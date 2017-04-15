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175 лет назад 2016
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Брайан Ёрли
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Главный рефери US Open раскрыл секреты турнира

Главный рефери US Open Брайан Ёрли рассказал об организации турнира, составлении расписания, запросах игроков и многом другом.
15 апреля 2017, суббота. 11:45. Теннис

«Для нас US Open — это круглогодичный труд»


Брайан Ёрли является главным рефери US Open с 1992 года. Именно при его непосредственном участии принимаются все значимые решения. Телезрители обычно видят его в каких-то спорных ситуациях, когда игроки просят выйти на корт супервайзера, или во время дождя. Мистер Ёрли решает, можно ли продолжать встречу или её стоит прервать.
С 2016 года главный рефери отвечает и за крышу над центральным кортом US Open. И всё же, пожалуй, самой трудной задачей является составление расписания. Сейчас с этим процессом активно помогают компьютеры, которые подсказывают возможные конфликты, если игроку, например, надо провести два матча за день. Тем не менее предварительное расписание составляется около 11:00, а окончательное публикуется примерно пять часов спустя. За это время мистер Ёрли и его помощники беседуют с представителями ATP и WTA, а также телевизионными партнёрами. Кроме того, свои пожелания относительно времени и корта могут высказать игроки и их тренеры. На первой неделе составить расписание так, чтобы оно устроило все заинтересованные стороны, — это настоящее искусство. Однако круг обязанностей мистера Ёрли шире. Его рабочий день длится дольше, чем игровой — порой более 15 часов. Он отвечает буквально за всё, что происходит на территории Flushing Meadows.
Брайан Ёрли — главный рефери US Open с 1992 года.
Главный рефери турнира в Хьюстоне.
Заместитель главного рефери на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
Главный рефери на матчах Кубка Дэвиса.

Должность главного рефери Брайан Ёрли занимает и на турнире в Хьюстоне. Именно на этом соревновании корреспонденту «Чемпионата» и довелось с ним пообщаться. Конечно, турниры ATP-250 и «Большой шлем» сравнить нельзя, но и в Техасе у мистера Ёрли много забот. Договариваясь об интервью, мы даже не обсудили место встречи, потому что главный рефери в буквальном смысле всё время на ногах. Он постоянно перемещается с рацией и рабочей папкой между кортами и различными помещениями. Иными словами, даже в 20:15 он не знает, где будет находиться в 20:30. Уже вечером, в конце игрового дня, мистер Ёрли любезно ответил на вопросы об организации US Open.

— Мистер Ёрли, в 2016 году прошёл ваш 25-й US Open в качестве главного рефери. Прежде всего, поздравляю с этим юбилеем! Несколько лет назад вы с улыбкой сказали, что в середине любого розыгрыша вам не хочется повторять всё это снова через год. Ваше мнение не изменилось?
— Мы называем US Open тяжёлой и порой однообразной работой. Для телезрителей это двухнедельный турнир, для нас же это круглогодичный труд. К середине US Open мы работаем по 12-14 часов каждый день на протяжении трёх недель.

— Правильно ли я понимаю, что, с точки зрения загруженности, вторую неделю US Open нельзя сравнить с первой?
— Да. На второй неделе, если говорить о расписании, всё уже практически распланировано. Крыша в этом плане очень помогает. Мы точно знаем, что все матчи на центральном корте завершатся. Но в случае дождя возникает другая проблема. Те, кто выиграл свои встречи на арене Артура Эша, идут дальше, а все остальные пока ещё не сыграли. Таким образом, мы начинаем отставать от расписания и возникает некоторое волнение.

«Стараемся сделать так, чтобы все были в равных условиях»


— Можете ли вы сказать, как часто игроки просят поставить их матчи на конкретный корт или на определённое время?
— Это происходит не так часто, как вы можете подумать. Иногда это связано с территориальными вопросами. Например, некоторые теннисисты останавливаются не в самом Нью-Йорке, то есть они находятся дальше от комплекса. В таком случае они могут попросить поставить их матч на более позднее время. У нас есть специальные формы с подобными запросами, которые игроки заполняют. Бывает и другая причина: тренер работает с двумя теннисистами и просит, чтобы матчи его подопечных не проходили одновременно. Мы стараемся удовлетворять эти и другие просьбы по мере возможностей, но, повторюсь, подобные пожелания возникают не так часто, как люди могут подумать.
На US Open безопасность игроков — это наша главная задача. Если игрок проверяет корт и считает, что он стал скользким, то, скорее всего, мы остановим матч.

— При составлении расписания вы учитываете много факторов, в том числе мнение как основного бродкастера — ESPN, так и представителей зарубежных телекомпаний. Стремитесь ли вы поставить матчи теннисистов, которые сыграют в следующем раунде, примерно в одно время, чтобы они были в одинаковых условиях с точки зрения периода восстановления?
— Да, мы очень стараемся, чтобы это было именно так. У нас есть четыре или пять запусков, мы называем это слотами. В одиночке вы очень редко столкнётесь с ситуацией, когда теннисисты, которые идут друг на друга, играют не в соседних слотах. Это не всегда работает идеально, иногда мешает дождь, порой длинные матчи на одном из кортов влияют на расписание, но мы стараемся делать всё возможное, чтобы игроки находились в равных условиях. Кроме того, по крайней мере так задумано, между двумя одиночками есть день отдыха.

«Безопасность игроков — наша главная задача»


— К вопросу о дожде. В 2016 году над центральным кортом появилась крыша. Это сделало вашу работу легче или теперь вам приходится принимать дополнительные решения относительно того, когда её открывать и закрывать?
— Вечером и на второй неделе крыша облегчает мою работу. Если же днём начинается продолжительный дождь, то всё становится сложнее. Как я уже сказал, мы точно знаем, что матчи на центральном корте завершатся в срок. Такой уверенности во встречах на других площадках нет. Но пока что дождь нам несильно мешал. В прошлом году были ливни вечером и на второй неделе, но дневные матчи в основном не задерживались. Я этим очень доволен. Считаю, что нам повезло. Не забывайте, что к 2018 году или в крайнем случае к 2019-му у нас должен появиться ещё один корт с выдвижной крышей.

— Несколько лет US Open завершался в понедельник. Мужской финал проводился в этот день сначала из-за дождей, из-за урагана, затем организаторы приняли решение ещё до старта турнира проводить главный матч в понедельник. Можете ли рассказать, насколько неудобно было завершать турнир в этот день? Насколько трудно было договориться с CBS о показе финала?
— Да, это было непросто, но они активно сотрудничали с нами. По-моему, в два заключительных года контракта с CBS турнир завершался в понедельник. Но CBS был нашим отличным партнёром. Теперь таковым является ESPN.
Например, некоторые теннисисты останавливаются не в самом Нью-Йорке, то есть они находятся дальше от комплекса. В таком случае они могут попросить поставить их матч на более позднее время. У нас есть специальные формы с подобными запросами, которые игроки заполняют.

— Если мы говорим о лёгком дожде, то какие факторы вы учитываете, чтобы принять решение, можно ли продолжать встречу или нет?
— У меня есть коллеги, которые тоже принимают это решение. Один из них любит говорить, что если игроки обращают больше внимания на дождь, чем на теннис, то лучше прервать встречу. На US Open безопасность игроков — это наша главная задача. Если игрок проверяет корт и считает, что он стал скользким, то, скорее всего, мы остановим матч. Это не означает, что теннисист сам принимает решение. Это делает судья на вышке, но в то же время если теннисист думает, что корт стал опасным, существует большая вероятность того, что так и есть. Сейчас многие теннисисты очень быстро бегают, им трудно сразу затормозить, так что любая влага на корте представляет угрозу. Наша задача — обеспечить игрокам полную безопасность, насколько это возможно.

«В мой список лучших матчей US Open войдут игры Серены и Азаренко»


— 10 лет назад вы сказали, что самыми запоминающимися матчами на US Open, которые вы видели живьём, стали Сампрас — Корретха в 1996 году и Агасси — Блэйк в 2005-м. Можете ли вы добавить ещё какие-то встречи за прошедшее время?
— Ух ты. Вы точно не разговаривали со мной прежде? (Смеётся.)


— Нет, но я читал ваши интервью.
— Да, есть несколько матчей, которые я бы мог добавить в этот список. Прежде всего, это игра Монфиса и Федерера в 2014 году. Это был очень увлекательный и интересный матч. Кроме того, я бы отметил финалы US Open — 2012 и 2013 между Сереной Уильямс и Азаренко. Они устраивали потрясающие встречи. Игры между Сереной и Винус тоже приковывают большое внимание. Не всегда они показывают качественный теннис, но все с нетерпением ждут их матчей.

— Вы занимаете пост главного рефери на US Open и в Хьюстоне. Чем вы занимаетесь, когда не заняты на этих турнирах?
— Я заместитель главного рефери на Уимблдоне и на «Ролан Гаррос», так что вы можете иногда видеть меня, когда идёт дождь или начинает темнеть. Сейчас я не работаю на женских турнирах, но раньше я помогал на соревнованиях в Стэнфорде, а также в Лос-Анджелесе и Карлсбаде, когда там проходили старты WTA. Кроме того, я работаю на некоторых матчах Кубка Дэвиса. В частности, в этом году я был главным рефери на встрече Канада — Великобритания. Мне очень повезло, что я работаю на таких важных и престижных соревнованиях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Роджер Федерер Серена Уильямс ATP US Open
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