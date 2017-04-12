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175 лет назад 2016
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Теймураз Габашвили
Фото: Илья Рывлин, «Чемпионат»
Текст: Илья Рывлин

Габашвили: смотрю на Федерера и надеюсь ещё долго играть

Теймураз Габашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал о Марии Шараповой, изменении формата Кубка Дэвиса и многом другом.
12 апреля 2017, среда. 11:00. Теннис
На прошлой неделе Теймураз Габашвили начал грунтовый сезон. Россиянин выступил на турнире в Хьюстоне, но не сумел пройти квалификацию. Теймураз дважды доходил на этом соревновании до четвертьфинала, однако на сей раз проиграл американцу Теннису Сондгрену во втором раунде отборочных соревнований. Накануне этой встречи россиянин признался, что не очень хорошо себя чувствовал в первом раунде: возможно, из-за жары или из-за недавнего перелёта из Майами. Корреспонденту «Чемпионата» удалось поговорить с Габашвили после его победы в стартовом круге над канадцем Петером Полански.

«В Кубке Дэвиса надо что-то менять»


— Сейчас активно обсуждается инициатива укороченных матчей в Кубке Дэвиса — до двух выигранных сетов вместо трёх. Как вы относитесь к такому предложению?
— Я считаю, что если количество матчей будет уменьшено, то можно оставить и встречи в пятисетовом формате. Сейчас же в Кубке Дэвиса четыре раунда. Вместе с загруженным календарём ATP это много. Так
что подобная инициатива мне кажется нормальной. Пару можно оставить и в формате пяти партий или, например, решающую одиночку при счёте 2:2. Но в принципе что-то надо менять, я только за. Раньше, до введения тай-брейка в пятой партии, были счета 20:18, 22:20 и так далее. При этом мы говорим не о Мировой группе, а о низших дивизионах. Зачем так мучить этих теннисистов, если они никогда не играют такие матчи? Они выступают на фьючерсах, там такого нет. Я думаю, что в Мировой группе начиная с полуфиналов можно оставить длинные матчи, но в принципе особого смысла не вижу. Если ты дошёл до решающих стадий US Open, то приезжаешь на Кубок Дэвиса физически опустошённым. Вот представьте: выиграет Джокович US Open, а через пару дней должен играть пять сетов на грунте против аргентинца или испанца. Это издевательство над организмом. Обычно нужно время, чтобы восстановиться после большого турнира. Сейчас, кстати, та же ситуация: Кубок Дэвиса после Майами. Вполне объяснимо, что многие не играют. Федерер выиграл два турнира, Надаль дошёл до финала в Майами, оба, конечно, устали, а им нужно выступать за свои страны. Если бы Джокович далеко прошёл, то и он бы отказался от выступлений в Кубке Дэвиса. А если бы были трёхсетовые матчи, то они бы ещё подумали.

— То есть вы считаете, что изменения помогут привлечь топ-теннисистов?
— Конечно. Потому что пятисетовые встречи очень сильно выматывают, я это по себе знаю. Я играл не так много, как остальные, но всё равно. Ты полностью отдаёшься, потому что играешь за страну, иначе невозможно. Выкладываешься на сто процентов и физически, и психологически. После Кубка Дэвиса ты как выжатый лимон, очень сложно перестроиться на личные соревнования.

«Шарапова свою дисквалификацию уже отбыла»


— Много споров по поводу возвращения Марии Шараповой. Некоторые считают, что после дисквалификации ей не стоит давать столько «уайлд-кард». Есть ли у вас какое-то мнение по этому вопросу?
Мария Шарапова свою дисквалификацию уже отбыла. Я не понимаю, зачем нужно накладывать дополнительные санкции. Давайте представим: если бы она получила травму и не играла год, ей бы потом давали «уайлд-кард»? Давали бы. Мария отбыла свою дисквалификацию, теперь она имеет такие же права. Она могла пропустить год из-за беременности или из-за травмы. Мария долго не играла, упала в рейтинге, и мы говорим о бывшей первой ракетке мира, о теннисистке, которая выиграла столько турниров «Большого шлема». Если организаторы хотят ей дать «уайлд-кард», то почему бы и нет?
Давайте представим: если бы Шарапова получила травму и не играла год, ей бы потом давали «уайлд-кард»? Давали бы. Мария отбыла свою дисквалификацию, теперь она имеет такие же права.
— Ещё одна важная тема: оскорбительные сообщения, которые игроки получают в соцсетях. Сталкивались ли вы с тем, что после матча кто-то писал вам негативные послания? Как вы на это реагируете, читаете ли вообще подобное?
— После любого матча приходят уведомления со всех сторон. Это не только у меня, я говорил с другими ребятами на эту тему, всем приходят такие сообщения. Ну что можно с этим сделать… От этого никто не застрахован. Если какие-то серьёзные послания или предложения, касающиеся ставок, то мы сразу передаём это в TIU — организацию, которая занимается подобными вещами. Иногда бывает, что люди переходят грань. Но часто такие сообщения присылают просто какие-то анонимы без фотографий. Я порой просто игнорирую или удаляю, даже не читая, потому что не вижу смысла обращать на это внимание. У меня был ужасный прошлый сезон, сейчас тоже не слишком удачно играю, и читать такие послания после каждого поражения… Я долго вообще не выигрывал матчей, а люди ждут, что вот сейчас я должен обязательно победить. Нужно время, чтобы набрать форму. Я уверен, что такие сообщения получают все: начиная от Федерера и заканчивая 1000-м номером рейтинга. Люди хотят заработать лёгкие деньги, делают ставки, а мы, получается, виноваты. Это бред.

«В Майами игуаны есть везде»


— В августе 2015 года вы в Вашингтоне обыграли Энди Маррея. Какое влияние на вашу карьеру оказала эта большая победа?
— Прежде всего она придала уверенности. Тот сезон стал очень удачным для меня. В Азии я сыграл ужасно, но затем неплохо выступил на Кубке Кремля и дошёл до четвертьфинала. Легко победил Троицки, но затем просто струсил перед игрой с Донским, потому что это был мой 16-й четвертьфинал подряд, который я проиграл. Затем в Базеле я победил Майера, и тот успех помог мне закрепиться в топ-50. Впервые в карьере я завершил сезон в первом «полтиннике», а в 2016-м наконец преодолел стадию четвертьфинала. Так что после успеха в матче с Марреем я прежде всего почувствовал себя более уверенно.

— На турнире в Майами на корт выбежала игуана во время матча Томми Хааса. Может быть, вы слышали об этом?
— Да, я видел эти кадры.

— Бывали ли у вас какие-то забавные ситуации, когда животные прерывали ход встречи?
— Случалось, когда собака или кошка выбегали на площадку, но это было давно. Что касается игуаны, то я тренировался в Майами. Поверьте, они там везде. Неудивительно, что такое произошло. Видимо, она просто заблудилась и случайно попала на корт. У меня к счастью или к сожалению не было ситуаций, когда игуана или крокодил прерывали ход моего матча (улыбается). Хотя в академии во Флориде случалось, что находили змей рядом с кортом.
У меня, к счастью или к сожалению, не было ситуаций, когда игуана или крокодил прерывали ход моего матча.
— Вы всегда очень обстоятельно отвечаете на вопросы, помните детально ход матча. Нет ли у вас желания по окончании карьеры стать журналистом или комментатором? Есть ли у вас к этому тяга?
— Не знаю. Могу, конечно, попробовать, но я смотрю на Федерера и надеюсь ещё долго играть (смеётся). Когда человек в 35 лет идёт первым в чемпионской гонке с огромным запасом… Может быть, и у меня появится возможность войти в тридцатку, я был бы только рад. А что касается журналистики, то почему бы и нет? Меня приглашали пару раз, но поскольку я в Москве не живу, то пока не получалось, но в принципе можно попробовать.
Теймураз Габашвили и Илья Рывлин

Теймураз Габашвили и Илья Рывлин

Фото: "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Виктор Троицки Евгений Донской Мария Шарапова Роджер Федерер Теймураз Габашвили
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17:18 Гранольерс проиграл 946-й ракетке мира на старте турнира в Марракеше
17:08 Гёргес обыграла Броэди и встретится с Доден во втором круге турнира в Биле
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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