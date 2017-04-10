Победа Павлюченковой в Монтеррее лишила Кербер звания первой в мире

Тяжёлые будни первой ракетки мира
2016 год для Анжелики Кербер получился феноменальным. Все её мечты – победа на турнире «Большого шлема» (в итоге даже две), олимпийская медаль, первая строчка в рейтинге – стали реальностью. Но недаром говорят, что удержаться на вершине тяжелее, чем на неё попасть. С тех пор как немка вышла на первую строчку, она стала показывать совсем другие результаты.
Исключением был лишь финал Итогового чемпионата WTA, но там она провела достаточно слабый матч против Доминики Цибулковой. Это был её единственный финал за первые 11 турниров после того, как она возглавила рейтинг.
В 2017-м до соревнования в Монтеррее Кербер провела семь матчей против теннисисток из топ-35, но не смогла выиграть ни одного. В Мексике она защищала своё первое место. Конкретно после этого турнира она его не теряла, но Анжелике нужно было выигрывать титул, чтобы не потерять первую строчку 24 апреля.
В полуфинале против Карлы Суарес-Наварро Анжелика одержала свою первую в этом сезоне победу над соперницей из топ-35. Хотя матч получился непростым. Вся борьба развернулась в первом сете, где Карла отыграла отставание в два брейка и довела дело до тай-брейка. Испанка нередко огорчала соперницу отличными ударами слева по линии, но всё-таки упорство Кербер помогло ей взять затяжной первый сет, а во втором всё сложилось для немки уже куда легче.
Abierto Monterrey. Монтеррей, Мексика. WTA International. Хард (открытые корты)
Полуфиналы
Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 3) — 6:2, 6:4.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — 7:6 (8:6), 6:1.
Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 2:6, 6:1.
Полуфиналы
Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 3) — 6:2, 6:4.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — 7:6 (8:6), 6:1.
Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 2:6, 6:1.
Усталость не помешала Павлюченковой
У Анастасии Павлюченковой в последнее время её рейтинг медленно, но верно идёт в правильном направлении. Только при этом у неё не складывалось на четвертьфинальной стадии. Россиянка подошла к Монтеррею с серией из 10 проигранных четвертьфиналов. Символично, что эту серию удалось прервать именно на том турнире, который исторически является самым удачным для россиянки, ведь до этого года она выигрывала на нём трижды. О сложной победе в четвертьфинале над Бабош мы рассказали в нашем предыдущем материале.
В полуфинале Анастасия играла против Каролин Гарсии. Француженка против любой соперницы всегда старается принимать внутри корта. К счастью для Павлюченковой, у неё был удачный день на подаче. За всю встречу Гарсия лишь однажды зацепилась на приёме, но россиянка уверенно отыграла единственный брейк-пойнт.
Зато из-за неудачной игры Каролин и собственных уверенных приёмов второй подачи у россиянки брейк-пойнтов было предостаточно. Француженка при этом отыгрывала их тоже достаточно неплохо, но в конечном счёте количество переходило в качество. В первом сете россиянка сделала два брейка, и оба произошли на пятых брейк-пойнтах за гейм.
Во втором сете Каролин сама меньше предоставляла возможностей, но в нужный момент добавила Павлюченкова. Она провела несколько прекрасных атак, которые позволили сделать победный брейк. Анастасия в четвёртый раз вышла в финал в Монтеррее.
Покер Павлюченковой в Монтеррее
Все предыдущие финалы Анастасия выигрывала в трёх сетах. В том числе в 2013-м в решающем матче она как раз обыграла Кербер. Анжелика призналась, что не вспоминает о том матче. Да и за четыре года многое изменилось.
Все титулы Анастасии Павлюченковой (9): 2017 — Монтеррей; 2015 — Линц; 2014 — Кубок Кремля, Париж; 2013 — Оэйраш, Монтеррей; 2011 — Монтеррей; 2010 — Стамбул, Монтеррей.
Павлюченкова играла намного активнее, а Кербер пыталась поймать своё счастье в обороне. У немки были шансы на приёме в начале игры, но россиянка сумела отыграть четыре брейк-пойнта своими активными действиями. Затем постепенно Анастасия наладила игру на подаче, а вот у Анжелики случился провал с несколькими ошибками в 10-м гейме, и первый сет она потеряла.
Во второй партии нараставшее количество брейк-пойнтов Анжелики всё-таки привело к брейку. Павлюченкова взяла паузу, чтобы ей обработали мозоль на руке. После небольшой передышки она едва не сделала обратный брейк, но Кербер выстояла. А потом россиянка подарила второй брейк, допустив три двойные ошибки за гейм. Анастасия разбила ракетку и получила предупреждение от судьи.
Однако уже на старте решающего сета россиянка сумела переключиться и снова начать давление на соперницу. Она взяла пару геймов благодаря своим блестящим атакам, а потом уже и Кербер занервничала. Анжелика не сумела прибавить и в одну калитку проиграла решающую партию.
Павлюченкова впервые в карьере обыграла действующую первую ракетку мира. Россиянка завоевала свой девятый титул, а в Монтеррее – четвёртый. «У кого-то всего четыре титула, а у меня четыре только здесь», — заметила Анастасия. А у Кербер так и не было побед на турнирах после US Open, после которого она как раз и вышла на первую позицию.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Четвертьфиналы
Австралия – США – 3-2
Франция – Великобритания – 4-1
Бельгия – Италия – 3-2
Сербия – Испания – 4-1.
Австралия – США – 3-2
Франция – Великобритания – 4-1
Бельгия – Италия – 3-2
Сербия – Испания – 4-1.
Немка проведёт на первом месте ещё две недели, а вот 24 апреля придётся снова его уступить Серене Уильямс, которая не играла матчей с финала Australian Open. По факту именно победа Павлюченковой в финале лишила немку звания лидера рейтинга. Если бы Кербер взяла Монтеррей, то к 24 апреля ещё опережала бы Серену на пять очков. Кстати, Анжелика уже в четвёртый раз в этом сезоне проиграла россиянкам — дважды её огорчила Касаткина, а ещё по разу Веснина и Павлюченкова.
Отсутствие борьбы в Кубке Дэвиса
Также в минувшие выходные прошли четвертьфиналы Кубка Дэвиса. Ни один из матчей не принёс упорной борьбы, и все завершились в пользу хозяев. Австралийцы уверенно разобрались с командой США. Два очка принёс Ник Кирьос, который, может, не стал серьёзнее на корте, но по крайней мере результаты у него стали стабильнее.
В сентябре Австралию ждёт тяжёлый выезд в Бельгию, где хозяева, скорее всего, положат грунт. Бельгийцы в первом круге сенсационно обыграли Германию. В четвертьфинале в команду вернулся лидер – Давид Гоффен, который выиграл обе свои одиночки. Стоит отметить и победу Стива Дарси над Андреасом Сеппи. Дарси тащил команду в первом круге, а на эту игру он приехал вскоре после операции на сердце у его дочки. Итальянцы без Фабио Фоньини сумели выиграть только парную встречу.
Сборная Сербии выиграла второй матч под руководством Ненада Зимонича. Сербы гарантировали победу над сборной Испанией уже после второго дня. В пятницу Джокович и Троицки выиграли одиночные поединки, а в субботу Троицки преуспел в паре вместе с капитаном Ненадом.
Возможные соперники сборной России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса (если Россия попадёт в посев):
Беларусь (дома), Бразилия (дома), Колумбия (хозяин определится жеребьёвкой), Венгрия (в гостях), Нидерланды (в гостях), Португалия (в гостях), Казахстан (в гостях), Индия (в гостях).
Беларусь (дома), Бразилия (дома), Колумбия (хозяин определится жеребьёвкой), Венгрия (в гостях), Нидерланды (в гостях), Португалия (в гостях), Казахстан (в гостях), Индия (в гостях).
В полуфинале сербам играть в гостях против Франции. Их предыдущий матч состоялся в финале 2010 года, когда сербы завоевали свой первый (и пока единственный) титул Кубка Дэвиса. Французы на домашнем грунте легко разобрались с британцами, которые ничего не сумели сделать без Энди Маррея. И это при том, что Франция сама была без Монфиса, Цонги, Гаске, Эрбера и Симона, но Пуи, Шарди, Маю и Беннето достойно их заменили. Первый номер британцев Даниэль Эванс за всю карьеру до этого провёл только два матча на грунте. Ещё два он сыграл на прошлой неделе, причём даже выиграл встречу у Беннето. Однако та игра больше имела выставочный характер, так как на корт в какой-то момент выбежали Николя Маю и даже капитан Янник Ноа.
Также определились все команды, которые сыграют в плей-офф Мировой группы в сентябре. Стоит отметить победу сборной Беларуси над австрийцами. Ивашка и Герасимов выиграли свои одиночные встречи у братьев Мельцер. За матчем с трибуны наблюдала Виктория Азаренко. Также из европейско-африканской группы вышли голландцы и португальцы. Ещё в феврале выход в плей-офф оформила Венгрия.
Из азиатской зоны прошли Казахстан и Индия. Индийцы сумели обыграть команду Узбекистана, на которой серьёзно сказалась потеря Дениса Истомина, пропустившего матч из-за травмы. И, наконец, из Южной Америки в плей-офф прошли Колумбия и Бразилия.
Жеребьёвка состоится 11 апреля в полдень по московскому времени. В случае со сборной Бразилии и Беларуси россияне проведут свою встречу дома, с командой Колумбии хозяин определится с помощью жеребьёвки, а все остальные варианты – выездные.