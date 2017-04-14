Пример для Шараповой. 10 историй теннисисток, вернувшихся в тур

(в скобках — время отсутствия)(11 месяцев) – 10 ТБШ (одиночный разряд), 2 ТБШ (парный разряд), 2 золота ОИ (2012 – одиночка и пара), 34 титула в одиночном разряде, первая ракетка мира.(2 года и 3 месяца) – 3 ТБШ (о), 7 титулов в одиночке, первая ракетка мира.(1 год и 4 месяца) – 3 ТБШ (о), 8 титулов в одиночке, первая ракетка мира.(10 месяцев) – 2 ТБШ (о), серебро ОИ (2012 — одиночка), 16 титулов в одиночке, первая ракетка мира.(2 года и 3 месяца)– 1 ТБШ (о), 21 титул в одиночке.(5 лет и 9 месяцев) – 3 ТБШ (п), 4 ТБШ (микст), серебро ОИ (2016 — пара), 19 титулов в паре.(5 лет и 6 месяцев) – 3 ТБШ (микст), 12 титулов в паре.(6 месяцев) – 2 ТБШ (п), золото ОИ (2012 – пара), серебро ОИ (2016 — микст), 6 титулов в одиночке, 2 титула в паре.(11 лет и 7 месяцев)– 1 титул в одиночке, 5 титулов в паре.(1 год и 7 месяцев) – 2 титула в одиночке.