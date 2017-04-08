Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дарья Касаткина
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Касаткина вышла в полуфинал в Чарльстоне, Павлюченкова – в Монтеррее

Осечка Весниной, прорыв Касаткиной и борьба за четвёртый мексиканский титул Павлюченковой – в обзоре турниров в Чарльстоне и Монтеррее.
8 апреля 2017, суббота. 13:00. Теннис
Сезон миновал первую треть. Вы успели заметить, что прошло уже три месяца? Скоро во власть вступит грунт, но уже на этой неделе, пока мужчины сражаются в Кубке Дэвиса, девушки официально дали старт этой части сезона. Турнир в Чарльстоне традиционно становится своеобразным градиентом, лёгким переходом между хардом и грунтом, и выделяется не только цветом своих глиняно-песчаных кортов, но и достаточно сильным составом участников.

Осечка Весниной


В прошлом году именно с успеха в Чарльстоне Елена Веснина начала своё возвращение в элиту женского тенниса. Пройдя квалификацию, россиянка вдруг стала выигрывать матч за матчем и добралась до финала «Премьера», уступив лишь в решающей встрече Слоан Стивенс. Спустя год Елена приехала сюда уже в качестве одной из главных фавориток и стала четвёртой сеяной. Первый круг она пропускала, а во втором получила в соперницы 18-летнюю венгерку Фанни Столлар.

Чемпионка парного юниорского Уимблдона-2015 только делает первые шаги во взрослом туре, но грунт считает чуть ли не любимым покрытием. На нём она выиграла один одиночный и четыре парных турнира ITF – все свои взрослые титулы. Тем не менее сомнений в победе Елены почти не возникало — разница в рейтинге и опыте у теннисисток колоссальная. Однако уже с первых геймов стало понятно, что малой кровью Весниной обойтись не удастся.
Чарльстон 2017 . 2-й круг
05 апреля 2017 года, среда. 17:10 МСК
Елена
Веснина
Фанни
Столлар
6:7 6:7

Со счёта 1:1 в первом сете соперницы, будто сговорившись, четыре гейма подряд не могли выиграть свои подачи. Столлар, к удивлению многих, демонстрировала железные нервы. Она неустанно атаковала, а в купе с
опаснейшей подачей её игра доставляла Елене множество проблем. Ключевым стал 11-й гейм, длившийся почти 10 минут. Венгерке удалось отыграть четыре брейк-пойнта, причём почти все при помощи активных действий и эйса. Вообще, качество подачи стало ключевым для Столлар в этом матче. Она несколько раз подавала навылет именно в те моменты, когда это требовалось, что позволяло ей сохранять уверенность в игре.

Теннисистки добрались до тай-брейка, на котором у россиянки случился ранний провал. Три ошибки подряд в какой-то момент позволили сопернице повести со счётом 5:2. Веснина отыгралась, но Фанни была слишком хороша. Приёмом навылет, а следом и эйсом Столлар поставила эффектную точку в партии. Зрители-завсегдатаи женского тенниса прекрасно знают, что зачастую в таких матчах перелом начинается со старта второго сета, но венгерка совершенно не собиралась сдавать обороты и сразу же сделала брейк.
Ценой героических усилий Веснина отыграла его в самой концовке, тут же без борьбы опять отпустив соперницу в отрыв. Столлар подавала на матч и имела тройной матчбол, но Елена решила, что терять ей нечего и стала рисковать. Отыграв пять (!) матчболов в одном гейме, россиянка выглядела фавориткой второго тай-брейка, но, увы, отпустила соперницу в неприличный отрыв. Столлар одержала самую большую победу в карьере, однако уже в следующем матче против Елены Остапенко получила травму и вынуждена была сняться во втором сете.

Прорыв Касаткиной


Помимо Весниной, в Чарльстон приехало трио россиянок, но уже во втором круге осталась лишь одна из них – Екатерина Александрова взяла лишь четыре гейма у Елены Янкович, а Евгения Родина в борьбе уступила Катерине Бондаренко. Дарья Касаткина проводит пока не самый удачный сезон, но второй год в профессиональном туре зачастую переломный, в этом нет никаких открытий. В первом круге россиянка разгромила Данку Ковинич и вышла на олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.

Всего за 22 минуты 19-летняя россиянка повесила сопернице «баранку», но после этого на корте началась ожесточённая борьба. Моника вошла в игру, а Дарья стала слишком часто отдавать инициативу — на тай-брейке пуэрториканка была чуточку сильнее. Обменявшись брейками на старте решающей партии, девушки каждый из следующих геймов провели на равных. Касаткина прибавляла в концовках геймов, а потому итоговый счёт может показаться для неё лёгким, но нет – 6:2 говорит лишь о том, что россиянка брала ключевые розыгрыши.
Volvo Car Open. Чарльстон, США. WTA Premier. Грунт (открытые корты).
Четвертьфиналы.

Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния, 10) — 6:4, 6:1.
Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Севастова (Латвия, 8) — 6:2, 6:4.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Шелби Роджерс (США) — 6:7, 6:1, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Возняцки (Дания, 5) — 6:2, 6:4.
В третьем круге Касаткина готова была сразиться с лучшей подругой Гавриловой. На корте в этот день незримо присутствовал и третий игрок, ветер, из-за которого теннисистки допускали много ошибок. Выиграв первую партию, россиянка стала играть пассивнее во втором сете, чем сразу же воспользовалась Гаврилова. Последний гейм получился марафонским, но спустя 11 минут после его начала австралийка сделала брейк и перевела встречу в решающую партию. И вот тут её как будто отключили от электросети. Перестав справляться с ветром, Гаврилова не сумела выиграть ни гейма, но зато с радостью поучаствовала в заранее подготовленном с подругой рукопожатии.
За выход в полуфинал Касаткиной предстояло сразиться с Ириной Бегу. Это была их пятая очная встреча, Дарья вела 3:1, причём два матча она выиграла уже в этом сезоне. За исключением самого дебюта, россиянка провела встречу на высочайшем уровне. Бегу строила игру на коротких розыгрышах и неожиданных «взрывах», но во втором сете у неё отказали мощные удары. 19 виннеров и 10 невынужденных ошибок вывели Касаткину в полуфинал, где она сыграет с Лаурой Зигемунд. Немка блестяще проводит неделю и за несколько дней обыграла Винус Уильямс, Люси Шафаржову и Анастасию Севастову. Интересно, что Касаткина победила в трёх матчах подряд в основной сетке впервые с Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Двумя другими полуфиналистками стали ЕленаОстапенко и Мирьяна Лючич-Барони. В 1/4 финала латышка камня на камне не оставила от Каролин Возняцки, наколотив 42 виннера за два сета, Лючич же перетерпела Шелби Роджерс в трёх сетах.

Павлюченкова грезит 4-м титулом в Монтеррее?


На турнире в Монтеррее теннисистки прощаются с хардом до июля. Несмотря на скорый старт грунтового сезона, в Мексику приехала первая ракетка мира Анжелика Кербер, тщетно пытающаяся набрать форму. Уже в первом круге ей пришлось отыгрывать сет у Франчески Скьявоне, получившей «уайлд кард». Справившись с итальянкой, до полуфинала немка не испытала никаких проблем, переиграв Мэнди Минеллу и Хитер Уотсон. В полуфинале Кербер сыграет с Карлой Суарес-Наварро, которая победила в двух матчах подряд впервые с прошлогоднего Линца. Виной тому последствия травмы, от которых, судя по всему, храбрая испанка начинает избавляться.
Abierto Monterrey. Монтеррей, Мексика. WTA International. Хард (открытые корты).
Четвертьфиналы.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Тимя Бабош (Венгрия, 5) — 6:2, 3:6, 7:5.
Каролин Гарсия (Франция, 3) — Джулия Боузрап (США) — 6:3, 6:2.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Ализе Корне (Франция, 7) — 6:1, 6:1.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Хитер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 6:4.
В нижней части сетки первой полуфиналисткой стала Каролин Гарсия, на пути не встретившая ни одной по-настоящему сильной соперницы. Но чтобы пройти в решающий матч турнира в Монтеррее, ей придётся сразиться с его трёхкратной чемпионкой.

После вылета Ирины Хромачёвой и Екатерины Макаровой, взявшей всего пять геймов у Хитер Уотсон, действующей победительницы турнира, единственной россиянкой в сетке осталась Анастасия Павлюченкова. Свой монтеррейский триплет она оформила уже в 2013 году, турнир для неё является самым успешным в карьере, да и сезон складывается неплохо – все карты сложились на этой неделе для россиянки наилучшим образом. В первом круге Анастасия разгромила Татьяну Марию из Германии, а во втором справилась с Кристи Эрим Анн из США. За выход в полуфинал предстояло сразиться с Тимей Бабош, девушки ещё ни разу на корте не встречались.

Матч начинался на равных. Тимя хорошо играла на своих подачах, но затем стала часто ошибаться. Анастасия же весь сет провела на высоком хорошем уровне, много атаковала, у неё получались сильные глубокие удары с задней линии, хорошие активные приёмы. Но счёт 6:2 не должен был дезориентировать – было понятно, что венгерка прибавит во втором сете.
Так и произошло. Спад Павлюченковой наложился на эмоциональный подъём её соперницы. Выиграв сет, Бабош сразу же сделала брейк в решающей партии. Она могла повести со счётом 3:0 и снять большинство вопросов, но не реализовала тройной брейк-пойнт. Постепенно вернувшись в игру и в концовке матча сравняв счёт, россиянка вновь продемонстрировала безошибочную активную игру. Спустя ровно два часа после начала встречи Павлюченкова оформила выход в полуфинал.

Уже 8 апреля на турнирах в Чарльстоне и Монтеррее определятся финалистки, а 9 апреля хард отдаст бразды правления грунту.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Елена Веснина Каролина Возняцки
Новости. Теннис
9 апреля 2017, воскресенье
01:44 Касаткина сыграет с Остапенко в финале турнира в Чарльстоне
01:11 Кербер вышла в финал турнира в Монтеррее и сыграет с Павлюченковой
00:25 Габашвили вышел в финал квалификации в Хьюстоне
8 апреля 2017, суббота
23:15 Касаткина: наконец-то я в финале!
23:05 Зигемунд: в матче с Касаткиной будто кто-то выключил меня из сети
23:01 Кафельников: с первым финалом нашу красавицу Дарью Касаткину
22:52 Павлюченкова в 4-й раз вышла в финал турнира в Монтеррее
22:37 Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
22:23 Рублёв проиграл в первом раунде квалификации на турнире в Марракеше
21:42 Соловьёва вышла во 2-й раунд квалификации в Биле, Комардина завершила борьбу
20:38 Сборная Сербии досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с французами
20:25 Болелли и Сеппи сократили отставание от Бельгии в матче Кубка Дэвиса
19:13 Донской и Журбин не вышли во 2-й круг квалификации в Марракеше
18:47 Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Зигемунд — Касаткина в Чарльстоне
15:53 Петкович: сравнила бы Льва Толстого с Каролиной Возняцки
15:25 Джокович: Кубок Дэвиса надо проводить по примеру чемпионата мира по футболу
15:02 В. Уильямс: вряд ли кто-то хочет, чтобы Федерер завершил карьеру
14:37 Сборная Казахстана вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
14:12 Иванишевич: только Джокович может остановить Надаля на «Ролан Гаррос»
12:59 Лучич-Барони: зрители поддерживали Роджерс, но вели себя уважительно
11:53 Возняцки: если Остапенко будет играть так каждый день, то станет первой в мире
11:33 Остапенко: старалась не отходить назад и каждый удар исполнять из корта
11:07 Сок может сыграть с Хаасом во втором круге турнира в Хьюстоне
10:59 Джокович: постепенно обретаю свою лучшую форму
09:44 Кербер: рада, что справилась с проблемами и вышла в полуфинал в Монтеррее
09:28 Павлюченкова: когда Бабош нашла свой ритм, я оставалась спокойной
09:25 Касаткина: теперь я знаю, в чём заключается моя игра
08:48 Джонсон и Сок принесли США первое очко в матче 1/4 финала КД с Австралией
06:20 Кербер победила Уотсон в Монтеррее, отыграв восемь брейк-пойнтов
04:15 Суарес-Наварро разгромила Корне в Монтеррее и может сыграть с Кербер
03:47 Остапенко победила Возняцки и стала последней полуфиналисткой Чарльстона
02:45 Павлюченкова обыграла Бабош в четвертьфинале турнира в Монтеррее
02:35 Лучич-Барони победила Роджерс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
00:32 Хромачёва и Стоянович вышли в полуфинал турнира в Монтеррее в парном разряде
00:18 Гарсия обыграла Боузрап и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
7 апреля 2017, пятница
23:29 Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне и сыграет с Касаткиной
22:52 Кузнецова: нам с Младенович нужно сыграться, но время для этого есть
21:31 Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Бегу
21:26 Гоффен обыграл Сеппи и принёс Бельгии 2-е очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса
20:33 Троицки принёс Сербии 2-е очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Испанией
20:10 Шарди принёс 2-е очко Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Великобританией
19:51 Багдатис в матче Кубка Дэвиса проиграл 799-й ракетке мира
18:53 Дарси обыграл Лоренци в четвертьфинале Кубка Дэвиса
18:29 Джокович вывел Сербию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Испанией
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+