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Тест. Как хорошо ты знаешь чемпионку Индиан-Уэллса Елену Веснину?

Для чего Елена Веснина кричит «Ая», что помогло ей в одиночной карьере и другие вопросы о чемпионке турнира в Индиан-Уэллсе.