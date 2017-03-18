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175 лет назад 2016
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Елена Веснина и Светлана Кузнецова
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Кузнецова и Веснина добились исторического финала в Индиан-Уэллсе

Второй раз в истории женского турнира в Индиан-Уэллсе состоится финал с участием соотечественниц — за трофей поспорят Кузнецова и Веснина.
18 марта 2017, суббота. 11:02. Теннис
«Мастерс-1000». Индиан-Уэллс, США.
Четвертьфиналы

Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Ник Кирьос (Австралия, 15) — отказ.
Джек Сок (США, 17) — Кей Нисикори (Япония, 4) — 6:3, 2:6, 6:2.

Кирьос не смог выйти на корт


В пятницу, 17 марта, в Индиан-Уэллсе прошло три матча из запланированных четырёх. Многие с интересом ожидали встречи Роджера Федерера и Ника Кирьоса, но она не состоялась. Австралиец был вынужден сняться из-за пищевого отравления. «К сожалению, я не смогу сыграть сегодня, потому что плохо себя чувствую. Надеюсь, что это просто пищевое отравление и серьёзных причин для беспокойства нет. Я всю ночь не спал из-за недомогания, поэтому у меня совершенно нет сил, а чтобы иметь шанс выиграть у Роджера, я должен быть в лучшей форме. Это непростое решение, потому что именно ради таких матчей мы и тренируемся, но сегодня я не в состоянии выйти на корт. Прошу прощения у болельщиков, но здоровье – это самое важное. Надеюсь на ваше понимание».


Таким образом, Федерер вышел в полуфинал, а его соперник определялся в матче Кея Нисикори и Джека Сока. Японец считался фаворитом, но Джек уже несколько раз проявил свой бойцовский характер в Индиан-Уэллсе.
Трёх предыдущих соперников он победил в трёх сетах, при этом с Димитровым он отыграл матчбол, а с Жазири взял верх только со счётом 7:5 в третьем сете. Матч с Нисикори американец начал уверенно и выиграл первую партию 6:3, но затем японец прибавил, хотя выйти на свой уровень ему по сути так и не удалось. Сок действовал намного активнее, чаще ходил вперёд и больше выигрывал мячей у сетки. В решающем отрезке он оказался заметно сильнее именитого японца и добился главной победы в карьере — 6:3, 2:6, 6:2. Нисикори после матча отметил, что действительно не играл в свой лучший теннис, но при этом похвалил соперника, который действовал замечательно.
Федерер же получил не только день отдыха, но и объективно более лёгкого соперника для полуфинала, хотя, повторимся, сейчас Сок на ходу.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Полуфиналы

Елена Веснина (Россия, 14) — Кристина Младенович (Франция, 28) — 6:3, 6:4.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Веснина вышла в первый большой финал


Куда больший интерес у российских любителей тенниса вызывали матчи вечерней программы, ведь там первый российский финал с Кубка Кремля — 2015 пытались организовать Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Елена, проводящая свой второй лучший турнир в карьере после Уимблдона-2016, где она дошла до полуфинала (если мы берём только крупные соревнования), встречалась с Кристиной Младенович. Оба предыдущих матча выиграла россиянка. Прямо перед встречей она честно заявила, что у неё хорошие шансы победить вновь. Кроме того, Елена назвала Кристину теннисисткой, подающей большие надежды, а также добавила, что и себя она относит к таковым! Действительно, после свадьбы в конце 2015 года Веснина словно начала вторую карьеру: полуфинал Уимблдона, золото Олимпиады в паре, победа на Итоговом турнире (тоже в парном разряде), первый полуфинал на соревнованиях Premier 5 или Premier Mandatory.

Конечно, хотелось большего, и Елена сразу прекрасно начала — 5:0. Такой же быстрый старт был и с Винус Уильямс в предыдущем раунде. На сей раз, правда, убедительно взять партию не удалось. Россиянка немного сбавила обороты, а свою подачу проиграла на трёх ошибках. Кристина же, которая в дебюте совсем не справлялась с низкими неудобными слайсами, приноровилась и стала атаковать сама. И всё же перевес был слишком большим. Вторую подачу на сет Веснина провела уверенно и выиграла её — 6:3.
Индиан-Уэллс 2017 . 1/2 финала
18 марта 2017 года, суббота. 05:00 МСК
Кристина
Младенович
Елена
Веснина
3:6 4:6

По схожему сценарию начался и второй сет — 3:0 с двойным брейком. У француженки ничего не получалось, а Елена действовала на высоком уровне и вскоре повела уже 5:1. Когда казалось, что россиянка легко выйдет в финал, Младенович раскрепостилась и наконец продемонстрировала свой теннис. Она начала играть первым номером, наносить плотные глубокие удары, ходить вперёд, Весниной же приходилось много времени проводить в обороне. Кристина отыграла матчбол при 1:5, выиграла тот гейм, а затем ещё два. При 5:4 к Елене вышел тренер и папа Сергей, который сумел её успокоить. Он сказал, что ничего не произошло, ты по-прежнему впереди, просто надо взять следующий гейм. Совет папы помог — 6:3, 6:4. Веснина показала очень хороший теннис и впервые вышла в большой финал.

Кузнецова организовала российский финал



Через 10 минут на корте появились Светлана Кузнецова и Каролина Плишкова, которые определяли соперницу Елены. Девушки встречались дважды, и каждая выиграла по одному матчу, при этом в трёх сетах. Словом, были все предпосылки к тому, что и третья встреча окажется упорной. Так и получилось. Кузнецова была близка к уверенной победе в стартовой партии, но, ведя 3:0 и имея перевес 40:15 на своей подаче, она позволила Плишковой вернуться в сет. Чешка совсем не вошла в игру и била по аутам, однако брейк придал ей уверенности. Каролина стала стремительно сокращать разрыв в счёте и вскоре уже оказалась в двух очках от выигрыша партии. Светлана вовремя вернулась в матч и перевела сет в тай-брейк, а там Плишкова вновь стала ошибаться. Кузнецова повела 6:2, но три сетбола упустила. На третьем россиянка явно занервничала и сделала двойную. Чешка едва не совершила полноценный камбэк, но в этот момент у Светланы прошла отличная обводка справа по линии.
Индиан-Уэллс 2017 . 1/2 финала
18 марта 2017 года, суббота. 06:45 МСК
Каролина
Плишкова
Светлана
Кузнецова
6:7 6:7

Логично, что россиянка расслабилась после такого напряжённого и нервного сета. Четвёртый раз подряд на этом турнире она уступила свою подачу после выигранной первой партии. Правда, Светлана не отпустила соперницу, а тут же восстановила равновесие. В отличие от первого отрезка, никому не удалось получить большого перевеса и теннисистки спокойно дошли до второго подряд тай-брейка. Кузнецова провела его на высоком уровне и добилась победы со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Плишкова при этом отлично подавала, а всего своими активными действиями выиграла 42 мяча — на 14 больше, чем россиянка. Однако чешка неудачно ходила вперёд и постоянно нарывалась на обводки Светланы. Кроме того, с задней линии Каролина тоже действовала не лучшим образом и часто ошибалась, а Светлана грамотно пользовалась тем, что Плишкова не очень хорошо передвигается.


В результате во второй раз в истории турнира состоится финал среди двух соотечественниц, и вновь с участием двух россиянок! В 2006 году Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву, а теперь за титул поспорят Кузнецова и Веснина. Это грандиозный успех для российского женского тенниса с учётом того, что турнир в Индиан-Уэллсе многие неофициально называют пятым «Шлемом». Очень приятно, что престижный трофей в любом случае выиграет россиянка. Остаётся пожелать девушкам показать красивый теннис, чтобы этот финал доставил удовольствие не только их соотечественникам, но и любителям тенниса во всём миру. В субботу же, 18 марта, пройдут полуфиналы у мужчин: Федерер против Сока и Пабло Карреньо-Буста против Стэна Вавринки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Веснина Каролина Плишкова Кристина Младенович Роджер Федерер Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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