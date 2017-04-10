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175 лет назад 2016
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Анонс теннисных турниров
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Аллея Роджера Федерера – новое место на теннисной карте

На второй неделе апреля пройдут мужские турниры в Хьюстоне и Марракеше, а также женские в Биле и Боготе.
10 апреля 2017, понедельник. 15:30. Теннис
Турнир WTA/International. Биль (Швейцария). Ladies Open Biel Bienne.

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 10-16 апреля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Барбора Стрыцова (19), Карла Суарес-Наварро (WC), Тимя Бабош (27), Роберта Винчи (28), Лаура Зигемунд (38), Моника Никулеску (43), Ализе Корне (44), Юлия Гёргес (51), Кристина Плишкова (54), Евгения Родина (83), Белинда Бенчич (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Кристина Младенович (30), Ярослава Шведова (48), Цветана Пиронкова (62), Кирстен Флипкенс (76).
Действующий победитель: Турнир ранее не проводился.

Этот швейцарский турнир будет проведён впервые. Он будет разыгран на харде в Swiss Tennis Center на Аллее Роджера Федерера в городе Биле (французское название – Бьен) в 5 километрах от Бильского озера. На дебютное соревнование, несмотря на низкую категорию WTA/International, собрались весьма внушительные силы женского тенниса – Стрыцова, Суарес-Наварро, Бабош, Винчи, Корне, Гёргес, а также швейцарские теннисистки – Бенчич, Масарова, Голубич и Хингис/Бачински, которые выступят в парном разряде.



Турнир WTA/International. Богота (Колумбия). Claro Open Colsanitas.

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 10-15 апреля.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Кики Бертенс (20), Катержина Синякова (41), Юханна Ларссон (57), Лара Арруабаррена (72), Мария Саккари (86), Ирина Хромачёва (89) Магда Линетт (93), Ирина Фалькони (97), Екатерина Александрова (109), Франческа Скьявоне (WC).
Полный список участников.
Действующий победитель: Ирина Фалькони.

Турнир в столице Колумбии разыгрывается с 1998 года. Больше всего титулов в Боготе на счету местной любимицы Фабиолы Сулуаги – четыре (1999, 2002-2004). В этом году посев возглавили Кики Бертенс и Катержина Синякова. Значатся в сетке и две россиянки – Ирина Хромачёва и Екатерина Александрова.



Турнир ATP World Tour 250. Хьюстон (Техас, США). Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship.

Призовой фонд: $ 535 625.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 10-16 апреля.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Джек Сок (18), Джон Иснер (22), Стив Джонсон (26), Фелисьяно Лопес (31), Фернандо Вердаско (35), Сэм Куэрри (40), Дональд Янг (63), Томас Беллуччи (69), Томми Хаас (SR).
Полный список участников.
Отказались от участия: Адриан Маннарино (65).
Действующий победитель: Хуан Монако.

Соревнование разыгрывается с 1910 года и является последним грунтовым соревнованием ATP в США. Турнир сменил прописку в дюжине городов Америки, прежде чем в 1969 году, с началом Открытой эры в теннисе, получил статус Открытого чемпионата США на грунте среди мужчин. В новом месте, Индианаполисе, турнир обосновался на довольно продолжительное время – с 1969-го по 1987-й, а затем стал снова переезжать с места на место – Чарльстон (1988-1989), Киава-Айленд (1990), Шарлотт (1991-1993), Бирмингем, штат Алабама (1994), Пайнхёрст (1995-1996) и Орландо (1997-2000). В XXI веке турнир разыгрывается в одном месте – в Хьюстоне. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру является Джимми Коннорс – четыре (1974, 1976, 1978, 1979). В этом году посев возглавили чемпионы турнира прошлых лет Джек Сок (2015) и Джон Иснер (2013). Россиянин Теймураз Габашвили проиграл в финале квалификации.



Турнир ATP World Tour 250. Марракеш (Марокко). Grand Prix Hassan II.

Призовой фонд: € 482 060.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 10-16 апреля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Григор Димитров (WC), Альберт Рамос (24), Филипп Кольшрайбер (29), Миша Зверев (30), Марсель Гранольерс (36), Паоло Лоренци (38), Бенуа Пэр (39), Диего Шварцман (44), Малек Жазири (51).
Полный список участников.
Отказались от участия: Карен Хачанов (50), Даниил Медведев (57), Андрей Кузнецов (58), Дамир Джумхур (77).
Действующий победитель (Касабланка): Федерико Дельбонис.

Гран-при Хасана Второго разыгрывался в Касабланке с 1984 по 2015 годы, сначала из серии ATP Challenger, а с 1990-го – как полноправный турнир ATP. С прошлого сезона соревнования переместились в другой город Маррокко – Марракеш. По два титула на турнире за всё время завоевали аргентинец Гильермо Перес-Рольдан (1992, 1993) и испанец Пабло Андухар (2011, 2012). В этом году афишу состязаний украсил Григор Димитров, получивший «уайлд-кард». Турнирная сетка могла быть насыщенной российскими игроками, но изначально заявленные Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Кузнецов с него снялись, а Евгений Донской, Андрей Рублёв и Александр Журбин проиграли в первом круге квалификации.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Белинда Бенчич Григор Димитров Ирина Хромачёва Карла Суарес-Наварро Мартина Хингис Роджер Федерер
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