Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova/
Текст: Илья Рывлин

Шарапова на пляже, а Веснина — на поле для гольфа

Шарапова отдыхает на пляже, Свитолина приехала в Париж, Веснина попробовала себя на поле для гольфа и другие фотографии из соцсетей.
5 апреля 2017, среда. 10:45. Теннис
В Майами завершился крупный объединённый турнир, в котором принимали участие практически все сильнейшие. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят своё свободное время.

Мария Шарапова играть пока не может, но продолжает активно тренироваться.


Песок, солнце и Мария.


Позирует на пляже и Серена Уильямс.


Ещё Серена прокатилась на зиплайне.


Виктория Азаренко гуляет в парке с сыном.


На природе и Элина Свитолина. Сейчас украинка находится в Париже.


Ана Иванович теперь живёт в Чикаго — она переехала в этот город вместе со своим мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером.


Слоан Стивенс сделала селфи вместе с Винус Уильямс.


Елена Веснина попробовала себя в гольфе. Точнее, россиянка била по теннисному мячу и едва не выполнила идеальный патт с дальней дистанции.


Светлана Кузнецова сделала новую причёску и сфотографировалась с Андреем Григорьевым-Аполлоновым.


А здесь Светлана уже с другой причёской и с другими знаменитостями — Натальей Ионовой, Кэти Топурией и Александром Реввой.


Каролина Плишкова со своим молодым человеком Михалом Грдличкой.


Александр Бублик сделал новую татуировку. Теперь на его левой руке красуется орёл.


Анна Чакветадзе побывала в Ливерпуле на матче одноимённой футбольной команды.


Немного солнца от Доминики Цибулковой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Ана Иванович Виктория Азаренко Доминика Цибулкова Елена Веснина Каролина Плишкова Мария Шарапова Роджер Федерер Фото
Редакция пробует. Особенности функциональной тренировки
Редакция пробует. Особенности функциональной тренировки
Fitness
Новости. Теннис
5 апреля 2017, среда
22:26 Осака и Остапенко вышли в третий круг турнира в Чарльстоне
21:14 Гаврилова вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне и сыграет с Касаткиной
21:00 Бертенс вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне и сыграет с Лучич-Барони
20:00 Жабер вышла в третий круг турнира в Чарльстоне и сыграет с Севастовой
19:31 Веснина на двух тай-брейках проиграла Столлар на турнире в Чарльстоне
19:21 Касаткина обыграла олимпийскую чемпионку Пуиг на турнире в Чарльстоне
19:00 Севастова обыграла Петкович и вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне
17:55 Британец Маррей приступил к тренировкам на грунте
16:24 Типсаревич: не уверен, что у Роджера были бы шансы в игре с прошлогодним Новаком
15:19 Роджерс: в матче с Сепеде-Ройг всё решил один мой неловкий удар
14:57 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Столлар в Чарльстоне
14:16 Джокович: мне повезло провести шесть лет на чрезвычайно высоком уровне
13:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Пуиг — Касаткина в Чарльстоне
13:14 Кербер и Векич сыграли в мини-теннис в Монтеррее и залили краской зрителей
12:25 Навратилова: хотелось бы видеть Серену в туре чаще, не только на ТБШ
11:32 Веснина: я стараюсь брать пример с Винус и Серены Уильямс
11:27 Лучич-Барони: немногие знают, что грунт, пожалуй, моё любимое покрытие
10:35 Суарес-Наварро: я всё ещё не чувствую, что готова на сто процентов
10:19 Стосур: рада, что победила в двух сетах. В противостоянии с Янкович это непросто
09:40 Кербер: мне было нелегко найти свой ритм в первом сете матча со Скьявоне
09:19 12 эйсов помогли Бабош обыграть Керкхове на старте турнира в Монтеррее
09:15 Лучич-Барони, Шафаржова, Бегу, Эррани вышли во второй круг в Чарльстоне
07:54 Стосур разгромила Янкович во втором круге турнира в Чарльстоне
07:06 Кербер стартовала на турнире в Монтеррее с волевой победы над Скьявоне
02:33 Хромачёва проиграла Корне на старте турнира в Монтеррее
00:41 Федерер 29 апреля примет участие в выставочном матче в Сиэтле
4 апреля 2017, вторник
23:36 Макарова: очень хотела выиграть первый матч в Монтеррее
22:11 Веснина сыграет с 18-летней Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне
21:57 Роджерс станет первой соперницей Кис на турнире в Чарльстоне
20:37 Макарова обыграла Аллертову в первом круге турнира в Монтеррее
19:49 Путинцева проиграла Линетт в первом круге соревнований в Чарльстоне
18:15 Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в Чарльстоне
17:54 Курье: хотел бы видеть в сборной США Сампраса и Агасси
16:28 Фоньини может не сыграть с Бельгией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
16:09 Текстовая онлайн-трансляция матча Аллертова — Макарова в Монтеррее
15:17 ATP начала голосование по лучшему удару «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами
14:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Ковинич в Чарльстоне
13:30 Суарес-Наварро пообщалась с юными пациентами больницы в Монтеррее
13:20 Фиссетт: Конта много внимания уделяет психологии и контролю над эмоциями
13:01 Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса будет самым напряжённым?
12:44 40% читателей назвали поражение от Донского самым неожиданным в карьере Федерера
12:29 Гарсия: я очень рада, что смогла вернуться в игру и вновь найти свой ритм
11:53 Павлюченкова: я довольна тем, как справилась в непростых условиях
11:35 Пуиг: обожаю грунт. Особенно когда, уходя с корта, вижу, какая я грязная
10:34 Янкович: временами Александрова оказывала на меня большое давление
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+