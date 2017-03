Стэн Вавринка. Непобедимый в финалах «Шлемов»

«Никогда не ожидал, что могу выиграть «Шлем»

Стэн Вавринка



Родился 28 марта 1985 года в Лозанне, Швейцария.

Правша.

Рост: 183 см.

Вес: 79 кг.

Начало карьеры: 2002.

Призовые за карьеру: $ 15 455 774.

Наивысшая позиция в одиночном рейтинге: 3 (27.01.2014).

Текущая позиция в одиночном рейтинге: 3.



Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:

Australian Open – победа (2014).

«Ролан Гаррос» — победа (2015).

Уимблдон – четвертьфинал (2014, 2015).

US Open – победа (2016).

Победа на Олимпиаде-2008 в парном разряде с Роджером Федерером. Родился 28 марта 1985 года в Лозанне, Швейцария.Правша.Рост: 183 см.Вес: 79 кг.Начало карьеры: 2002.Призовые за карьеру: $ 15 455 774.Наивысшая позиция в одиночном рейтинге: 3 (27.01.2014).Текущая позиция в одиночном рейтинге: 3.Australian Open – победа (2014).«Ролан Гаррос» — победа (2015).Уимблдон – четвертьфинал (2014, 2015).US Open – победа (2016).Победа на Олимпиаде-2008 в парном разряде с Роджером Федерером.

Австралийский триумф

Титулы в одиночном разряде (15): 2016 — US Open, Женева, Дубай, Ченнай; 2015 — Токио, «Ролан Гаррос», Роттердам, Ченнай; 2014 — Монте-Карло, Australian Open, Ченнай; 2013 — Оэйраш; 2011 — Ченнай; 2010 — Касабланка; 2006 — Умаг.

Счастливые шорты на «Ролан Гаррос»

Лучший игрок решающих стадий

Эра тотального доминирования «Большой четвёрки» была примечательным периодом в мужском теннисе. Были у этого явления, правда, и свои минусы — некоторые талантливые игроки, раз за разом проигрывая безусловным лидерам, переставали верить в то, что с ними можно бороться. Но, как показала история, иногда это не мешало некоторым теннисистам достичь того, что им самим казалось невозможным.«Я никогда не ожидал, что смогу выиграть «Шлем». Никогда не мечтал об этом, потому что считал, что недостаточно хорош, чтобы обыграть этих ребят», — признался Стэн Вавринка вскоре после своей первой победы на турнире «Большого шлема» в Австралии в 2014 году.Этому триумфу предшествовали больше десятка лет в профессиональном туре. Стэн давно был знаком любителям этого вида спорта, но на теннисных праздниках он всегда исполнял вспомогательные роли.У него были свои моменты славы и до взлёта в текущем десятилетии. Главным, конечно, был олимпийский успех в паре вместе с Роджером Федерером на Играх в Пекине в 2008 году. В том же году Стэн заглянул в первую десятку и был в финале «Мастерса» в Риме.Но всё же большую часть времени он находился в рейтинге между вторым и третьим десятком. У него были отдельные выстрелы, но когда дело доходило до матчей против ведущих игроков, то его путь на турнире почти всегда завершался. Теннис – тот вид спорта, где даже игроку, входящему в первую двадцатку, приходится переживать пару десятков поражений за сезон. И не каждый после этого будет верить, что ему по силам добраться до трофея на турнире «Большого шлема», особенно когда почти все они доставались только Роджеру и компании.«Сколько раз пытался – столько раз ошибался. Ну и что? Пробуй снова. Ошибайся опять. Ошибайся лучше», — это слова ирландского писателя Самуэля Беккета так понравились Стэну, что он сделал себе такую татуировку на руке в 2012 году.А в 2013-м начался постепенный подъём теннисита на новый уровень. И совпал он с началом сотрудничества с Магнусом Норманом. Хотя первые намёки были даже чуть раньше – в январе. В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Вавринка дал настоящий бой Новаку Джоковичу. Серб выиграл захватывающий матч – 12:10 в пятом сете. Это был старт одного самых увлекательных противостояний в текущем десятилетии с точки зрения качества матчей. По трофеям и рейтингу Стэн с Новаком не боролся, но несколько их встреч становились главным украшением крупных турниров.На US Open-2013 Вавринка дошёл до своего первого полуфинала на «Шлемах», в том же году впервые отобрался на Итоговый чемпионат АТР и вышел там из группы. В общем его триумф в Австралии в 2014-м в принципе был логичным продолжением его прогресса. И всё же мало кому удавалось дорваться до этих трофеев помимо «Большой четвёрки», поэтому результат шокировал. К тому же Вавринка до того турнира в рейтинге ещё ни разу не был выше восьмой строчки.Ключевым снова было сражение с Джоковичем и опять с большим счётом в пятом сете – 9:7. Финал не был вишенкой на торте, потому что Надаль получил травму и в концовке не мог толком подавать. «Возможно, это мой единственный финал «Большого шлема», — рассуждал Стэн после мельбурнского триумфа.Однако Вавринка снова оказался не прав относительно своих возможностей. Теннисисты по-разному переживают большие победы. Кому-то приходится столкнуться со «звёздной болезнью», другие не находят мотивации после большого успеха и не повторяют его или вообще вскоре завершают карьеру. Но Стэн достаточно быстро вжился в новый статус игрока первой пятёрки и соответствовал ему на большинстве турниров. Конечно, у него случались спады, но он оставался в пределах первой десятки.В 2014-м в Монте-Карло он выиграл свой первый «Мастерс». В финале он обыграл своего друга и партнёра по сборной – Роджера Федерера. Стэн лучше всего играл против соотечественника именно на грунте. Через год он сумел обыграть Роджера в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и выйти в свой второй финал «Большого шлема».В финале всё внимание было приковано к Джоковичу. Серб на этом турнире ещё в четвертьфинале остановил Рафаэля Надаля, а потом в двухдневном матче прошёл Энди Маррея. После этого казалось, что скромный Вавринка не остановит серба на пути к заветному «Карьерному шлему».Новак и Стэн выдали очередную зажигательную игру, но в этот раз обошлось даже без пятого сета. Вавринка в этот день провёл, возможно, лучший матч в своей карьере и остановил серба в четырёх сетах. Новак в итоге пришёл к победе в Париже, но усилиями Стэна празднование отложилось на целый год.Ещё одним ярким воспоминанием с того финала являются яркие шорты Вавринки. Швейцарец сам назвал их «счастливыми». Дошло до того, что уже на других турнирах он использовал их в качестве своего талисмана, прикрепив их к спортивной сумке.В русском языке есть выражение: «Первый раз — случайность, второй — совпадение, третий – закономерность». Возможно, это было бы ещё одной хорошей татуировкой для Стэна, так как швейцарец сумел вывести свои успехи в статус закономерности.Другая закономерность в последних результатах Вавринки – он один из лучших теннисистов на решающих стадиях турнира. Стэн часто медленно входит в турнир. Он может пройти через пару тяжёлых матчей, а иногда просто неожиданно проиграть в стартовых раундах. Но если уж он дойдёт до концовки соревнования, то там он почти всегда набирает ход. С января 2014-го по сентябрь 2016-го у него была уникальная серия из 11 выигранных финалов кряду.Последний из них состоялся на US Open-2016. По стартовым матчам в Нью-Йорке Стэна тяжело было рассматривать как претендента на титул. Он с трудом прошёл Дэна Эванса. Даже пришлось отыгрывать матчбол. В ключевой момент того матча он исполнил эйс со второй подачи, а потом сделал фирменный жест, указав на голову.Во второй половине турнира был совсем другой Вавринка. Который справился и с дель Потро, и с Нисикори. В финале его опять ждал Джокович. Правда, это был совсем не тот серб, потому что у Новака начались разные сложности. И всё же, конечно, фаворитом был именно серб, однако Вавринка во второй раз обыграл его в финале турнира «Большого шлема».Таким образом, у Стэна идеальный рекорд побед и поражений в финалах «Шлемов» — 3-0. Столько же титулов «Большого шлема» и у Маррея, но Энди для этого потребовалось 11 попыток. Более того, британец пока выиграл только Уимблдон и US Open, а вот в коллекции Вавринки уже есть три разных турнира, то есть он всего в одном Уимблдоне от «Карьерного шлема».Вавринка пока так и не сумел стать реальным претендентом на первое место в рейтинге. Всё-таки в плане стабильности ему тяжело тягаться с Джоковичем или Марреем. Хотя мы недаром использовали слова «пока», ведь в 2017 году ситуация в мужском теннисе меняется. Стэну исполнилось 32, но Федерер на три с половиной года его старше и выиграл в 2017-м очередной турнир «Большого шлема».Вавринка пока никаких разговоров об уходе из тенниса не ведёт. Да и повода нет, ведь Стэн от года к году становится всё лучше, поэтому остаётся только наблюдать, куда выведет его теннисная дорога. Но почему-то есть уверенность, что Вавринка ещё сумеет нас удивить.