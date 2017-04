Пример для Шараповой. 10 историй теннисисток, вернувшихся в тур

9. Кимико Датэ

Результаты теннисисток после возвращения:

Серена Уильямс (11 месяцев) – 10 ТБШ (одиночный разряд), 2 ТБШ (парный разряд), 2 золота ОИ (2012 – одиночка и пара), 34 титула в одиночном разряде, первая ракетка мира.

Ким Клийстерс (2 года и 3 месяца) – 3 ТБШ (о), 7 титулов в одиночке, первая ракетка мира.

Дженнифер Каприати (1 год и 4 месяца) – 3 ТБШ (о), 8 титулов в одиночке, первая ракетка мира.

Мария Шарапова (10 месяцев) – 2 ТБШ (о), серебро ОИ (2012 — одиночка), 16 титулов в одиночке, первая ракетка мира.

Моника Селеш (2 года и 3 месяца)– 1 ТБШ (о), 21 титул в одиночке.

Мартина Хингис (5 лет и 9 месяцев) – 3 ТБШ (п), 4 ТБШ (микст), серебро ОИ (2016 — пара), 19 титулов в паре.

Мартина Навратилова (5 лет и 6 месяцев) – 3 ТБШ (микст), 12 титулов в паре.

Винус Уильямс (6 месяцев) – 2 ТБШ (п), золото ОИ (2012 – пара), серебро ОИ (2016 — микст), 6 титулов в одиночке, 2 титула в паре.

Кимико Датэ (11 лет и 7 месяцев)– 1 титул в одиночке, 5 титулов в паре.

Жюстин Энен (1 год и 7 месяцев) – 2 титула в одиночке.

Помощь, полученная теннисистками от организаторов:



Серена Уильямс – посев на Уимблдоне-2011 под более высоким номером.

Ким Клийстерс – 3 wild card (Цинциннати, Торонто, US Open).

Дженнифер Каприати – 4 wild card (Эссен, Индиан-Уэллс, Майами, Монреаль).

Мария Шарапова – 1 wild card (Варшава).

Моника Селеш – восстановлена в ранге первой ракетки мира.

Винус Уильямс – 4 wild card (Майами, Чарльстон, Мадрид, Рим).

Кимико Датэ – 4 турнира ITF, wild card в квалификацию (Токио), 2 wild card (Окленд, Уимблдон).

Жюстин Энен – 3 wild card (Брисбен, Australian Open, Индиан-Уэллс).

Другие истории

26 апреля закончится дисквалификация Марии Шараповой. Последний свой матч россиянка провела в четвертьфинале Australian Open-2016 против Серены Уильямс. Возвращение – всегда сложный и волнительный процесс, но оно пройдёт куда проще, если опираться на оптимистичные истории коллег по цеху. «Чемпионат» решил составить свой рейтинг теннисисток, когда-либо возвращавшихся в тур после длительного перерыва.2008 год.уверенно удерживает за собой первую строчку мирового рейтинга и в преддверии «Ролан Гаррос», будучи действующей чемпионкой турнира, является его главной фавориткой. Но 14 мая бельгийка неожиданно объявила о завершении карьеры и попросила WTA немедленно убрать её имя из рейтинга. Как бы то ни было, великая бельгийка заявила, что ничуть не переживает из-за своего сложного решения и с оптимизмом смотрит в будущее.Однако, как и большинство участниц нашего рейтинга, Жюстин не смогла жить без этой игры. В сентябре 2009 года появилась новость, что Энен собирается вернуться в тур. Через некоторое время сама Жу с радостью подтвердила эту информацию. По её словам, на такой отважный шаг её подтолкнула победана «Ролан Гаррос», благодаря которой он собрал «Карьерный шлем» (самой Жюстин для подобного достижения не хватало победы на Уимблдоне). Ну и, конечно же, сыграло свою роль успешное возвращениеНа первом же турнире после полуторагодичной паузы, в Брисбене, Жюстин дошла до финала, где уступила соотечественнице Клийстерс. За этим последовало ещё более весомое достижение – с места в карьер Энен дошла до финала АО, в напряжённой борьбе уступив. В сезоне-2010 Жу выиграла два титула – в Штутгарте и Хертогенбосхе.На Уимблдонском турнире-2010, в матче четвёртого круга против Клийстерс, Энен поскользнулась и упала на правый локоть. Дальнейшее обследование выявило серьёзное повреждение связок. Бельгийка пропустила оставшуюся часть сезона, а проиграв в январе 2011-го года в третьем круге АО, во второй раз объявила о завершении профессиональной карьеры. 20 марта 2013 года у Жюстин родилась дочь, которую она назвала Лали, а прошлой осенью бельгийка объявила, что ждёт второго ребёнка.Некогда Кимико была в десятке лучших теннисисток мира – в 1994 году японка поднималась на 4-ю позицию в табеле о рангах. Однако выиграть турнир «Большого Шлема» она так и не смогла. 24 сентября 1996 года, после своих вторых Олимпийских игр, японка завершила профессиональную карьеру.Наладив личную жизнь и успешно выйдя замуж, Кимико заскучала по делу всей своей жизни. В апреле 2008 года, в 37 лет, она совершенно неожиданно вернулась в тур. С тех пор она выиграла 9 титулов ITF, а в сентябре 2009-го в Сеуле завоевала и первый после возвращения титул WTA. Это сделало её второй самой возрастной теннисисткой, после, выигравшей турнир WTA в одиночном разряде. Пережив развод и операцию на колене в прошлом году, Кимико всё ещё планирует вернуться в тур в свои 46 лет.На Australian Open-2011, посеянная четвёртой, вынужденно прервала свою серию из 294 матчей, с которых она не снималась из-за травм.Повреждение бедра оказалось очень серьёзным, американка вернулась лишь в июне. «Ролан Гаррос»-2011 стал первым турниром после US Open-2003, на котором не сыграли обе сестры Уильямс.В августе Винус пропустила крупные турниры в Торонто и Цинциннати из-за вирусной инфекции. Во время US Open выяснилось, что Уильямс-старшая страдает синдромом Шегрена: «Я очень разочарована. Недавно врачи диагностировали у меня синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, которое неизлечимо и которое влияет на мой заряд сил, вызывает усталость и боль в суставах. Я была рада выиграть здесь свой первый матч и хотела бы продолжить, но не могу. Сейчас я сосредоточусь на лечении, чтобы как можно быстрее вернуться на корт».Винус пропустила остаток сезона и впервые с 1997 года закончила сезон вне топ-50 (102-е место). Вернулась американка в феврале 2012-го, выиграв в паре сматч в рамках Кубка Федерации. Уже через месяц, в Майами, она впервые с 2009 года обыграла игрока топ-3 –– и дошла до 1/4 финала турнира. В июне Винус вместе с сестрой выиграла свой пятый Уимблдон в паре. Месяц спустя они повторили успех на Олимпиаде. Винус стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой.В октябре-2012 Винус выиграла свой первый одиночный титул за два года, победив в Люксембурге. Непростым выдался сезон-2013, но с тех пор Винус как будто только прибавляет с каждым годом. Финалы и победы на «Премьерах», финал Australian Open-2017 – сейчас Винус на грани очередного возвращения в топ-10 и по-прежнему является угрозой для любой топ-теннисистки.В 1994 году в 38 лет карьеру завершила величайшая. В 2000 году она была включена в теннисный Зал славы, однако в том же сезоне американка вновь появилась на корте, играя парные соревнования. Через два года она провела свой первый за 8 лет матч в одиночке, обыграв 22-ю ракетку мира. В 2003-м Мартина выиграла два титула в миксте сна АО и Уимблдоне. На следующий год, получив «уайлд-кард», Мартина вышла во второй круг Уимблдона в одиночке, в свои 47 лет и 8 месяцев став самой возрастной теннисисткой, которая выиграла одиночный матч в Открытой эре. На этом рекорды и титулы не закончились – на US Open-2006 вместе сони выиграли трофей в миксте, за неделю до 50-летнего юбилея Мартины. Завоевав свой 177-й (!) трофей, Навратилова вновь завершила карьеру.В 2001 году Мартина порвала связки голеностопа и была вынуждена сделать операцию. Но проблемы со здоровьем давали о себе знать, поэтому в феврале 2003-го в 22 года Хингис объявила о завершении карьеры.Однако долго без тенниса Мартина жить не смогла и уже осенью 2005-го объявила о своём решении возобновить карьеру. За следующие два сезона Мартина завоевала три трофея (в Риме, Калькутте и Токио), один титул на ТБШ (на АО-2006 в миксте с) и вернулась в топ-10 одиночки, став 6-й ракеткой мира. В конце 2007 года Мартина неожиданно созвала пресс-конференцию, на которой объявила, что в её допинг-пробе, взятой на Уимблдоне-2007, найдены следы кокаина. Она подчеркнула, что никогда его не принимала и не согласна с экспертизой, однако вынуждена завершить карьеру. В 2008 году ITF официально отстранила Хингис от тенниса на два года.Следующие несколько лет швейцарка успешно выступала на ветеранских турнирах, а весной 2013-го стала тренером. В начале июля Хингис была включена в международный теннисный Зал славы, но, как и в случае с Навратиловой, это только подтолкнуло её на новые свершения — в конце лета она уже вовсю играла парные турниры. Три ТБШ в паре с, четыре – в миксте с, серебро Олимпиады в Рио в парном разряде – за короткий срок Мартина убедила всех своих хейтеров, что возвращалась совсем не зря.Одна из самых драматичных спортивных историй случилась с. Выиграв за три года (1991-1993) 8 турниров «Большого шлема», 20-летняя югославка (на тот момент; в 1994-м она получила гражданство США) находилась в расцвете сил и энергии. Тем страшнее и обиднее то, что произошло 30 апреля 1993 года в Гамбурге.Моника играла четвертьфинальный матч на местном турнире против болгарки. При счёте 6:4, 4:3 в пользу Селеш теннисистки менялись сторонами, и во время перерыва с трибуны на корт выбежал немецкий болельщик Гюнтер Парше с ножом в руке и ранил Селеш в спину (здесь надо пояснить, что Моника в это время постоянно побеждала. По некоторым данным, Гюнтер решил «отомстить» обидчице своей любимой теннисистки. Его так и не посадили, признав психически нездоровым). Разделочный нож вошёл на глубину в полтора сантиметра. Моника была срочно госпитализирована. И хотя серьёзных физических повреждений удалось избежать, этот случай сильно ранил психику югославской спортсменки. Два года она не выступала на турнирах, боясь повторения случившегося. Кроме того, Селеш зареклась больше не играть на немецких турнирах.Моника вернулась на корт в апреле 1995-го, сразу же выиграв Canadian Open. В 1996-м Моника выиграла свой последний ТБШ – Australian Open. В последующие годы американка несколько раз была в финалах, но большего добиться не смогла. Несмотря на это, всё это время она стабильно держалась в топ-10, выиграв несколько крупных турниров и три Кубка Федерации.В 2003 году на «Ролан Гаррос» Селеш уступилав первом круге. Это был последний матч американки. 14 февраля 2008 года Селеш официально заявила о завершении профессиональной карьеры, а в 2009-м была включена в Зал славы.На четвёртом месте нашего рейтинга – первое возвращение Шараповой в тур.С детства Мария мечтала выступить на Олимпийских играх. И если в 2004 году ей помешало недостаточно высокое место в рейтинге, то в Пекин россиянка не поехала из-за травмы плеча. МРТ, сделанная вскоре после турнира Rogers Cup в августе, показала, что повреждение было получено приблизительно в апреле, и всё это время Мария играла с ним, усугубляя ситуацию.Шарапова пропустила остаток сезона, и в конце года ей была сделана операция на плече. Несколько раз откладывая возвращение, Мария опустилась на 126-ю позицию, вернувшись на корт лишь на варшавском грунте в мае-2009, где дошла до четвертьфинала. На последовавшем «Ролан Гаррос» россиянка также пробилась в восьмёрку сильнейших. В октябре был завоёван первый после возвращения трофей – в Токио. Сезон Шарапова завершила на 14-м месте в рейтинге.2010-й получился очень непростым, но Шарапова, начав работать с, в Брюсселе впервые в карьере выиграла титул на грунте. Для россиянки это покрытие большую часть карьеры было нелюбимым, она сама называла себя «коровой на льду» из-за неудобства, которое испытывала при передвижении по грунту. Но удивительным образом в ближайшие несколько лет Мария станет лидером по проценту побед именно на этом самом медленном теннисном покрытии.В 2011-м Шарапова выигрывает супертурнир в Риме, а в следующем сезоне оформляет казавшийся таким недостижимым «Карьерный шлем». На «Ролан Гаррос» она бурей пролетела по сетке, испытав ощутимые проблемы только в 1/8 финала. Этот успех позволил россиянке, пусть и ненадолго, вернуться на вершину рейтинга. Летом сбылась другая мечта Шараповой – наконец-то попав на Олимпиаду, на кортах Уимблдона она завоевала серебряную медаль.Сменив несколько тренеров, Шарапова продолжила тактические искания в игре. Такое чувство, будтовселил в её команду какую-то психологическую уверенность и стабильность, именно поэтому новое возвращение, судя по всему, Мария начнёт под его руководством.известна в первую очередь благодаря большому числу рекордов, которые предваряются словами «самая юная». Например, в 14 лет она стала самой юной представительницей топ-10. В 16 лет она стала олимпийской чемпионкой, обыграв в «золотом матче» Штеффи Граф. Но давление прессы и завышенные планки сыграли с Джен злую шутку – после поражения в первом круге US Open-1993 17-летняя американка 14 месяцев провела вне тенниса. Её несколько раз задерживали за мелкие магазинные кражи и хранение марихуаны. Пример Каприати стали приводить в качестве типичной истории «перегоревшего» подростка.Вернувшись в тур, лишь в 1998 году Дженнифер выиграла свой первый после перерыва матч на турнирах «Большого шлема». Однако, постепенно набирая форму, Каприати выиграла первый за шесть лет титул в Страсбурге в 1999 году и вернулась в топ-20. На АО-2001 повзрослевшая Дженнифер выиграла свой первый титул на ТБШ. В мае она добавила в копилку титулов «Ролан Гаррос», а уже в октябре впервые возглавила рейтинг. Защитив в январе 2002-го свой австралийский титул, американка прочно закрепилась в топ-10 до 2004 года, когда бесконечные травмы вынудили её покончить с теннисом. Свой последний матч она провела на турнире в Филадельфии осенью 2004 года, проигравуже во втором круге.В 2012 году Каприати была включена в Зал Славы.В мае 2007-го Клийстерс, на тот момент выигравшая лишь один титул на мэйджорах (US Open-2005), объявила о завершении карьеры из-за постоянно мучащих её травм.В феврале 2008-го Ким родила дочь. В начале 2009 года бельгийка вместе с, Штеффи Граф ибыла приглашена на выставочный турнир, посвящённый открытию крыши над центральным кортом Уимблдона. А уже 26 марта Клийстерс собрала пресс-конференцию и заявила, что планирует вернуться в тур во время американской серии. Также она рассказала, что предпочитает называть эту новую страницу не возвращением, а «второй карьерой», потому что есть много факторов (замужество, ребёнок, недавняя кончина отца), в которых есть огромные различия с её первой карьерой. И действительно, Ким вернулась, сыграв на турнире в Цинциннати и дойдя до четвертьфинала. Затем Клийстерс сыграла в Торонто, уступив в третьем кругеПриехав на US Open в качестве тёмной лошадки, Ким стала первой чемпионкой этого турнира за всю историю, которая играла в сетке благодаря «уайлд-кард». Кроме того, она – первая мама, выигравшая мэйджор, после успехана Уимблдоне-1980. Обыграв на турнире обеих сестёр Уильямс, Ким стала единственной, кто делал это дважды.2010 год стал настоящим ренессансом Ким – бельгийка выиграла турниры в Брисбене, Майами, Цинциннати, Итоговый турнир в Дохе и защитила титул на US Open. 2011-й начался с победы на Australian Open. Выиграв свой первый ТБШ за пределами США и четвёртый в общей сложности, Клийстерс отправилась в Париж, где случилось знаменательное событие – после выхода в полуфинал Ким обеспечила себе восхождение на вершину рейтинга WTA, впервые с 2005 года.Не обошлось без травм – подвернув лодыжку на одном из травяных турниров, Ким пропустила Уимблдон. В августе она надорвала брюшные мышцы и выбыла до конца сезона. Ким очень хотела выступить на Олимпиаде в Лондоне-2012. Потеряв много очков по ходу сезона, она всё же отобралась на Игры, где уступила в четвертьфинале Марии Шараповой. Свой последний турнир бельгийка провела на любимом US Open, где проиграла во втором круге. 2 сентября 2012 года Клийстерс объявила о завершении карьеры.Свой прощальный матч бельгийка провела в выставочном формате против Винус Уильямс , обыграв ту 6:3, 6:3. Попрощаться со своей героиней на арену в Антверпене пришли 13 тысяч человек.Если карьерупредставить в виде графика, то выйдет синусоида. После потрясающего периода в 2002-2003 годах, когда Серена выиграла пять ТБШ в одиночном разряде и ещё два – в парном, наступило «смутное время» в 2004-2006 гг.На Уимблдоне-2003 Серена получила травму колена и выбыла на, как казалось, небольшой срок. Однако предполагаемые несколько недель растянулись в долгие 8 месяцев. Вернувшись в Майами и выиграв там титул, Серена проигрывала на ранних стадиях мэйджоров. В Пекине в октябре был завоёван второй в сезоне титул. В финале Итогового турнира она надорвала мышцы брюшного пресса и могла подавать со скоростью только около 100 км/ч. Тот матч она проиграла Марии Шараповой и закончила год на 7-й позиции, впервые с 2001 года не выиграв за сезон ни одного ТБШ.После победы на Australian Open-2005 Серену вновь замучили травмы, наступила череда снятий и ранних поражений. Из-за растяжения лодыжки пришлось пропустить «Ролан Гаррос». Не добившись серьёзных успехов в оставшейся части сезона, Серена впервые за семь лет не вошла в топ-10 по итогам года, став 11-й.На АО-2006 вновь случился ранний вылет — в третьем круге от. После матча Серена заявила, что всему виной травма и ей необходимо время на восстановление. Позже в своей автобиографии она признается, что у неё была тяжелейшая депрессия. Помогла встреча с маленькой фанаткой, которая настроила Серену на положительный лад. Американка поверила, что снова может побеждать. За время своего полугодичного отсутствия Серена откатилась на 139-е место в рейтинге. Добравшись на нескольких турнирах до полуфинала и проиграв в четвёртом круге US Open, Серена досрочно завершила сезон.В 2008-2010 годах Серена выигрывает 4 ТБШ, свою вторую золотую олимпийскую медаль, возвращается на первую строчку рейтинга. Но 7 июля 2010 года в Мюнхене она наступила на разбитый бокал в ресторане и пропустила остаток сезона. 2 марта 2011 года Серена сообщила, что она проболела лёгочной эмболией – заболеванием, которое при неправильном лечении может привести даже к летальному исходу.Залечив все «болячки», Серена вернулась в тур ещё сильнее и мотивированнее, чем была прежде. 10 турниров «Большого шлема» в одиночке, два – в паре. Победа в Мельбурне в этом сезоне позволила ей обогнать Штеффи Граф по количеству выигранных мейджоров, а по числу недель на троне WTA она уже вышла на чистое третье место.Конечно, любой топ-лист – вещь субъективная, в десятку сложно вместить все истории возвращения, но некоторые из них по-настоящему заслуживают внимания. Так,на пути к главной победе в жизни – на US Open-2011 – победила опаснейшую болезнь Лайма,справилась с лимфомой Ходжкина – онкологическим заболеванием лимфоузлов, апережила нападки отца-тирана.На пути к вершине Шарапову будет ждать множество сложностей, и тем интереснее наблюдать за её возвращением. И как знать, может быть, через пару лет её «карьера 2.0» станет ярким претендентом на попадание в такой рейтинг.