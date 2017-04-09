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175 лет назад 2016
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Дарья Касаткина
Фото: volvocaropen.com
Текст: Дмитрий Шахов

Грунтовый триумф. Дарья Касаткина выиграла первый титул WTA

В первом за 8 лет финале WTA с участием двух теннисисток младше 20 лет Касаткина переиграла Остапенко и выиграла свой первый титул WTA.
9 апреля 2017, воскресенье. 22:15. Теннис

Целебный грунт для Касаткиной


Переход из юниорского тенниса во взрослый – сложный период, который перемолол уже немало талантливых юниоров. Кому-то просто требуется немало времени, чтобы отвыкнуть от привычек юниорского тенниса, кто-то вообще не может совершить эффективный переход. У Дарьи Касаткиной в этом плане всё получилось весьма
гладко. Уже в свой первый полноценный сезон в WTA в 18 лет она вошла в топ-30. Правда, дальше полуфиналов проходить не получалось, но это ведь было только начало профессиональной карьеры.

Если в 2016-м Дарья почти не уступала в первых кругах и выступала стабильно, то второй сезон был наполнен сложностями. Она признавалась, что стало тяжелее психологически. Раньше от неё никто ничего не ждал, а теперь надо было подтверждать очки. В итоге первые три месяца получились не слишком убедительными. И это при том, что россиянка дважды обыграла Анжелику Кербер, но в плане очков в чемпионской гонке она находилась за пределами топ-50.

В Чарльстон она приехала с серией из четырёх поражений. Но россиянка наконец-то дорвалась до своего любимого покрытия – грунта. Не лишним будет напомнить, что именно на земле она выиграла юниорский турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос-2014». И грунт словно наполнил энергией Касаткину, которая от серии поражений перешла к своему лучшему турниру в карьере.

Зигемунд не сбила Касаткину вызовом врача


О пути Дарьи в полуфинал мы рассказали в нашем предыдущем материале. В 1/2 финала она играла с Лаурой Зигемунд, у которой была похожая история. Немка очень слабо выступала на харде, но на грунте её игра преобразилась. При этом в двух первых кругах она провела на корте 6 часов 20 минут. Сначала она одолела Лесю Цуренко на решающем тай-брейке, а потом выиграла у Винус Уильямс, отыграв матчболы. Но потом Зигемунд стала выигрывать легче и это настораживало в преддверии игры с Касаткиной.
Чарльстон 2017 . 1/2 финала
08 апреля 2017 года, суббота. 20:10 МСК
Лаура
Зигемунд
Дарья
Касаткина
6:3 2:6 1:6

Их матч получился весьма интересным, ведь столкнулись две комбинационные теннисистки, которые отлично себя чувствуют на глине. Россиянка чуть лучше начала встречу, но затем выпустила инициативу из рук. Касаткина пыталась играть глубже, но нередко это заканчивалось ошибками, а вот Зигемунд действовала стабильнее.
Volvo Car Open. Чарльстон, США. WTA Premier. Грунт (открытые корты).
Полуфиналы.

Дарья Касаткина (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 6:2, 6:1.

Елена Остапенко (Латвия) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — 6:3, 5:7, 6:4.

Финал.

Дарья Касаткина (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:1.
В начале второго сета россиянка поговорила со своим наставником – Владимиром Платеником. Тренер достаточно жёстко отчитывал Дарью за отсутствие активной игры и медленную работу ног. Но сама Касаткина объясняла, что такой жёсткий подход прекрасно работает, так как он позволяет ей вспомнить о необходимости определённых действий на корте. И действительно, после разговора Дарья преобразилась. Ключевым был очень длинный шестой гейм второго сета, который взяла россиянка. В итоге она выдала серию из девяти выигранных геймов кряду.

Дарья стала здорово менять темп, а у Зигемунд не хватало терпения и сил, чтобы сражаться в длинных розыгрышах. Немка стала допускать много невынужденных ошибок. «Это очень обидно, что меня словно выключили из сети в конце встречи. Иногда нужно было наносить по шесть ударов, а сил у меня было только на четыре. Но против Касаткиной нельзя выигрывать розыгрыши быстро, с ней нужно быть готовой к длинным перестрелкам», — пояснила после поединка Лаура.

Зигемунд взяла медицинский тайм-аут при счёте 0:4 в третьем сете. Немка в этом плане имеет нехорошую славу злоупотреблять тайм-аутами, когда она уступает в счёте. «После паузы я уступала 0:40. Я подумала: «Хорошо, её план сработал». Но потом я сумела удержать подачу», — рассказала Касаткина. Всухую взять решающий сет не получилось. Зигемунд поборолась, отыграла несколько матчболов, но в итоге всё же признала поражение. Касаткина вышла в свой первый финал WTA.

Остапенко обеспечила финал «тинейджеров»


Соперница россиянки определялась во встрече 19-летней Елены Остапенко и 35-летней Мирьяны Лучич-Барони. Здесь был совсем другой характер игры, так как обе теннисистки бьют по мячу достаточно сильно. Представительница Латвии выглядела лучше на протяжении первых полутора сетов, но потом у неё начались сложности с завершением игры. Её зажало, и она не смогла подать на матч.

Схожая история с ней произошла на Открытом чемпионате Австралии, когда она упустила перевес в два брейка в решающем сете матча против Каролины Плишковой. Здесь Елена сумела собраться на третью партию. К тому же Лучич-Барони уже подустала, и в концовке третьего сета её начала беспокоить нога. Хорватка по своему обыкновению боролась до конца и заставила Остапенко потрудиться, чтобы выйти в свой первый финал на грунте.
Теннисистки младше 21 года в топ-50 рейтинг-листа WTA (от 10 апреля)

29. Дарья Касаткина – 1630 очков.
34. Ана Конюх – 1507.
38. Катержина Синякова – 1363.
48. Наоми Осака – 1113.
50. Елена Остапенко – 1080
В прошлом сезоне Остапенко блеснула в Дохе, где была в финале «Премьера-5». Но стабильности Елене явно не хватало, поэтому у неё было немало неудач. А после потери очков за Доху она опустилась в седьмой десяток. В Чарльстоне она напомнила, что способна на прорыв почти на любом турнире. Её убедительная игра в концовке турнира помешала Возняцки войти в топ-10, а Лучич-Барони – в топ-20.

«Добей её планом на игру»


До Чарльстона Остапенко выиграла обе очные встречи у Касаткиной. Одна была ещё на уровне ITF, а другая на турнире на траве, где у Дарьи совсем не была опыта на этом покрытии. Та встреча в Истбурне запомнилась откровенными высказываниями Остапенко во время тренерских тайм-аутов с Верой Душевиной. Латвийская теннисистка не только выказала уничижительное отношение к турниру и отсутствие желания на нём играть, но и сказала, что даже если она проиграет Касаткиной, то всё равно будет лучше неё.
Чарльстон 2017 . Финал
09 апреля 2017 года, воскресенье. 20:10 МСК
Елена
Остапенко
Дарья
Касаткина
3:6 1:6

Решающий матч Чарльстона стал первым финалом с 2009 года, в котором встретились две теннисистки младше 20 лет. Восемь лет назад в финале Линца сыграли Петра Квитова и Янина Викмайер. Кстати, мы уже упоминали, что Касаткина выиграла юниорский «Ролан Гаррос-2014». Остапенко преуспела на следующем турнире «Большого шлема» среди юниорок – на Уимблдоне-2014. Их победы на грунте и на траве чётко отражают их предпочтения в стилях игры. Так что можно было сказать, что россиянка играла на домашнем покрытии, которое давало преимущество её теннису.
Все титулы Дарьи Касаткиной (1): 2017 – Чарльстон.
Остапенко старалась много пробивать. В первом сете можно было бы составить красивую нарезку из её точных ударов. С другой стороны коллекция её ошибок была не менее внушительной. Дарья первой вышла вперёд, но активная игра Елены позволила ей вернуть подаче в затяжном шестом гейме. Однако у Касаткиной был отличный настрой на этот матч. У неё был план на игру, который она чётко реализовывала

Владимир Платеник дважды выходил на корт, и оба раза после их беседы Касаткина прибавляла. Во второй партии он появился уже при счёте 2:1 и призвал добить соперницу с помощью их плана на игру. Именно это россиянка и сделала. Конечно, ей помогли неточности оппонентки, но её глубокие удары и рваный темп способствовали появлению этих ошибок. В итоге Дарья на удивление быстро справилась с Остапенко и за 66 минут оформила победу на первом турнире WTA.

Россиянка не могла сдержать слёз. Разумеется, эта победа очень много для неё значила. Классной была реакция её тренера, который просто развёл руками, дескать, видишь, на что ты способна. Остапенко не стала поздравлять соперницу, а просто признала, что провела плохой матч. Даша же со слезами обратилась к публике на церемонии награждения. «Прежде всего я хочу поздравить Елену с хорошим турниром и пожелать ей удачи в новых стартах. Спасибо тебе, Владо, за отличные подсказки по ходу матча. Спасибо всей моей команде. Хочу поблагодарить всех спонсоров, судей, болбоев, организаторов, всех, кто приходил и следил за матчами. Спасибо всем, я вас люблю», — рассказала россиянка.

«Какая классная речь Касаткиной. Не могу сказать тех же слов о её сопернице», — написала в «Твиттере» Елена Веснина.
С помощью одного турнира Касаткина полностью поменяла общую оценку своего текущего сезона. Такой успех должен помочь не просто прервать серию неудач, а ещё и добавить уверенности в себе и продолжить движение к новым высотам. Тем более Дарья укрепилась в рейтинге и снова вернулась в зону посева на «Больших шлемах».

Ещё одна россиянка Анастасия Павлюченкова также вышла в финал на этой неделе в Монтеррее. Её матч против Анжелики Кербер пройдёт сегодня поздно вечером по московскому времени.
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: volvocaropen.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дарья Касаткина Елена Остапенко
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