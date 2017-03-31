Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роджер Федерер
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Федерер вернётся в топ-5, но впереди маячит первая строчка

Неудачи первых сеяных, дежурные победы Федерера и Надаля, космос Кирьоса и неожиданный финал у женщин – в обзоре супертурнира в Майами.
31 марта 2017, пятница. 12:15. Теннис

Неудачи первых сеянных


Сезон-2017 пока отвечает всем ожиданиям любителей сенсаций – ни один из по-настоящему крупных турниров в этом году ни в ATP, ни в WTA не выигрывали его первые сеяные. И только Энди Маррей в Дубае хоть как-то сумел сохранить перворакеточное реноме и завоевать трофей. К среде в Майами Стэн Вавринка и Анжелика Кербер ещё сохраняли шансы на титул, но совсем скоро зачехлили свои ракетки.

Александр Зверев в третьем круге был в шаге от поражения в матче с Джоном Иснером, но сумел не только отыграть три матчбола, но и пробиться в 1/8 финала. Предстояло играть с Вавринкой, последний матч с которым стал для юного немца одним из самых запоминающихся в карьере, ведь победа над швейцарцем в Санкт-Петербурге принесла Звереву дебютный титул.
Первый сет получился максимально равным, но в самой концовке Стэн всё-таки сумел сделать брейк. Его небольшое преимущество всё же ощущалось – ему лучше удавалась игра на приёме, да и брейк-пойнтов у него было куда больше. Сложно было предсказать, как сложится матч дальше, но Вавринка уже в первом гейме второго гейма решил внести ясность – провалив несколько очков, он позволил немцу сделать брейк, а после этого просто-напросто вылетел из матча. За следующий час швейцарец взял только три гейма, а Александр впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». После победы над Стэном в его день рождения, Александр с юмором отнёсся к вопросу журналистов: «Не думаю, что я испортил ему вечеринку. Вообще, я думаю, теперь он будет отрываться ещё больше».
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы.

Фабио Фоньини (Италия) — Кей Нисикори (Япония, 2) — 6:4, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13) — 6:2, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 3:6, 7:6.
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) — 6:4, 6:7, 6:3.

Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы.

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — 6:3, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Люси Шафаржова (Чехия) — 6:4, 6:3.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 3:6, 7:6, 6:2.
Винус Уильямс (США, 11) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 7:5 6:3.
Подобная участь постигла и Анжелику Кербер, которая, несмотря на все неудачи нынешнего сезона, продолжает возглавлять рейтинг WTA. В четверг ей предстояло сразиться с Винус Уильямс, которая пока проводит потрясающий сезон. Матч начался для немки с брейка, но на этом достижения Кербер на корте в тот вечер и закончились. Американка, великолепно выступающая на этом турнире, загоняла соперницу по углам, быстро выжав из, казалось бы, двужильной соперницы все силы. Во второй партии при счёте 3:1 Винус решила поэкспериментировать с подачей, что вылилось в несколько двойных ошибок, но никак не повлияло на итоговый результат: 7:5, 6:3 – первая сеяная покидает Майами ни с чем.

Космический Кирьос и неуёмный Фоньини


Не секрет, что американская публика как никакая другая ценит в спорте шоу. Зрителям в Майами на этой неделе вдвойне повезло, ведь два шоумена ATP-тура Ник Кирьос и Фабио Фоньини находятся в прекрасной форме. Оказавшись в первом за долгое время четвертьфинале «Мастерса», итальянец решил не
останавливаться на достигнутом, а сотворить мини-сенсацию. В среду Фабио не заметил сопротивления второго сеяного Кея Нисикори, отдав тому лишь шесть геймов. После матча Кей намекнул журналистам о своём не стопроцентном физическом состоянии, но итальянец, позже услышав от них эту информацию, заявил, что его это мало волнует. И он имеет на это полное право, ведь сыграет в полуфинале «Мастерса» лишь во второй раз в карьере.

Соперником итальянца по полуфиналу стал Рафаэль Надаль, который продолжает планомерное движение к большим титулам. Пока именно с титулами у испанца не всё складывается, но гораздо важнее для него и его болельщиков та форма, которую он набрал перед грунтовой серией турниров. В четвертьфинале Надаль не оставил ни шанса Джеку Соку, а матч с Фоньини теперь обещает быть очень ярким.Продолжает прогрессировать и Ник Кирьос, чуть поумеривший свой пыл в текущем сезоне. В 1/8 финала он очень уверенно обыграл Давида Гоффена, а в четвертьфинале они с Александром Зверевым выдали трёхсетовый триллер «будущих первых ракеток мира». В тяжелейшей борьбе победу одержал австралиец (причём, у него было три матчбола на тай-брейке второй партии), у которого осталось больше сил на решающую партию.

Роджер возвращается в топ-5


После поражения Нисикори стало понятно, что в следующий понедельник в топ-5 возвращается Роджер Федерер. Но сейчас такой локальный рейтинговый успех никак не вяжется с амбициями швейцарца, уверенно возглавляющего Гонку и семимильными шагами движущемуся к возвращению на трон ATP.
Майами 2017 . 1/4 финала
30 марта 2017 года, четверг. 22:45 МСК
Роджер
Федерер
Томаш
Бердых
6:2 3:6 7:6

В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Роджер не без труда обыграл Роберто Баутиста-Агута и вышел на своего «клиента» — Томаша Бердыха. 17-6 по личным встречам – серьёзное преимущество, которое постоянно давит на и без того некрепкого психологически чеха, вот и первый сет, казалось бы, полностью разбил Томаша. Федереру удавалось почти всё, а укороченный на брейк-пойнте при счёте 2:4 можно уже сейчас записывать в лучшие удары сезона.Но Бердых на удивление не только не сломался, но и прибавил. Он стал играть активнее, выходил к сетке и в концовке второго сета неожиданно для всех сделал брейк. И даже в третьей партии, отдав свою подачу, Бердых вцепился и вернул утерянный брейк. После таких метаморфоз решающий тай-брейк обещал стать очень нервным и непредсказуемым.

Теннисисты шли вровень до счёта 4:4, когда Федерер ошибся по длине. Томаш рисковал и заработал двойной матчбол, один из которых должен был разыгрываться на его подаче. Но именно в этот момент и проявилась слабохарактерность чеха – со счёта 6:4 в свою пользу он больше не взял ни единого очка, а на первом же матчболе соперника сделал двойную. Федерер прорвался в полуфинал, где наконец-то должен сыграть с Ником Кирьосом, который снялся перед очной встречей со швейцарцем в Индиан-Уэллсе.

Каролина победила Каролину


Решающие матчи женского турнира получились не менее интригующими. Буквально из ниоткуда вернулась на топ-уровень Йоханна Конта, которая после Australian Open сыграла только два матча. В 1/4-й финала британка спасла сложнейший матч против Симоны Халеп, отыгравшись с подачи румынки на матч. Уже на следующий день Конта не показала ни капли усталости в поединке против Винус Уильямс, уверенно переиграв американку в двух сетах и выйдя в финал. Конта в нынешнем сезоне показывает очень мощную игру, хотя ей и предрекали спад после прорывного предыдущего сезона.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Полуфиналы.

Каролина Возняцки (Дания, 12) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 5:7, 6:1, 6:1.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Винус Уильямс (США, 11) — 6:4, 7:5.
Второй финалисткой стала Каролина Возняцки. Датчанка, несмотря на преимущество по личным встречам (3-1), вряд ли могла считать себя фаворитом в поединке с Каролиной Плишковой. Да ей это было и незачем – играть ей уж точно предстояло вторым номером. В первом сете чешка предсказуемо взяла инициативу в свои руки, но, пусть и выиграла его 7:5, попалась в сети соперницы. Каролина планомерно возвращала все мячи на сторону Плишковой, которая невероятными темпами стала вдруг уставать. И пусть второй сет завершился разгромом по счёту, но датчанка просто выиграла все самые важные очки

в упорным геймах. После этого игра Каролины и вовсе посыпалась как карточный домик. Взяв только два гейма в последних сетах, чешка была вынуждена капитулировать. Финал между Возняцки и Контой снова станет противостоянием двух стилей, но при этой Йоханна вряд ли позволит себе такое большое число ошибок, как Плишкова.

Макарова и Веснина упустили первую строчку


В парном женском турнире за какие-то несколько дней решилась судьба первой строчки рейтинга. После поражения во втором круге вместе с Люси Шафаржовой американка Бетани Маттек-Сэндс могла потерять лидерство в двух случаях – если Кристина Младенович, выступавшая со Светланой Кузнецовой, дошла бы до финала, или если бы Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли бы титул. Тем интереснее был расклад, что две пары, которые могли внести изменения в рейтинг, шли друг на друга в полуфинале. И тем, наверное, обиднее для обоих дуэтов, что они оступились в четвертьфиналах.

Кузнецова и Младенович смогли взять только пять геймов у дуэта Главачкой и Пэн, а олимпийские чемпионки сенсационно проиграли паре Дабровски/Ифань. Таким образом, Маттек-Сэндс сумела сохранить за собой первое место в парном рейтинге ещё на какое-то время.

Ну а в пятницу на кортах Майами определятся участники мужского финала. Рафаэль Надаль сразится с Фабио Фоньини, а Роджер Федерер проэкзаменует Ника Кирьоса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 11
Теги
Андрей Кузнецов Екатерина Макарова Елена Веснина Каролина Возняцки Каролина Плишкова Роджер Федерер Фабио Фоньини
Новости. Теннис
31 марта 2017, пятница
23:01 Александрова вышла в финал турнира ITF в Круаси-Бобур
22:20 Надаль обыграл Фоньини и стал первым финалистом «Мастерса» в Майами
20:43 Кирьос: не думаю, что я когда-либо хотел быть похожим на Федерера
20:00 Федерер: меня не беспокоит шум во время теннисных матчей
18:57 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Фоньини в Майами
17:51 Казионова и Рыбакина вышли в финал турнира ITF в Стамбуле в парном разряде
16:30 Для Федерера старт нынешнего сезона стал лучшим за последние 11 лет
15:14 Гарсия стал директором турнира в Чжухае
14:48 С. Уильямс сыграет в настольный теннис со звездой НБА Карри
14:13 3 апреля Континен впервые в карьере возглавит парный рейтинг ATP
13:03 Конта: в игре с Возняцки будет много долгих розыгрышей. Она же пробежала марафон
12:17 Кирьос: Зверев будет постоянно вынуждать меня становиться сильнее
11:33 Бердых: работа, которую я проделал после Индиан-Уэллса, начала приносить плоды
11:09 Стрыцова: у Шараповой нет друзей в туре. Она вообще ни с кем не разговаривает
10:46 Федерер: мне очень повезло в концовке, но сегодня я сражался всем сердцем
10:22 Плишкова: так хорошо со мной Возняцки ещё не играла
09:13 Возняцки: остался лишь один матч, и я отдам все силы, чтобы выиграть его
09:04 Александрова победила Заневскую в четвертьфинале турнира ITF в Круаси-Бобур
09:02 Габашвили вышел в полуфинал турнира в Леоне в парном разряде
07:31 Конта сыграет с Возняцки в финале турнира в Майами
04:46 Кирьос победил А. Зверева и сыграет с Федерером в полуфинале «Мастерса» в Майами
02:50 Настасе: Шарапова — русская, они более устойчивы к алкоголю
01:36 Братья Брайан проиграли в полуфинале «Мастерса» в Майами в парном разряде
00:52 Федерер отыграл два матчбола и победил Бердыха в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
00:13 Габашвили победил Крюгера и вышел в четвертьфинал челленджера в Мексике
30 марта 2017, четверг
22:58 Настасе обвинил Серену Уильямс в употреблении допинга
22:46 Возняцки одолела Плишкову и вышла в финал турнира в Майами
21:32 Шарапова: в ближайшем будущем хотела бы создать семью и стать мамой
20:54 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Бердых в Майами
20:19 Джокович приобрёл недвижимость в Майами
18:56 ITF создаст переходный тур для юниоров и сократит число профессиональных игроков
18:38 Юрген Мельцер впервые стал отцом
17:47 Сок: стараюсь прославлять красно-бело-синие цвета
16:52 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Плишкова — Возняцки в Майами
15:37 Чакветадзе сыграла в теннис с олимпийскими чемпионами Лондона и Рио-де-Жанейро
15:33 Бублик: как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела
14:46 Гоффен подтвердил своё участие в турнире в Гштааде
13:11 Иванович: Чикаго, вот и мы
12:47 Федерер: самые сложные матчи на «Мастерсах»? С Рафой в Майами-2005 и Риме-2006
12:23 Фоньини: на турнире в Майами для меня всё происходит словно во сне
11:30 Надаль: матч с Фоньини станет хорошим испытанием для меня
11:07 Кербер: я показала не лучший теннис, но Винус заслужила победу
10:23 Мыскина: на месте спортсменов сказала бы: «Здорово, что Шарапова возвращается»
10:05 В. Уильямс: в матче с первой ракеткой мира мне нужно было сыграть хорошо
09:47 Александрова сыграет с Заневской в четвертьфинале турнира ITF в Круаси-Бобур
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+