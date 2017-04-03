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175 лет назад 2016
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Анастасия Павлюченкова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

В центре внимания: Чарльстон, Монтеррей и Кубок Дэвиса

На первой неделе апреля в Чарльстоне стартует весенний грунтовый сезон. Также пройдут турнир в Монтеррее и четвертьфиналы Кубка Дэвиса.
3 апреля 2017, понедельник. 15:33. Теннис
Турнир WTA/Premier. Чарльстон (Южная Каролина, США). Volvo Car Open.

Призовой фонд: $ 710 900.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 3-9 апреля.
Разница во времени с Москвой: –7 часов.
Участники: Мэдисон Кис (9), Йоханна Конта (10), Винус Уильямс (12), Каролина Возняцки (15), Елена Веснина (16), Саманта Стосур (19), Кики Бертенс (23), Дарья Гаврилова (26), Дарья Касаткина (32), Евгения Родина (82), Екатерина Александрова (106).
Полный список участников.
Отказались от участия: Ана Конюх (36), Ярослава Шведова (49), Пэн Шуай (57), Наталья Вихлянцева (85), Ваня Кинг (89), Алиса Клейбанова (SR).
Снялись с турнира: Хэйли Картер (WC).
Действующий победитель: Слоан Стивенс.

Этот турнир ранее проводился в Хилтон-Хед-Айленде, штат Южная Каролина (1973-1974, 1977-2000) и в Амелия-Айленде, Флорида (1975-1976). С 2001 года он проводится в своём нынешнем месте, ещё одном южнокаролинском городе Чарльстоне. С самого начала проведения турнира его спонсором был журнал Family Circle, что являлось рекордом по продолжительности спонсорства со стороны одной и той же компании. С 2016 года титульным спонсором стал известный шведский автоконцерн. Соревнования проводятся в Family Circle Tennis Center. Центральный корт, Volvo Car Stadium, вмещает 10 200 зрителей.


Рекордсменкой по количеству титулов на турнире является Крис Эверт – восемь (1974-1978, 1981, 1984, 1985). По четыре победы у Мартины Навратиловой (1982, 1983, 1988, 1990) и Штеффи Граф (1986, 1987, 1989, 1993). Один раз победительницей соревнований становилась и российская спортсменка Надежда Петрова (2006). И ещё девять раз отечественные теннисистки добирались здесь до финала: Наталья Зверева (1989), Лейла Месхи (1991), Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010) и Елена Веснина (2011, 2016). В нынешнем розыгрыше заявилось аж 6 россиянок – Веснина, Касаткина, Родина, Александрова, Вихлянцева и Клейбанова, правда, две последних затем отказались от участия. А возглавили сетку Мэдисон Кис и свежеиспечённая чемпионка Майами Йоханна Конта.

Турнир WTA/International. Монтеррей (Мексика). Abierto GNP Seguros.

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 3-9 апреля.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Анжелика Кербер (2), Карла Суарес-Наварро (14), Анастасия Павлюченкова (22), Каролин Гарсия (24), Тимя Бабош (33), Екатерина Макарова (WC), Ализе Корне (43), Кристина Макхэйл (44), Эжени Бушар (45), Ирина Хромачёва (92), Франческа Скьявоне (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Моника Никулеску (39), Николь Гиббз (86), Риса Одзаки (91).
Действующий победитель: Хитер Уотсон.

Турнир WTA в мексиканском городе Монтеррей ранее проводился под эгидой ITF, а с 2009 года поднял категорию до WTA/International. Трижды чемпионкой становилась россиянка Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013). Также побеждали Марион Бартоли, Тимя Бабош, Ана Иванович, Тимя Бачински и Хитер Уотсон. Павлюченкова в этом году посеяна под вторым номером, а первый получила лидер мирового рейтинга Анжелика Кербер. В списке участниц значатся ещё две теннисистки из России – Екатерина Макарова и Ирина Хромачёва.


Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/4 финала
Дата проведения: 7-9 апреля.

Бельгия — Италия. Шарлеруа, Spiroudome de Charleroi. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Давид Гоффен (14-я ракетка мира в одиночном разряде/-), Стив Дарси (53/864-я ракетка мира в парном разряде), Рубен Бемельманс (137/278), Йорис де Лор (199/327) – Фабио Фоньини (28/136), Паоло Лоренци (38/201), Андреас Сеппи (76/478), Симоне Боллели (525/345).

Австралия — США. Брисбен, Pat Rafter Arena. Хард, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: +7 часов.
Участники: Ник Кирьос (16/132), Джордан Томпсон (79/118), Сэм Грот (198/51), Джон Пирс (-/2) – Джек Сок (15/18), Джон Иснер (23/54), Сэм Куэрри (25/60), Стив Джонсон (29/75).
Отказались от участия: Бернард Томич (43).

Франция — Великобритания. Руан, Kindarena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Люка Пуи (17/347), Жиль Симон (30/346), Николя Маю (46/5), Пьер-Юг Эрбер (80/7) – Даниэль Эванс (44/192), Кайл Эдмунд (47/843), Джейми Маррей (-/8), Доминик Инглот (-/44).
Отказались от участия: Жо-Вильфрид Цонга (10), Гаэль Монфис (11), Ришар Гаске (22) – Энди Маррей (1).


Сербия — Испания. Белград, Aleksandar Nikolic Arena. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Новак Джокович (2/344), Виктор Троицки (39/63), Душан Лайович (84/215), Ненад Зимонич (-/57) – Пабло Карреньо-Буста (19/19), Альберт Рамос (24/850), Марсель Гранольерс (45/17), Марк Лопес (-/16).
Отказались от участия: Рафаэль Надаль (5), Роберто Баутиста-Агут (18).

Действующий победитель: Аргентина.

На первой неделе апреля пройдёт второй раунд 106-го розыгрыша Кубка Дэвиса. В этом году уже точно будет новый чемпион, поскольку аргентинцы в ослабленном составе в первом же круге проиграли дома итальянцам. Те теперь в рамках четвертьфинала сыграют в Шарлеруа против команды Бельгии.

В Руане сборные Франции и Великобритании сыграют без своих лидеров – Жо-Вильфрида Цонги, Гаэля Монфиса, Ришара Гаске и Энди Маррея. Американцы отправились в далёкий Брисбен на матч против австралийцев, а сборная Сербии после победы над россиянами примет у себя дома команду Испании, без Рафаэля Надаля и Роберто Баутиста-Агута.


Дружина Тарпищева, в свою очередь, этот уик-энд пропускает, ожидая, когда определится соперник по матчу плей-офф, который пройдёт в сентябре. Скорее всего, это будет одна из команд-победительниц региональных зон. Жеребьёвка состоится на следующей неделе — по итогам матчей ближайшего уик-энда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Новак Джокович Кубок Дэвиса
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