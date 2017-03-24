Потапова: приятно, когда сравнивают с Весниной

15 лет. РоссияПобедительница юниорского Уимблдона-2016Двукратная финалистка юниорских турниров «Большого шлема» в парном разрядеПервая ракетка мира среди юниорок (на 20 марта)454-я ракетка мира в рейтинге WTA (на 20 марта)Победительница турнира ITF в Куритибе.