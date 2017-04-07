«Большая четвёрка» в Кубке Дэвиса: Федерер сыграл больше всех

Энди Маррей – 21 вызов, 47 матчей (39 побед), 1 титул

Титулы Кубка Дэвиса для «большой четвёрки»:

Надаль – 4 (2004, 2008, 2009, 2011).

Федерер – 1 (2014).

Джокович – 1 (2010).

Маррей – 1 (2015).

Новак Джокович – 24 вызова, 43 матча (33 победы), 1 титул

Матчи Кубка Дэвиса для «большой четвёрки»:

Федерер – 52 победы и 18 поражений (рекорд страны).

Маррей – 39 – 8.

Джокович – 33 – 10.

Надаль – 27 – 5.

Роджер Федерер – 27 вызовов, 70 матчей (52 победы), 1 титул

Рафаэль Надаль – 18 вызовов, 32 матча (27 побед), 4 титула

Количество вызовов в команду за последние 5 сезонов (начиная с 2013 года):

Маррей – 9.

Джокович – 8 (учитывая четвертьфинал против Испании в КД-2017).

Федерер – 5.

Надаль – 3.

У Кубка Дэвиса в последнее время большие сложности с тем, чтобы привлечь ведущих игроков. За два раунда в этом сезоне лишь один теннисист из топ-10 сыграл за свою команду –Конечно, у многих частенько находятся вполне объективные причины в виде травм, но тенденция для турнира всё равно неприятная. Недаром речь уже даже идёт о беспрецедентных для Кубка Дэвиса изменениях – переходе на матчи из трёх сетов. Решение об этом будут принимать во второй половине этого года.В связи с этим назрел вопрос — а кто же из «большой четвёрки» больше всего уделял времени выступлениям за свою сборную в Кубке Дэвиса? Формально это, но он старше, поэтому по некоторым показателями Джокович ещё могут его догнать. В поисках ответа на вопрос, чтобы никого не обидеть, пойдём в том порядке, в котором теннисисты на сегодня находятся в мировом рейтинге.Энди дебютировал в сборной в 18 лет, хотя они все рано начинали. Любопытно, что свой первый кубковый одиночный матч он провёл противЭто были непростые времена для британской команды, ведь карьерыбыли близки к завершению, поэтому удерживать место в Мировой группе не получалось.Энди периодически помогал команде в первой группе, но даже его усилий порой было недостаточно, чтобы вытащить Великобританию в элитный дивизион. Хотя в 2008-м британцы всё-таки заглянули в Мировую группу, но Маррей не поехал на выезд в Аргентину, а без него шансов, конечно, никаких не было. Так что визит в элиту завершился после одного матча.В 2009-м британцы вообще умудрились откатиться в третий по силе дивизион. Причём даже оттуда выбраться сразу не вышло. В 2011-м только с помощью Энди они вернулись в первую группу. Одну из ключевых побед на пути в Мировую группу британцы одержали без Маррея в домашнем матче против сборной России. Тогда совсем скромные Эванс и Уорд сумели отыграться со счёта 0-2. А вот начиная с плей-офф 2013 года Энди стал появляться в команде почти без исключений вплоть до 2017-го.Британцы закрепились в Мировой группе, да и наконец-то у Энди появились помощники – старший брат Джейми здорово выступал в паре, Эдмунд и Эванс прогрессировали в одиночке. Но всё равно долгожданный титул Великобритании в 2015-м на 80% была заслуга Маррея. Энди выиграл восемь одиночных матчей из восьми возможных (все имели турнирное значение). А ещё трижды он сыграл в паре с Джейми, и во всех случаях братья преуспели. То есть Энди за один розыгрыш Кубка Дэвиса набрал 11 очков! Это был, безусловно, один из самых впечатляющих сезонов за всю историю этого соревнования.Защитить титул через год не получилось. Слишком насыщенным был 2016-й, но Маррей всё равно приехал на полуфинал с Аргентиной. Однако он проиграл захватывающий пятичасовой матч Хуану-Мартину дель Потро. Шотландец немного исправился и принёс два очка в паре и второй одиночке, но Эванс не справился с напряжением решающей встречи.В целом Маррей достаточно помогал своей сборной. Конечно, он играл чуть меньше, когда команда блуждала по дальним дивизионам. И всё же в сложный момент он помог выбраться и из второй группы, а уж переоценить его вклад в успех команды в 2015-м просто невозможно. В настоящее время Энди залечивает травму локтя, из-за чего не может помочь своей сборной в четвертьфинале против Франции.Новак дебютировал в Кубке Дэвиса в 17 лет, правда, Сербия тогда была во втором дивизионе, а Джокович сыграл ничего не значащий матч против. В свои первые сезоны юный серб не пропускал ни одного матча, пытаясь помочь команде выйти в элитный дивизион.Памятным был матч плей-офф-2006 против швейцарцев. Новак тогда выиграл сложную пятисетовую встречу у Вавринки, но вот против Федерера шансов у него не было, как и у большинства других теннисистов на тот момент. Тот матч ненадолго подпортил отношения между Федерером и Джоковичем. После матча со Стэном Роджер обвинил Новака в том, что он не по делу использовал помощь врача. Тот конфликт, конечно, уже давно забыт, но в принципе это большая редкость — услышать столь резкие высказывания от Федерера даже 10 лет назад.Через год Новак принёс все три очка в плей-офф против Австралии, что позволило Сербии впервые в истории оказаться в Мировой группе. Дебют вышел комом. После победы на Открытом чемпионате Австралии — 2008 серб не был готов к выступлению в Москве. В первом одиночном матче он не сыграл, а во втором снялся посреди игры сЗато всё сложилось прекрасно в 2010 году. До этого у сербов не было ни одной победы в Мировой группе, а тут они сразу пришли к титулу. Новак выиграл семь одиночек, пропустив только первый матч – в полуфинале против чехов. Конечно, помогали и товарищи. В полуфинале решающий матч выиграл, а в финале в пятой встрече победное очко принёсНа следующий год начался рывок Джоковича к первому месту. Он сосредоточился на личной карьере. В 2011-м он провёл в Кубке Дэвиса два матча и оба проиграл, а в 2012-м вообще не выступал.Через два года серб вернулся в команду с настроем повторить успех 2010 года. Новак снова выиграл семь одиночных встреч за сезон, в том числе две в финале. Но в этот раз помощи от партнёров не было – у Типсаревича была травма, а Троицки был дисквалифирован.не был равноценной заменой и в решающем матче уступил. После поражения в том финале Новак в следующие три года лишь дважды приезжал в команду.Новак много играл за сборную в первые сезоны профессиональной карьеры, но сократил свой график выступлений, когда начал бороться за первое место в рейтинге. В 2017-м у Джоковича, судя по всему, новый прилив командной мотивации, и он снова настроился вести команду к титулу.По количеству матчей (и побед) в Кубке Дэвиса Роджер является рекордсменом своей страны. Понятно, что Роджер постарше, поэтому у Джоковича ещё будет шанс догнать его по вызовам. С матчами сложнее, потому что если уж Федерер приезжает в команду, то играет чаще всего сразу три встречи.Федерер дебютировал в команде в 1999-м в 17 лет. Швейцария уже в тот момент играла в Мировой группе. И очень часто Роджеру приходилось биться за всю команду. Только чаще всего получалось, что один в поле не воин. Нередко он брал два очка в одиночке, но Швейцария всё равно проигрывала встречу, так как второй номер был явно слабее.Но вот когда Вавринка стал чуть добавлять, Роджер перестал играть в Мировой группе. Матчи 1/8 финала никак не вписывались в его плотный календарь. С 2005-го по 2009-й он играл только в плей-офф, помогая команде оставаться на плаву.2011 и 2013 годы он пропустил, зато отыграл все встречи в 2014-м. Из семи одиночек в том году он выиграл шесть, проиграв только Гаэлю Монфису в рамках финала. Правда, это не помешало его команде одержать первую победу в истории. После долгожданного титула он лишь один раз возвращался в сборную – в плей-офф-2015.Роджер пропустил множество матчей своей команды в Мировой группе в прошлом десятилетии, так как был сосредоточен на доминировании в АТР. Тем более не так просто постоянно приезжать в команду, когда две победы в одиночке всё равно не приводят к общему успеху. Так было, пока они не объединились с Вавринкой в 2014-м. В теории эта парочка могла бы доминировать в этом турнире, но они заметно утратили мотивацию после первой победы. Возможно, всё было бы иначе, если бы они одержали её в более юном возрасте. Зато благодаря тому что Роджер почти при каждом вызове в сборную проводил по три матча, общее количество поединков у него получилось самым внушительным в «большой четвёрке».Пусть Надаль провёл за сборную Испании меньше матчей, чем другие игроки «большой четвёрки», зато среди них он является самым титулованным в Кубке Дэвиса – четыре титула.Свой первый он выиграл уже в дебютный год в сборной в 2004-м. Он тогда поучаствовал во встречах на каждой стадии, а в финале 18-летний Надаль выиграл у. Энди тогда был одним из лидеров тура, но только не по результатам на грунте, где состоялась их встреча.Следующий успех к Испании пришёл в 2008-м, когда и сам Надаль вышел на первую строчку рейтинга. Рафаэль отыграл четвертьфинал и полуфинал, а вот в Аргентину на финал он не поехал из-за травмы колена. Но у Испании всё было хорошо со «скамейкой» – Вердаско и Лопес сыграли ключевую роль в гостевой победе в финале, а Надаль в итоге тоже получил свою копию трофея.В 2009-м Рафаэль также сыграл лишь на двух стадиях – в первом раунде (где он разгромил Джоковича) и в финале. В решающем матче с Чехией исход был определён уже после двух игровых дней, но всё равно свои две победы в одиночке Рафаэль одержал.Пропустив 2010 год, в 2011-м Надаль провёл свой самый впечатляющий сезон в рамках этого турнира. Он выиграл шесть матчей в одиночке из шести (он сыграл шесть, так как пропустил четвертьфинал). В том числе Рафаэль принёс решающее очко в финале, переиграв дель Потро.В следующие шесть лет Надаль провёл за команду всего пять матчей, причём это были либо встречи плей-офф, либо игры первой группы. Несмотря на всю глубину состава, Испания слишком часто стала играть без лидеров, что привело к вылету из Мировой группы. В 2017-м команда вернулась в элиту и даже прошла Хорватию. Надаль должен был сыграть в том матче, но снялся из-за травмы. На гостевой четвертьфинал с Сербией Рафаэль заявлен не был.Несмотря на лучшие показатели в плане титулов (хотя один из четырёх был выигран без Надаля в финале), Рафаэль провёл меньше всех матчей. Но он изначально был в другом положении на фоне других членов «большой четвёрки». У Испании всегда был широкий выбор игроков, поэтому Надалю никогда не приходилось тащить команду в одиночку, что нередко испытывали на себе Федерер, Джокович и Маррей. Тем не менее звание четырёхкратного чемпионка внушает уважение.В целом у всех можно увидеть логичную закономерность — чем старше они становятся, тем реже возвращаются в команду. Хотя стоит заметить, что каждый выигрывал этот турнир как минимум раз. И у Маррея с Джоковичем скорее всего будет ещё одна возможность в ближайшее время. А вот насчёт Федерера такой уверенности нет, ведь ему уже 35 лет, поэтому дополнительные пятисетовые матчи в его календарь не так-то просто втиснуть. Хотя если и правда произойдёт смена формата с переходом на матчи из трёх сетов, то возрастные игроки более охотно потянутся в свои сборные.