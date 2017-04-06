Свитолина: мне кажется, что «Ролан Гаррос» не нужна крыша

«Попадание в топ-10 стало важным событием»
— Вы прекрасно начали сезон и выиграли турниры в Тайване и Дубае. Расскажите об этих успехах.
— Для меня было очень важно удачно стартовать, хотя на Australian Open я сыграла не лучшим образом. Но я довольна своими результатами в Брисбене, Тайване и Дубае. Я играла хорошо и побеждала, отставая в счёте. Я очень рада.
Очень важно, что мы добились таких результатов. В нашей стране трудно прогрессировать, поэтому я горжусь всеми ребятами.
— Особенно интересны были ваши встречи против Кербер и Возняцки в Дубае.
— Были матчи, в которых я действовала не так хорошо, но побеждала. Важно, когда ты всё-таки находишь свою игру в концовке встречи. Матч с Кербер был трудным, и я рада, что сумела прибавить в завершающей части. С Возняцки мне было тяжело прежде всего психологически. Я понимала, что могу завоевать самый крупный титул в своей карьере. Кроме того, попадание в топ-10 стало важным событием. Я довольна, что у меня всё получилось.
— Вы говорили, что для вас важно быть одной из лучших теннисисток в истории Украины. Есть ли кто-то, кто добился больших успехов?
— Если говорить о девушках, то нет. Что касается мужчин, то Андрей Медведев был четвёртым в 1994 году. Теперь это моя ближайшая цель (улыбается).
— Украинский теннис находится на подъёме. Сразу несколько побед одержали вы и ваши соотечетсвенники.
— Да, у нас отличились Долгополов, Цуренко, Савчук. Эти два-три месяца стали очень успешными для нашего теннниса. Очень важно, что мы добились таких результатов. В нашей стране трудно прогрессировать, поэтому я горжусь всеми ребятами.
— Можно ли сказать, что церемония награждения в Дубае стала самым приятным моментом в вашей теннисной карьере на данный момент?
— Один из самых приятных моментов в жизни. Попасть в топ-10 — это большой успех для представителя Украины. Это действительно потрясающе. Я мечтала о подобных вершинах с детства. Я хотела сделать что-то для своей страны и быть известной. Ещё важно, что я играю против лучших теннисисток, борюсь с ними и побеждаю.
«Я была не готова играть в Майами»
— После столь напряжённого отрезка наступила усталость?
— Да, Кубок Федерации забрал у меня часть энергии. Я дошла до четвёртого круга в Индиан-Уэллсе, это неплохо, но психологически я была не готова играть дальше. Не могла полноценно выступать в Майами. Тогда я поняла, что недостаточно отдохнула. Мы пытаемся всё это проанализировать с моими тренерами. Теперь я стараюсь восстановиться и двигаться вперёд.
— Вы попали в топ-10. Для вас это что-то изменило?
— Не особо. Изменения в рейтинге всегда происходят, потому что на каждой неделе кто-то играет. Разница в очках очень маленькая, все находятся близко. Для меня важно выигрывать турниры. Вот поэтому я думаю о том, что нужно делать для прогресса, что необходимо делать для улучшения игры. Это сейчас главное.
— А в принципе какая у вас цель?
— Стать первой. Но я хочу сосредоточиться на своей игре, а не на рейтинге. Мне надо тренироваться, играть и отдавать всю себя. Тогда у меня не будет никаких сожалений. Надо стараться всегда двигаться вперёд и оставаться здоровой. Да, будет непросто. Нужно побеждать на турнирах «Большого шлема», чтобы показывать стабильные хорошие результаты. Именно так действуют лучшие игроки мира.
— Где пройдут ваши следующие турниры?
— В ближайшие недели я буду тренироваться, затем сыграю в Кубке Федерации против Германии. Потом я выступаю в Стамбуле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».
— Как вы проводите своё свободное время?
— У меня были некоторые дела на Украине. Я не успеваю ими заниматься, когда выступаю на турнирах. Кроме того, я старалась отдохнуть, потому что слишком много играла. Теперь я начинаю подготовку к грунтовому сезону.
Для меня важно выигрывать турниры. Вот поэтому я думаю о том, что нужно делать для прогресса, что необходимо делать для улучшения игры.
«Пока не хочу открывать свой бренд»
— Где вы её начнёте?
— В Париже. Дело в том, что мой тренер Тьерри Ассьён, который помогает мне по мере возможностей, сейчас имеет больше свободного времени. Его подопечный Цонга недавно стал отцом, так что у меня появился шанс поработать с Тьерри и постараться получить максимальную пользу от занятий с ним. Грунт — это совершенно особое покрытие. Мне надо избегать травм, ведь сезон длинный. Надо хорошенько подготовиться.
— У вас есть ещё тренеры?
— Да, в начале сезона я работала с Габриэлем Упри, но мой основной тренер — Тьерри Ассьён. Я хочу полноценно поработать с ним в ближайшие недели. То же самое мы делали в межсезонье. Мы будем тренироваться в Париже или в академии рядом со столицей. Там много мест, где можно играть.
— Что по поводу Жюстин Энен? Вы с ней всё ещё работаете?
— Нет, потому что она ожидает рождения второго ребёнка. Сейчас она сосредоточена на этом.
— В Майами у вас была прекрасная фотосессия. Расскажите о ней подробнее.
— Было очень приятно попробовать что-то новое. Фотосессия была частью промо-кампании WTA. Я фотографировалась на фоне различных работ уличных художников, это очень впечатляет. Там есть специальная улица, где художники каждый год демонстрируют своё искусство и соревнуются между собой.
— Есть ли у вас интерес к моде? Хотели бы вы сами стать моделью или, может быть, открыть собственный бренд?
— Я сотрудничаю с лучшим украинским дизайнером Лилией Пустовит. Когда я участвую в каких-то мероприятиях в рамках турниров, то всегда ношу её одежду. Конечно, было бы интересно создать что-то самой, но мне хочется продвигать украинскую моду так, как это делает Лилия. Сейчас у неё очень загруженный график. Она открывает магазины в Париже и на Украине. Не хочу торопить события и открывать свой собственный бренд. Сейчас я просто хочу лучше играть!
Не хочу торопить события и открывать свой собственный бренд. Сейчас я просто хочу лучше играть!
— Ждёте грунтовый сезон?
— Сейчас я занимаюсь фитнесом, потому что очень важно подойти к старту грунтового сезона готовой на сто процентов физически. На грунте всегда много длинных розыгрышей. Теперь приходится скользить по корту, иногда это не очень полезно для тела, но если ты готов, то играть намного проще.
— Как вы относитесь к «Ролан Гаррос»?
— Я выиграла юниорский титул в Париже, так что этот турнир для меня всегда будет особенным. Всегда приятно туда возвращаться. Мне нравятся стадионы, корты, я доходила там до четвертьфинала. Они построили ещё один тренировочный центр с кортами и тренировочным залом. Надеюсь, что будет не так много дождей, как в прошлом году. Мне кажется, что «Ролан Гаррос» не нужен новый центральный корт. Не думаю, что надо устанавливать крышу. Это особенное место, оно прекрасно. Всё будет иначе, если они установят крышу.
По материалам сайта www.empire-tennis-academy.com.