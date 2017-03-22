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175 лет назад 2016
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Новак Джокович
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Рекорды Майами пока устоят — Джокович и Серена пропускают турнир

Вслед за Индиан-Уэллсом пройдёт ещё один крупный американский двухнедельный турнир, в Майами, с общим призовым фондом около $ 14 млн.
22 марта 2017, среда. 14:15. Теннис
Крупный объединённый турнир во Флориде пройдёт уже в 33-й раз. Причём с самого появления сразу же проводился одновременно для мужчин и женщин. В 1985 году турнир прошёл в Делрей-Бич, в следующем сезоне переехал в Бока-Рэйтон, а с 1987-го обосновался в своём нынешнем месте – на острове Ки-Бискейне близ Майами. В 2015-м турнир потерял титульного спонсора, однако общий призовой фонд его только увеличился. Сначала он вырос с $ 10,76 млн на 15%, а теперь ещё на 15%. Отметим, что призовые традиционно для Америки делятся поровну между мужчинами и женщинами. Так, будущие чемпион и чемпионка получат по $ 1 175 505, а финалисты – по $ 573 680.

Победители турнира в Майами. Женщины

Серена Уильямс — 8 титулов (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015).
Штеффи Граф — 5 (1987, 1988, 1994-1996).
Винус Уильямс — 3 (1998, 1999, 2001).
Виктория Азаренко — 3 (2009, 2011, 2016).
Моника Селеш — 2 (1990, 1991).
Аранта Санчес-Викарио — 2 (1992, 1993).
Мартина Хингис — 2 (1997, 2000).
Ким Клейстерс — 2 (2005, 2010).
Мартина Навратилова — 1 (1985).
Крис Эверт — 1 (1986).
Габриэла Сабатини — 1 (1989).
Светлана Кузнецова — 1 (2006).
Агнешка Радваньска – 1 (2012).


Турнир WTA Premier Mandatory. Майами (Флорида, США). Miami Open.

Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 21 марта – 2 апреля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участницы: Анжелика Кербер (2-е место в рейтинг-листе на момент заявки на турнир), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (4), Доминика Цибулкова (5), Агнешка Радваньска (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Мэдисон Кис (9), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (23), Дарья Касаткина (28), Екатерина Макарова (39), Наталья Вихлянцева (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Серена Уильямс (1), Тимя Бачински (16), Камила Джорджи (75).
Действующая чемпионка: Виктория Азаренко.

Безоговорочной рекордсменкой Майами по количеству титулов является Серена Уильямс. На её счету 8 побед, в том числе и две серии по три выигрыша подряд (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015). Однако в этом году свою впечатляющую коллекцию американка пополнить не сможет из-за травмы. Далее следуют Штеффи Граф (пять титулов), Винус Уильямс и Виктория Азаренко (по три), которая в декабре стала мамой и пока лишь готовится к возвращению в тур. Однажды победы в Майами добилась и российская теннисистка – Светлана Кузнецова (2006), и ещё восемь раз представительницы России добирались до финала – Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004) и Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016).



Помимо Светланы Кузнецовой участие в турнире принимают ещё пять россиянок – чемпионка Индиан-Уэллса Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева (WC). Ещё четыре теннисистки из России пробовали пробиться в основу через квалификацию – Евгения Родина, Анастасия Потапова, Ирина Хромачёва и Софья Жук.

Победители турнира в Майами. Мужчины.

Андре Агасси — 6 (1990, 1995, 1996, 2001 – 2003).
Новак Джокович — 6 (2007, 2011, 2012, 2014-2016).
Пит Сампрас — 3 (1993, 1994, 2000).
Иван Лендл — 2 (1986, 1989).
Энди Роддик — 2 (2004, 2010).
Роджер Федерер — 2 (2005, 2006).
Энди Маррей — 2 (2009, 2013).
Тим Майотт — 1 (1985).
Милослав Мечирж — 1 (1987).
Матс Виландер — 1 (1988).
Джим Курье — 1 (1991).
Майкл Чанг — 1 (1992).
Томас Мустер — 1 (1997).
Марсело Риос — 1 (1998).
Рихард Крайчек — 1 (1999).
Николай Давыденко — 1 (2008).


Турнир ATP World Tour Masters 1000. Майами (Флорида, США). Miami Open.

Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 22 марта – 2 апреля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.


Участники: Станислас Вавринка (3), Милош Раонич (4), Кей Нисикори (5), Рафаэль Надаль (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Роджер Федерер (10), Давид Гоффен (11), Карен Хачанов (51), Андрей Кузнецов (55), Константин Кравчук (86), Андрей Рублёв (WC).

Полный список участников.
Отказались от участия: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Гаэль Монфис (9), Жо-Вильфрид Цонга (14), Ришар Гаске (22), Маркос Багдатис (35), Николас Альмагро (44), Стив Дарси (59), Даниил Медведев (63).
Действующий чемпион: Новак Джокович.

У мужчин в прошлом году Новак Джокович догнал Андре Агасси по количеству титулов в Майами – у каждого теперь их по шесть. Однако серб, как и Серена, пополнить свою копилку в этом году не сможет, поскольку тоже травмирован. С турнира снялся и лидер мирового рейтинга Энди Маррей, и таким образом посев возглавил Стэн Вавринка. В сетке значатся четверо россиян – Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Константин Кравчук и Андрей Рублёв (WC). Квалификационный барьер не смогли преодолеть Теймураз Габашвили и Михаил Южный.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
22 марта 2017, среда
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