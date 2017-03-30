«В теннисе всегда будут править деньги, красота и личные симпатии»

Фото: из личного архива Екатерины Бычковой

В мире в целом, во всём профессиональном спорте и в теннисе в частности, всегда будут править деньги, красота, популярность и личные симпатии.

Однажды мы адски напились самбукой на каком-то слёте директоров турниров ITF со всей Италии, и он утром на завтраке признался мне, что больше не любит свою жену.

Мне казалось, что меня жутко засуживают, все спорные моменты отходят не в мою пользу. Все судьи тащат эту взрослую тётку.

Прошло столько лет после моего последнего посещения Италии, а Пьер всё ещё продолжает поздравлять меня с основными международными праздниками и с моим очередным, накатывающим, разрушающим мою юность и задор, днём рождения. Сказать, что это всегда приятно, не сказать ровным счётом ничего.Пьер в далёком 2004 году был директором турнира в Фано, маленьком итальянском городишке, притулившемся на побережье Адриатического моря недалеко от более известного в настоящее время массового курорта в Римини. Я играла там отборочные соревнования на 75-тысячнике.Помню, прошла тогда квал и круг и снялась в матче с первой сеяной на том турнире, потому как уже набегалась и что-то тогда меня начало тревожить в моём организме. Да и судейство, по моему мнению, оставляло желать лучшего. Мне казалось, что меня жутко засуживают, все спорные моменты отходят не в мою пользу. Все судьи тащат эту взрослую тётку (о времена, о наивное отношение к спорту!), возможно, потому что она тут первая сеяная и стоит где-то там в конце второй сотни. Когда начинаешь путь с нуля и только достиг условных топ-300, игроки из топ-200 кажутся какими-то атлантами со сверхспособностями. В общем, всё сошлось воедино: не выдержали ни моё тело, ни нервы. Я сдалась. При всём при этом поведение моё на корте, конечно же, оставляло желать лучшего. Театр одного актёра был разыгран на все 100 баллов от Станиславского. Со слезами, полётами ракеток, матерными словами и дискуссиями с мамой, мечущейся из стороны в сторону за сеткой корта.Билет у нас тогда был куплен какой-то непонятный, чартерный. Без возможности смены дат и с вылетом прямиком из Римини. И получилось так, что по-нашему недорасчёту нам оставалось потусить на местности ещё пару дней после моего «эффектного» завершения турнира. Собственно, именно тогда мы и познакомились с Пьером. Точнее, он со мной. Мы с мамой без дела болтались на кортах. Казалось бы, в целом всегда есть чем себя занять помимо тенниса на турнирах, но это приходит только с годами – момент побега с кортов после очередного поражения и желание поскорее сеть на ближайший до дома рейс. Но это всё потом, а пока мы болтались на стадионе. Стадион – очень серьёзное название для клуба, состоящего из пяти грунтовых кортов, небольшого сарая с раздевалками для гостей и крошечного кафе-пиццерии.Пьер, невысокий и нетипичный голубоглазый итальянец средних лет с маленькой серёжкой-кольцом в одном из ушей, подошёл к нам и представился. Спросил, как я себя чувствую после вчерашней игры и могу ли восстановиться до следующей недели. Я, удивившись вопросу, ответила, что, скорее всего, смогу, но мы улетаем завтра, поэтому уточнила причину вопроса. На что Пьер мне серьёзно ответил, что наблюдал за моими выступлениями на протяжении всего турнира и ему хотелось бы, чтобы я сыграла на следующем 50-тысячнике в Римини, так как ему очень понравилось, как я играю. Моё удивление возросло до космических пределов. Я и не заявлялась на следующий турнир. Как я могу в него попасть? Да и по финансам тогда это было не совсем нам на руку. Но Пьер уверенно предложил мне «уайлд-кард» и какой-то эконом-вариант проживания бонусом. Причём на том турнире директором соревнований уже был вовсе не он, а его друг, но он ручался за свободную карту и за все остальные вытекающие.Пребывая в состоянии лёгкого непонимания и тревоги, мы с мамой взяли время на раздумье. Когда ты всегда делаешь всё сам по себе, сам за себя и в целом ни на кого никогда не рассчитываешь, появление волшебника с «уайлд-кард» где-то на задворках Италии выглядит более чем подозрительно. Получалось, мой обратный билет полностью пропадал и мне нужно было в любом случае оставаться одной, так как двоих тогда невозможно было потянуть – в общем, целый ворох сомнений, проблем и нестыковок выпадал от, казалась бы, такого удачного предложения. Промучившись до вечера, взвесив все за и против, пересчитав несчитаемое и прикинув все повороты событий, мы всё-таки остановились на варианте «Да!».Так получилась моя первая история с настоящей «уайлд-кард». Так случилась наша многолетняя, продолжающаяся и по сей день дружба. Так я на много-много лет осталась маленькой принцессой.И, конечно же, несколькими годами позже всякий раз была куча предположений о том, почему именно мне где-нибудь на «сотке» в Кунео или «75-ке» в Ортизео дают WC, а не многочисленным перспективным итальянским юниоркам, взрослым и уже проявившим себя теннисисткам или возвращающимся после травм назад в тур теннисисткам же из Италии. Если бы они ещё знали, что пока я стояла в топ-100 и приезжала по «уайлд-кард» на эти турниры, мне ещё и расходы на отель иногда покрывали, вопросов было бы в разы больше. Да и вообще на протяжении долгих лет Пьер и дальше по итальянским турнирам помогал мне как мог. Где-то находил жильё дешевле, где-то забирал из аэропортов. Всегда приезжал подбадривать, если имелась такая возможность. Я набирала ему по каждой случающейся у меня на территории Италии проблеме, и они практически всегда решались.А однажды мы адски напились самбукой на каком-то слёте директоров турниров ITF со всей Италии, и он утром на завтраке признался мне, что больше не любит свою жену, а любит другую женщину. Нет, ко мне, как могли бы подумать любители всяких пошлостей, это не имело никакого отношения. И спустя несколько месяцев он написал мне, что ушёл от семьи к своей Даниэле, которая так же, как и он, ушла от своего мужа, и теперь они счастливы вместе. С тех пор прошло не меньше семи лет, а я всё ещё могу иногда получить фото с их очередного совместного отдыха где-нибудь в Таиланде. Вот такие в дорогах случаются странные фанатско-дружеские истории. И счёт им не всегда на единицы. Я не была единственной любимицей у этого отзывчивого итальянского мужчины. На протяжении многих лет на турнирах список пополнялся, и он всегда одинаково старался всем помогать и по возможности увидеть своих любимых игроков на каких-то итальянских турнирах.И если уж у такой Екатерины Бычковой случались желающие увидеть, просто увидеть её выступление на каких-то турнирах, то уж у Марии Шараповой имя им не меньше чем легион. И здесь можно долго гундеть и пыхтеть на тему того, что и как изменится в теннисе с её очередным возвращением после не самой красивой истории. Прикидывать и прикладывать, сколько очередных правил придётся как-то по-другому изложить или применить. Считать, сколько всего свободных карт положено игрокам после любого возвращения. И так далее и тому подобное по списку тоскливого, консервативного и лицемерного снобизма.А факт того, что практически каждый турнир будет ждать Машу с распростёртыми объятьями, никуда не затолкать. И сколько бы ни старались игроки с иронией, ревностью или любой другой эмоцией пытаться высказаться по этому поводу, каждый на свой лад, бравируя такими словами как честность, равенство и объективность вне зависимости от персоны, — в мире в целом, во всём профессиональном спорте и в теннисе в частности, всегда будут править деньги, красота, популярность и личные симпатии. Профессиональный спорт. Таков профессиональный спорт.