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175 лет назад 2016
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Йоханна Конта
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Не Марреем единым. Конта осчастливила Британию

В потрясающем полуфинале в Майами Федерер на трёх тай-брейках обыграл Кирьоса, а в женском финале Конта в двух партиях победила Возняцки.
1 апреля 2017, суббота. 23:50. Теннис

Блестящий спектакль


Лучший матч сезона — именно так многие окрестили сражение Роджера Федерера и Ника Кирьоса. Они
должны были встретиться ещё в Индиан-Уэллсе, но австралиец снялся до игры из-за пищевого отравления. К счастью, ничто не помешало их поединку в Майами, и он получился действительно шикарным. До того они играли всего один раз — в Мадриде — 2015. Тогда Кирьос взял верх в матче из трёх тай-брейков. Три тай-брейка были сыграны и в Майами. Дело не только в напряжении и драматизме, но и в высоком качестве игры. Накануне Ник провёл отличный матч с Александром Зверевым, но всё-таки фаворитом в прошедшей встрече считался швейцарец. Он замечательно действует в этом сезоне — 17 побед в 18 матчах. Роджер лучше стартовал и заработал три брейк-пойнта в двух стартовых геймах, но Кирьос их отыграл. При счёте 3:3 уже австралиец получил первый шанс на приёме. Ник достаточно активно принимал и пару раз даже пытался выполнить так называемый SABR. Эта аббревиатура означает «Неожиданная атака от Роджера», когда швейцарец выполняет приём с полулёта и тут же идёт вперёд.
Несколько глубоких атакующих ударов позволили заработать двойной брейк-пойнт. Федерер один отыграл, но на втором Ник отлично пробил по линии, а швейцарец ответил в сетку. Роджер вполне мог проиграть сет — 3:6, но взял непростой свой гейм, а Ник, подавая на сет, видимо, немного зажался. Во всяком случае, он позволил швейцарцу сыграть активно и заработать двойной брейк-пойнт. Подача в этом гейме Кирьоса совсем не выручала, а на брейк-пойнте он и вовсе допустил двойную. Через пару минут Федерер уже заработал сетбол, но на сей раз подача Нику помогла — два эйса позволили австралийцу дойти до тай-брейка. Теннисисты шли нога в ногу, и никто не отрывался более чем на два очка. Каждый отыграл по два сетбола, при этом у обоих было по одному на своей подаче. Федерер при 8:8 неточно пробил справа кроссом и начал что-то себе выговаривать — мы такое встречаем нечасто. Однако Кирьос не воспользовался шансом, при 9:9 допустил двойную, а в следующем розыгрыше пробил в сетку.
Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
Полуфиналы.

Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Ник Кирьос (Австралия, 12) — 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5).
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Фабио Фоньни (Италия) — 6:1, 7:5. Сет оказался долгим и очень упорным, при этом теннисисты играли довольно быстро. Затяжных розыгрышей было мало, каждый пытался скорее перейти в атаку и решить исход розыгрыша своим активным ударом. В начале второй партии теннисисты немного сбавили обороты — сразу пять геймов состояли всего из четырёх розыгрышей. Никто особо не боролся на приёме до решающих геймов, а при 5:5 Федерер попробовал зацепиться. У Роджера был хороший шанс заработать скрытый матчбол, но он чуть ошибся при выполнении обводки, и мяч вылетел за заднюю линию. В результате во второй раз в матче был сыгран тай-брейк.

По мадридскому сценарию


Надо сказать, что за Федерера переживал буквально весь стадион, как минимум 95 % зрителей. Ника же освистывали, после того как он кидал ракетки или спорил с Мухаммедом Лайани. При этом нельзя не отметить, что он был полноправным участником этого спектакля. Однажды он повторил свой трюк, который прошёл в игре со Зверевым, — обводка справа кроссом при ударе между ног. Но публика болела за Федерера и хотела, чтобы он выиграл в двух сетах. Швейцарец был к этому очень близок, но упустил как перевес в два очка (5:3), так и два матчбола. На обоих матчболах Ник хорошо подал, а при 9:9 ему удалась прекрасная обводка, позволившая получить первый сетбол на своей подаче. Эйс в угол подвёл черту ещё одной очень красивой и зрелищной партии.
Майами 2017 . 1/2 финала
01 апреля 2017 года, суббота. 02:10 МСК
Ник
Кирьос
Роджер
Федерер
6:7 7:6 6:7
Зрители хотели победы Роджера в двух сетах, но такой теннис хотелось смотреть ещё и ещё. Только когда качество объединяется с драматизмом и одинаково хорошей игрой обоих теннисистов и получаются выдающиеся встречи. Напомним, Роджер в предыдущем раунде лишь на решающем тай-брейке обыграл Томаша Бердыха, при этом у чеха были матчболы. Возникал вопрос: а выдержит ли швейцарец ещё один очень напряжённый матч с точки зрения физики? Оказалось, да. Теннисисты дошли до третьего подряд тай-брейка, при этом борьбы на приёме в третьей партии почти не было, лишь в одном гейме дело дошло до счёта «ровно». Ник лучше начал шестой тай-брейк в противостоянии с Федерером и повёл — 5:3, но проиграл четыре очка подряд, при этом при 5:5 допустил двойную. Роджер на первом матчболе хорошо подал в угол, а Кирьос ответил на свою сторону — 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5).

Ник сразу после этой ошибки несколько раз ударил ракеткой о корт, а затем вежливо пожал руку Федереру. После матча он заявил, что Роджер действовал слишком хорошо. Да, у австралийца репутация плохого парня, но, кажется, он исправляется и становится более зрелым не только игроком, но и человеком. Он бился с Федерером на равных более трёх часов. Впервые в карьере швейцарец провёл столько розыгрышей в рамках трёхсетового матча. Да, Ник проиграл, но в очередной раз показал, что является будущей звездой мирового тенниса. Теперь Федереру предстоит в 37-й раз сыграть с Рафаэлем Надалем.
Майами 2017 . Финал
01 апреля 2017 года, суббота. 20:10 МСК
Йоханна
Конта
Каролина
Возняцки
6:4 6:3

Первый большой титул Конты


А у женщин финал уже состоялся. До него дошли Каролина Возняцки и Йоханна Конта. Фавориткой считалась датчанка, всё-таки у неё за плечами намного больше важных финалов и матчей в целом. Кроме того, два месяца назад Каролина очень легко выиграла на Australian Open — 6:3, 6:1.
Miami Open. Майами, США. WTA Premier Mandatory. Хард (открытые корты).
Финал.

Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Каролина Возняцки (Дания, 12) — 6:4, 6:3.
Но на сей раз рисунок матча оказался совсем другим. Возняцки перед началом финала говорила, что ей надо играть глубоко, потому что Конта — очень атакующий игрок. Каролина пыталась не дать Йоханне полностью диктовать условия на корте, но не получилось. Весь матч Конта провела в атаке. Да, были и ошибки, но и датчанка, которая должна была играть практически идеально, слишком часто ошибалась. В первом сете она трижды отдала свою подачу, при этом британка реализовывала первый же брейк-пойнт, который у неё возникал.
Во второй партии по сути ничего не изменилось. Возняцки играла вторым номером, но всё равно допускала слишком много неточностей. Она нанесла всего восемь ударов навылет, при этом 16 раз ошиблась. Чуть чаще била по аутам Конта, но и ударов навылет в её исполнении оказалось намного больше — 33. Британка завоевала первый титул категории Premier Mandatory после победы со счётом 6:4, 6:3. Впервые в карьере она поднимется на седьмую строчку в рейтинге WTA. Каролина же в этом сезоне проиграла уже третий финал WTA, при этом все — в двух сетах.
Все титулы Йоханны Конты (3): 2017 — Майами, Сидней; 2016 — Стэнфорд.
В воскресенье, 2 апреля, состоится решающий матч у мужчин. В очередной раз отношения выяснят Федерер и Надаль.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Йоханна Конта Каролина Возняцки Ник Кирьос Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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