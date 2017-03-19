Праздник на нашей улице. 13 крупных российских финалов в WTA

Российские финалы на крупных турнирах WTA:
1. «Ролан Гаррос»-2004. Мыскина – Дементьева – 6:1, 6:2.
2. Кубок Кремля — 2004. Мыскина – Дементьева – 7:5, 6:0.
3. US Open — 2004. Кузнецова – Дементьева – 6:3, 7:5.
4. Индиан-Уэллс-2006. Шарапова – Дементьева – 6:1, 6:2.
5. Майами-2006. Кузнецова – Шарапова – 6:4, 6:3.
6. Кубок Кремля — 2006. Чакветадзе – Петрова – 6:4, 6:4.
7. Доха-2008. Шарапова – Звонарёва – 6:1, 2:6, 6:0.
8. Берлин-2008. Сафина – Дементьева – 3:6, 6:2, 6:2.
9. Олимпиада-2008. Пекин. Дементьева – Сафина — 3:6, 7:5, 6:3.
10. Токио-2008. Сафина – Кузнецова – 6:1, 6:3.
11. Рим-2009. Сафина – Кузнецова – 6:3, 6:2.
12. «Ролан Гаррос»-2009. Кузнецова – Сафина – 6:4, 6:2.
13. Торонто-2009. Дементьева – Шарапова – 6:4, 6:3.
14. Индиан-Уэллс-2017. Кузнецова – Веснина — ?
1. «Ролан Гаррос»-2004. Мыскина – Дементьева – 6:1, 6:2.
2. Кубок Кремля — 2004. Мыскина – Дементьева – 7:5, 6:0.
3. US Open — 2004. Кузнецова – Дементьева – 6:3, 7:5.
4. Индиан-Уэллс-2006. Шарапова – Дементьева – 6:1, 6:2.
5. Майами-2006. Кузнецова – Шарапова – 6:4, 6:3.
6. Кубок Кремля — 2006. Чакветадзе – Петрова – 6:4, 6:4.
7. Доха-2008. Шарапова – Звонарёва – 6:1, 2:6, 6:0.
8. Берлин-2008. Сафина – Дементьева – 3:6, 6:2, 6:2.
9. Олимпиада-2008. Пекин. Дементьева – Сафина — 3:6, 7:5, 6:3.
10. Токио-2008. Сафина – Кузнецова – 6:1, 6:3.
11. Рим-2009. Сафина – Кузнецова – 6:3, 6:2.
12. «Ролан Гаррос»-2009. Кузнецова – Сафина – 6:4, 6:2.
13. Торонто-2009. Дементьева – Шарапова – 6:4, 6:3.
14. Индиан-Уэллс-2017. Кузнецова – Веснина — ?
19 марта на престижном соревновании в Индиан-Уэллсе за титул сразятся две россиянки – Елена Веснина и Светлана Кузнецова. В честь этого знаменательного события мы решили вспомнить российские финалы на других крупных турнирах. Мы собрали «Большие шлемы», Олимпиады, а также турниры первой категории и их преемники – «Премьеры-М» и «Премьеры-5».
«Ролан Гаррос»-2004. Мыскина – Дементьева – 6:1, 6:2.
Для болельщиков со стажем это наверняка самый памятный российский финал. Действительно, это был исторический прорыв. До этого турнира россиянки не выигрывали турниры «Большого шлема», а здесь российская победа была гарантирована уже после полуфиналов. И, по сути, это было начало российского доминирования на женской теннисной сцене.
У Анастасии Мыскиной тогда самым тяжёлым вышел матч с другой россиянкой – Светланой Кузнецовой. В четвёртом круге Анастасия выиграла у неё 8:6 в решающем сете, отыграв матчболы. А вот с Винус Уильямс и Линдсэй Дэвенпорт Мыскина разобралась увереннее. Елена Дементьева в четвертьфинале остановила Амели Моресмо на её домашнем турнире «Большого шлема».
Решающий матч прошёл совсем без борьбы. Дементьева допустила слишком много ошибок как с подачи, так и с задней линии. Мыскина оформила победу всего за час и вошла в историю как первая россиянка, победившая на турнире «Большого шлема».
US Open — 2004. Кузнецова – Дементьева – 6:3, 7:5.
Это был уже третий «Шлем» за год, который достался россиянкам, ведь Уимблдон-2004 выиграла Мария Шарапова. 19-летняя Кузнецова достаточно уверенно добралась до финала в Нью-Йорке, проиграв лишь один сет в полуфинале с Дэвенпорт.
А вот у Дементьевой была очень непростая дорога к финалу. Напомним, что US Open – единственный турнир «Большого шлема», где при счёте 6:6 в решающем сете играется тай-брейк. И в четвертьфинале против Моресмо, и в полуфинале против Каприати Елена доводила дело до решающего тай-брейка, но в ключевые моменты Дементьева оказывалась сильнее.
Этот финал Елена провела куда лучше, чем предыдущий. Здесь она играла на высоком уровне, просто Кузнецова действовала ещё лучше. У Дементьевой так и не получилось выиграть турнир «Большого шлема», но зато она преуспела на Олимпиаде, о которой мы ещё поговорим.
Кубок Кремля — 2004. Мыскина – Дементьева – 7:5, 6:0.
Важно отметить, что вплоть до 2009 года Кубок Кремля являлся турниром первой категории. Так что и призовой фонд был свыше миллиона, и состав соответствующий, поэтому это был ещё один весьма значимый финал для россиянок. Кстати, до полуфинала тогда дошли сразу три россиянки. Помимо Анастасии и Елены туда добралась Елена Бовина, которая в итоге не справилась с Дементьевой. А Мыскина, точно как и на «Ролан Гаррос» того же года, в полуфинале переиграла Дэвенпорт.
Первый сет получился нервным и напряжённым. Елена даже вела в счёте 5:3, но после этого проиграла десять геймов кряду. Дементьева настраивалась на активный теннис, но блестящая игра Мыскиной во второй половине встречи не позволила воплотить установку в реальность.
Индиан-Уэллс-2006. Шарапова – Дементьева – 6:1, 6:2.
В истории Индиан-Уэллса это был первый финал, в котором встретились представительницы одной страны. А вторым станет предстоящий матч между Весниной и Кузнецовой, то есть оба раза соперницами становились россиянки. В 2006-м Шарапова была посеяна под третьим номером, а Дементьева – под четвёртым.
Мария находилась в прекрасной форме и уничтожала на своём пути одну соперницу за другой. Дементьевой приходилось постоянно сражаться. Трижды она выигрывала встречи, уступая первую партию. Так она прошла Саню Мирзу, Ану Иванович и первую сеяную Жюстин Энен. Матч с Жюстин продолжался 2 часа 52 минуты.
Решающий поединок прошёл под диктовку Шараповой. У Дементьевой был всплеск во втором сете, когда она повела 2:0 и имела шансы на второй брейк, но после этого она проиграла шесть геймов кряду.
Майами-2006. Кузнецова – Шарапова – 6:4, 6:3.
Это был очень удачный март для российского женского тенниса. Да и вообще тот год был отличным: из девяти турниров первой категории лишь в одном не было россиянок в финале. Майами до 2006 года россиянкам не покорялся. Дементьева проиграла в финале в 2004-м, а Шарапова – в 2005-м.
Во Флориде путь Марии к финалу был тяжелее, чем на предшествующем турнире в Индиан-Уэллсе. В Калифорнии она вообще ни сета не проиграла, а тут были тяжёлые матчи с Марией Кириленко и Татьяной Головин. Полуфинал вообще завершился трагично для француженки, так как она сильно подвернула ногу и не смогла доиграть встречу против Шараповой.
У Кузнецовой самым тяжёлым был матч третьего круга против Мартины Хингис, даже пришлось отыгрывать матчболы. Зато в остальных встречах она выглядела заметно сильнее соперниц.
В том числе ей удалось остановить Шарапову в финале и не дать ей оформить «солнечный дубль». Удар справа у Кузнецовой в том поединке работал феноменально. В обоих сетах Светлана лучше стартовала, а потом удерживала перевес.
Кубок Кремля — 2006. Чакветадзе – Петрова – 6:4, 6:4.
Это единственное попадание обеих теннисисток в этот список. Состав на Кубке Кремля тогда был убойным — в Москву приехала первая ракетка мира Моресмо, Шарапова и многие другие.
Именно с Шараповой в четвертьфинале должна была сыграть Чакветадзе, но Мария снялась до матча из-за травмы. Анна обыграла ещё двух россиянок по пути к финалу – Сафину и Дементьеву. Также и Петровой пришлось пройти двух соотечественниц – Лиховцеву и Звонарёву. В полуфинале у Надежды был тяжёлый матч с Николь Вайдишовой, который она выиграла только на решающем тай-брейке.
Перед финалом ходили слухи, что Петрова может не выйти на матч из-за травмы, но в итоге встреча состоялась. Важной была концовка равного первого сета, а во втором 19-летняя Чакветадзе имела уже чуть более существенный перевес. Для Анны этот титул в итоге стал самым ценным среди тех, что она завоевала.
Доха-2008. Шарапова – Звонарёва – 6:1, 2:6, 6:0.
В 2007-м с российскими финалами не задалось, зато 2008-й вышел весьма урожайным. Началось всё на первом в сезоне турнире первой категории в Дохе.
Шарапова тогда находилась в рейтинге значительно выше Веры. Мария была четвёртой сеяной и вообще в том году через несколько месяцев вышла на первое место. Звонарёва даже не была посеяна в Катаре, так как пропустила значительную часть предыдущего сезона из-за травмы.
Но в Дохе Вера была уже в хорошем состоянии, что помогло добраться до финала. Хотя ещё до решающего матча Шарапова выглядела увереннее. А сам финал получился неровным. Вера удачно провела вторую партию, но в первом и третьем сетах у неё не было ни шанса. Мария помимо призовых и очков за эту победу ещё и получила мотоцикл.
Берлин-2008. Сафина – Дементьева – 3:6, 6:2, 6:2.
Последний в истории турнир в Берлине завершился российским финалом. То соревнование стало настоящим прорывом Динары Сафиной, которая менее чем через год вышла на первое место в рейтинге WTA.
В столице Германии Динара сначала обыграла Жюстин Энен, а потом превзошла Серену Уильямс. Там всё определялось в паре розыгрышей, но именно Динара была крепче на решающем тай-брейке. В полуфинале Сафина тогда обыграла совсем молодую Викторию Азаренко. То есть в трёх матчах россиянка выбила действующую, бывшую и будущую первых ракеток мира. У Дементьевой тоже было чем похвастать – она справилась с Иванович и Янкович. Обе сербки в том же году добрались до первой строчки рейтинга.
В первой партии Динара слишком много ошибалась, но постепенно наладила атакующую игру. Неточных ударов у Сафиной стало меньше. В итоге два следующих сета она выиграла уверенно.
Олимпиада-2008. Пекин. Дементьева – Сафина — 3:6, 7:5, 6:3.
Так складывалось у Елены, что она регулярно проигрывала соотечественницам в крупных финалах, поэтому заметная часть этого материала посвящена её неудачным матчам, но есть в её активе победа, которая, наверное, ценнее всех остальных финалов. Да и вообще та Олимпиада стала историческим успехом всего российского тенниса.
И Динара, и Елена отметились хорошими победами по ходу соревнования. Дементьева выбила Серену Уильямс, а Сафина – первую ракетку мира Елену Янкович. У Динары на том турнире было очень сложное расписание: она закончила парный четвертьфинал в четыре ночи, а на следующий день ей нужно было играть одиночный полуфинал с местной теннисисткой Ли На. Сафина справилась с соперницей и обеспечила российский финал. А Ли На потом ещё уступила Звонарёвой в матче за бронзу, таким образом, весь пьедестал стал российским!
Этот матч был, пожалуй, одним из самых упорных и продолжительных среди всех выделенных российских финалов. В первом сете Сафина дважды вытаскивала подачи с 0:40, что помогло выиграть партию. Во втором отыгралась с 1:4, а в 11-м гейме у неё был скрытый матчбол. Дементьева выстояла и перевела матч в третий сет. В затяжном матче преимущество в свежести было у Елены, которое она реализовала и выиграла свой самый значимый турнир.
Токио-2008. Сафина – Кузнецова – 6:1, 6:3.
Это было начало настоящего противостояния в финалах, развязка которого состоялась на «Ролан Гаррос»-2009. Динара в 2008 году набирала ход, да и Кузнецова тоже проводила отличный сезон. Обе в итоге прошли на Итоговый чемпионат WTA-2008.
В Токио в очередной раз под руку россиянок попала Янкович. На сей раз её обыграла Кузнецова, хотя матч получился весьма непростым. А Динара просто сметала соперниц в концовке турнира. Сначала она всего один гейм отдала Петровой, а в финале Кузнецова взяла чуть больше – четыре гейма.
Рим-2009. Сафина – Кузнецова – 6:3, 6:2.
В 2009 году на смену турнирам первой категории пришли «Премьеры». В четвёрке самых престижных – «Премьеров-М» — российских финалов не было вплоть до Индиан-Уэллса-2017. Зато были успехи на «Премьерах-5». Они чуть ниже в статусе, но в сумме эти две категории как раз составляют девятку турниров, которые до этого входили «супердевятку».
Это был уже третий финал между Сафиной и Кузнецовой в течение полугода. За пару недель до Рима Кузнецова выиграла у Сафиной финал Штутгарта. К тому моменту Динара уже вышла на первое место. Серена Уильямс тогда ещё усомнилась в том, насколько это заслуженно, а россиянка ответила серией отличных результатов на грунте.
До финала Кузнецова шла увереннее, а вот у Сафиной было много трёхсетовых сражений. Однако в решающем матче Динара выглядела намного лучше. Также как и в Токио Светлана смогла взять лишь несколько геймов.
«Ролан Гаррос»-2009. Кузнецова – Сафина – 6:4, 6:2.
А вот на «Ролан Гаррос» всё сложилось совсем иначе. Для Сафиной это был её лучший шанс, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Она возглавляла рейтинг и находилась в прекрасной форме. За первые четыре поединка в Париже она проиграла всего пять геймов! Сафина просто уничтожала своих соперниц. Был, конечно, матч с Азаренко, где она уступила стартовый сет, но затем полностью захватила инициативу.
В то время как у Кузнецовой было одно сражение за другим. Среди всех битв выделялся матч против Серены Уильямс, который шёл 2 часа 47 минут. Этот поединок состоялся в четвертьфинале, а в полуфинале Светлана не без труда прошла Саманту Стосур.
В финале у букмекеров Динара была фаворитом, но сказалось преимущество Светланы в опыте. Сафина очень нервничала ещё до матча и не смогла выйти из такого состояния во время игры. А вот Кузнецова была совершенно спокойна, что помогло ей выиграть второй титул «Большого шлема». Этот матч был третьим и на данный момент последним российским финалом на турнирах «Большого шлема».
Торонто-2009. Дементьева – Шарапова – 6:4, 6:3.
Заключительный крупный российский финал прошёл в Канаде в 2009-м. То есть после этого российским болельщикам пришлось ждать семь с половиной лет. Связана такая пауза была с объективными причинами. Дементьева и Сафина вскоре завершили карьеру. У Кузнецовой несколько лет был спад. Шарапова регулярно выступала в больших финалах, но российских соперниц там не встречала.
Для Елены 2009-й был предпоследним сезоном в карьере. Летом она набрала неплохую форму. На Уимблдоне россиянка была в полуфинале, где в упорной борьбе проиграла Серене Уильямс. Зато в Торонто в полуфинале она взяла у американки реванш, причём одержав убедительную победу в двух сетах.
Шарапова тот сезон начала в середине года, так как долго восстанавливалась после травмы плеча. Россиянка постепенно набирала форму, и в Торонто был её первый финал после возвращения. В полуфинале у неё получился очень тяжёлый матч с Алисой Клейбановой. На следующий день Дементьева выглядела свежее. К тому же финал вышел затяжным, хотя по счёту не скажешь. Мария имела шансы в первом сете, но после того, как упустила его, отыграться уже не сумела.