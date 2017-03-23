Утончённая Шарапова на обложке журнала

В Майами стартовал второй подряд супертурнир с участием сильнейших теннисистов. Приглядимся к социальным сетям игроков, чтобы узнать, как именно они проводят своё свободное время.
Мария Шарапова готовится к возвращению на турнире в Штутгарте. Пока же она дала интервью изданию Vanity Fair и показала его обложку.
Для другого издания, Vogue, она снялась в купальнике.
А это более привычная нам Мария — на корте и в спортивном костюме.
Серена Уильямс тоже пока не играет. Американка релаксирует.
Виктория Азаренко показала свой живот спустя три месяца после рождения ребёнка.
А вот кто играет, так это Роджер Федерер. И как играет! Миллионы конфетти на фоне швейцарца с кубком за победу в Индиан-Уэллсе!
А в свободное время Федерер поёт. Оказалось, что идея создать группу вместе с Григором Димитровым и Томми Хаасом была не шуткой.
Ещё Роджер попробовал себя в роли диджея.
Кстати о Хаасе. Он сфотографировался с игуаной, которая выбежала на корт во время матча с Иржи Веселы.
Вернёмся в Индиан-Уэллс и ещё раз вспомним грандиозную победу Елены Весниной, которая гордо держит российский флаг!
Эжени Бушар выбрала необычный наряд для выхода в свет на одну из вечеринок перед стартом турнира в Майами. Она надела обычную футболку с названием чистящего средства.
В практически домашней одежде прогуливается по Майами и Каролина Плишкова.
Ещё в Майами можно играть в пляжный футбол, что нам демонстрируют Кристина Младенович…
… и Дарья Касаткина.
А Анжелика Кербер посетила баскетбольный матч «Майами Хит» и подарила зрителям несколько мячей.