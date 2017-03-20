Калифорнийская весна. В русском марафоне Веснина превзошла Кузнецову

Восемь лет без такого финала

Второй прорыв Весниной

Кузнецова держит марку

Сетка помогла Кузнецовой

Недостаток активности Кузнецовой

Все титулы Елены Весниной (3): 2017 — Индиан-Уэллс; 2013 — Истбурн, Хобарт.

Победа Весниной на глазах у Терон и Гейтса

Российские финалы на крупных турнирах WTA

1. «Ролан Гаррос»-2004. Мыскина – Дементьева – 6:1, 6:2.

2. Кубок Кремля — 2004. Мыскина – Дементьева – 7:5, 6:0.

3. US Open — 2004. Кузнецова – Дементьева – 6:3, 7:5.

4. Индиан-Уэллс-2006. Шарапова – Дементьева – 6:1, 6:2.

5. Майами-2006. Кузнецова – Шарапова – 6:4, 6:3.

6. Кубок Кремля — 2006. Чакветадзе – Петрова – 6:4, 6:4.

7. Доха-2008. Шарапова – Звонарёва – 6:1, 2:6, 6:0.

8. Берлин-2008. Сафина – Дементьева – 3:6, 6:2, 6:2.

9. Олимпиада-2008. Пекин. Дементьева – Сафина — 3:6, 7:5, 6:3.

10. Токио-2008. Сафина – Кузнецова – 6:1, 6:3.

11. Рим-2009. Сафина – Кузнецова – 6:3, 6:2.

12. «Ролан Гаррос»-2009. Кузнецова – Сафина – 6:4, 6:2.

13. Торонто-2009. Дементьева – Шарапова – 6:4, 6:3.

14. Индиан-Уэллс-2017. Веснина — Кузнецова — 6:7, 7:5, 6:4

Накануне сражения. Это удивительная дорога воспоминаний, особенно для тех, кто следил за этим с 2004 года, когда россиянки стали захватывать WTA. Середина предыдущего десятилетия в этом плане была прекрасна, так как целая группа российских теннисисток входила в десятку и боролась за главные призы.C момента последнего крупного российского финала (Шарапова – Дементьева, в Торонто) прошло семь с половиной лет. В этом отрезке большую часть уверенным лидером российского тенниса была Мария Шарапова, но других россиянок в больших финалах она не встречала.После дисквалификации Марии в прошлом году многие опасались за судьбу женского российского тенниса. И были, конечно, отдельные неудачи — US Open-2016 стал худшим «Шлемом» для россиян за 15 лет. Зато на Уимблдоне-2016 Веснина дошла до полуфинала. Кроме того, в ходе сезона Кузнецова вернулась в десятку и даже вышла на Итоговый чемпионат WTA. А ведь были ещё парные триумфы Весниной и Макаровой – Олимпийское золото и WTA Championship.В паре Елена уже давно считается игроком элиты, но в одиночке на таком уровне не складывалось. Более того, в 2015-м у неё был серьёзный спад, когда она даже вылетела из топ-100. В конце того года Веснина вышла замуж, и это помогло ей на корте. Россиянка раскрепостилась и начала стремительный подъём в рейтинге. Год назад в Индиан-Уэллсе она играла квалификацию и уступила в первом раунде, а в 2017-м уже была в посеве.После выхода в полуфинал на Уимблдоне и попадания в топ-15 от Весниной уже были другие ожидания. Этот сезон Елена начала скромнее. На Открытом чемпионате Австралии она не смогла воспользоваться очень хорошей сеткой и уступила Дженнифер Брэди, да и на турнирах на Ближнем Востоке россиянка сыграла не слишком удачно.Однако к турниру в Калифорнии она подошла в отличной форме и на пути к финалу прошла(которая станет первой ракеткой 20 марта) и(финалистку последнего турнира «Большого шлема»). Её полуфинальная победа над Кристиной Младенович напомнила четвертьфинал Уимблдона-2016. Там Веснина справилась с давлением и спокойно переиграла Цибулкову, а в полуфинале в Калифорнии под руку попалась Младенович.Если выход Весниной в финал определённо стал сенсацией, то про Кузнецову так однозначно не скажешь. Она, конечно, не была фаворитом верхней половины, но уже в ходе турнира было видно, что у неё отличные шансы на успех.В последние пару сезонов мы наблюдаем совершенно новую Светлану. Спортсменка отмечает, что она словно заново влюбилась в теннис и просто пытается наслаждаться игрой на высоком уровне. «Теперь я иначе отношусь к месту в топ-10, ведь я знаю, сколько необходимо проделать работы, чтобы туда вернуться», — объяснила россиянка.При этом, по своим меркам, Кузнецова не так много тренировалась перед этим турниром. Соревнования на Ближнем Востоке она пропустила из-за травмы пресса. «Сказала тренеру, что по крайней мере психологически чувствую себя свежей и отдохнувшей», — рассказала россиянка про настрой до турнира.В большинстве матчей Светлана не обходилась без спадов, но каждый раз в ключевые моменты она добавляла. Самой впечатляющей была её победа в полуфинале над Каролиной Плишковой на двух тай-брейках. То поражение, кстати, помешало Каролине стать первой в чемпионской гонке, а также лишило её шансов выйти на первую позицию после Майами.До матча Кузнецова была фаворитом у букмекеров. У Светланы был перевес и в рейтинге, и в опыте. А вот по личным встречам было равенство – 1:1. Даже удивительно, как мало они пересекались на корте.Веснина с первых минут продемонстрировала прекрасный настрой. Елена старалась не отдавать инициативу, потому что в матчах с Кузнецовой это ни к чему хорошему не приводит. Это помогло ей первой повести с брейком. Правда, Светлана отсиживаться тоже не собиралась. В итоге на корте развернулось сражение за инициативу. Заметного преимущества ни у кого не было. Елена дважды отрывалась с брейком, но Светлана быстро её догоняла.В концовке сета шансы на успех тоже были у обеих теннисисток. Веснина взяла девятый гейм, отыграв три скрытых сетбола. В следующем гейме Кузнецова едва не упустила преимущество в 40:0. Ей даже пришлось отыгрывать сетбол. Вполне справедливо, что такой сет завершился на тай-брейке.В 13-м гейме сохранился тот же характер игры, с постоянной сменой инициативы. Только на тай-брейке Кузнецова постоянно вела в счёте. Она упустила двойной сетбол, причём на первом у неё была двойная ошибка. Зато на третьем сетболе за Светлану сыграл трос, когда инициатива в розыгрыше была у Елены. В этом сете россиянки были абсолютно равны, и только удача разделила их и помогла Кузнецовой взять стартовый сет.После такого длинного сета Елене трудно было не расстроиться. Небольшой спад в игре привёл к тому, что Кузнецова повела — 4:1. В этот момент Елена позвала папу, который советовал чаще играть короткими кроссами. «Ты что, не видишь, как она играет?! Как я с накрученного мяча тебе сыграю короткий кросс?» — на эмоциях ответила россиянка.Несмотря на преимущество в счёте, Светлана играла не слишком активно. Просто в первой половине соперница помогала ошибками, но затем Веснина улучшила свою игру. После разговора с отцом Елена взяла четыре гейма кряду. Кузнецова наконец-то включилась и заиграла активнее, что помогло ей вернуть брейк на подаче соперницы на сет. Но это был временный всплеск, и Веснина взяла два следующих гейма. В этом сете Елена вдвое превзошла соперницу по ударам навылет. Хотя, важно отметить, было очень много затяжных геймов, то есть борьба была очень упорной.Всего в четвёртый раз за последние 15 лет женский финал в Индиан-Уэллсе дошёл до третьего сета. Да и среди крупных российских финалов это только четвёртый трёхсетовик из 14. За упорным сражением двух россиянок наблюдали местные знаменитости – миллиардер Билл Гейтс, актёры, а также теннисная легенда –К тому моменту матч продолжался уже больше двух часов. Качество в ходе игры немного падало, зато возрастало напряжение. Обе девушки к концу матча приноровились к чужим подачам, поэтому брейков было достаточно. Сначала Елена повела с брейком, затем Света взяла четыре гейма кряду. Маятник метнулся в другую сторону, и удачную серию начала Веснина.К тому моменту великая чемпионка Мартина Навратилова написала: «Вот это матч! Классный финал. Ни одна девушка не сдаётся».Очень важен был девятый гейм на подаче Светланы. Кузнецова отыграла множество брейк-пойнтов. В том числе один раз за неё снова вступилась сетка. Но Веснина продолжала давить и приёмом навылет оформила брейк. А затем справилась с нервами и успешно подала на матч!Елена завоевала самый значимый трофей в одиночной карьере. Вообще, у неё это третий титул в одиночке. Любопытно, что такой триумф позволил ей подняться только на две позиции – с 15-й на 13-ю, но уж слишком велики разрывы в той части сетки. Однако попадание в топ-10 теперь выглядит вполне реальным.Кузнецова проиграла третий за последние три сезона финал «Премьеров». И среди этих матчей именно против Весниной у неё были лучшие шансы на успех, ведь она вела с брейком и во втором сете, и в третьем. И всё же стоит отметить Елену, показавшую классный теннис и нанесшую 46 ударов навылет.Захватывающий матч россиянок продолжался 3 часа 1 минуту, из-за чего затянулся старт другого дерби – швейцарского. В решающем матче мужского турнира в Индиан-Уэллсе сыграют Федерер и Вавринка. Эта встреча закончится ночью по московскому времени.