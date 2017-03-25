Счастливый «Мастерс». Андрей Рублёв сразится с Бердыхом

Что мне снег, что мне зной

После дождичка в четверг

Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).

1 круг.



Андрей Рублёв (Россия, WC) — Флориан Майер (Германия) — 6:1, 6:1.

Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Константин Кравчук (Россия) — 7:5, 5:7, 6:1.

Андрей Кузнецов (Россия) — Денис Истомин (Узбекистан) — 6:4, 7:6.

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Михаил Южный (Россия, LL) — 6:4, 6:1.

Диего Шварцман (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 3:6, 7:6.



Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).

2-й круг.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 17) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:7, 6:2, 6:0.

Айла Томлянович (Австралия, WC) — Елена Веснина (Россия, 13) — 3:6, 6:4, 7:5.

Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 6:2.

Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Элина Свитолина (Украина, 9) — 7:5, 6:4.

Люси Шафаржова (Чехия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 23) — 6:2, 6:2.

Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Екатерина Макарова (Россия, 32) — 6:7, 6:2, 6:2.

Шелби Роджерс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 31) — 6:4, 5:7, 6:0.

Андрей Рублёв (Россия, WC) — Флориан Майер (Германия) — 6:1, 6:1.Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Константин Кравчук (Россия) — 7:5, 5:7, 6:1.Андрей Кузнецов (Россия) — Денис Истомин (Узбекистан) — 6:4, 7:6.Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Михаил Южный (Россия, LL) — 6:4, 6:1.Диего Шварцман (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 3:6, 7:6.Анастасия Павлюченкова (Россия, 17) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:7, 6:2, 6:0.Айла Томлянович (Австралия, WC) — Елена Веснина (Россия, 13) — 3:6, 6:4, 7:5.Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 6:2.Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Элина Свитолина (Украина, 9) — 7:5, 6:4.Люси Шафаржова (Чехия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 23) — 6:2, 6:2.Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Екатерина Макарова (Россия, 32) — 6:7, 6:2, 6:2.Шелби Роджерс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 31) — 6:4, 5:7, 6:0.

Усталость Весниной и стабильность Кузнецовой

Счастливый «Мастерс» Андрея Рублёва

Нынешний теннисный сезон наверняка войдёт в историю как один из самых дождливых. И нет здесь никаких метафор – погода в этом году портит все планы организаторам крупнейших турниров. И если уж даже в индиан-уэллской пустыне неделю назад вовсю поливал дождь, то и в курортном Майами следовало ожидать осадков. Зрители запаслись попкорном и захватили зонтики – матчи в первые дни турнира могли часто прерываться.Но всё-таки 22 марта теннисисты успели миновать циклон. На кортах появились участники первого круга, среди которых, как в мужской, так и в женской сетках, отсутствовали по 32 сеяных игрока, которые спокойно начали подготовку ко второму раунду. Из интересных результатов можно было отметить поражение Эжени Бушар от Эшли Барти и Елены Остапенко от Мэдисон Бренгл. В мужских матчах самым ярким стал поединок Томми Хааса и Иржи Веселы. 38-летний немец сражался до последнего, но вынужден был сдаться в трёх сетах, а после поражения не без грусти прокомментировал забавный эпизод с участием выбежавшей на корт игуаны: «Должно быть, она знала, что я, скорее всего, провёл свой последний матч в Майами».Первые осадки дали о себе знать в четверг, 23 марта, ознаменовав настоящий град из сеянных теннисисток, которые зачехлили ракетку уже во втором круге. Первой по-настоящему большой сенсацией стало поражение Элины Свитолиной от Беттани Маттек-Сэндс, которая получила от организаторов wild card. Так же в двух сетах Дарья Гаврилова уступила Люси Шафаржовой, а Коко Вандевеге не совладала с Яной Чепеловой, прошедшей сито квалификации. Удачно начала свой путь Анастасия Павлюченкова. Почти час длился первый сет против Ярославы Шведовой, который был проигран на тай-брейке. Россиянка не могла нащупать подачу, допустила россыпь двойных, но во второй партии её проблемы передались и сопернице. Выиграв сет, Павлюченкова не отдала Шведовой ни одного гейма в решающей партии и в третьем круге сыграет теперь с Маттек-Сэндс.Уверенно справились со своими соперницами по второму кругу Анжелика Кербер, Агнешка Радваньска, Доминика Цибулкова и Каролина Плишкова.По-разному сложились дебютные матчи для финалисток супертурнира в Индиан-Уэллсе — Светланы Кузнецовой и Елены Весниной. Кузнецовой предстояло сыграть против Мэнди Минеллы, и уже во втором гейме девушка из Люксембурга неожиданно повела с брейком. Тем не менее радоваться заработанному преимуществу ей пришлось всего пару минут. Наладив прицел, Кузнецова оформила скрытую «баранку» и выиграла партию, а во втором уже и не позволяла сопернице помышлять о лидерстве. Минелла огрызнулась одним брейком в концовке матча, но к тому моменту сама уступала уже с двумя. В третьем круге Светлана сразится с Тэйлор Таунсенд, которая 24 марта неожиданно переиграла 25-ю сеяную Роберту Винчи.Спад в игре Елены Весниной после её невероятного успеха в Индиан-Уэллсе был предсказуем, но болельщики, безусловно, верили, что и в Майами Елене по плечу пройти по сетке подальше. Другого мнения была получившая wild card Айла Томлянович. Уже во время разминки дождь на полчаса прервал матч, но ему ещё только предстояло внести свою лепту в итоговый результат. Елена здорово начала встречу, играла активно, и у неё почти всё получалось. Спустя 40 минут она уже вела в счёте по сетам, и ничто не предвещало беды. Но тут в игре россиянки последовал заметный спад. Веснина потеряла концентрацию и стала допускать гигантское количество ошибок в игре на задней линии. Попытавшись спасти сет со счёта 1:5, россиянка всё-таки вынуждена была капитулировать при 4:6. Началась драматичная решающая партия.Девушки обменялись брейками и, вроде, завязали равную игру, но ненадолго – Томлянович уже вскоре повела с брейком, который ей удалось с попеременным успехом удержать до подачи на матч при счёте 5:3. И вот тут начались самые настоящие козни со стороны природы. При счёте 15:15 пошёл дождь, который вскоре превратился в жуткий ливень – матч перенесли на следующий день. 24 марта началось для Айлы с двойного матчбола, но Елена ценой героических усилий не только отыгралась, но и сделала обратный брейк. При счёте 5:6 Веснина подавала и тремя двойными подарила сопернице матчбол – 30:40. И в этот напряжённый момент в игру снова вмешался дождь! Теннисистки вынуждены были покинуть корт, через час вернуться и провести пятиминутную разминку, и всё ради одного очка – в концовке длительного розыгрыша Елена ошиблась справа в сетку. В третьем круге терпеливая Айла встретится теперь с Люси Шафаржовой.Очень неудачно сложились первые матчи для Екатерины Макаровой и Дарьи Касаткиной. Поединок Макаровой не только несколько раз прерывался из-за дождя, но во втором сете его даже пришлось переносить на другой корт из-за проблем с освещением. В результате Екатерина так и не смогла подобрать ключи к игре вдохновлённой Анетт Контавейт, без вариантов проиграв ей третий сет. Решающая партия обернулась катастрофой и для Касаткиной, которая упорно сражалась с Шелби Роджерс почти два часа, но в третьей партии её игра состояла из сплошных ошибок. 0:6 на табло стало закономерным итогом матча.«Мастерс» в Майами для Андрея Рублёва можно по праву назвать счастливым – именно здесь он дебютировал в основах турниров этой категории в 2015 году и сразу же одержал яркую победу над Пабло Каррено Бустой. Уже в феврале стало известно, что россиянин получит от организаторов специальное приглашение в основу и на этот раз, но были сомнения по поводу готовности Рублёва к матчам на таком уровне. За неделю до турнира Андрей их развеял – на крупном челленджере в Ирвинге он добрался до полуфинала, в котором лишь в трёх сетах проиграл будущему чемпиону, британцу Альяжу Бедене.Свою отличную форму россиянин подтвердил уже в первом матче в Майами. Его соперником стал ветеран тура Флориан Майер, не одержавший ещё ни одной победы в этом сезоне, но традиционно опасный. Рублёв начал с места в карьер и уже через пару минут вёл с брейком. Оказалось, это было лишь начало разгрома. Немец какое-то время сопротивлялся, но зачастую даже не дёргался за острыми мячами, которые посылал на его сторону Андрей. При этом россиянину удалось продемонстрировать гроссмейстерскую игру в атаке, и по итогам матча в его статистике значились 28 виннеров и всего 4 невынужденные ошибки. Во втором круге Рублёв сыграет с Томашем Бердыхом.А вот Карен Хачанов пока пытается найти себя. В Индиан-Уэллсе он наконец-то прервал серию из шести поражений и на равных поборолся с Давидом Гоффеном. В Майами россиянину предстояло сыграть с Диего Шварцманом, и уже в первом гейме он симптоматично отдал свою подачу. 19 невынужденных ошибок против семи сделали своё дело, и россиянин быстро проиграл сет. Он продолжал ошибаться, отдал подачу и во второй партии, правда тут же её вернул. Ключевой стала ошибка Шварцмана на брейк-пойнте седьмого гейма – срывать смэш в сетку профессионал не должен. После этого можно было не удивляться двойной на решающем очке следующего гейма. Теннисисты завязали серьёзную борьбу в третьем сете, добрались до тай-брейка, где игра в общем была равная. Но было заметно, как нервничал Карен, не забивший в одном из розыгрышей сразу два смэша. Воодушевлённый соперник попросту перестал ошибаться, предоставив это Карену. Матч, начавшийся с двойной Хачанова на подаче, закончился его 58-й (!) невынужденной ошибкой.Не удалось выйти во второй круг и Константину Кравчуку, он уступил в трёх партиях американскому квалифаю Фрэнсису Тиафо. Михаил Южный, в последний момент попавший в основу из-за снятия Бернарда Томича, везением воспользоваться не сумел и проиграл Михаилу Кукушкину. А вот Андрей Кузнецов прервал серию из семи поражений, которая тянулась у него с самого первого турнира в сезоне, и довольно уверенно справился с Денисом Истоминым. Во втором круге россиянин сыграет с Иво Карловичем.Из больших сенсаций мужского турнира, случившихся во втором круге, стоит отметить вылет седьмого сеяного Марина Чилича от Жереми Шарди и девятого Григора Димитрова от Гидо Пельи. Рафаэль Надаль, Кей Нисикори и Милош Раонич начали турнир с двухсетовых побед.Уже 25 марта на кортах супертурнира в Майами определятся первые участники четвёртого круга у женщин, а мужчины доиграют второй раунд. Анастасия Павлюченкова встретится с Беттани Маттек-Сэндс, Андрей Рублёв — с Томашем Бердыхом, Андрей Кузнецов — с Иво Карловичем, в борьбу вступят Роджер Федерер и Стэн Вавринка.Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Дуди Села (Израиль) — 6:3, 6:4.Кей Нисикори (Япония, 2) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:4, 6:3.Милош Раонич (Канада, 3) — Виктор Троицки (Сербия) — 6:3, 7:5.Жереми Шарди (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 6:4, 2:6, 6:3.Гидо Пелья (Аргентина) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 6:3, 7:6.Дональд Янг (США) — Люка Пуи (Франция, 11) — 6:2, 6:4.