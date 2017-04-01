Что сказала Шарапова и что сделал Южный? Не дай себя обмануть 1 апреля

1 апреля — один из самых трудных дней для журналистов. Почему? Потому что тем, кто работает в новостной сфере, в этот день приходится сталкиваться с большим потоком заметок и отсеивать шуточные. Неприятнее всего, когда появляется какая-то скандальная или сенсационная новость, правдивость которой трудно определить сразу. Вряд ли можно найти человека, которого 1 апреля не пытались одурачить. Конечно, чтобы посеять какие-то сомнения, подобные шутки с каждым годом должны быть всё более изобретательными и реалистичными. Мы не ставим перед собой задачу сделать по-настоящему трудный тест, но хотели бы заставить вас немного призадуматься. Правила просты: в каждом вопросе содержится реальный факт или новость. Ваша задача состоит в том, чтобы из четырёх вариантов выбрать единственный верный, тогда как три остальных — это выдумка.