Кербер вернулась на первую строчку и обойдёт Шарапову по неделям

Кербер без титулов после выхода на первую строчку
Конечно, для рейтингов нет ничего важнее, чем смена первой ракетки мира, поэтому с этого и начнём. Анжелика Кербер 20 марта вернула себе первое место. Особо напрягаться ей для этого не пришлось. О смене первой ракетки стало известно в тот момент, когда Серена Уильямс снялась с Индиан-Уэллса. Так что даже после поражения в четвёртом круге от Елены Весниной Кербер всё равно вышла на первую строчку.
Серена располагалась на первом месте семь недель, прежде чем во второй раз уступить его Анжелике. Кербер во время Майами проведёт свою 21-ю и 22-ю недели на первой позиции. Таким образом, она обойдёт Марию Шарапову и Трейси Остин, у которых по 21 неделе на первой строчке. А потом недалеко от Кербер будет Динара Сафина с 26 неделями.
При этом результаты Анжелики в этом году весьма скромные, да и вообще с тех пор как она стала первой ракеткой мира, она ещё не выиграла ни одного турнира. Мы решили сравнить первые 10 турниров после того как теннисистки дебютировали на вершине рейтинга, а за контрольную группу взяли 12 последних первых ракеток мира WTA.
Кербер – единственная, кто не выиграла ни одного титула. Более того, у неё был лишь один финал на Итоговом чемпионате WTA, где она уступила Доминике Цибулковой. Много поражений у немки было на ранних стадиях. Кроме того, трижды она оступалась в матчах с Элиной Свитолиной, а ещё дважды проиграла Дарье Касаткиной.
Были сложности после выхода на первое место и у Аны Иванович. Она, как и Кербер, за первые 10 турниров дошла только до двух полуфиналов. Но у неё по крайней мере был один титул, хотя и пришёлся он на скромный Линц. Всего один титул за первые 10 турниров взяла и Шарапова. Но при этом россиянка постоянно добиралась до решающих стадий (восемь полуфиналов).
А впереди планеты всей опять Серена Уильямс. Она впервые взошла на вершину в июле 2002 года и после этого выиграла 6 турниров из 10. Близки были к ней две бельгийки – Энен и Клейстерс, которые взяли по пять титулов за тот же отрезок.
Нельзя сказать, что Кербер является худшей первой ракеткой в истории, ведь на своём пути к вершине она демонстрировала отличные результаты и выиграла два турнира «Большого шлема». Но после того как она стала первой, результаты немки пошли на спад. Возможно, со временем она снова выйдет на уровень середины 2016 года.
Топ-10 рейтинг-листа гонки за Милан на 20 марта:
1 (=). Александр Зверев (Германия) – 385 очков.
2 (=). Даниил Медведев (Россия) – 305.
3 (=). Каспер Рууд (Норвегия) – 251.
4 (=). Андрей Рублёв (Россия) – 221.
5 (+7). Тейлор Фритц (США) – 175.
6 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 168.
7 (-2). Ноа Рубин (США) – 165.
8 (-2). Чхун Хён (Южная Корея) – 163.
9 (-1). Эрнесто Эскобедо (США) – 142.
10 (+1). Фрэнсис Тиафо (США) – 141.
1 (=). Александр Зверев (Германия) – 385 очков.
2 (=). Даниил Медведев (Россия) – 305.
3 (=). Каспер Рууд (Норвегия) – 251.
4 (=). Андрей Рублёв (Россия) – 221.
5 (+7). Тейлор Фритц (США) – 175.
6 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 168.
7 (-2). Ноа Рубин (США) – 165.
8 (-2). Чхун Хён (Южная Корея) – 163.
9 (-1). Эрнесто Эскобедо (США) – 142.
10 (+1). Фрэнсис Тиафо (США) – 141.
WTA. Веснина поднялась до 13-го места
Про главную новость со сменой первой ракеткой мира мы уже рассказали, но было и множество других перестановок. Симона Халеп снова провела неудачный турнир и пропустила на четвёртое место Цибулкову. Доминика стала первой словачкой, которая достигла четвёртой позиции. До этого она делила рекорд с Даниэлой Гантуховой, которая поднималась на пятое место в 2003 году. У мужчин до четвёртой позиции добирался словак Мирослав Мечир.
На восьмое место опустилась Агнешка Радваньска. Вышедшая в финал Кузнецова обошла её и стала седьмой. Светлана оказалась впереди Агнешки впервые с августа 2011 года. Обыгравшая Кузнецову в финале Индиан-Уэллса Елена Веснина и так находилась на рекордном 15-м месте, а улучшила его до 13-й позиции. В той части рейтинга достаточно большие разрывы, поэтому 1000 очков принесла Елене лишь небольшой скачок. Зато теперь по очкам до первой десятки ей уже не так далеко.
Зато в гонке обе россиянки теперь в первой восьмёрке. Елена переместилась на шестую позицию, а Кузнецова – на восьмую. Серена Уильямс всё ещё лидирует, но с учётом того, что она ещё и Майами пропускает, после турнира во Флориде, скорее всего, у нас будет новый лидер.
В топ-20 рейтинга 52 недель вошли Анастасия Павлюченкова и Кристина Младенович, дошедшие до четвертьфинала и полуфинала соответственно. Для Кристины это первое попадание в топ-20.
Немного сдаёт позиции Дарья Касаткина. У молодой россиянки пока получается непростой второй сезон. После Индиан-Уэллса она опустилась с 35-го места на 42-е. К счастью для Дарьи, при жеребьёвке Майами использовали ещё старый рейтинг, поэтому она получила место в посеве.
А вот Екатерина Александрова благодаря успехам на соревновании ITF впервые вошла в топ-100, где разместилась на 93-м месте. Теперь в первой сотне девять россиянок. Правда у США в первой сотне есть 17 теннисисток.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 20 марта:
1 (+1). Анжелика Кербер (Германия) – 7515 очков.
2 (-1). Серена Уильямс (США) — 7130.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (+1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160.
5 (-1). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (+1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (+1). Светлана Кузнецова (Россия) – 4555.
8 (-2). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 4007.
10 (=). Элина Свитолина (Украина) — 3850.
1 (+1). Анжелика Кербер (Германия) – 7515 очков.
2 (-1). Серена Уильямс (США) — 7130.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (+1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160.
5 (-1). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (+1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (+1). Светлана Кузнецова (Россия) – 4555.
8 (-2). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 4007.
10 (=). Элина Свитолина (Украина) — 3850.
АТР. Федерер доминирует в гонке
Второй крупный турнир в сезоне снова завершился триумфом Федерера. Роджер уже поднялся на шестое место, обогнав Надаля. А ведь в начале сезона он был 17-м. В чемпионской гонке у Роджера отрыв от Рафаэля уже 1400 баллов.
Кстати, двое других членов «Большой четвёрки» — Маррей и Джокович — пока в восьмёрку в гонке не входят. Энди занимает 10-ю строчку, а Новак – 18-ю. Оба проиграли достаточно рано в Индиан-Уэллса, а с Майами снялись из-за идентичной травмы правого локтя.
Вышедший в финал в Калифорнии Стэн Вавринка укрепил своё третье место. Учитывая траекторию направления Джоковича, к «Ролан Гаррос» Вавринка сможет уже побороться даже за второе место.
Неожиданный полуфиналист Индиан-Уэллса Карреньо-Буста впервые вошёл в топ-20. В гонке он при этом находится уже на шестой позиции. Другой сенсационный полуфиналист – Джек Сок – улучшил рейтинговый рекорд до 17-го места.
В то время как большинство теннисистов бьются в США, Евгений Донской сыграл два челленджера в Китае. На первом он взял титул, а на втором дошёл до четвертьфинала. Евгений поднялся на 18 строчек и стал 81-м. Правда, в ближайшие две недели у него сгорит 110 баллов, так что к началу апреля он снова вылетит из первой сотни.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 20 марта:
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 8915.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5705.
4 (+1). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
5 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4480.
6 (+4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305.
7 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145.
8 (+2). Доминик Тим (Австрия) — 3465.
9 (-2). Марин Чилич (Хорватия) — 3420.
10 (-2). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310.
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 8915.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5705.
4 (+1). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
5 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4480.
6 (+4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305.
7 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145.
8 (+2). Доминик Тим (Австрия) — 3465.
9 (-2). Марин Чилич (Хорватия) — 3420.
10 (-2). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310.
Расклады грядущих недель
21 марта начнётся второй «Премьер-М» и «Мастерс-1000» в этом сезоне. Действующий чемпион у мужчин Новак Джокович не сыграет на турнире. Энди Маррей тоже снялся, но у него сгорят только 45 очков. Перевес британца вырастет до 4000 баллов. А в финале в 2016-м был Кей Нисикори, который может опуститься на несколько позиций. Там вообще очень большая плотность между четвёртым и седьмым местами. За четвёртую строчку будут бороться Федерер, Раонич, Надаль и Нисикори.
В парном рейтинге с большой вероятностью нас ждёт смена первой ракетки мира. Николя Маю нужно защитить титул, но и этого может оказаться недостаточно, если Континен проведёт хороший турнир. Финн является явным фаворитом, чтобы впервые выйти на вершину. В теории есть шансы и у легендарных братьев Брайан.
Очень плотно и в женском парном рейтинге, так как лидер – Маттек-Сэндс – теряет 1000 баллов за Майами. Даже после вычета она всё ещё первая, но Младенович и Гарсия отстают от неё меньше чем на 200 баллов. Причём они теперь не играют вместе, так что они ещё будут бороться между собой. Есть шанс и у Макаровой с Весниной. Им хватит финала, если провалятся все конкурентки. Но если Маттек-Сэндс будет в финале, то тогда и титула окажется недостаточно.
В женском одиночном разряде Кербер точно останется первой. Хотя если Анжелика проиграет в первом же матче в Майами, а потом не добавит очков в Монтеррее, то у неё 10 апреля будет столько же баллов, сколько и у Серены, но по дополнительным показателям американка будет впереди. Чтобы этого избежать, Анжелике нужно одержать всего одну победу во Флориде.
Финал защищает Светлана Кузнецова, но благодаря успешному выступлению на предыдущем турнире она наверняка сохранит место в топ-10. Елене Весниной для попадания в десятку понадобится как минимум дойти до финала. А за россиянкой между 15-м и 16-м местом в живом рейтинге удивительный разрыв больше чем в 1000 очков!