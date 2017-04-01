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Что сказала Шарапова и что сделал Южный? Не дай себя обмануть 1 апреля

1 апреля не так просто отделить правдивые новости от вымышленных. Удастся ли вам пройти наш тест и доказать, что вы разбираетесь в теннисе?