Главный рефери US Open раскрыл секреты турнира

«Для нас US Open — это круглогодичный труд»

Брайан Ёрли — главный рефери

— главный рефери US Open с 1992 года.

«Стараемся сделать так, чтобы все были в равных условиях»

На US Open безопасность игроков — это наша главная задача. Если игрок проверяет корт и считает, что он стал скользким, то, скорее всего, мы остановим матч.

«В мой список лучших матчей US Open войдут игры Серены и Азаренко»

Брайан Ёрли является главным рефери US Open с 1992 года. Именно при его непосредственном участии принимаются все значимые решения. Телезрители обычно видят его в каких-то спорных ситуациях, когда игроки просят выйти на корт супервайзера, или во время дождя. Мистер Ёрли решает, можно ли продолжать встречу или её стоит прервать.С 2016 года главный рефери отвечает и за крышу над центральным кортом US Open . И всё же, пожалуй, самой трудной задачей является составление расписания. Сейчас с этим процессом активно помогают компьютеры, которые подсказывают возможные конфликты, если игроку, например, надо провести два матча за день. Тем не менее предварительное расписание составляется около 11:00, а окончательное публикуется примерно пять часов спустя. За это время мистер Ёрли и его помощники беседуют с представителями ATP и WTA, а также телевизионными партнёрами. Кроме того, свои пожелания относительно времени и корта могут высказать игроки и их тренеры. На первой неделе составить расписание так, чтобы оно устроило все заинтересованные стороны, — это настоящее искусство. Однако круг обязанностей мистера Ёрли шире. Его рабочий день длится дольше, чем игровой — порой более 15 часов. Он отвечает буквально за всё, что происходит на территории Flushing Meadows.Должность главного рефери Брайан Ёрли занимает и на турнире в Хьюстоне. Именно на этом соревновании корреспонденту «Чемпионата» и довелось с ним пообщаться. Конечно, турниры ATP-250 и «Большой шлем» сравнить нельзя, но и в Техасе у мистера Ёрли много забот. Договариваясь об интервью, мы даже не обсудили место встречи, потому что главный рефери в буквальном смысле всё время на ногах. Он постоянно перемещается с рацией и рабочей папкой между кортами и различными помещениями. Иными словами, даже в 20:15 он не знает, где будет находиться в 20:30. Уже вечером, в конце игрового дня, мистер Ёрли любезно ответил на вопросы об организации US Open — Мы называем US Open тяжёлой и порой однообразной работой. Для телезрителей это двухнедельный турнир, для нас же это круглогодичный труд. К середине US Open мы работаем по 12-14 часов каждый день на протяжении трёх недель.— Да. На второй неделе, если говорить о расписании, всё уже практически распланировано. Крыша в этом плане очень помогает. Мы точно знаем, что все матчи на центральном корте завершатся. Но в случае дождя возникает другая проблема. Те, кто выиграл свои встречи на арене Артура Эша, идут дальше, а все остальные пока ещё не сыграли. Таким образом, мы начинаем отставать от расписания и возникает некоторое волнение.— Это происходит не так часто, как вы можете подумать. Иногда это связано с территориальными вопросами. Например, некоторые теннисисты останавливаются не в самом Нью-Йорке, то есть они находятся дальше от комплекса. В таком случае они могут попросить поставить их матч на более позднее время. У нас есть специальные формы с подобными запросами, которые игроки заполняют. Бывает и другая причина: тренер работает с двумя теннисистами и просит, чтобы матчи его подопечных не проходили одновременно. Мы стараемся удовлетворять эти и другие просьбы по мере возможностей, но, повторюсь, подобные пожелания возникают не так часто, как люди могут подумать.— Да, мы очень стараемся, чтобы это было именно так. У нас есть четыре или пять запусков, мы называем это слотами. В одиночке вы очень редко столкнётесь с ситуацией, когда теннисисты, которые идут друг на друга, играют не в соседних слотах. Это не всегда работает идеально, иногда мешает дождь, порой длинные матчи на одном из кортов влияют на расписание, но мы стараемся делать всё возможное, чтобы игроки находились в равных условиях. Кроме того, по крайней мере так задумано, между двумя одиночками есть день отдыха.— Вечером и на второй неделе крыша облегчает мою работу. Если же днём начинается продолжительный дождь, то всё становится сложнее. Как я уже сказал, мы точно знаем, что матчи на центральном корте завершатся в срок. Такой уверенности во встречах на других площадках нет. Но пока что дождь нам несильно мешал. В прошлом году были ливни вечером и на второй неделе, но дневные матчи в основном не задерживались. Я этим очень доволен. Считаю, что нам повезло. Не забывайте, что к 2018 году или в крайнем случае к 2019-му у нас должен появиться ещё один корт с выдвижной крышей.— Да, это было непросто, но они активно сотрудничали с нами. По-моему, в два заключительных года контракта с CBS турнир завершался в понедельник. Но CBS был нашим отличным партнёром. Теперь таковым является ESPN.— У меня есть коллеги, которые тоже принимают это решение. Один из них любит говорить, что если игроки обращают больше внимания на дождь, чем на теннис, то лучше прервать встречу. На US Open безопасность игроков — это наша главная задача. Если игрок проверяет корт и считает, что он стал скользким, то, скорее всего, мы остановим матч. Это не означает, что теннисист сам принимает решение. Это делает судья на вышке, но в то же время если теннисист думает, что корт стал опасным, существует большая вероятность того, что так и есть. Сейчас многие теннисисты очень быстро бегают, им трудно сразу затормозить, так что любая влага на корте представляет угрозу. Наша задача — обеспечить игрокам полную безопасность, насколько это возможно.— Ух ты. Вы точно не разговаривали со мной прежде? (.)— Да, есть несколько матчей, которые я бы мог добавить в этот список. Прежде всего, это игра Монфиса и Федерера в 2014 году. Это был очень увлекательный и интересный матч. Кроме того, я бы отметил финалы US Open — 2012 и 2013 между Сереной Уильямс и Азаренко. Они устраивали потрясающие встречи . Игры между Сереной и Винус тоже приковывают большое внимание. Не всегда они показывают качественный теннис, но все с нетерпением ждут их матчей.— Я заместитель главного рефери на Уимблдоне и на «Ролан Гаррос», так что вы можете иногда видеть меня, когда идёт дождь или начинает темнеть. Сейчас я не работаю на женских турнирах, но раньше я помогал на соревнованиях в Стэнфорде, а также в Лос-Анджелесе и Карлсбаде, когда там проходили старты WTA. Кроме того, я работаю на некоторых матчах Кубка Дэвиса. В частности, в этом году я был главным рефери на встрече Канада — Великобритания. Мне очень повезло, что я работаю на таких важных и престижных соревнованиях.