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Стэн Вавринка. Непобедимый в финалах «Шлемов»

Когда-то Стэн Вавринка думал, что ему не по силам выиграть «Шлем». Свой 32-й день рождения он отмечает в одном трофее от «Карьерного шлема».