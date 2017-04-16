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Скьявоне выиграла в Боготе и попала на «Ролан Гаррос»
Фото: copaclarocolsanitas.com
Текст: Даниэль Виленчук

Титул и путёвка на «Ролан Гаррос». Франческа Скьявоне напомнила о себе

Попадание Скьявоне на «Ролан Гаррос», «новая Квитова» сборной Чехии и первый титул Чорича – в обзоре турниров недели.
16 апреля 2017, воскресенье. 19:15. Теннис
Нынешняя неделя в теннисном мире стала своеобразным затишьем перед бурей. Грунтовый сезон только начинает набирать обороты, а потому старт был дан на двух турнирах ATP 250 в Хьюстоне и Марракеше и на турнире категории WTA International в Боготе. В швейцарском Биле теннисистки и вовсе соревновались на харде, да ещё и под крышей.

Первый титул «новой Квитовой»


Турнир в Биле – дебютант календаря, но при этом он сразу умудрился стать «белой вороной». Обычно теннис под крышей мы привыкли наблюдать в феврале, а потом лишь поздней осенью, но Ladies Open Biel Bienne решил сломать все стереотипы и стартовал на неделе, когда турниры уже вовсю обживаются на грунте.

Наверное, самая примечательная черта нового соревнования – его место проведения, живописная Аллея Роджера Федерера в пяти километрах от Бильского озера. А вот похвастаться высокой категорией «новострой» не может, поэтому никто из топ-теннисисток предсказуемо в Швейцарию не поехал. Зато прилетели крепкие Стрыцова, Суарес-Наварро, Бабош, Винчи, Корне, Гёргес, а также швейцарские теннисистки – Бенчич, Масарова, Голубич и Хингис/Бачински, которые должны были выступить в парном разряде.


Уже в первом круге ракетки сложили Тимя Бабош, снявшаяся с матча против Евгении Родиной, и Роберта Винчи, не совладавшая с Кристиной Плишковой. Без вариантов проиграли соперницам юные швейцарки, получившие wild card – Ребека Масарова уступила Аннике Бек, а Белинда Бенчич, после травмы выигравшая в этом сезоне только один матч на турнирах WTA, была разгромлена Кариной Виттёфт.

Все титулы Маркеты Вондроушовой (1): 2017 — Биль.

Все титулы Франчески Скьявоне (8): 2017 — Богота; 2016 — Рио-де-Жанейро; 2013 — Марракеш; 2012 — Страсбург; 2010 — Ролан Гаррос, Барселона; 2009 — Кубок Кремля; 2007 — Бад-Гаштайн.

Все титулы Борны Чорича (1): 2017 — Марракеш.


Одну из главных сенсаций во втором круге преподнесла Камила Джорджи, выбившая вторую сеяную Карлу Суарес-Наварро. Впрочем, Карла пока полностью не восстановилась от травмы плеча, поэтому только начинает полноценное возвращение к соревновательной практике. В результате в нижней части сетки до полуфинала добрались эстонка Анетт Контавейт, во втором круге остановившая Евгению Родину, и белоруска Александра Саснович.

Для обеих девушек этот финал стал бы первым в карьере, поэтому ставки были высоки. Фавориткой выглядела всё-таки эстонка, которая несколькими неделями ранее великолепно отыграла в Майами, переиграв Екатерину Макарову. Дважды в решающем сете вела с брейком Саснович, но в важные моменты лучше действовала Анетт. Она играла смело, белоруска же не справилась с нервным напряжением. Несколько ошибок соперницы подряд в концовке вывели Контавейт в финал. Примечательно, что в основную сетку Анетт попала самой последней по рейтингу.
Биль 2017 . Финал
16 апреля 2017 года, воскресенье. 16:10 МСК
Маркета
Вондроушова
Анетт
Контавейт
6:4 7:6

Её соперницей сенсационно стала 17-летняя Маркета Вондроушова. Двукратная победительница парных юниорских турниров «Большого шлема», в прошлом году на кортах юношеского «Ролан Гаррос» чешка повредила локоть и пропустила остаток сезона. Но 20 побед подряд на старте 2017-го и три титула на турнирах ITF позволили ей подняться в рейтинге и попасть в квалификацию Биля. Сказка продолжилась, когда Маркета вышла в основную сетку и не отдала до финала ни одного сета, в том числе соотечественнице из топ-20 – Барборе Стрыцовой. Эксперты и болельщики за её мощную игру уже сравнивают Вондроушову с Петрой Квитовой и во весь глас говорят, что у Чехии появилась новая звёздочка. Пройти первую настоящую проверку ей предстояло в финале.

Решающий матч собрал на удивление много зрителей – теннис в Швейцарии любят, даже если на корте играют теннисистки из других стран. Матч начинался нервно, и всё же первой брейк сделала чешка. Он и оказался решающим в первой партии. Маркета немного отпустила нить игры в начале второго сета, отдав брейк, но тут же сравняла счёт. Финалистки «доигрались» до тай-брейка, на котором у Анетт была реальная возможность перевернуть матч. Но не реализовав два сетбола, эстонка проиграла ещё два очка, а вместе с ними и титул.


Любимое покрытие Скьявоне


На турнир в Боготу приехали две россиянки – Екатерина Александрова, только пробившаяся в топ-100, и Ирина Хромачёва. Обе девушки проиграли уже в первых кругах на прошлой неделе – в Чарльстоне и Монтеррее соответственно, — поэтому в Боготу ехали явно с желанием исправиться.

Но Екатерине не повезло и в первом круге она попала на Сару Эррани, всё ещё очень неприятную на грунте. Борьбы не получилось, и россиянка покинула одиночную сетку. Хромачёва же уверенно разобралась с местной теннисисткой Эмилианой Аранго и вышла на Лару Арруабарену. Всё начиналось для Ирины очень здорово – она повела 5:2, но тут в её игре произошли какие-то непонятные перемены. Не помогла и большая пауза из-за дождя – проиграв 11 геймов из следующих 12, россиянка получила от соперницы «баранку». Арруабарена поочерёдно в трёх партиях справилась с Александрой Крунич и Сарой Соррибес-Тормо и вышла в финал.


36-летняя Франческа Скьявоне провела в этом сезоне шесть матчей в основных сетках турниров WTA, но все проиграла. Упав в рейтинге на 168-ю позицию, итальянка уже не имела возможности попадать на них напрямую (а где-то и в квалификацию), поэтому, когда получила от организаторов wild card в Боготе, решила воспользоваться шансом сполна. Начинала Франческа осторожно, выбив в первом круге шестую сеяную Патрисию Тиг, а к четвертьфиналу разошлась и не оставила шансов первой ракетке турнира – Кики Бертенс.


Набрав невероятный ход, итальянка не отдала ни сета как Юханне Ларссон в полуфинале, так и Ларе Арруабарене в решающем поединке. Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 записала на свой счёт 8-й трофей, а с понедельника будет всего в 20 очках от возвращения в топ-100. Кроме того, победа позволила ей успеть попасть в основную сетку на «Ролан Гаррос».
Ladies Open Biel Bienne. Биль, Швейцария. WTA International. Хард (в помещении).
Финал.

Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, LD) — 6:4, 7:6 (8:6).

Claro Open. Богота, Колумбия. WTA International. Грунт (открытые корты).
Финал.

Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Лара Арруабаррена (Испания, 4) — 6:4, 7:5.

Grand Prix Hassan II. Марракеш, Морокко. ATP 250. Грунт (открытые корты).
Финал.

Борна Чорич (Хорватия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.


Чорич не зря вернулся в Марокко


Оба мужских турнира собрали на этой неделе по четыре игрока топ-30, но соревнования в Марракеше могли похвастаться чуть более разнообразным составом, потому что в Хьюстон поехали, в основном, все сильнейшие американцы.

Уже в своих первых-вторых матчах покинули Марокко трое и четырёх высокосеяных – Григор Димитров в трёх партиях не справился с Томми Робредо, Альберт Рамос в борьбе проиграл Борне Чоричу, а Миша Зверев зачехлил ракетку после матча с Иржи Веселы.

Третий сеяный Филипп Кольшрайбер присоединяться к этой компании не собирался, а потому боролся в каждом, пусть и непростом матче. Во втором круге он перетерпел Жереми Шарди, в четвертьфинале отыграл отставание в сет у Яна-Леннарда Штруффа, в полуфинале же разгромил Бенуа Пэра. Соперником немца по финалу стал Борна Чорич.

Хорват ищет свою игру и в нынешнем сезоне ради этих целей съездил даже на челленджер в Ирвинг. И вот, на грунте Борну, похоже, наконец-то прорвало. В четвертьфинале он спасся в сложной борьбе с Альбертом Рамосом, а в полуфинале довольно уверенно переиграл Веселы.



Финал получился очень драматичным. Для Борны это был третий финал в карьере, причём в прошлом году он уже добирался до решающего матча в Марокко, но уступил Федерико Дельбонису. Проиграв первый сет Кольшрайберу, хорват, казалось, окончательно опустил руки. Но отдав брейк, довольно скоро он вернул себе утерянную подачу. При счёте 5:6 на своей подаче Чорич отыграл 5 матчболов и перевёл игру на тай-брейк, где инициатива принадлежала ему с самого начала.

В третьем сете Борна снова первым отдал подачу, отыграв её при счёте 3:4. Какое-то время соперники шли ноздря в ноздрю, но немец неожиданно дрогнул в самой концовке. Подарив сопернику тройной матчбол, Филипп, ведший в счёте большую часть матча, отдал ему и титул. Чорич впервые в карьере завоевал трофей на турнирах ATP, а в понедельник вернётся в топ-50.

Беллуччи против хозяев кортов


Как было сказано выше, в Хьюстон традиционно приехали сильнейшие американские теннисисты. Из интересных результатов стоит отметить прорыв 20-летнего хозяина кортов Эрнесто Эскобедо, который дошёл до первого полуфинала в карьере, выжив после бомбардировки Джона Иснера 35-ю эйсами. В финал из этой части сетки вышел более опытный Томас Беллуччи, до этого переигравший третьего сеяного Сэма Куэрри.


В верхней части сетки в четвертьфиналах получились американо-испанские противостояния, победителями из которых вышли представители страны со звёздно-полосатым флагом. Джек Сок переборол Фелисьяно Лопеса, а Стив Джонсон на волне победы над Фернандо Вердаско сумел затем справиться и соотечественником. Финал Беллуччи-Джонсон пройдёт сегодня в 22 часа по Москве.

Уже сегодня стартовали первые матчи на «Мастерсе» в Монте-Карло, который и станет главной остановкой теннисного календаря на следующей неделе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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