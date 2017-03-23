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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova
Текст: Илья Рывлин

Утончённая Шарапова на обложке журнала

Шарапова снялась в двух изданиях, Федерер с группой записывает песни, Касаткина играет в пляжный футбол и другие фотографии из соцсетей.
23 марта 2017, четверг. 12:00. Теннис
В Майами стартовал второй подряд супертурнир с участием сильнейших теннисистов. Приглядимся к социальным сетям игроков, чтобы узнать, как именно они проводят своё свободное время.

Мария Шарапова готовится к возвращению на турнире в Штутгарте. Пока же она дала интервью изданию Vanity Fair и показала его обложку.

Для другого издания, Vogue, она снялась в купальнике.

А это более привычная нам Мария — на корте и в спортивном костюме.

Серена Уильямс тоже пока не играет. Американка релаксирует.

Виктория Азаренко показала свой живот спустя три месяца после рождения ребёнка.

А вот кто играет, так это Роджер Федерер. И как играет! Миллионы конфетти на фоне швейцарца с кубком за победу в Индиан-Уэллсе!

А в свободное время Федерер поёт. Оказалось, что идея создать группу вместе с Григором Димитровым и Томми Хаасом была не шуткой.

Ещё Роджер попробовал себя в роли диджея.

Кстати о Хаасе. Он сфотографировался с игуаной, которая выбежала на корт во время матча с Иржи Веселы.

Вернёмся в Индиан-Уэллс и ещё раз вспомним грандиозную победу Елены Весниной, которая гордо держит российский флаг!

Эжени Бушар выбрала необычный наряд для выхода в свет на одну из вечеринок перед стартом турнира в Майами. Она надела обычную футболку с названием чистящего средства.

В практически домашней одежде прогуливается по Майами и Каролина Плишкова.

Ещё в Майами можно играть в пляжный футбол, что нам демонстрируют Кристина Младенович

… и Дарья Касаткина.

А Анжелика Кербер посетила баскетбольный матч «Майами Хит» и подарила зрителям несколько мячей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Виктория Азаренко Дарья Касаткина Елена Веснина Мария Шарапова Роджер Федерер Серена Уильямс Фото
Новости. Теннис
24 марта 2017, пятница
03:39 Южный проиграл Кукушкину в первом круге «Мастерса» в Майами
02:58 Кузнецов обыграл Истомина на старте турнира в Майами
02:54 Возняцки разгромила Лепченко, Маттек-Сэндс вышла на Павлюченкову в Майами
02:26 Томич снялся с турнира в Майами, Южный сыграет в основной сетке
02:21 Радваньска прошла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Лучич-Барони
02:13 Кузнецова и Младенович с победы стартовали на турнире в Майами в парном разряде
00:57 Кравчук проиграл Тиафо и не встретится с Федерером в Майами
00:15 Плишкова, Шрамкова, Бачински и Соболенко номинированы на премию Fed Cup
23 марта 2017, четверг
23:59 15 двойных ошибок не помешали Павлюченковой победить Шведову в Майами
23:19 Рублёв за 44 минуты разгромил Ф. Майера в первом круге «Мастерса-1000» в Майами
23:14 Хачанов на решающем тай-брейке уступил Шварцману в первом круге турнира в Майами
22:28 Чорич за 3 часа сломил сопротивление Гранольерса и сыграет с Тимом в Майами
22:16 Робредо одолел Басилашвили на старте «Мастерса-1000» в Майами
22:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Томлянович в Майами
22:03 Цибулкова вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Флипкенс
20:05 Шафаржова разгромила Гаврилову и может сыграть с Весниной в Майами
19:23 Кар. Плишкова разгромила Бренгл во втором круге турнира в Майами
18:48 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Шведова в Майами
18:25 Свитолина: не думаю о попадании на Итоговый чемпионат WТА, до него ещё долго
17:55 Дель Потро: конечно, Федерер может стать первой ракеткой мира
16:12 Организаторы турнира в Санкт-Петербурге победили в номинации «лучшая режиссура»
16:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Майами
15:40 Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле
14:21 Надаль: если бы не Тони, я бы играл в футбол, а не в теннис
13:27 Дель Потро: играть с Федерером всегда приятно. Это лучший теннисист всех времён
12:43 Андерсон: из всех моих побед на «Мастерсах» выделяется выигрыш у Новака в 2008-м
12:33 Хаас: может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами
11:47 Кузнецова: я буду играть, пока получаю от этого удовольствие
11:31 Барти: матч со Стосур станет битвой форхендов
10:34 Кырстя: ближе к концу второй партии матча с Пуиг я немного сбавила обороты
10:18 Веснина/Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам турнира в Майами
09:18 Карацев проиграл Диезу во втором круге челленджера в Гуанчжоу
09:14 Кербер побывала на игре НБА между «Майами» и «Финиксом»
09:03 Шведова: лёгких и быстрых побед в наших матчах с Янкович не бывает
07:55 Пелья стал соперником Димитрова по второму кругу турнира в Майами
07:01 Кырстя обыграла Пуиг на пути во второй круг турнира в Майами
05:18 Гёргес стала соперницей Суарес-Наварро по второму кругу турнира в Майами
03:25 Андерсон стал соперником Нисикори по второму кругу «Мастерса» в Майами
03:20 Лепченко победила Дэвис и сыграет с Возняцки во втором круге в Майами
02:22 Хаас сделал селфи с игуаной, вышедшей на корт в матче с Веселы
02:05 Села сыграет с Надалем, Троицки — с Раоничем во втором круге турнира в Майами
01:39 Бушар, Уотсон и Петкович проиграли на старте турнира в Майами
00:57 Во 2-м круге турнира в Майами Пэр сыграет с Куэвасом, Янг — с Пуи
00:07 На турнире в Майами Шафаржова сыграет с Гавриловой, Маттек-Сэндс — со Свитолиной
22 марта 2017, среда
22:10 Фоньини сыграет с Соузой, Шарди — с Чиличем во втором круге турнира в Майами
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