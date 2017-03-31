Федерер вернётся в топ-5, но впереди маячит первая строчка

Неудачи первых сеянных
Сезон-2017 пока отвечает всем ожиданиям любителей сенсаций – ни один из по-настоящему крупных турниров в этом году ни в ATP, ни в WTA не выигрывали его первые сеяные. И только Энди Маррей в Дубае хоть как-то сумел сохранить перворакеточное реноме и завоевать трофей. К среде в Майами Стэн Вавринка и Анжелика Кербер ещё сохраняли шансы на титул, но совсем скоро зачехлили свои ракетки.
Александр Зверев в третьем круге был в шаге от поражения в матче с Джоном Иснером, но сумел не только отыграть три матчбола, но и пробиться в 1/8 финала. Предстояло играть с Вавринкой, последний матч с которым стал для юного немца одним из самых запоминающихся в карьере, ведь победа над швейцарцем в Санкт-Петербурге принесла Звереву дебютный титул.
Первый сет получился максимально равным, но в самой концовке Стэн всё-таки сумел сделать брейк. Его небольшое преимущество всё же ощущалось – ему лучше удавалась игра на приёме, да и брейк-пойнтов у него было куда больше. Сложно было предсказать, как сложится матч дальше, но Вавринка уже в первом гейме второго гейма решил внести ясность – провалив несколько очков, он позволил немцу сделать брейк, а после этого просто-напросто вылетел из матча. За следующий час швейцарец взял только три гейма, а Александр впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». После победы над Стэном в его день рождения, Александр с юмором отнёсся к вопросу журналистов: «Не думаю, что я испортил ему вечеринку. Вообще, я думаю, теперь он будет отрываться ещё больше».
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).Подобная участь постигла и Анжелику Кербер, которая, несмотря на все неудачи нынешнего сезона, продолжает возглавлять рейтинг WTA. В четверг ей предстояло сразиться с Винус Уильямс, которая пока проводит потрясающий сезон. Матч начался для немки с брейка, но на этом достижения Кербер на корте в тот вечер и закончились. Американка, великолепно выступающая на этом турнире, загоняла соперницу по углам, быстро выжав из, казалось бы, двужильной соперницы все силы. Во второй партии при счёте 3:1 Винус решила поэкспериментировать с подачей, что вылилось в несколько двойных ошибок, но никак не повлияло на итоговый результат: 7:5, 6:3 – первая сеяная покидает Майами ни с чем.
Четвертьфиналы.
Фабио Фоньини (Италия) — Кей Нисикори (Япония, 2) — 6:4, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13) — 6:2, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 3:6, 7:6.
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) — 6:4, 6:7, 6:3.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — 6:3, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Люси Шафаржова (Чехия) — 6:4, 6:3.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 3:6, 7:6, 6:2.
Винус Уильямс (США, 11) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 7:5 6:3.
Четвертьфиналы.
Фабио Фоньини (Италия) — Кей Нисикори (Япония, 2) — 6:4, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13) — 6:2, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 3:6, 7:6.
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) — 6:4, 6:7, 6:3.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — 6:3, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Люси Шафаржова (Чехия) — 6:4, 6:3.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 3:6, 7:6, 6:2.
Винус Уильямс (США, 11) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 7:5 6:3.
Космический Кирьос и неуёмный Фоньини
Не секрет, что американская публика как никакая другая ценит в спорте шоу. Зрителям в Майами на этой неделе вдвойне повезло, ведь два шоумена ATP-тура Ник Кирьос и Фабио Фоньини находятся в прекрасной форме. Оказавшись в первом за долгое время четвертьфинале «Мастерса», итальянец решил не останавливаться на достигнутом, а сотворить мини-сенсацию. В среду Фабио не заметил сопротивления второго сеяного Кея Нисикори, отдав тому лишь шесть геймов. После матча Кей намекнул журналистам о своём не стопроцентном физическом состоянии, но итальянец, позже услышав от них эту информацию, заявил, что его это мало волнует. И он имеет на это полное право, ведь сыграет в полуфинале «Мастерса» лишь во второй раз в карьере.
Соперником итальянца по полуфиналу стал Рафаэль Надаль, который продолжает планомерное движение к большим титулам. Пока именно с титулами у испанца не всё складывается, но гораздо важнее для него и его болельщиков та форма, которую он набрал перед грунтовой серией турниров. В четвертьфинале Надаль не оставил ни шанса Джеку Соку, а матч с Фоньини теперь обещает быть очень ярким.Продолжает прогрессировать и Ник Кирьос, чуть поумеривший свой пыл в текущем сезоне. В 1/8 финала он очень уверенно обыграл Давида Гоффена, а в четвертьфинале они с Александром Зверевым выдали трёхсетовый триллер «будущих первых ракеток мира». В тяжелейшей борьбе победу одержал австралиец (причём, у него было три матчбола на тай-брейке второй партии), у которого осталось больше сил на решающую партию.
Роджер возвращается в топ-5
После поражения Нисикори стало понятно, что в следующий понедельник в топ-5 возвращается Роджер Федерер. Но сейчас такой локальный рейтинговый успех никак не вяжется с амбициями швейцарца, уверенно возглавляющего Гонку и семимильными шагами движущемуся к возвращению на трон ATP.
В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Роджер не без труда обыграл Роберто Баутиста-Агута и вышел на своего «клиента» — Томаша Бердыха. 17-6 по личным встречам – серьёзное преимущество, которое постоянно давит на и без того некрепкого психологически чеха, вот и первый сет, казалось бы, полностью разбил Томаша. Федереру удавалось почти всё, а укороченный на брейк-пойнте при счёте 2:4 можно уже сейчас записывать в лучшие удары сезона.Но Бердых на удивление не только не сломался, но и прибавил. Он стал играть активнее, выходил к сетке и в концовке второго сета неожиданно для всех сделал брейк. И даже в третьей партии, отдав свою подачу, Бердых вцепился и вернул утерянный брейк. После таких метаморфоз решающий тай-брейк обещал стать очень нервным и непредсказуемым.
Теннисисты шли вровень до счёта 4:4, когда Федерер ошибся по длине. Томаш рисковал и заработал двойной матчбол, один из которых должен был разыгрываться на его подаче. Но именно в этот момент и проявилась слабохарактерность чеха – со счёта 6:4 в свою пользу он больше не взял ни единого очка, а на первом же матчболе соперника сделал двойную. Федерер прорвался в полуфинал, где наконец-то должен сыграть с Ником Кирьосом, который снялся перед очной встречей со швейцарцем в Индиан-Уэллсе.
Каролина победила Каролину
Решающие матчи женского турнира получились не менее интригующими. Буквально из ниоткуда вернулась на топ-уровень Йоханна Конта, которая после Australian Open сыграла только два матча. В 1/4-й финала британка спасла сложнейший матч против Симоны Халеп, отыгравшись с подачи румынки на матч. Уже на следующий день Конта не показала ни капли усталости в поединке против Винус Уильямс, уверенно переиграв американку в двух сетах и выйдя в финал. Конта в нынешнем сезоне показывает очень мощную игру, хотя ей и предрекали спад после прорывного предыдущего сезона.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).Второй финалисткой стала Каролина Возняцки. Датчанка, несмотря на преимущество по личным встречам (3-1), вряд ли могла считать себя фаворитом в поединке с Каролиной Плишковой. Да ей это было и незачем – играть ей уж точно предстояло вторым номером. В первом сете чешка предсказуемо взяла инициативу в свои руки, но, пусть и выиграла его 7:5, попалась в сети соперницы. Каролина планомерно возвращала все мячи на сторону Плишковой, которая невероятными темпами стала вдруг уставать. И пусть второй сет завершился разгромом по счёту, но датчанка просто выиграла все самые важные очки
Полуфиналы.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 5:7, 6:1, 6:1.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Винус Уильямс (США, 11) — 6:4, 7:5.
Полуфиналы.
Каролина Возняцки (Дания, 12) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 5:7, 6:1, 6:1.
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Винус Уильямс (США, 11) — 6:4, 7:5.
в упорным геймах. После этого игра Каролины и вовсе посыпалась как карточный домик. Взяв только два гейма в последних сетах, чешка была вынуждена капитулировать. Финал между Возняцки и Контой снова станет противостоянием двух стилей, но при этой Йоханна вряд ли позволит себе такое большое число ошибок, как Плишкова.
Макарова и Веснина упустили первую строчку
В парном женском турнире за какие-то несколько дней решилась судьба первой строчки рейтинга. После поражения во втором круге вместе с Люси Шафаржовой американка Бетани Маттек-Сэндс могла потерять лидерство в двух случаях – если Кристина Младенович, выступавшая со Светланой Кузнецовой, дошла бы до финала, или если бы Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли бы титул. Тем интереснее был расклад, что две пары, которые могли внести изменения в рейтинг, шли друг на друга в полуфинале. И тем, наверное, обиднее для обоих дуэтов, что они оступились в четвертьфиналах.
Кузнецова и Младенович смогли взять только пять геймов у дуэта Главачкой и Пэн, а олимпийские чемпионки сенсационно проиграли паре Дабровски/Ифань. Таким образом, Маттек-Сэндс сумела сохранить за собой первое место в парном рейтинге ещё на какое-то время.
Ну а в пятницу на кортах Майами определятся участники мужского финала. Рафаэль Надаль сразится с Фабио Фоньини, а Роджер Федерер проэкзаменует Ника Кирьоса.