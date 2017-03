«Роджер, ты козёл». Пятый триумф Федерера в Калифорнии

Федерер удивил даже своих поклонников

Победа на глазах Гейтса

Вавринка — один из лучших игроков мира финальных стадий

Все титулы Роджера Федерера (90): 2017 — Индиан-Уэллс, Australian Open; 2015 — Базель, Цинциннати, Галле, Стамбул, Дубай, Брисбен; 2014 — Базель, Шанхай, Цинциннати, Галле, Дубай; 2013 — Галле; 2012 — Цинциннати, Уимблдон, Мадрид, Индиан-Уэллс, Дубай, Роттердам; 2011 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Базель, Доха; 2010 — Итоговый чемпионат ATP, Базель, Стокгольм, Цинциннати, Australian Open; 2009 — Цинциннати, Уимблдон, Ролан Гаррос, Мадрид; 2008 — Базель, US Open, Галле, Оэйраш, Битва времён; 2007 — US Open, Уимблдон, Australian Open; Tennis Masters Cup (Шанхай), Базель, Цинциннати, Гамбург, Дубай; 2006 — Tennis Masters Cup (Шанхай), Базель, Мадрид, Токио, US Open, Торонто, Уимблдон, Галле, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open, Доха; 2005 — Бангкок, US Open, Цинциннати, Уимблдон, Галле, Гамбург, Майами, Индиан-Уэллс, Дубай, Роттердам, Доха; 2004 — Tennis Masters Cup (Хьюстон), Бангкок, US Open, Торонто, Гштаад, Уимблдон, Галле, Гамбург, Индиан-Уэллс, Дубай, Australian Open; 2003 — Tennis Masters Cup (Хьюстон), Вена, Уимблдон, Галле, Мюнхен, Дубай, Марсель; 2002 — Вена, Гамбург, Сидней; 2001 – Милан.

Федерер прибавил в концовке обеих партий

Ещё полгода назад многие сомневались, что Роджер Федерер в принципе сможет играть на высоком уровне. Пожалуй, даже его самые преданные фанаты не могли представить, что через 2,5 месяца после возвращения он выиграет два крупнейших турнира нового сезона. Но именно так и произошло. Сначала Роджер в красивом стиле победил на Australian Open, а затем первенствовал и в Индиан-Уэллсе, где он попал в очень трудную часть сетки. Да, Федерер провёл на один матч меньше, чем должен был. Напомним, что на четвертьфинальный поединок не смог выйти Ник Кирьос. Тем не менее Федерер обыграл и Рафаэля Надаля, и Стэна Вавринку, при этом не отдав за весь турнир ни сета.В полуфинале швейцарец встречался с Джеком Соком, который проводил свой лучший турнир в карьере. В первой партии у американца ничего не получалось. Федерер парил над кортом, играл быстро и всего за 21 минуту оставил сет за собой. В этот момент казалось, что Сок и вовсе не сможет навязать никакой борьбы, но во второй партии Джек всё-таки прибавил. Он стал лучше играть на подаче, начал выходить вперёд и периодически переигрывал соперника на задней линии. Фактически у Роджера во второй партии была всего одна возможность выиграть сет до тай-брейка — он упустил брейк-пойнт в седьмом гейме при счёте 3:3. В результате теннисисты дошли до тай-брейка, там Джек даже повёл с мини-брейком, но Федерер стремительно отыграл его, а затем и вышел вперёд — 6:1, 7:6 (7:4).Швейцарец показал замечательный теннис практически во всех аспектах. Хорошо проходила подача, получались приёмы навылет, у сетки Роджер тоже всё делал замечательно. За его игрой наблюдал Билл Гейтс и, думается, получил наслаждение. А за несколько часов до него выиграл другой швейцарец — Стэн Вавринка. Его матч с Пабло Карреньо-Бустой тоже оказался односторонним, только здесь не получилось борьбы даже в одной партии. Испанец допускал слишком много ошибок — 24 при всего 10 ударах навылет. Вавринке особо ничего и не требовалось делать, оказалось достаточно просто держать мяч в корте и атаковать в удобной позиции, а так Пабло сам частенько посылал мячи за пределы корта. Со счётом 6:3, 6:2 Вавринка одержал убедительную победу.Мужской финал начался позднее, чем многие ожидали. Дело в том, что очень долгий финал получился у девушек — максимально продлить удовольствие решили Елена Веснина и Светлана Кузнецова. После великолепного женского спектакля зрители ждали яркого шоу и от мужчин — и оно удалось! По личным встречам Роджер вёл 19-3, при этом все три матча Вавринка выиграл на грунте. Отметим, правда, что в Индиан-Уэллсе довольно медленный хард — медленнее, чем на всех остальных соревнованиях серии «Мастерс-1000», кроме грунтовых Рима, Мадрида и Монте-Карло. Однако когда играет Федерер, калифорнийский корт кажется очень быстрым.В Индиан-Уэллсе теннисисты провели две встречи. В первом случае Федерер выиграл убедительно (в 2011 году), во втором — он взял верх лишь со счётом 7:5 в третьем сете. На сей раз многие предсказывали упорный поединок, но победу всё же отдавали Роджеру. Стэн, пожалуй, является едва ли не лучшим игроком мира в решающих встречах. Он может проиграть почти кому угодно на старте, но если он доходит до полуфинала или финала, то показывает свой лучший теннис и победить его крайне трудно.В первых девяти геймах оба теннисиста очень уверенно держали свои подачи и даже ни разу не доходили до счёта «ровно». Они буквально за минуты брали свои геймы, так что тай-брейк в тот момент казался единственным способом выявить победителя, но Федерер считал иначе. Роджер может включить экономный режим, если, например, не удаётся выиграть первые два очка в гейме на приёме. В такой ситуации он может попробовать принять навылет по принципу «попаду — не попаду».Но другое дело, когда удаётся получить перевес, особенно в такой важный момент сета. Вавринка помог своей ошибкой, и его соотечественник зацепился. В обменах на задней линии Роджер оказался более терпелив и выиграл два подряд очка после долгих ралли, когда Стэн допускал неточности. В результате абсолютно равный сет достался Федереру — 6:4.Вторая партия прошла по другому сценарию. Вавринке удалось сразу взять чужую подачу, а Роджер впервые за турнир отдал свой гейм. Подобная небольшая расслабленность после упорного первого сета объяснима, и Вавринка своим шансом воспользовался. Федерер тут же вернулся на свой уровень и заработал два брейк-пойнта, чтобы восстановить равновесие. Сразу это не удалось сделать, но при счёте 2:1 Роджер вернул подачу — в основном на ошибках Вавринки с задней линии.Затем теннисисты убедительно держали свои подачи вплоть до самой концовки. На сей раз они ещё ближе подобрались к тай-брейку, однако Федереру снова удалось прибавить в самый важный момент, а Вавринка допустил ещё пару неточностей. Его знаменитый одноручный удар слева работал не так, как ему бы хотелось, да и в целом ему не удалось навязать сопернику свой теннис. Нельзя сказать, что Роджер парил над кортом, но периодически он радовал зрителей потрясающими розыгрышами и ударами из трудных позиций. Со счётом 6:4, 7:5 он завоевал свой пятый титул в Индиан-Уэллсе и 90-й всего.На церемонии награждения Стэн в шутку назвал Федерера козлом, а Роджер даже посмеялся над этим. Он поблагодарил друга и соотечественника, пожелал удачи на новых стартах и любезно снял с Вавринки конфетти, которая прилипла к его шее. Федерер провёл блестящий турнир и стал самым возрастным чемпионом соревнований серии «Мастерс-1000». На данный момент он планирует сыграть на следующем турнире этой категории — в Майами.Он стартует уже на этой неделе. По обыкновению хотелось сказать, что там примут участие все сильнейшие, но это не так. Из-за травм снялись Энди Маррей и Новак Джокович, не сыграют во Флориде Жо-Вильфрид Цонга, Ришар Гаске, Гаэль Монфис и некоторые другие теннисисты. Возможно, Роджер попробует нацелиться на так называемый Sunshine Double — победу в двух мартовских турнирах подряд.