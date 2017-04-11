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175 лет назад 2016
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Анжелика Кербер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Кербер пока не обошла Сафину по неделям на вершине

О неизбежном возвращении Серены Уильямс на первое место, подъёме Дарьи Касаткиной и многое другое – в выпуске рубрики «Табель о рангах».
11 апреля 2017, вторник. 11:00. Теннис

Отложенная потеря лидерства Кербер


Теннисный рейтинг – вещь непростая с кучей тонкостей, поэтому иногда можно понять тех, кто не готов разбираться во всех деталях. Когда календарь нового сезона отличается от предыдущего, то это всегда создаёт дополнительную неразбериху. В 2017-м грунтовый сезон стал на неделю длиннее. Таким образом, в этом сезоне соревнование в Штутгарте пройдёт на неделю позже.

То есть в 2017-м баллы за Штутгарт вычтут ещё до старта турнира. Причём сгорят они на неделе Кубка Федерации, где очки заработать нельзя. Подобное изменение создало ситуацию, при которой Кербер потеряет баллы за титул Штутгарта до того, как сможет их защитить, и пропустит на первое место Серену Уильямс. И это при том, что американка не играла с конца января, но так уж работает рейтинг.

Кербер могла всё это предотвратить, если бы выиграла Монтеррей. Тогда она оставалась бы на пять очков впереди по отношению к Уильямс после потери Штутгарта. Однако Анжелика в финале проиграла Анастасии Павлюченковой. Таким образом, уже за две недели стало известно, что Анжелика во второй раз в этом году потеряет первую позицию. На крупнейший турнир в Германии она приедет в качестве второй ракетки мира.

Анжелика перехватила лидерство в середине марта и добавит в свою копилку всего пять недель. Всего у неё их станет 25, когда она лишится лидерства. Она уже обошла Марию Шарапову и Трейси Остин (у них по 21 неделе). Однако немка не сможет дотянуть до Динары Сафиной, которая провела на первой позиции 26 недель. Всего в списке первых ракеток мира Кербер занимает 13-ю позицию (из 22) по количеству проведённого времени на вершине.

В теории Анжелика сможет вернуть первое место в том же Штутгарте, хотя сделать это будет непросто. Помимо неё на турнире сыграет ещё семь теннисисток топ-10, а также вернётся на корт Мария Шарапова.

Серена Уильямс до «Ролан Гаррос» заявлена только в Мадрид, но пока нет уверенности, что она и там выступит. А на турнире в Риме, где в 2016-м она взяла титул, её вообще нет в заявочном листе. Если американка эту связку вообще не сыграет, то Анжелика её обойдёт. Правда, к тому моменту в теории за лидерство может побороться ещё и Каролина Плишкова.

Количество недель, проведённых на первом месте рейтинг-листа WTA:


1. Штеффи Граф – 377 недель.
2. Мартина Навратилова – 332.
3. Серена Уильямс – 316.
4. Крис Эверт – 260.
5. Мартина Хингис – 209.
6. Моника Слееш – 178.
7. Жюстин Энен – 117.
8. Линдсэй Дэвенпорт – 98.
9. Каролина Возняцки – 67.
10. Виктория Азаренко – 51.
11. Амели Моресмо – 39.
12. Динара Сафина – 26.
13. Анжелика Кербер – 24.
14. Мария Шарапова – 21.

24 апреля Серена выйдет на первое место в восьмой раз. До рекорда Навратиловой и Эверт осталось ещё одно восхождение, ведь Мартина и Крис выходили на первую строчку по девять раз. Правда, это, конечно, относительный рекорд, ведь, чтобы его установить, необходимо обязательно регулярно терять первую строчку.

WTA. Кис вернулась в десятку


На прошлой неделе у девушек состоялись два турнира – «Премьер» в Чарльстоне и International в Монтеррее. На более крупном свой первый титул WTA завоевала Дарья Касаткина. Россиянка с трудом защищала очки в новом сезоне и немного потеряла в рейтинге. В чемпионской гонке она вообще была только 51-й до старта турнира в Чарльстоне. Победа на «Премьере» позволила ей взлететь на 16-е место в гонке. В основном рейтинге она поднялась на 29-е место с 41-го и по крайней мере снова входит в зону посева на «Больших шлемах». Кроме того, Касаткина вышла на первое место среди теннисисток младше 21 года. До этого лучшей среди молодых была Ана Конюх.

Анастасия Павлюченкова осталась на 16-м месте, но там просто слишком большие разрывы. На 15-ю позицию опустилась не защитившая финал Чарльстона Елена Веснина. Но даже после титула в Монтеррее Павлюченковой до соотечественницы ещё 450 очков.


Дошедшая до финала в Чарльстоне Елена Остапенко поднялась на 16 мест и стала 50-й. Латвийская теннисистка помешала Каролине Возняцки вернуться в топ-10. Остапенко обыграла датчанку в четвертьфинале. Каролине как раз не хватило одной победы, чтобы вернуться в десятку. Кроме того, она бы ещё и вышла на первое место в чемпионской гонке. А так лидером осталась Плишкова, а Возняцки переместилась на второе место, обогнав Конту.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 10 апреля:


1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7335 очков.
2 (=). Серена Уильямс (США) — 7010.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.
5 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330.
8 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.
9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025.
10 (+1). Мэдисон Кис (США) — 3857.

Кроме того, в полуфинале Остапенко не позволила Мирьяне Лучич-Барони впервые войти в топ-20. 35-летняя хорватка после Чарльстона в любом случае обновила рейтинговый рекорд до 21-й строчки.

36-летняя Винус Уильямс возвращалась в топ-10 всего на неделю. Американка не смогла защитить очки в Чарльстоне и пропустила Мэдисон Кис, которая сама не слишком здорово выступает. Кис только вернулась на корт после травмы и пока не может набрать форму. На грунте ей предстоит защищать финал в Риме.

Расклады грядущих недель


У девушек ожидается небольшое затишье. На этой неделе идут небольшие турниры в Биле и Боготе, а на следующей придёт пора для матчей Кубка Федерации. Единственным существенным изменением станет смена первой ракетки мира, про которую мы уже рассказали.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 10 апреля:


1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 7915.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5785.
4 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305.
5 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735.
6 (=). Милош Раонич (Канада) – 4345.
7 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4310.
8 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3385.
9 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (=). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265.

У мужчин очки за турнир в Монте-Карло вычтут на неделю раньше самого «Мастерса». Рафаэль Надаль потеряет 1000 баллов за титул и опустится на седьмое место, а в пятёрку вернётся Кей Нисикори. Кроме того, войти в топ-10 может Григор Димитров, который взял «уайлд-кард» на турнир в Марракеше. Хорошее выступление в Марокко позволит ему вытеснить из десятки Жо-Вильфрида Цонгу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина
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