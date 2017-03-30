Мыскина: нужно вернуться в восьмёрку сильнейших и в ней оставаться

>>> Образцовое лидерство Макаровой и успешный дебют Вихлянцевой
«Матч с Бельгией будет одним из самых сложных»
— Анастасия, до матча плей-офф Кубка Федерации Россия – Бельгия осталось около трёх недель. Как идёт подготовка к этому ответственному старту?
— Команда уже сформировалась, со всеми девочками были проведены переговоры. Этот процесс всегда затягивается, потому что турнирный график у всех очень сложный и не хочется кого-то дёргать во время соревнований. Всё время ждёшь какого-то удобного момента, когда кто-то доиграет, чтобы поговорить. Сейчас пока всё равно все на турнирах – продолжается Майами, у кого-то ещё в планах Чарльстон. Так что подготовка идёт в игровом режиме, я бы так сказала.
— Можете назвать теннисисток, с которыми вы проводите беседы?
— Наверное, правильнее будет, если состав команды озвучит Шамиль Анвярович (Тарпищев, президент ФТР. – Прим. «Чемпионата»). Он в курсе. По сути, у нас уже нет расширенного списка, а есть костяк. Мы очень хотели, чтобы он был. Если в первом матче (против сборной Китайского Тайбэя. – Прим. «Чемпионата») всё-таки мы могли больше наиграть молодых теннисисток, то во втором матче мы хотели, чтобы играли уже основные игроки. Мне кажется, это уже получилось. И, конечно же, будет ещё и молодая наша спортсменка, плюс перед этим у нас ещё пройдут большие сборы в Турции, где будет присутствовать в основном весь наш молодой состав, с которым очень близко общаемся, следим за ними и поддерживаем их. Это наше следующее поколение.
— То есть играть с Бельгией вы хотите не по схеме «2 опытных игрока + 2 молодых», а по схеме «3+1»?
— Да. У нас было несколько вариантов вначале. Всё зависело от самих девчонок, насколько они готовы играть в апреле, насколько хотят. И я очень рада, что все с большим энтузиазмом отозвались.
— Что можете сказать о ближайшем сопернике – сборной Бельгии? Насколько эта команда сильнее Китайского Тайбэя?
— Однозначно сильнее. Я бы даже сказала, что она гораздо сыграннее, опытнее, увереннее в себе. И, конечно же, у них есть большое желание нас обыграть. У них очень опытные игроки в лице Флипкенс, я так и не поняла, будет ли играть Викмайер, но, как я понимаю, на неё тоже прислали документы на визу. Это неважно, потому что ещё есть молодая Мертенс, Заневская, которая перешла из Украины, плюс ещё ван Эйтванк. То есть это все игроки с большим опытом выступления на турнирах WTA, «Большого шлема», с опытом игры на сборную, что немаловажно. Поэтому я думаю, что это будет не самый простой матч, точнее сказать, он будет одним из самых сложных.
>>> Мыскина: ощущение, что есть судейский заговор против меня
— По окончании первого игрового дня февральского матча против Тайбэя вы очень эмоционально высказались в адрес судей. Как по прошествии времени вы оцениваете тот момент? Правильно ли вы поступили тогда? Может, это как-то встряхнуло команду?
— Команда уже смеётся, девчонки с юмором относятся к тому, что происходит. А происходит это уже не первый матч. Во время пресс-конференции тоже всё было уже с такими шутками-прибаутками. Знаю, что некоторые это восприняли тогда очень серьёзно, чтобы создать вокруг этого историю, что я везде ищу каких-то врагов. Это их проблемы. Я очень рада, что они обо мне так часто говорят и вспоминают (улыбается). Но что делать? Мы должны играть на корте, должны бороться. На этот раз у нас будет грунт, будет немного проще, ведь отскоки остаются. Я на этот счёт уже не заморачиваюсь. Девчонки прекрасно понимают, что нужно играть. Они же в своей карьере бывают в разных ситуациях, и с судьями мы сталкиваемся не первый раз, с какими-то подобными моментами. Поэтому все прекрасно понимают, что надо играть, бороться и делать своё дело.
— Шамиль Тарпищев через прессу советовал вам поменьше нервничать. Насколько это реально выполнить?
— Я думаю, что это нереально (смеётся). Вот если бы мне было всё равно, тогда бы я не нервничала и не переживала. А так как я очень люблю свою команду, очень люблю, когда все в ней чувствуют себя хорошо, когда девчонки получают те положительные эмоции, ради которых мы играем этот матч, а ещё если и выигрываем, то не нервничать и не переживать у меня не получается.
«Когда есть результаты – спортсмены спокойны внутренне»
— Давайте тогда поговорим об успехах россиянок в личных турнирах, не касаясь их вызова в сборную. Как прокомментируете победу Елены Весниной в Индиан-Уэллсе?
— Лена, конечно, провела потрясающую неделю, даже полторы, отыграла классные матчи, причём обыграла очень сильных соперниц, очень высокого класса. Мы с ней как раз разговаривали до Индиан-Уэллса, и она мне писала: «Ну, всё. Моя цель – войти в десятку». Ещё прибавила: «На старости лет». Мы, естественно, с ней посмеялись. Это отличная цель. Очень здорово, что она такая чёткая и понятная, ясно, куда двигаться. И она к ней идёт семимильными шагами. Я видела её предсезонку, видела и слышала. Мне кажется, Лена проделала огромную работу именно в физическом плане. Она стала физически сильнее, это ей стало помогать, плюс огромный опыт в паре, который не может пропасть, это всё складывается в копилку: это и игра с лёта, и приём, и подача. Думаю, вместе с её трудолюбием, работоспособностью это всё в какой-то момент сложилось воедино. И когда ты всё делаешь правильно, не может быть какого-то другого результата, кроме победы.
— Саму Елену много раз об этом спрашивали, а у вас есть объяснение – почему всё это сложилось именно сейчас?
— Может быть, она больше расслабилась, поняла, что уже… не то что заканчивает карьеру, так неправильно будет говорить. Точнее, именно расслабилась. Она вышла замуж, слава богу, у неё всё прекрасно, у неё потрясающий муж. И вроде бы команда вся та же самая, которая уже столько лет назад сложилась, ничего не поменялась, все знают свою работу, все её делают. Как-то, может, ей стало спокойнее. И это спокойствие же всё равно на корт передаётся. А когда ты уверен и спокоен, то всё получается. Это даже не только по Лене видно, но и по многим другим спортсменам: когда есть результаты – они спокойны внутренне.
— Светлана Кузнецова в прошлом году впервые за долгий период вновь пробилась на итоговую восьмёрку. Были у неё яркие победы. Как сейчас у неё обстоят дела?
— Ой, Света – это моя Света (смеётся). Я очень рада, потому что Светка работала в прошлом году очень серьёзно. Если в начале года и даже в середине были какие-то сомнения, когда мы в шутку говорили: «Ну, да. В Сингапур, в Сингапур»… С одной стороны, понимали, что она может туда попасть, но с другой стороны, вроде бы до него было как-то далековато. И ближе к концу года вдруг поняли – Света, Карлос (Мартинес – тренер Кузнецовой. – Прим. «Чемпионата»), я – что есть шанс, но для этого надо обязательно выигрывать Кубок Кремля. С этого момента не то чтобы открылось второе дыхание, а возникло какое-то понимание и огромное удовлетворение, удовольствие от тенниса. И Света выиграла турнир «ВТБ Кубок Кремля», поехала в Сингапур и там очень классно отыграла. И вы знаете, она даже в какой-то момент не могла остановиться. Она поехала отдыхать, но всё равно взяла с собой ракетку и на отдыхе продолжала играть. Она так боялась остановиться, потому что у неё было так всё здорово, что нам оставалось только удивляться. Я думаю, что Австралия у неё как раз не совсем сложилась, потому что она даже не успела отдохнуть и толком восстановиться. Потом она отказалась от Дохи и Дубая, тоже очень долго сомневались, правильно это или нет. Это всегда бывает, когда отказываешься от крупных турниров, вроде бы все играют, а ты сидишь дома, и тебя гложет сомнение – правильный ли ты сделала шаг. Как мы видим, это было правильное решение – она отдохнула, и головой, и телом, была дома, с друзьями, здесь потренировалась, приехал к ней Карлос на несколько дней, и потом уже отсюда они отправились в Америку. То есть то расписание, которое у неё получилось, не совсем стандартное для всех, но, с другой стороны, она очень правильно подготовилась к американской серии. Несмотря на то что она только что проиграла Винус в четвёртом круге, я считаю, что вот в эти три недели у Светы очень классные результаты, потрясающие.
— У Дарьи Касаткиной не всё получается в этом году, даже с первого матча сборной она снялась, хотя была в изначальной заявке. Как сейчас у неё состояние?
— Да, к сожалению, Дашу я не видела очень давно. Хоть я и разговариваю периодически с Сашей, её братом, наверное, перед февральским матчем у нас возникло недопонимание, но это всё в прошлом. Очень хочется, чтобы Даша как-то восстановилась. Не могу точно сказать, что происходит, всё-таки у неё тренер (Владимир Платеник. – Прим. «Чемпионата»), который в основном только с ней общается. Если с другими девчонками и их тренерами здесь можно почаще разговаривать, то с тренером Даши мы не совсем на связи. Но когда общаешься с Сашей, он говорит, что всё вроде бы хорошо, но, может быть, где-то чуть-чуть не хватает. С другой стороны, она в этом году дважды обыграла Кербер – это же тоже получилось не просто так. То есть видно, что теннис есть, игра есть. Может быть, какой-то уверенности не хватает. Мы очень ждём Дашу в команду, очень хотим её увидеть, пообщаться, чем-то помочь, безусловно, если помощь ей нужна, просто поговорить, может быть, что-то подсказать, поделиться каким-то своим опытом.
Маша выйдет в апреле. Был суд, было наказание, она полностью его отбыла. Ей дают шанс, поэтому обсуждать это немножко странно.
«Маше дают шанс, поэтому обсуждать это немножко странно»
— Можете перечислить игроков, которых вы вызываете на молодёжный сбор в Турцию?
— У нас 15-16 спортсменов там будет, начиная от 14 лет и кончая такими игроками, как Блинкова, Калинская, Рыбакина. То есть девчонки, которых вы уже видели на первом матче и которых я очень надеюсь увидеть и в дальнейшем. С Наташей Вихлянцевой мы на связи, но она поедет готовиться к грунтовому сезону по своей программе, с Соней Жук тоже Евгения Александровна Манюкова на связи, она сейчас в Америке. То есть мы с девчонками стараемся общаться, понимая, что у них, естественно, своя команда и своя жизнь, но они всегда могут рассчитывать на нас.
— Хочется услышать ваш комментарий к обсуждению последних недель в прессе – достойна Мария Шарапова «уайлд-кард» на турнирах после отбытия дисквалификации или недостойна?
— Это какие-то пустые разговоры, честно сказать. Высказывания всех спортсменов на эту тему, мне кажется, вообще лишние. Каждый должен заниматься своим делом. Они выходят на корт, играют на тех же турнирах. Я вообще не склонна кого-то осуждать и комментировать, потому что у всех своя жизнь. Маша выйдет в апреле. Был суд, было наказание, она полностью его отбыла. Ей дают шанс, поэтому обсуждать это немножко странно. Мне кажется, это очень интересно для тенниса – посмотреть на её возвращение, посмотреть, как она готовилась. Она очень много тренировалась, мы все это прекрасно видели, она очень хочет вернуться, все это уже тоже услышали и увидели. Мне кажется, это будет очень интересно. Я знаю, что наша федерация её поддерживала и поддерживает. Многие хотели, чтобы она играла Кубок Федерации, но это невозможно, потому что мы играем до 26 апреля – срока завершения её дисквалификации. Знаю, что и Шамиль Анвярович её поддерживает и писал ей письмо в поддержку. Так что я бы на месте спортсменов вообще сказала: «Ребята, мы играем. Есть такая теннисистка, которая сделала очень многое для тенниса, она выиграла огромное количество турниров и здорово, что она возвращается. Это ещё одна конкурентка, которая заставит всех двигаться вперёд». Мне кажется, это здорово.
— Судя по информации из команды Марии, то, что она не смогла сыграть на Олимпиаде в Рио, это большая мотивация для неё. И если у неё пойдут результаты, то, возможно, она нацелится на Игры-2020 в Токио. А для этого ей в этот олимпийский цикл нужно будет сыграть в Кубке Федерации. Были ли с вами такие разговоры?
— Естественно, я знаю, что цель Маши была Олимпиада в Рио-де-Жанейро, и с Максом Айзенбадом были разговоры, что это главная её цель. Потом это всё случилось. Я тоже слышала про Токио, но думаю, что так далеко забегать вперёд ещё рановато. Я думаю, что они прежде всего хотят посмотреть, как Маша вернётся. Это всё очень сложно после такого огромного перерыва. В ходе карьеры же у неё были травмы, и надо будет, с одной стороны, постараться уберечься от них. Ей же уже не 18. А с другой стороны, для достижения результата нужно будет выкладываться по полной. Так что я думаю, что Маша и её команда для начала хотят посмотреть, как получится само возвращение, ну а дальше уже ставить такие глобальные цели на то, чего она хочет добиться в теннисе.
— Ну, вы-то с радостью её возьмёте в сборную?
— Конечно! Вообще, я всегда всех с радостью зову в сборную. И Светку зову, но понимаю, что она тоже очень устала столько лет за сборную играть. И Машу мы зовём. Я рада вообще всем нашим девчонкам.
«Это здорово – смотреть теннис со смыслом»
— В последнее время в теннисе наметилась тенденция, что очень много возрастных игроков показывает блестящие результаты. Взять тех же сестёр Уильямс, Лучич и так далее. За счёт чего это происходит, есть у вас объяснение?
— Может быть, за счёт опыта, который они уже накопили. Ты уже знаешь столько нюансов, столько тонкостей, ты уже знаешь себя лично и как игрока, и как человека изнутри. Как тебе лучше подготовиться, как успокоиться, когда нервничаешь, как потренироваться до матча и восстановиться после матча, когда ты должен приехать на турнир – за неделю, а может, лучше за один день. Мне кажется, вот это всё приходит только с опытом, приходит некая уверенность и спокойствие, о котором мы говорили. И если молодые игроки нервничают, ещё чего-то не знают, хотят очень сильно выиграть, но эти эмоции им мешают, то игроки, которые это всё прошли, они, наверное, более уверенно действуют в каких-то решающих моментах.
— И всё-таки как вам видеть в 2017 году в финалах турнира «Большого шлема» Надаль – Федерер и Винус Уильямс – Серена Уильямс?
— Для меня это здорово, потому что смотришь интересный теннис, теннис со смыслом, а не просто какие-то сумасшедшие быстрые удары, ударил раз-два и всё, как многие молодые сейчас любят играть, а именно теннис, от которого получаешь огромное удовольствие. Тот же финал Индиан-Уэллса Веснина – Кузнецова – там были и розыгрыши, тактика, попытка использовать слабые стороны соперника. Это то, для чего мы тренируемся и от чего люди получают огромное удовольствие.
>>> Звонарёва снялась из-за травмы со своего первого матча с апреля 2015 года
— На этой неделе на маленьком турнире ITF в Стамбуле заявилась Вера Звонарёва. Насколько для вас это была неожиданная новость и как вы поддерживаете с ней связь?
— Ой, честно, не поддерживаю. Вера всегда была такой спортсменкой, больше в себе. Я знаю, что у неё семья, ребёнок, это всё так классно. Очень сильное удивление этот факт вызвал у многих, я знаю, что некоторые даже не поверили сначала, думали, что это шутка. Но если ей этого хочется, то почему бы и нет? Я вообще за то, чтобы человек делал то, что ему нравится. Вера всегда любила теннис и любила в него играть, поэтому я только могу ей пожелать удачи. Главное — избежать травм. Всё-таки в определённом возрасте становишься таким, более нежным существом (улыбается). Поэтому себя надо беречь, тем более когда есть ребёнок.
Если раньше было время подумать, то сейчас всё надо делать гораздо быстрее. Принимать быстрее решение, увереннее действовать в матче.
— Не было ли у вас самой мысли возобновить карьеру теннисистки?
— Нет. Вы знаете, настолько много всего происходит в моей жизни, что я даже уже не представляю такого момента. Это же надо полностью подчинить свою жизнь под тренировочный график. То есть ты не сможешь уже заниматься никакими другими вещами. А у меня это просто не получится, даже если бы я и хотела – у меня жизнь подчинена всё-таки моим детям, их расписанию, их распорядку, их желаниям. У меня уже всё идёт от того, что хотят они. Если каникулы, значит, мы уезжаем. А куда я уеду, если бы был турнир? Так что это уже невозможно.
— Чем увлекаются сейчас ваши сыновья? Сколько им сейчас лет?
— Они занимаются, мне кажется, почти всем. Я вообще считаю, что дети в наше время должны быть заняты. У меня старший, ему 8 лет, играет в футбол, занимается фехтованием, шахматами. Средний (6 лет) плавает и играет на флейте, а младший (5 лет) – занимается теннисом и тоже плаванием. А ещё шахматами, вообще шахматы у всех (улыбается).
— Теннис постоянно меняется, появляются какие-то новшества, возможности. Что-то из арсенала сегодняшних молодых игроков вы бы использовали тогда?
— Вы знаете, наверное, теннис сейчас заметно развивается физически. Конечно же, он стал намного быстрее, все бьют по мячу сильнее. Мы даже в какой-то момент обсуждали с девчонками, может быть, со Светой в том числе, и мы сошлись во мнении, что если раньше было время подумать, то сейчас всё надо делать гораздо быстрее. Принимать быстрее решение, увереннее действовать в матче. Потому что как только молодые чувствуют твою неуверенность, они, конечно же, сразу пытаются «сесть» на тебя, задавить. Тут главное не дать слабину. Это, конечно, раньше тоже было, но сейчас надо всё делать намного быстрее. И, конечно же, сейчас мне не очень нравится график турниров, хотя это моё личное мнение. Сейчас стало сложнее и восстановительные моменты у девочек происходят в более коротком периоде, от этого и появляются травмы. Начинается всё с Австралии, а потом Китай, Америка, Европа – очень сильный разброс турниров. Раньше такого не было, всё было более чётко и логично. Из Австралии через Японию ты возвращался в Москву, потом, допустим, отправлялся по Европе. А сейчас как-то всё разбросано, особенно в конце сезона. К тому же в прошлом году ещё и Олимпиада была в Бразилии. Это дико тяжело. Плюс смена покрытий, сейчас мячи везде разные, корты разные. И травмы жуткие.
— Возвращаясь к Кубку Федерации, насколько вы считаете нынешнюю схему соревнования оптимальной? Были, например, идеи расширить Мировую группу до 16 команд.
— В феврале нас спрашивали, готовы ли мы играть, например, пятницу-субботу, а не субботу-воскресенье. Также нас спрашивали, в какие месяцы мы хотим играть. Я считаю, что месяцы, может быть, нужно оставить все те же, а вот пятница-суббота – это неплохой вариант смены дат матчей, потому что тогда останется воскресенье, чтобы улететь на следующий турнир. Это не самая плохая идея. Потому что четыре дня на сборы перед матчем – вполне достаточно. А по поводу 16 команд, может быть, и не нужно ничего менять. Нужно вернуться в восьмёрку сильнейших и в ней оставаться, если ты хочешь постоянно играть в Мировой группе. Это и стимул, и хорошая конкуренция.