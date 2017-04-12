Габашвили: смотрю на Федерера и надеюсь ещё долго играть

«В Кубке Дэвиса надо что-то менять»
— Сейчас активно обсуждается инициатива укороченных матчей в Кубке Дэвиса — до двух выигранных сетов вместо трёх. Как вы относитесь к такому предложению?
— Я считаю, что если количество матчей будет уменьшено, то можно оставить и встречи в пятисетовом формате. Сейчас же в Кубке Дэвиса четыре раунда. Вместе с загруженным календарём ATP это много. Так что подобная инициатива мне кажется нормальной. Пару можно оставить и в формате пяти партий или, например, решающую одиночку при счёте 2:2. Но в принципе что-то надо менять, я только за. Раньше, до введения тай-брейка в пятой партии, были счета 20:18, 22:20 и так далее. При этом мы говорим не о Мировой группе, а о низших дивизионах. Зачем так мучить этих теннисистов, если они никогда не играют такие матчи? Они выступают на фьючерсах, там такого нет. Я думаю, что в Мировой группе начиная с полуфиналов можно оставить длинные матчи, но в принципе особого смысла не вижу. Если ты дошёл до решающих стадий US Open, то приезжаешь на Кубок Дэвиса физически опустошённым. Вот представьте: выиграет Джокович US Open, а через пару дней должен играть пять сетов на грунте против аргентинца или испанца. Это издевательство над организмом. Обычно нужно время, чтобы восстановиться после большого турнира. Сейчас, кстати, та же ситуация: Кубок Дэвиса после Майами. Вполне объяснимо, что многие не играют. Федерер выиграл два турнира, Надаль дошёл до финала в Майами, оба, конечно, устали, а им нужно выступать за свои страны. Если бы Джокович далеко прошёл, то и он бы отказался от выступлений в Кубке Дэвиса. А если бы были трёхсетовые матчи, то они бы ещё подумали.
— То есть вы считаете, что изменения помогут привлечь топ-теннисистов?
— Конечно. Потому что пятисетовые встречи очень сильно выматывают, я это по себе знаю. Я играл не так много, как остальные, но всё равно. Ты полностью отдаёшься, потому что играешь за страну, иначе невозможно. Выкладываешься на сто процентов и физически, и психологически. После Кубка Дэвиса ты как выжатый лимон, очень сложно перестроиться на личные соревнования.
«Шарапова свою дисквалификацию уже отбыла»
— Много споров по поводу возвращения Марии Шараповой. Некоторые считают, что после дисквалификации ей не стоит давать столько «уайлд-кард». Есть ли у вас какое-то мнение по этому вопросу?
— Мария Шарапова свою дисквалификацию уже отбыла. Я не понимаю, зачем нужно накладывать дополнительные санкции. Давайте представим: если бы она получила травму и не играла год, ей бы потом давали «уайлд-кард»? Давали бы. Мария отбыла свою дисквалификацию, теперь она имеет такие же права. Она могла пропустить год из-за беременности или из-за травмы. Мария долго не играла, упала в рейтинге, и мы говорим о бывшей первой ракетке мира, о теннисистке, которая выиграла столько турниров «Большого шлема». Если организаторы хотят ей дать «уайлд-кард», то почему бы и нет?
Давайте представим: если бы Шарапова получила травму и не играла год, ей бы потом давали «уайлд-кард»? Давали бы. Мария отбыла свою дисквалификацию, теперь она имеет такие же права.— Ещё одна важная тема: оскорбительные сообщения, которые игроки получают в соцсетях. Сталкивались ли вы с тем, что после матча кто-то писал вам негативные послания? Как вы на это реагируете, читаете ли вообще подобное?
— После любого матча приходят уведомления со всех сторон. Это не только у меня, я говорил с другими ребятами на эту тему, всем приходят такие сообщения. Ну что можно с этим сделать… От этого никто не застрахован. Если какие-то серьёзные послания или предложения, касающиеся ставок, то мы сразу передаём это в TIU — организацию, которая занимается подобными вещами. Иногда бывает, что люди переходят грань. Но часто такие сообщения присылают просто какие-то анонимы без фотографий. Я порой просто игнорирую или удаляю, даже не читая, потому что не вижу смысла обращать на это внимание. У меня был ужасный прошлый сезон, сейчас тоже не слишком удачно играю, и читать такие послания после каждого поражения… Я долго вообще не выигрывал матчей, а люди ждут, что вот сейчас я должен обязательно победить. Нужно время, чтобы набрать форму. Я уверен, что такие сообщения получают все: начиная от Федерера и заканчивая 1000-м номером рейтинга. Люди хотят заработать лёгкие деньги, делают ставки, а мы, получается, виноваты. Это бред.
«В Майами игуаны есть везде»
— В августе 2015 года вы в Вашингтоне обыграли Энди Маррея. Какое влияние на вашу карьеру оказала эта большая победа?
— Прежде всего она придала уверенности. Тот сезон стал очень удачным для меня. В Азии я сыграл ужасно, но затем неплохо выступил на Кубке Кремля и дошёл до четвертьфинала. Легко победил Троицки, но затем просто струсил перед игрой с Донским, потому что это был мой 16-й четвертьфинал подряд, который я проиграл. Затем в Базеле я победил Майера, и тот успех помог мне закрепиться в топ-50. Впервые в карьере я завершил сезон в первом «полтиннике», а в 2016-м наконец преодолел стадию четвертьфинала. Так что после успеха в матче с Марреем я прежде всего почувствовал себя более уверенно.
— На турнире в Майами на корт выбежала игуана во время матча Томми Хааса. Может быть, вы слышали об этом?
— Да, я видел эти кадры.
— Бывали ли у вас какие-то забавные ситуации, когда животные прерывали ход встречи?
— Случалось, когда собака или кошка выбегали на площадку, но это было давно. Что касается игуаны, то я тренировался в Майами. Поверьте, они там везде. Неудивительно, что такое произошло. Видимо, она просто заблудилась и случайно попала на корт. У меня к счастью или к сожалению не было ситуаций, когда игуана или крокодил прерывали ход моего матча (улыбается). Хотя в академии во Флориде случалось, что находили змей рядом с кортом.
У меня, к счастью или к сожалению, не было ситуаций, когда игуана или крокодил прерывали ход моего матча.— Вы всегда очень обстоятельно отвечаете на вопросы, помните детально ход матча. Нет ли у вас желания по окончании карьеры стать журналистом или комментатором? Есть ли у вас к этому тяга?
— Не знаю. Могу, конечно, попробовать, но я смотрю на Федерера и надеюсь ещё долго играть (смеётся). Когда человек в 35 лет идёт первым в чемпионской гонке с огромным запасом… Может быть, и у меня появится возможность войти в тридцатку, я был бы только рад. А что касается журналистики, то почему бы и нет? Меня приглашали пару раз, но поскольку я в Москве не живу, то пока не получалось, но в принципе можно попробовать.
Теймураз Габашвили и Илья Рывлин
Фото: "Чемпионат"