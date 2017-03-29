Веснина прошлась по магазинам, а Свитолина загорела на пляже

Мария Шарапова во вторник, 28 марта, приняла участие в конференции ANA Inspiration в преддверии женского турнира «Большого шлема» по гольфу. Мария встретилась с известными гольфистками, а также с Билли-Джин Кинг. Кроме того, она выступила с речью.
Пока не играет и Виктория Азаренко, зато она учится. Несколько дней назад белоруска сдала свой заключительный экзамен.
Виктория уже тренируется и постепенно готовится к возвращению. Ожидается, что белоруска сможет вернуться на корты во время летней серии турниров на американском харде.
Играют на американском харде и сейчас, только не в северных штатах, а в самом южном — Флориде. Там обитают игуаны. Вслед за Томми Хаасом с этим созданием сфотографировался и Роджер Федерер.
А другой швейцарец, Стэн Вавринка, получил от организаторов торт. Накануне он отпраздновал свой день рождения.
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Доминика Цибулкова в Майами играла не только в теннис, но и попробовала себя в смешанных единоборствах. Словачка встретилась с чемпионкой UFC Йоанной Енджейчик.
Елена Веснина прошлась по магазинам и примерила на себя несколько ярких нарядов. «Не беспокойтесь, я это не купила», — написала россиянка.
Её партнёрша по парному разряду Екатерина Макарова опробовала местный пляж.
Ещё одна пляжная фотография, теперь от Элины Свитолиной.
Анастасия Павлюченкова предстала перед своими болельщиками в новом виде.
А Ана Иванович в таком наряде пришла на одно из светских мероприятий в Баден-Бадене.
Агнешка Радваньска на вечеринке игроков перед стартом турнира в Майами.
Вишенка на торте — наряд Бетани Маттек-Сэндс.