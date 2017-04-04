Федерер оторвался в чемпионской гонке и взял паузу

Юбилеи Надаля и Янкович
На «Мастерсе» в Майами Рафаэль Надаль добрался до удивительной отметки в 1000 матчей. Свой 1000-й матч поединок Рафаэль провёл против Филиппа Кольшрайбера. Любопытно, что против него он играл и в 500-й встрече в АТР-туре. Надаль проиграл первый сет под ноль, но в итоге победил.
У девушек в Майами свой 1000-й матч провела Елена Янкович. Правда, она в нём проиграла Ярославе Шведовой. В женском теннисе помимо Янкович ещё три действующие теннисистки сыграли не менее 1000 матчей – Франческа Скьявоне (1053), Стефани Форец (1025) и Патти Шнидер (1015). Правда, у девушек учитываются турниры ITF, так что достичь таких вершин там чуть проще, чем у мужчин.
Всего в WTA 10 теннисисток преодолели отметку в 1000 матчей. Лидером является великая Мартина Навратилова (1661), а следом идёт Крис Эверт (1448). На счету Штеффи Граф также больше 1000 матчей – 1015.
У мужчин в «клуб 1000» теперь входят 11 теннисистов. И все в этом списке как минимум добирались до третьей строчки в рейтинге, но в основном в нём находятся первые ракетки мира. Безусловным лидером является Джимми Коннорс – 1535 матчей. У Федерера теперь стало 1345. Даже с учётом, что Роджер планировал выступать ещё какое-то время, догнать Коннорса будет непросто, ведь швейцарец играет не так много турниров, как раньше.
Дальше идёт целая группа теннисистов, которая свои показатели уже не улучшит – Иван Лендл, Гильермо Вилас, Андре Агасси, Илие Настасе, Штефан Эдберг и Джон Макинрой. Среди действующих теннисистов помимо Федерера и Надаля в этот список входит только Давид Феррер, который 2 апреля отметил 34-й день рождения.
Что касается претендентов на вступление «клуб 1000», то у мужчин предположительно в следующем году туда должен войти Джокович. Пока у него 920 поединков. У девушек сразу несколько претенденток – Винус Уильямс (958), Роберта Винчи (945), Серена Уильямс (913). Сёстры пока никуда уходить не торопятся, так что они наверняка доберутся до круглой отметки. А вот у Винчи это может быть последний сезон, так что ей может немного не хватить до тысячи.
WTA. Конта и Винус вошли в топ-10
Анжелика Кербер снова провела достаточно скромный турнир, проиграв в четвертьфинале. По крайней мере, заработанные баллы в Майами гарантировали ей сохранение первого места как минимум ещё на пару недель. Про важность выступления в Монтеррее для неё мы ещё поговорим в рубрике «Расклады грядущей недели».
Каролина Плишкова на обоих мартовских турнирах была в полуфинале. Плишкова уже всего в 1330 баллах от Кербер. В теории чешка может выйти на первое место уже по ходу грунтового сезона. В чемпионской гонке она идёт на первом месте, хотя там отрывы совсем маленькие. В пределах 220 очков от Каролины находятся Конта, Возняцки и обе сёстры Уильямс.
Топ-10 рейтинг-листа гонки за Милан на 3 апреля:
1 (=). Александр Зверев (Германия) – 565 очков.
2 (=). Даниил Медведев (Россия) – 305.
3 (=). Каспер Рууд (Норвегия) – 251.
4 (=). Андрей Рублёв (Россия) – 246.
5 (+13). Джаред Доналдсон (США) – 203.
6 (-1). Тейлор Фритц (США) – 200.
7 (+2). Эрнесто Эскобедо (США) – 191.
8 (+4). Борна Чорич (Хорватия) – 185.
9 (+1). Фрэнсис Тиафо (США) – 182.
10 (+4). Денис Шаповалов (Канада) – 178.
А победу в Майами одержала Йоханна Конта. Она выиграла свой самый крупный титул и поднялась на рекордное седьмое место. В этом сезоне она пока является самым успешным британским игроком, ведь Энди Маррей в мужской гонке только 12-й.
Кроме того, в десятку вернулась полуфиналистка Майами 36-летняя Винус Уильямс. Йоханна и Винус вытеснили из топ-10 Мэдисон Кис и Элину Свитолину. Совсем рядом теперь находится Каролина Возняцки, у которой в этом году уже три финала. Правда, во всех она проиграла в двух сетах. Каролине не хватает всего 55 очков до 10-й позиции. Зато датчанке не надо ничего защищать вплоть до Открытого чемпионата США, потому что в прошлом году она пропустила грунтовый сезон из-за травмы, а потом у неё была серия поражений.
Стоит отметить удачное выступление Люси Шафаржовой. Чешка дошла до четвертьфинала и поднялась с 36-го места на 28-е. Также до этой стадии добралась Мирьяна Лучич-Барони. Хорватка в 35 лет улучшила свой рейтинговый рекорд до 23-й позиции.
Для россиянок после блестящего Индиан-Уэллса Майами вышел довольно скромным. Екатерина Макарова неудачно провела мартовскую связку и опустилась в рейтинге на 45-ю строчку. Зато другая Екатерина – Александрова – выиграла второй турнир ITF подряд. Россиянка улучшила своё положение до 86-го места, чего должно хватить, чтобы попасть в основу «Ролан Гаррос».
Макарова и Веснина имели шанс выйти на первое место в парном рейтинге. Для этого им требовалась победа в Майами, но они оступились в четвертьфинале. В итоге на вершине пока осталась Бетани Маттек-Сэндс, но у россиянок ещё будут шансы в мае.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 3 апреля:
1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7340 очков.
2 (=). Серена Уильямс (США) — 7010.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5245.
5 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (+4). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330.
8 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.
9 (-2). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025.
10 (+2). Винус Уильямс (США) — 3865.
ATP. Федерер и Надаль вернулись в топ-5
Вновь в финале крупного турнира сошлись Федерер и Надаль. И Роджер уже в третий раз в 2017-м обыграл испанца. В чемпионской гонке швейцарец оторвался почти на 2000 очков от Надаля. А от Маррея и Джоковича — больше чем на 3000 баллов. Правда, теперь Роджер сказал, что скорее всего не сыграет ни на одном турнире до «Ролан Гаррос», то есть он пропустит три грунтовых «Мастерса» — Монте-Карло, Мадрид и Рим.
В рейтинге 52 недель Роджер не так давно опускался до 17-го места, а после третьего титула в сезоне он поднялся на четвёртое место. Надаль тоже преодолел две строчки и стал пятым. То есть теперь самым молодым теннисистом в топ-5 является Новак Джокович. Серб не сыграл в Майами из-за травмы и потерял 1000 очков. Теперь он отстаёт от Маррея уже на 4000 баллов. И этот при том, что британец сам пока совсем не блещет.
Кей Нисикори не смог защитить прошлогодний финал и с четвёртой позиции опустился на седьмую, по ходу турнира у него возникли проблемы со здоровьем. Так же как и у другого теннисиста, покинувшего первую пятёрку – Милоша Раонича. Канадец никак не залечит травму задней мышцы бедра.
Джек Сок на четвёртом «Мастерсе» подряд дошёл как минимум до четвертьфинала. Впечатляющая серия помогла американцу добраться до 15-й позиции. Кроме того, во Флориде блеснул Фабио Фоньини, дошедший до полуфинала. Итальянец с 40-й строчки поднялся на 28-ю. Совсем скоро Фабио должен стать отцом. Он даже думал пропустить американские турниры, но Флавия Пеннетта дала ему разрешение. В итоге Фоньини переместился в рейтинге в зону посева на «Больших шлемах».
Сменился лидер парного рейтинга. Николя Маю находился на первой строчки на протяжении 38 недель кряду. В Майами его подвела травма партнёра. Из-за повреждения Эрбера французы вынуждены были сняться с соревнования. Шанс выйти на первое место был у легендарных братьев Брайан, но они проиграли в полуфинале (а им обязательно был нужен титул).
На первую позицию вышел 26-летний финн Хенри Континен. Он стал 50-м лидером в истории мужского парного тенниса и первым представителем Финляндии, возглавившим рейтинг АТР или WTA. Лучшими результатами Хенри в последнее время были победы на Итоговом чемпионате АТР-2016 и Australian Open-2017.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 3 апреля:
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 7915.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5785.
4 (+2). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305.
5 (+2). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735.
6 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4345.
7 (-3). Кей Нисикори (Япония) — 4310.
8 (+1). Марин Чилич (Хорватия) — 3385.
9 (-1). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (=). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265.
Расклады грядущей недели
Очередная смена первой ракетки возможна в женском теннисе через три недели. Анжелика Кербер сначала потеряет баллы за полуфинал Чарльстона, а потом за титул Штутгарта. Грунтовый сезон в этом году на неделю больше, поэтому очки за Штутгарт сгорят до старта соревнования. Чтобы не приехать на крупнейший немецкий турнир в ранге второй ракетки мира (первой в таком случае станет Серена Уильямс), Анжелике обязательно нужно выигрывать в Монтеррее. Правда, в случае неудачи в Мексике она в теории ещё может попросить «уайлд-кард» на турнир в Биле, но вряд ли она будет это делать за неделю до матча Кубка Федерации.
А на «Премьере» в Чарльстоне пойдёт борьба за место в десятке между Кис, Винус и Возняцки. Кроме того, Веснина защищает прошлогодний финал. В случае неудачи больше одного места она не потеряет, так как слишком большой разрыв между 15-м и 16-м местами.
А вот у мужчин в плане рейтингов неделя будет проходная, ведь это неделя Кубка Дэвиса. Правда, по сравнению с прошлым сезоном календарь отличается. К примеру, очки за «Мастерс» в Монте-Карло будут вычтены ещё доь старта турнира. По этой причине Рафаэль Надаль через две недели неизбежно опустится на седьмое место.