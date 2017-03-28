В. Уильямс не позволила Кузнецовой защитить финал в Майами

Кузнецова не справилась с Винус Уильямс
На протяжении нескольких дней в Майами шли дожди. Это приводило к тому, что порой матчи заканчивались глубоко за полночь. Однако в понедельник, 27 марта, теннисистам ничего не мешало. Была выполнена довольно большая программа из 16 матчей — все встречи 1/8 финала у женщин и восемь игр 1/16 у мужчин. Для российских зрителей наибольший интерес представлял поединок между Светланой Кузнецовой и Винус Уильямс. Девушки встречались девять раз, но все матчи, кроме одного, прошли в 2009 году или раньше. Небольшое предпочтение можно было отдать россиянке, всё-таки она сейчас играет в отличный теннис, что и подтвердила в Индиан-Уэллсе. В Майами Кузнецова тоже играла уверенно, хотя и сильных соперниц у неё до этой стадии не было. Правда, в предыдущем раунде с Тэйлор Таунсенд Светлана медленно начала, но вторую половину встречи провела на очень высоком уровне.
Вот и с другой американкой Кузнецова стартовала довольно пассивно. Она неплохо сыграла в первом гейме, но в целом Винус действовала куда активнее. Она выходила вперёд, наносила сильные удары с задней линии, хорошо подавала и закономерно повела 3:0. Лишь при счёте 1:4 Кузнецовой удался первый удар навылет, тогда как у Винус к тому моменту набралось восемь виннеров. Светлана получше провела концовку сета, но зацепиться на приёме так и не получилось — 3:6.
Перед началом второй партии к Кузнецовой вышел её тренер Карлос Мартинес, который посоветовал ей больше играть Винус под левую руку и бить широко, чтобы Уильямс начала уставать. Советы наставника помогли. Россиянка действительно прибавила, хотя и не сразу. Первым брейк сделала Винус, но затем Светлана выиграла два гейма подряд. Наконец-то в её исполнении пошли удары навылет и активные приёмы. Кузнецова старалась играть широко, чтобы «раскачать» соперницу, но всё же ошибок было слишком много.
В середине партии наступил не самый интересный отрезок матча, когда обе уверенно брали свои подачи. При счёте 6:5 Винус допустила пару ошибок и позволила сопернице заработать два сетбола. Правда, в обоих случаях Уильямс выполнила удары навылет слева. Вообще, её бэкхенд в этой встрече был просто потрясающим! Таким же эпитетом стоит наградить и тай-брейк. Именно на нём девушки выложили все свои козыри. Он получился очень красивым.
Светлана впервые пробила навылет слева как раз на тай-брейке, она дается повела 4:1, но Уильямс прибавила и взяла шесть очков кряду. Практически все розыгрыши на тай-брейке оказались очень зрелищными, а два заключительных вместили в себя порядка 50 ударов. Правда, в самом конце матча произошел неприятный эпизод. Один из болельщиков крикнул «Возвращайся обратно в Москву» (очевидно, что речь шла о Светлане). Трибуны неодобрительно засвистели.
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты)
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — 6:3, 6:4.
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3, 6:4.
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Иво Карлович (Хорватия, 17) — 6:4, 6:7, 7:6.
Александр Зверев (Германия, 16) — Джон Иснер (США, 18) — 6:7, 7:6, 7:6.
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина) — 4:6, 6:3, 7:5.
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис) — 6:3, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — 6:3, 6:4.
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3, 6:4.
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Иво Карлович (Хорватия, 17) — 6:4, 6:7, 7:6.
Александр Зверев (Германия, 16) — Джон Иснер (США, 18) — 6:7, 7:6, 7:6.
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина) — 4:6, 6:3, 7:5.
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис) — 6:3, 6:4.
Халеп отыграла матчбол
Уильямс взяла верх со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и одержала свою первую победу над игроком топ-10 за полтора года! В четвертьфинале Винус встретится с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая по счёту уверенно обыграла Рису Озаки — 6:2, 6:2, но при этом допустила 17 невынужденных ошибок. Отметим ещё одно достижение: Мирьяна Лучич-Барони победила Бетани Маттек-Сэндс 7:5, 6:4 и тоже стала четвертьфиналисктой. Впервые в карьере 35-летняя теннисистка станет игроком топ-25.
Интересным могло получиться сражение между Гарбинье Мугурусой и Каролиной Возняцки, но, к сожалению, уже в середине первого сета испанка себя плохо почувствовала. Она дошла до тай-брейка, но там взяла всего один мяч. Затем к ней вышли врачи, после консультации с которыми испанка снялась. В ещё одном женском матче очень трудную победу одержала Симона Халеп, которая встречалась с Самантой Стосур. Австралийка полностью контролировала ход матча до счёта 6:4, 5:2, однако затем Халеп вцепилась, отыграла брейк, отыграла и матчбол и взяла партию 7:5. В третьем сете Симона уже держала нити игры в своих руках — 6:2.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты)
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — 7:6, 6:1.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) — 6:1, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 7:6, отказ.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония, Q) — 6:2. 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14) — 4:6, 7:5, 6:2.
Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) — 6:3, 7:6.
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — 7:6, 6:1.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) — 6:1, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 7:6, отказ.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония, Q) — 6:2. 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14) — 4:6, 7:5, 6:2.
Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) — 6:3, 7:6.
Федерер обыграл дель Потро
Из мужских встреч прежде всего выделялся поединок Роджера Федерера и Хуана-Мартина дель Потро. Они играли уже в 21-й раз, и Федерер вёл 15-5. В этом сезоне швейцарец действует блестяще, но и аргентинец полноценно вернулся и тоже стал показывать теннис высокого качества. Правда, противопоставить что-либо Роджеру у него не получилась. Борьба внутри сетах была, но Федерер прибавлял в нужные моменты и выиграл со счётом 6:3, 6:4. Прекрасная игра слева, хороший форхенд, надёжная подача и как всегда утончённые действия у сетки приводили публику в восторг.
Иснеру не хватило трёх матчболов
Сразу в четырёх матчах дело доходило до счёта 7:5 или 7:6 в третьей партии. Так, Александр Зверев на трёх тай-брейках победил Джона Иснера, отыграв три матчбола! Не менее увлекательной получилась и игра Ника Кирьоса с Иво Карловичем. Там было два тай-брейка, в том числе в решающей партии. Ник оказался сильнее и за всю встречу допустил всего две невынужденные ошибки с игры (всего четыре с учётом двух двойных). Борна Чорич выиграл восемь решающих тай-брейков подряд, но на сей раз проиграл Адриану Маннарино. Наконец, Давид Гоффен со счётом 7:5 в третьей партии победил Диего Шварцмана.
Во вторник, 28 марта, состоятся все встречи 1/8 финала у мужчин и два четвертьфинала у женщин. Из мужских матчей отметим сражение Стэна Вавринки и Александра Зверева. Вполне порадовать зрителей могут и Ник Кирьос с Давидом Гоффеном. Что касается девушек, то Лучич-Барони встретится с Плишковой, а Возняцки — с Шафаржовой.