Шарапова на пляже, а Веснина — на поле для гольфа

В Майами завершился крупный объединённый турнир, в котором принимали участие практически все сильнейшие. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят своё свободное время.
Мария Шарапова играть пока не может, но продолжает активно тренироваться.
Песок, солнце и Мария.
Позирует на пляже и Серена Уильямс.
Ещё Серена прокатилась на зиплайне.
Виктория Азаренко гуляет в парке с сыном.
На природе и Элина Свитолина. Сейчас украинка находится в Париже.
Ана Иванович теперь живёт в Чикаго — она переехала в этот город вместе со своим мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером.
Слоан Стивенс сделала селфи вместе с Винус Уильямс.
Елена Веснина попробовала себя в гольфе. Точнее, россиянка била по теннисному мячу и едва не выполнила идеальный патт с дальней дистанции.
Светлана Кузнецова сделала новую причёску и сфотографировалась с Андреем Григорьевым-Аполлоновым.
А здесь Светлана уже с другой причёской и с другими знаменитостями — Натальей Ионовой, Кэти Топурией и Александром Реввой.
Каролина Плишкова со своим молодым человеком Михалом Грдличкой.
Александр Бублик сделал новую татуировку. Теперь на его левой руке красуется орёл.
Анна Чакветадзе побывала в Ливерпуле на матче одноимённой футбольной команды.
Немного солнца от Доминики Цибулковой.