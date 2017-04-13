Чёрно-белая Шарапова и радостная мама Азаренко

Теннисисты переходят на грунт. На этой неделе на этом покрытии играют в Хьюстоне, Марракеше и Боготе. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят своё свободное время.
Мария Шарапова снялась для одного из журналов.
А ещё россиянка готовится к возвращению. Знаменитый удар Марии справа.
Серена Уильямс снялась в рекламе вместе с известным баскетболистом Стивеном Карри. Вот кадры со съёмок.
Ещё одна съёмка, теперь для журнала.
Виктория Азаренко показала видео со своим ребёнком.
Энди Маррей начал подготовку к грунтовому сезону в Монте-Карло. Он потренировался в компании бывших футболистов Луи Саа и Сильвена Дистена.
А Григор Димитров и Борна Чорич находятся в Марокко. Они прокатились на верблюдах.
Фернандо Вердаско выступает на другом грунтовом турнире — в Хьюстоне. Он показал вид на центральный корт и окрестности сверху.
К грунтовому сезону готовятся и россияне. Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов, Карен Хачанов и Евгений Донской находятся в академии в Барселоне.
От красного грунта — к зелёному. Дарья Касаткина завоевала свой дебютный титул WTA в Чарльстоне.
А в Монтеррее победила Анастасия Павлюченкова. Уже в четвёртый раз она покорила турнир в этом мексиканском городе.
Фотосессия чемпионки.
Светлана Кузнецова тоже приняла участие в фотосессии.