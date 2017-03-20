Тест. Как хорошо ты знаешь чемпионку Индиан-Уэллса Елену Веснину?

Соревнование в Индиан-Уэллсе завершилось триумфом 30-летней россиянки Елены Весниной. Она проделала долгий путь к этой победе, провела тысячи часов на тренировках и отыграла сотни матчей. Всё для неё сложилось воедино на крупном турнире в Калифорнии, где россиянка выиграла свой самый значимый одиночный титул.
Причём по ходу турнира она обыграла трёх чемпионок турниров «Большого шлема» — Анжелику Кербер, Винус Уильямс и Светлану Кузнецову. А ведь ещё год назад на том же турнире Елене пришлось играть квалификацию, где она уступила в первом раунде. Но за последний год Веснина добилась лучших результатов в одиночной карьере. На Уимблдоне-2016 она дошла до полуфинала, а в Калифорнии через полгода доказала, что это не был одиночный выстрел.
Вы можете проверить, насколько хорошо знаете новоиспечённую чемпионку соревнования в Индиан-Уэллсе. Чем помогает ей выкрик «Ая», с кем она прервала серию Хингис и Мирзы, в какой город она переехала в детстве и многое другое – в нашем тесте.
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