс.


Это была игра двух теннисисток топ-15, встречавшихся до того пять раз. Машинально фавориткой этого противостояния хотелось назвать Винус, но по многим объективным критериям именно Елена имела больше шансов на победу. Во-первых, она вела 3-2 по личным встречам, в том числе она выиграла оба матча на территории США. Во-вторых, накануне Веснина обыграла бывшую и будущую первую ракетку мира Анжелику Кербер. В-третьих, начиная с сезона-2016 Елена показывает замечательный теннис. Уильямс периодически тоже напоминает себя прежнюю, как это было, например, на Australian Open, но после того финала американка не слишком впечатляет.

В Санкт-Петербурге она проиграла уже в первом матче, а в Индиан-Уэллсе едва не уступила Елене Янкович, а в четвёртом круге провела трудный матч с квалифаером Шуай Пэн. В общем, основания рассчитывать на победу Елены у российских болельщиков были. Тренер Винус Дэвид Уитт говорил перед матчем, что его подопечной нужно уверенно стартовать и не допустить провала, но он как раз и произошёл.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы

Кристина Младенович (Франция, 28) — Каролина Возняцки (Дания, 13) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Елена Веснина (Россия, 14) — Винус Уильямс (США, 12) — 6:2, 4:6, 6:3.

Елена проявила характер


Уильямс очень слабо подавала, плохо передвигалась по корту и позволяла Елене полностью диктовать условия. Россиянка имела все шансы выиграть сет за 20-25 минут, но при счёте 3:0 она упустила двойной брейк-пойнт и позволила сопернице войти в матч. Тем не менее в целом Веснина играла куда активнее и при помощи двух двойных Уильямс в восьмом гейме закономерно оставила сет за собой — 6:2.

Но расслабиться болельщикам Елены было рановато. В тех самых двух матчах в США, о которых мы уже говорили, Веснина тоже легко брала первый сет, но Уильямс доводила дело до решающей партии. Вот и на сей раз Винус постепенно начала прибавлять — в первую очередь в мощи. Во втором сете мы увидели классические розыгрыши, в которых Уильямс с каждым ударом бьёт всё сильнее и в результате добивается своего.

Правда, брейк ей подарила сама россиянка, которая допустила две двойные в пятом гейме. Елена тут же отыграла подачу, но провалилась при счёте 4:4 — ещё три двойные. Уильямс практически ничего не пришлось делать, чтобы вновь повести с брейком. На сет Винус подала уверенно — 6:4.

Спад Елены продолжился и в начале третьего отрезка, но россиянка быстро переключилась и выиграла пять геймов из следующих шести — 5:2. Уильямс немного подустала и уже играла не так хорошо, как во втором сете, а Веснина действительно демонстрировала отличный теннис. Проходила подача, да и удары с задней линии стали приносить свои плоды. Винус хорошо пользовалась подачей в тело, с которой россиянка справлялась не так хорошо, но при счёте 2:5 Уильямс требовалось что-то большее.
Индиан-Уэллс 2017 . 1/4 финала
17 марта 2017 года, пятница. 03:10 МСК
Винус
Уильямс
Елена
Веснина
2:6 6:4 3:6

Этим большим оказалось волнение Елены. Она упустила три матчбола на приёме, а на своей подаче начала с 0:40. Но Елена отыграла тройной брейк-пойнт, а затем спасла ещё три брейк-пойнта. С четвёртого матчбола россиянка завершила этот очень нервный и трудный матч в свою пользу — 6:2, 4:6, 6:3. Статистика говорит о том, что качество было не слишком высоким, и это действительно так, но по напряжению и драматизму этот матч стал настоящим триллером. Впервые в карьере Веснина вышла в полуфинал на соревновании Premier Mandatory!
«Мастерс-1000». Индиан-Уэллс, США.
Четвертьфиналы

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) — Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — 6:1, 3:6, 7:6.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Доминик Тим (Австрия, 8) — 6:4, 4:6, 7:6.

Младенович поспорит с Весниной за финал


Соперница Елены определилась в утренней программе. Ещё один трёхсетовый матч провели Кристина Младенович и Каролина Возняцки. Датчанка выиграла первый сет, хотя в начале партии лучше смотрелась француженка. Она имела 10 брейк-пойнтов, но реализовала всего один. Во втором сете Каролина сразу повела с брейком, но Младенович наконец стала использовать свои шансы на приёме и вышла вперёд 5:3.
Индиан-Уэллс 2017 . 1/4 финала
16 марта 2017 года, четверг. 21:15 МСК
Каролина
Возняцки
Кристина
Младенович
6:3 6:7 2:6

Подать на сет ей помешали в том числе две двойные, но на тай-брейке она сразу получила перевес и сумела его удержать. В третьей партии Возняцки взяла медицинский тайм-аут из-за травмы стопы. Матч она продолжила, но передвигалась чуть хуже, чем раньше. Младенович сделала брейк при счёте 2:2 и в итоге добилась победы со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Карреньо-Буста и Вавринки выиграли на решающих тай-брейках


Оба мужских четвертьфинала тоже прошли в трёх сетах. Более того, в обоих случаях дело доходило до решающего тай-брейка. Сначала Карреньо-Буста, отыграв два матчбола, обыграл Куэваса — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4). Первый матчбол уругвайца оказался очень красивым. Пабло блестяще играл в обороне и доставал очень трудные мячи, но всё же испанец выиграл то очко, а затем преуспел на тай-брейке.

Очень упорный поединок провели и Стэн Вавринка с Домиником Тимом. Они обменялись выигранными сетами со счётом 6:4, а в третьем Тим дошёл до тай-брейка, хотя ему пришлось отыгрывать матчбол. В 13-м гейме австриец свой лучший теннис не показал. Вавринка во второй раз подряд выиграл на решающем тай-брейке. Накануне он таким образом прошёл Йосихито Нисиоку. Отметим, что швейцарец вновь много ошибался, но зато проявил характер.

В пятницу, 17 марта, пройдут два заключительных четвертьфинала у мужчин и два полуфинала у женщин. Сначала на корт выйдут Роджер Федерер и Ник Кирьос, затем Джек Сок и Кей Нисикори, а вечером встретятся Младенович и Веснина, после чего состоится матч Каролины Плишковой и Светланы Кузнецовой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Доминик Тим Елена Веснина Каролина Возняцки Кристина Младенович Пабло Куэвас Станислас Вавринка
Новости. Теннис
17 марта 2017, пятница
11:51 Младенович: хотела выйти на корт и сражаться, чтобы потом ни о чём не жалеть
11:13 Веснина: Младенович проводит прекрасный сезон. Она набрала отличный ход
10:48 Возняцки: я боролась до конца, но этого оказалось недостаточно
10:19 Веснина: в концовке боролась так, словно это последний гейм в моей жизни
09:52 Клаасен и Рам вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
09:03 Александрова сыграет с Калинской в полуфинале турнира ITF в Китае
08:55 Донской проиграл Кавчичу в четвертьфинале челленджера в Шэньчжэне
08:37 Вавринка победил Тима и вышел в полуфинал в Индиан-Уэллсе
08:32 Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе в паре
05:26 Веснина обыграла В. Уильямс в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
02:41 Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе
02:32 Хачанов вышел в 1/4 финала челленджера в Ирвинге, где сыграет с Кукушкиным
16 марта 2017, четверг
23:57 Младенович одолела Возняцки в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
23:49 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — В. Уильямс в Индиан-Уэллсе
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07:28 Кар. Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе
06:40 Вавринка одержал волевую победу над Нисиокой в 1/8 финала Индиан-Уэллса
05:29 Макарова и Веснина стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в паре
05:22 Федерер победил Надаля и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
05:16 Джокович проиграл Кирьосу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе
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