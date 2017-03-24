Потапова: приятно, когда сравнивают с Весниной

Первые успехи среди взрослых
Анастасия Потапова в 2016 году стала королевой среди юниорок. Она победила на Уимблдоне и вышла на первое место в юниорском рейтинге. А добилась она всего этого уже в 15 лет. Однако продолжать доминировать в своей возрастной группе в её интересы не входило, так как в 2017-м россиянка поставила себе цель начать свой путь во взрослом туре.
Поэтому на Открытом чемпионате Австралии в соревновании юниорок она уже не принимала участия. В это время Анастасия играла соревнованиях ITF в США. Причём с учётом отсутствия рейтинга начинать их необходимо было с квалификации. На первых двух турнирах она одержала по четыре победы, что позволяло добираться до 1/8 финала.
Заметный прорыв произошёл на грунте в Бразилии, где уже не надо было играть в квалификации. В первом же раунде Потапова обыграла Тельяну Перрейру – вторую сеяную и местную любимицу. Любопытно, что в финале россиянка играла против другой 15-летней соперницы – американки Аманды Анисимовой. Уже в 15 лет они являются принципиальными соперницами и мотивируют друг друга. Со временем это может вырасти в противостояние и в WTA, но пока молодых девушек ждёт долгая извилистая дорога во взрослом туре. В тот день в Куритибе Потапова победила Аманду в трёх сетах и выиграла свой первый турнир ITF.
А в Майами россиянка совершила дебют на уровне WTA. Соревнование вознаградило её «уайлд-кард» в квалификацию. В первом раунде в очень нервном матче она обыграла Марию Саккари на решающем тай-брейке. Для Потаповой это была первая победа над соперницей из топ-100, с чем её поздравила Елена Веснина.
В финальном раунде Потапова уступила Яне Чепеловой. Своё первое присутствие на соревновании WTA Анастасия наверняка запомнит на всю жизнь. Но, чтобы попадать регулярно хотя бы в квалификации, предстоит ещё какое-то время потрудиться на соревнованиях ITF.
Анастасия Потапова
15 лет. Россия
Победительница юниорского Уимблдона-2016
Двукратная финалистка юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде
Первая ракетка мира среди юниорок (на 20 марта)
454-я ракетка мира в рейтинге WTA (на 20 марта)
Победительница турнира ITF в Куритибе.
15 лет. Россия
Победительница юниорского Уимблдона-2016
Двукратная финалистка юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде
Первая ракетка мира среди юниорок (на 20 марта)
454-я ракетка мира в рейтинге WTA (на 20 марта)
Победительница турнира ITF в Куритибе.
«С Красноруцкой говорим не о теннисе»
В Майами к россиянке было приковано внимание со стороны зарубежной прессы. С Анастасией пообщалась корреспондент WTA Кортни Нгуйен специально для подкаста WTA Insider. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию этой беседы, которая состоялась после победы россиянки в первом круге квалификации.
— Анастасия, о чём вы думали во время тай-брейка третьего сета в матче с Саккари?
— Я просто очень рада, что выиграла. До матча, конечно, чувствовала давление и нервничала. На тай-брейке решающей партии сказала себе: «Давай, ты можешь». Здорово, что и правда смогла выиграть тай-брейк.
— У вас столько энергии во время матча. Во время смены сторон вы садитесь буквально на 15-20 секунд, а потом быстро встаёте…
— Да, у меня очень много энергии во время матча. Просто было много желания в прошедшей встрече, очень хотелось победить.
— За вас во время матча болела Лина Красноруцкая. Она вам помогает?
— У меня здесь большая команда. Мой тренер Ирина Доронина, мой спарринг-партнёр Никита, агент Александр, а Лина – жена моего спарринга, поэтому она здесь, чтобы поддержать меня.
— Катрин Беллис как раз недавно побила один из рекордов Лины. Какие советы даёт вам Красноруцкая?
— Честно говоря, мы с ней не говорим про теннис (смеётся). Теннис и так повсюду в моей жизни, так что мы просто пытаемся говорить о жизни. И всё (смеётся).
— В Бразилии вы только что играли в финале турнире против Аманды Анисимовой, которая здесь получила «уайлд-кард» в основу. Что вы можете сказать о других юниорах, которые вместе с вами пытаются проявить себя во взрослом туре?
— Это здорово, что другие молодые игроки делают первые шаги в туре одновременно со мной. Было интересно сыграть финал против Аманды, и это был хороший матч.
— Насколько первый титул ITF помог вам поверить в себя?
— Это придало мне немало уверенности в себе. К тому же это был турнир с призовым фондом 25 тысяч, так что там были хорошие игроки. И это уже наводило на мысль, что мне по силам обыгрывать таких же соперниц в Майами. Соответственно моя задача просто показать свой лучший теннис.
— А как вы отреагировали, когда узнали, что получили «уайлд-кард»?
— Я совсем не ожидала приглашения, честно говоря, ведь я не работаю с IMG, и я не американка. Хотела бы поблагодарить организаторов, что предоставили мне эту возможность.
>>> >>> Анастасия Потапова в гостях в редакции «Чемпионата»
«Майами – мой любимый город»
— Вы смотрели женский финал Индиан-Уэллса Кузнецова — Веснина?
— Да, это было просто невероятно! Я так рада за Елену, от всего сердца. Мы с ней хорошие друзья. За выступление Светы я тоже рада. Это был сумасшедший матч, и я получила большое удовольствие при просмотре.
— Можно сказать, что Елена вас вдохновила?
— Конечно.
Честно говоря, мы с Линой не говорим про теннис. Теннис и так повсюду в моей жизни, так что мы просто пытаемся говорить о жизни.
— Елена рассказывала, что вы в финале Уимблдона копировали её крик «Ая». Это у вас было непроизвольно?
— Я даже об этом не думала. Просто сосредоточилась на своей игре. А уже потом, после матча, мне начали говорить об этом, а сама я и не заметила. Но мне нравится, что меня сравнивают с Весниной.
— Ваш спарринг-партнёр – Никита Зимин – живёт в Майами. Вы наверняка тоже нередко бывали здесь. Какие у вас вообще первые воспоминания об этом турнире?
— На самом турнире я раньше не была. Но вообще Майами – мой любимый город. Первый раз я здесь была пять лет назад и даже выиграла турнир. Мне здесь всё нравится – атмосфера, погода, корты. Возможно, Miami Open будет моим самым любимым соревнованием.
«Ника Кирьоса в баскетбол точно не обыграю»
— Это ещё домашний город вашей любимой баскетбольной команды – «Майами Хит».
— Да, так и есть.
— Была возможность посмотреть матчи вживую?
— Да, несколько встреч видела. Мне тогда было 11 лет, так что я не очень помню матчи и против кого играли. Но помню, что была в восторге от возможности наблюдать за своими любимыми баскетболистами.
— Ваша бабушка является тренером по баскетболу…
— Вы всё обо мне знаете, что ли (смеётся)?
— Немного. Вы сами играете в баскетбол?
— Когда я была маленькой, то пробовала, просто для себя. Мне понравилось. Играть в команде – это классное ощущение.
— Есть ли кто-нибудь в туре из теннисистов, против кого вам было бы интересно сыграть в баскетбол?
— Я точно знаю, что у меня нет шансов против Ника Кирьоса. Я видела, как он играет, он очень хорош.
— Прошедший финал Индиан-Уэллса показали в России по ТВ. Удавалось ли вам смотреть теннис в детстве?
— Честно говоря, у меня просто не было достаточно времени, чтобы смотреть телевизор. Если идёт какой-то очень интересный матч, как Федерер против Надаля, то я обязательно слежу за счётом или смотрю игру, если есть возможность. Мне нравится смотреть красивый теннис.
— А есть ли у вас цель самой показывать красивую игру?
— Да. Я люблю красивый и эмоциональный теннис. Ещё иногда мне нравится повеселиться.
— А есть кто-то из теннисистов, кто вас мотивирует?
— Некоторые девочки… Анисимова.
Я просто сосредоточилась на своей игре. А уже потом после матча мне начали говорить об этом, а сама я и не заметила. Но мне нравится, что меня сравнивают с Весниной.
— Серьёзно?
— Да. Мы одного возраста. Когда она что-то выигрывает, то и я тоже хочу победить. Это хорошее соперничество.
— Среди всех ваших побед где находится ваш успех в матче с Саккари?
— Это лучшая победа. Я ещё никогда не обыгрывала соперниц из топ-100. Это показало мне, на что я способна.
— Будете как-то отмечать это?
— Нет, ведь мне играть второй раунд. Может, после турнира что-то придумаю.