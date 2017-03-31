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175 лет назад 2016
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Барбора Стрыцова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Стрыцова: выступление Шараповой в Штутгарте – против правил

Отбывавшая дисквалификацию в 2013 году Барбора Стрыцова рассказала о сложностях возвращения и отношении к Марии Шараповой.
31 марта 2017, пятница. 16:30. Теннис

«У Шараповой нет друзей»


До возвращения Марии Шараповой осталось уже меньше месяца. За последнее время практически все игроки поделились мнением о её ситуации. Барбора Стрыцова, пожалуй, понимает её лучше остальных.

В 2013-м чешка была дисквалифицирована на полгода за найденный в её пробе сибутрамин. Барбора говорила, что сибутрамин попал в её организм вместе с препаратом для снижения веса. Любопытно, что своё возвращение она также совершила в Штутгарте. Правда, она там сыграла в квалификации и уступила в первом же раунде Мирьяне Лучич-Барони.

В интервью британскому изданию The Telegraph чешка рассказала, как происходило её возвращение, а
также об отношении к Марии и её выступлении в Штутгарте.

Шарапова очень усердно тренируется перед возвращением. Тем же четыре года назад занималась Барбора. «После первого матча у меня болели ноги ещё три дня. Это были совершенно другие ощущения по сравнению с тренировками. Можно практиковаться по шесть часов в день, но всё равно не испытаешь тех ощущений, которые бывают во время матча. Нервы, мысли, тело – всё срабатывает совсем иначе во время матчей. Я готовилась на протяжении девяти недель, но чувствовала себя разбитой на корте», — призналась чешка.

Сама Барбора лично с Шараповой не общается, хотя обе в туре уже достаточно давно. Более того, они играли между собой ещё в 2002-м в финале юниорского Australian Open (и чешка выиграла тот матч). То есть они знают друг друга не меньше 15 лет. «Мы не друзья. Я не думаю, что у неё есть друзья в туре, потому что она ни с кем не говорит», — считает Стрыцова.

→ Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову

Схожую мысль ранее высказывала Гарбинье Мугуруса. Такие наблюдения в основном исходят от зарубежных теннисисток, но россиянки вполне тепло отзываются об общении с Марией, поэтому слухи о том, что она вообще ни с кем не общается, можно назвать несколько преувеличенными.

«Два месяца я плакала дома»


Стрыцова добилась большего после дисквалификации, чем до неё. Чешка, которая на этой неделе отметила 31-й день рождения, в последнее время демонстрирует свои лучшие результаты. Она входит в двадцатку в одиночке, а также недавно дебютировала в топ-10 в парном рейтинге. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Стрыцова выиграла бронзу в парном разряде вместе с Люси Шафаржовой.

«Когда я узнала о своей дисквалификации, то сложно было избежать депрессии. На протяжении двух месяцев я плакала дома, думая, что это нечестно. Но потом я стала себя настраивать на возвращение. Я очень усердно тренировалась каждый день и просто жила обычной жизнью – ходила на почту, стирала свои вещи. В туре у нас всё уже готово, и мы просто перемещаемся из города в город, как цирк на колёсах. Испытать другую жизнь – это был интересный опыт», — поделилась чешка.
Справка «Чемпионата»

Барбора Стрыцова, 31 год, Чехия.
Лучший рейтинг в одиночном разряде – 16.
Текущий рейтинг в одиночном разряде – 20.
Один титул в одиночном разряде, 20 титулов в парном разряде
Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в парном разряде
Конечно, Барбору никто не ждал с кучей специальных приглашений, но, в отличие от Марии, у неё не было громких побед. У чешки был лишь один титул в одиночном разряде на скромном турнире в Квебеке в 2011 году (кстати, он так и остаётся её единственным трофеем в одиночке). Но, в отличие от Шараповой, она не пропустила целый год, то есть остатки рейтинга у неё были.

«Я была счастлива вернуться на корт, хоть и растеряла свой рейтинг. После поражения в квалификации Штутгарта мне пришлось играть на турнире ITF в Висбадене. Это было необычно, но мне нравятся вызовы. А это был серьёзный вызов, и к концу года я уже вернулась в сотню», — рассказала Барбора.

«Выступление Шараповой в Штутгарте после правил»


Как и некоторые другие теннисистки, Стрыцова недовольна тем, что Шараповой позволили сыграть на турнире в Штутгарте, хотя её дисквалификация истекает посреди турнира. Но правила WTA позволяют такое разрешение ситуации.

«Мне кажется, что так быть не должно. Когда ты нарушаешь правила, то должен быть наказан. Но она – Шарапова, так что тут можно сделать? Я не хочу злиться из-за этого инцидента. Я немного шокирована, что это происходит на турнире в Штутгарте, но ничего не могу изменить. Конечно, было бы здорово, если бы у меня были «уайлд-кард» после дисквалификации, но я ведь не Шарапова», — констатировала чешка.

→ Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову. Эпизод II

«Я лично ничего не имею против Марии. Буду готовиться к матчам с ней, как и ко всем другим, то есть у меня не будет дополнительной мотивацией обыграть именно её. То, что произошло с её карьерой – это её проблемы. Просто мне не нравится, что она сможет начать турнир в среду, когда некоторые теннисистки вернутся с Кубка Федерации и будут играть во вторник. На мой взгляд, это против правил», — заметила Стрыцова.

Здесь в очередной раз сложно удержаться от собственного примечания. Соревнование в Штутгарте довольно давно соседствует с Кубком Федерации. Иногда в понедельник вообще не бывает матчей, так как теннисистки не успевают прибыть на место. Поэтому первый круг всегда заканчивается в среду. В течение последних четырёх турниров не меньше четырёх матчей стартового раунда игралось в среду. А в 2013-м, к примеру, в среду вообще прошли сразу восемь встреч первого круга.

Турнирный директор соревнования в Штутгарте отмечал, что они стараются идти навстречу всем игрокам, а не только звёздам. В этом году Стрыцова прилетит в Штутгарт после матча Кубка Федерации в США. И почти наверняка она свою первую встречу тоже проведёт в среду, но вряд ли кто-то будет обсуждать перенос её матча, в отличие от непрекращающихся разговорах о матче Марии, назначенном на среду. Кстати, в теории Стрыцова даже может стать первой соперницей Марии в её первом матче после возвращения.

Их истории имеют достаточно различий. Прежде всего в статусе теннисисток на момент дисквалификации, поэтому и внимание совсем разное. Но общее то, что тренировки действительно не сравнятся с матчами, поэтому тяжело предсказать, как сложится для Шараповой долгожданное возвращение на корт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Барбора Стрыцова Допинг Шарапова Мария Шарапова
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