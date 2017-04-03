«Думал, что плечу пришёл конец». Как Томми Хаас побеждает травмы

Девятая операция – не приговор

Томми Хаас



Родился 3 апреля 1978 года в Гамбурге, Германия.

Правша.

Рост: 188 см.

Вес: 88 кг.

Начало карьеры: 1996.

Призовые за карьеру: $ 13 358 600.

Наивысшая позиция в одиночном рейтинге: 2 (13.05.2002).

Текущая позиция в одиночном рейтинге: 1022.



Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:

Australian Open – полуфинал (1999, 2002, 2007).

«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2013).

Уимблдон – полуфинал (2009).

US Open – четвертьфинал (2004, 2006, 2007).

Серебро Олимпиады-2000 в одиночном разряде. Родился 3 апреля 1978 года в Гамбурге, Германия.Правша.Рост: 188 см.Вес: 88 кг.Начало карьеры: 1996.Призовые за карьеру: $ 13 358 600.Наивысшая позиция в одиночном рейтинге: 2 (13.05.2002).Текущая позиция в одиночном рейтинге: 1022.Australian Open – полуфинал (1999, 2002, 2007).«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2013).Уимблдон – полуфинал (2009).US Open – четвертьфинал (2004, 2006, 2007).Серебро Олимпиады-2000 в одиночном разряде.

«Не думаю, что когда-либо был так замотан»

«А что, если?..»

«Я подумал, что плечу пришёл конец»

«Я хочу посмотреть, как далеко я зайду в этот раз»

Необходимость в девятый раз лечь на операционный стол выглядела приговором.на четыре месяца вернулся в тур после проблем с плечом, когда вдруг на «Мастерсе» в Шанхае почувствовал неприятные ощущения в правой ноге. Боль усилилась через неделю на турнире в Вене и не позволила сыграть в полную силу в трёхсетовике противЧуть позже немец узнает, что порвал связку на пальце ноги, воспаление вызывало мучительную боль. Он не мог как следует опираться на правую ногу, что ограничивало его в движениях на корте. Когда сезон-2015 подошёл к концу, некогда второй номер мирового рейтинга, которому предстояла девятая операция, задумался о том, выйдет ли он на площадку ещё хоть раз.За 20 лет карьеры у Томми были операции на плечах, локтях, бёдрах и лодыжках, а после нового врачебного вмешательства его ждало как минимум восемь месяцев без тенниса. Хотя, если бы пришлось завершить карьеру прямо тогда, оглядываясь назад, на свои успехи, Хаас вряд ли бы остался разочарован.В июне поступило неожиданное предложение от Ларри Эллисона – миллиардера, владеющего турниром в Индиан-Уэллсе. Ему как раз нужен был новый директор после скандала с увольнением. Не раздумывая долго, Томми согласился занять должность, но при этом он начал чувствовать, что находится в неплохом физическом состоянии и испытывает непреодолимое желание вернуться в профессиональный спорт.Прошлым летом 38-летний немец, который дважды получал от ATP награду за лучший камбэк года, начал подготовку к последнему возвращению – это он сам чётко обозначает в интервью.Восстановление началось прошлой весной. Целью Томми было сыграть ещё разок в Мельбурне – самом удачном для него турнире «Большого шлема», на котором он трижды добирался до полуфинала. Немец начал сбрасывать вес, который набрал за время размеренной жизни со своей женой и двумя маленькими детьми в Лос-Анджелесе. Хаас иногда мог сесть в машину и уже через два часа оказаться в Индиан-Уэллсе, но в основном работал удалённо.Он начал заниматься с тренером по физподготовке и нанял мануальщика, чтобы привести мышцы в рабочее состоянии. На кортах турнира в Индиан-Уэллсе Хаас-директор начал игровую подготовку – специально играл длительные розыгрыши с короткими перерывами, чтобы «раскачать» дыхательную систему. Интервальные и силовые тренировки тоже стали частью необходимой рутины.«Было бы здорово проснуться однажды утром и сказать: «Знаешь что? С меня хватит. У меня больше нет этого чувства, этой жажды. Я ненавижу спорт, ненавижу тренироваться». Но пока этого не произошло», — признаётся Томми.То, что перерыв вышел таким продолжительным, тревожило Хааса. После операции на ноге он несколько недель не мог на неё наступать, мышцы превратились буквально в кашу. Ему даже пришлось привыкать к ходьбе. Понадобились недели, чтобы «встать на ноги» и ещё четыре месяца для возвращения на корт. Но железному немцу не привыкать.Хаас стал профессионалом в 1996 году, когда ему едва исполнилось 18 лет. За пять лет до этого он переехал из Германии в Брадентон, в академию. В 1997-м Томми ворвался в топ-100, а на Играх в Сиднее в 2000-м завоевал серебро.Прежде чем впервые травмировать плечо, немец добрался до второй позиции мирового рейтинга, не дотянувшись лишь до Ллейтона Хьюитта. Повреждение вынудило его пропустить весь сезон-2003. «Это всегда очень сложно. Приходится просто принять тот факт, что тело живёт своей жизнью и ведёт себя не совсем так, как ты планировал. Нужно просто принять это. Это очень сложно психологически, но ты знаешь, что вероятнее всего у тебя есть шанс вернуться в форму и всё изменить».Он вернулся не только в тур, но и на его вершину, выиграв шесть титулов за следующие три года. В 2007-м немец ненадолго наведался в топ-10, но его срубила новая серьёзная травма – на сей раз лодыжки. Томми пропустил Australian Open и «Ролан Гаррос»-2008 и серьёзно опустился в рейтинге.Полуфинал Уимблдона-2009 стал его лучшим результатом на этом турнире в карьере, подсластив горькую пилюлу последних лет. Главным вопросом, который можно задать о карьере Хааса, всегда был «А что, если?..» Что, если бы он не пропустил сезон-2003? Что, если бы не лишился возможности полноценно провести другие семь сезонов, в которых его преследовали травмы и операции? Когда-то у Томми была положительная история личных встреч с, он не проигрывал нынешнему первому номеру рейтинга, пять раз обыгралв их 10 матчах.Травмы продолжились в 2010-м после относительно удачного предыдущего сезона. В феврале у Хааса обострились проблемы с плечом и бедром, и он снова вылетел на целый год. По оценкам немца, из-за различных повреждений он потерял около четырёх лет в туре, так что, как в шутку отмечает Томми, сейчас ему 34 года: «Всё это делает меня на год моложе Роджера, так что у меня ещё есть порох в пороховницах».Почти три года Хааса не беспокоили травмы, но серия прервалась, когда Томми наконец-то почувствовал игру. В 2013-м он забрался на 11-е место в рейтинге, впервые в карьере дойдя до четвертьфинала «Ролан-Гаррос». В Индиан-Уэллсе-2014 он сенсационно переиграл, а в Риме – третью ракетку мира. В первом круге «Ролан Гаррос» немец выиграл первый сет у эстонцаи принимал его подачу во втором, когда после приёма почувствовал вдруг, что плечо вышло из строя.Он не мог даже поднять руку, так что вынужден был сняться.«Я уже что-то чувствовал, практически при каждом ударе. И вот наконец оно просто надорвалось. Я мог буквально почувствовал сухожилие, это было очень страшно. Я подумал, что, может быть, это всё. Я имею в виду, что этому плечу пришёл конец». Последовала четвёртая операция на плече, Томми героически вернулся в 2015 году, чтобы выиграть два матча из девяти перед новой травмой. «Я до сих пор ощущаю, что играю в отличный теннис в свои 36. В такие моменты чувствуешь, будто тебя обокрали, потому что ты по-прежнему выигрываешь и наслаждаешься процессом».Он вернулся на Australian Open-2017, как и обещал. И пусть ему и пришлось сняться в третьем сете первого круга, он всё равно в который раз сумел превозмочь все трудности. Во время матча первого круга в Майами, когда Томми сражался с, на корт выбежала игуана. Немец обидно проиграл в трёх партиях, а после, не без доли горечи, пошутил, что животное, наверное, узнало, что это был последний матч Хааса на этом турнире.Опыт других возрастных игроков по возвращению играет скорее против Томми. Агасси закончил в 36, Сампрас в 31, Макинрой в 33.выиграл Australian Open в 37, что делает его пока самым возрастным победителем ТБШ в истории, но и Роджер Федерер недалеко, грозясь превзойти это достижение. Но эти два случая всё же исключения из правил.Хаас признаётся, что ему не нужен грандиозный финал, его последний матч не обязан быть большим, с заполненным гигантским стадионом и плачущими болельщиками. Он просто хочет поиграть хотя бы ещё немного и, если это действительно его последнее возвращение, попрощаться с фанатами.Томми признаётся, что сейчас волнуется перед матчами гораздо больше, чем когда только начинал свою карьеру. Но его цель проста – уйти из тенниса, не жалея ни о чём: «Я хочу быть честным с самим собой и сказать: «Я попробовал ещё раз, мне это очень понравилось, а теперь я могу пойти дальше и сфокусироваться на работе директором турнира в Индиан-Уэллсе». Мною сейчас движет самое простое желание – кинуть себе вызов и посмотреть, как далеко я зайду в этот раз».