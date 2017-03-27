Веснина и Макарова в трёх победах от вершины парного рейтинга

Статистические метаморфозы
К статистике в спорте можно относиться по-разному. Иногда она помогает лучше понять, что происходило. Иногда вводит в заблуждение. На проходящем в Майами турнире было несколько примеров удивительных статистических показателей в плане ударов навылет и невынужденных ошибок.
Виктория Голубич во втором круге проиграла Мэдисон Кис в одну калитку – 1:6, 2:6. В этой встрече у швейцарки было всего два удара навылет. При этом в коротком поединке она допустила 41 невынужденную ошибку! Один из худших показателей в туре.
Уже на следующий день на тех же кортах в схожих погодных условиях Мирьяна Лучич-Барони во второй раз за сезон обыграла Агнешку Радваньскую. Причём хорватка просто уничтожила польку, которая пока проводит крайне неудачный сезон. Агнешка за весь матч допустила всего одну ошибку, но это было не важно, потому что у Мирьяны было 38 ударов навылет и лишь пять ошибок!
Сами поражения Агнешки становятся всё менее сенсационными, но всё-таки такой разгром непривычно видеть во встрече с теннисисткой, которая начинала год в первой пятёрке. Хорватка, кстати, могла проиграть во втором раунде, но отыгралась в третьем сете со счёта 1:5 в матче с Катериной Бондаренко. До этого сезона Мирьяна не выигрывала матчей в основной сетке Майами с 1999 года.
Но вернёмся к статистическим метаморфозам. Борна Чорич одержал свою лучшую победу после травмы колена, которую он получил во второй половине предыдущего сезона. Он обыграл соперника из топ-10 – Доминика Тима. Любопытно, что хорват выиграл первый сет весьма уверенно – 6:1, не нанеся ни одного удара навылет с задней линии. Единственный виннер за сет ему принесла подача. И Борна, и Мирьяна 25 марта порадовали хорватских болельщиков, но сделали это в совершенно разном стиле.
Кузнецова – последняя россиянка в одиночке
Про поражения Весниной, Макаровой и Касаткиной мы уже рассказали в предыдущем материале. 25 марта за ними последовала Анастасия Павлюченкова. В третьем круге россиянка играла против Бетани Маттек-Сэндс. Американка в паре возглавляет рейтинг, но в одиночке её показатели куда более скромные – 158-е место. Однако к этому турниру она явно набрала форму, что подтвердила её победа над Элиной Свитолиной.
У Павлюченковой с самого начала начались сложности, но в первом сете она их преодолела и после счёта 1:4 выиграла пять геймов кряду. Однако затем россиянка уступила девять геймов. Анастасия не скрывала недовольства своей игрой. Её наставник Симон Гоффен пытался её успокоить, но никак не получалось. Только при счёте 1:5 в третьем сете Павлюченкова расслабилась и добавила. Она была близка к тому, чтобы отыграть оба брейка, но на второй подаче соперницы на матч она не реализовала брейк-пойнт и вскоре потерпела поражение.
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
2-й круг.
Станислас Вавринка (Швейцария, 1) — Орасио Себальос (Аргентина) — 6:3, 6:4.
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, WC) — 6:3, 6:2.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:3.
Борна Чорич (Хорватия) — Доминик Тим (Австрия, 6) — 6:1, 7:5.
Иво Карлович (Хорватия, 17) — Андрей Кузнецов (Россия) — 7:6 (7:4), 6:1.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:2, 6:4.
Светлана Кузнецова тоже играла против американки, только молодой – Тэйлор Таунсенд. Местная теннисистка начала очень мощно. Она обрушила на Светлану град мощных ударов, и россиянке потребовалось время, чтобы адаптироваться. Постепенно Кузнецова стала заставлять соперницу двигаться, что приводило к большому количеству неточностей со стороны Таунсенд. В итоге после счёта 2:4 в первом сете Кузнецова выиграла семь геймов подряд и уверенно довела матч до победы.
В четвёртом круге Кузнецова сыграет с Винус Уильямс. Год назад на этом турнире Светлана обыграла её младшую сестру и дошла до финала.
Неудачная суббота для Андреев
В мужском турнире последние представители России покинули турнир во втором круге. Андрей Рублёв блеснул в первом раунде против Флориана Майера. Однако побороться с Томашем Бердыхом у него не получилось. Чех с самого начала имел явное преимущество. Какое-то время Андрей сдерживал натиск, но затем проиграл семь геймов кряду. Чех в итоге одержал победу за 72 минуты – 6:3, 6:2. Молодой россиянин допускал слишком много неточностей в важные моменты.
Другой Андрей – Кузнецов – в Майами наконец-то прервал серию поражений, которая тянулась с января. Но закрепить успех в матче с Иво Карловичем не удалось. Хотя хорват сам имел серию из пяти поражений. В первом сете у Андрея даже были сетболы в 12-м гейме, но ещё до завершения этого гейма пошёл дождь. После паузы Карлович действовал намного лучше. Он выиграл тай-брейк, а во втором сете борьбы вообще не вышло – 7:6, 6:1.
Шанс для Макаровой и Весниной возглавить рейтинг
Интересные события происходят в женском парном турнире. Прошлогодние чемпионки Маттек-Сэндс и Шафаржова проиграли уже во втором раунде. В итоге первое место Бетани в рейтинге находится под угрозой.
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
3-й круг.
Кей Нисикори (Япония, 2) — Фернандо Вердаско (Испания, 25) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.
Джаред Доналдсон (США, Q) — Милош Раонич (Канада, 3) – отказ Раонича.
Фабио Фоньини (Италия) — Жереми Шарди (Франция) — 3:6, 6:4, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 26) — 0:6, 6:2, 6:3.
На него претендуют три теннисистки – Кристина Младенович, а также россиянки Веснина и Макарова. Россиянки за два круга пока проиграли в Майами всего четыре гейма. Им для совместного выхода на первую позицию надо одержать победу на турнире. Младенович, которая выступает в паре вместе с Кузнецовой, будет достаточно и финала.
Во втором круге Кузнецова и Младенович едва не уступили Атаво и Чан. Они отыгрались со счёта 0:6, 1:4 и разгромили соперниц на чемпионском тай-брейке – 10:1. Кстати, Светлана с Кристиной и Елена с Екатериной могут сыграть между собой в полуфинале.
Кольшрайбер не испортил юбилей
Свой 1000-й матч в туре провёл Рафаэль Надаль. Забавно, что соперник у него был тот же, что и в матче № 500 – Филипп Кольшрайбер. Встреча началась неожиданно. Первый сет испанец проиграл стремительно, получив свою первую «баранку» с января 2015 года. Но постепенно Рафаэль пришёл в себя и уже со второго сета перехватил игровую инициативу. Несмотря на провал в первой партии, Надаль выиграл достаточно уверенно – 0:6, 6:2, 6:3. Теперь он сыграет против Николя Маю, который в 35 лет впервые в жизни вышел в 1/8 финала на «Мастерсах» в одиночном разряде.
Другой 35-летний теннисист – Роджер Федерер – уверенно прошёл в третий круг, где его ждёт серьёзный соперник – Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинцу пока не везёт с сетками. На трёх последних турнирах уже во втором матче ему встречался либо Джокович (дважды), либо Федерер.
Не ладится пока в этом году у Милоша Раонича. Он из-за травмы не сыграл в финале Мемфиса, а потом снялся с Индиан-Уэллса. И всё та же травма задней мышцы бедра не позволила ему выйти на встречу третьего круга Майами. В итоге в четвёртый раунд без борьбы прошёл американец Джаред Доналдсон, который в первом круге спасся с тройного матчбола в игре с Эдмундом.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
3-й круг.
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 17) — 4:6, 6:0, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Чжан Шуай (Китай, 30) — 4:6, 6:2, 6:2.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — Агнешка Радваньска (Польша, 5) — 6:0, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27) — 7:5, 6:3.
Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:2, 6:3.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 7:5.
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:4, 6:2
Винус Уильямс (США, 11) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, Q) — 6:3, 6:0.
Лара Арруабаррена (Испания) — Мэдисон Кис (США, 8) — 7:5, 7:5.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) — 6:3, 6:0.
Непростой матч в третьем круге провёл второй сеяный – Кей Нисикори. Его игра с Фернандо Вердаско продолжалась почти три часа. Испанец вытащил второй сет с матчболов, правда, в третьем Кей выиграл с запасом. Лидер посева – Стэн Вавринка – не испытал проблем в стартовом матче против Орасио Себальоса.
У девушек первая ракетка мира Анжелика Кербер прошла в четвёртый круг. Сетка у неё пока отличная. Сначала она обыграла Шелби Роджерс, а впереди у неё встреча с Рисой Одзаки, прошедшей здесь квалификацию. Отметим поражение Мэдисон Кис, которая проводит всего второй турнир в сезоне. Её выбила из турнира Лара Арруабаррена, которая выиграла всего один матч в этом году до старта турнира во Флориде.
27 марта в Майами ожидается насыщенный день. Мужчины закончат третий круг, в том числе пройдёт матч Федерера и дель Потро. А у женщин состоятся все поединки четвёртого раунда. Кузнецова и Уильямс сыграют в вечерней программе центрального корта глубокой ночью по московскому времени.