Титул и путёвка на «Ролан Гаррос». Франческа Скьявоне напомнила о себе

Первый титул «новой Квитовой»

Все титулы Маркеты Вондроушовой (1): 2017 — Биль.



Все титулы Франчески Скьявоне (8): 2017 — Богота; 2016 — Рио-де-Жанейро; 2013 — Марракеш; 2012 — Страсбург; 2010 — Ролан Гаррос, Барселона; 2009 — Кубок Кремля; 2007 — Бад-Гаштайн.



Все титулы Борны Чорича (1): 2017 — Марракеш.



Любимое покрытие Скьявоне

Чорич не зря вернулся в Марокко

Беллуччи против хозяев кортов

Нынешняя неделя в теннисном мире стала своеобразным затишьем перед бурей. Грунтовый сезон только начинает набирать обороты, а потому старт был дан на двух турнирах ATP 250 в Хьюстоне и Марракеше и на турнире категории WTA International в Боготе. В швейцарском Биле теннисистки и вовсе соревновались на харде, да ещё и под крышей.Турнир в Биле – дебютант календаря, но при этом он сразу умудрился стать «белой вороной». Обычно теннис под крышей мы привыкли наблюдать в феврале, а потом лишь поздней осенью, но Ladies Open Biel Bienne решил сломать все стереотипы и стартовал на неделе, когда турниры уже вовсю обживаются на грунте.Наверное, самая примечательная черта нового соревнования – его место проведения, живописная Аллея Роджера Федерера в пяти километрах от Бильского озера. А вот похвастаться высокой категорией «новострой» не может, поэтому никто из топ-теннисисток предсказуемо в Швейцарию не поехал. Зато прилетели крепкие, а также швейцарские теннисистки –, которые должны были выступить в парном разряде.Уже в первом круге ракетки сложили Тимя Бабош, снявшаяся с матча против, и Роберта Винчи, не совладавшая с. Без вариантов проиграли соперницам юные швейцарки, получившие wild card – Ребека Масарова уступила Аннике Бек, а Белинда Бенчич, после травмы выигравшая в этом сезоне только один матч на турнирах WTA, была разгромлена Кариной Виттёфт.Одну из главных сенсаций во втором круге преподнесла, выбившая вторую сеяную. Впрочем, Карла пока полностью не восстановилась от травмы плеча, поэтому только начинает полноценное возвращение к соревновательной практике. В результате в нижней части сетки до полуфинала добрались эстонка, во втором круге остановившая Евгению Родину, и белорускаДля обеих девушек этот финал стал бы первым в карьере, поэтому ставки были высоки. Фавориткой выглядела всё-таки эстонка, которая несколькими неделями ранее великолепно отыграла в Майами, переиграв. Дважды в решающем сете вела с брейком Саснович, но в важные моменты лучше действовала Анетт. Она играла смело, белоруска же не справилась с нервным напряжением. Несколько ошибок соперницы подряд в концовке вывели Контавейт в финал. Примечательно, что в основную сетку Анетт попала самой последней по рейтингу.Её соперницей сенсационно стала 17-летняя. Двукратная победительница парных юниорских турниров «Большого шлема», в прошлом году на кортах юношеского «Ролан Гаррос» чешка повредила локоть и пропустила остаток сезона. Но 20 побед подряд на старте 2017-го и три титула на турнирах ITF позволили ей подняться в рейтинге и попасть в квалификацию Биля. Сказка продолжилась, когда Маркета вышла в основную сетку и не отдала до финала ни одного сета, в том числе соотечественнице из топ-20 – Барборе Стрыцовой. Эксперты и болельщики за её мощную игру уже сравнивают Вондроушову с Петрой Квитовой и во весь глас говорят, что у Чехии появилась новая звёздочка. Пройти первую настоящую проверку ей предстояло в финале.Решающий матч собрал на удивление много зрителей – теннис в Швейцарии любят, даже если на корте играют теннисистки из других стран. Матч начинался нервно, и всё же первой брейк сделала чешка. Он и оказался решающим в первой партии. Маркета немного отпустила нить игры в начале второго сета, отдав брейк, но тут же сравняла счёт. Финалистки «доигрались» до тай-брейка, на котором у Анетт была реальная возможность перевернуть матч. Но не реализовав два сетбола, эстонка проиграла ещё два очка, а вместе с ними и титул.На турнир в Боготу приехали две россиянки –, только пробившаяся в топ-100, и. Обе девушки проиграли уже в первых кругах на прошлой неделе – в Чарльстоне и Монтеррее соответственно, — поэтому в Боготу ехали явно с желанием исправиться.Но Екатерине не повезло и в первом круге она попала на, всё ещё очень неприятную на грунте. Борьбы не получилось, и россиянка покинула одиночную сетку. Хромачёва же уверенно разобралась с местной теннисисткойи вышла на Лару Арруабарену. Всё начиналось для Ирины очень здорово – она повела 5:2, но тут в её игре произошли какие-то непонятные перемены. Не помогла и большая пауза из-за дождя – проиграв 11 геймов из следующих 12, россиянка получила от соперницы «баранку». Арруабарена поочерёдно в трёх партиях справилась си вышла в финал.36-летняяпровела в этом сезоне шесть матчей в основных сетках турниров WTA, но все проиграла. Упав в рейтинге на 168-ю позицию, итальянка уже не имела возможности попадать на них напрямую (а где-то и в квалификацию), поэтому, когда получила от организаторов wild card в Боготе, решила воспользоваться шансом сполна. Начинала Франческа осторожно, выбив в первом круге шестую сеяную Патрисию Тиг, а к четвертьфиналу разошлась и не оставила шансов первой ракетке турнира –Набрав невероятный ход, итальянка не отдала ни сета какв полуфинале, так ив решающем поединке. Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 записала на свой счёт 8-й трофей, а с понедельника будет всего в 20 очках от возвращения в топ-100. Кроме того, победа позволила ей успеть попасть в основную сетку на «Ролан Гаррос».Оба мужских турнира собрали на этой неделе по четыре игрока топ-30, но соревнования в Марракеше могли похвастаться чуть более разнообразным составом, потому что в Хьюстон поехали, в основном, все сильнейшие американцы.Уже в своих первых-вторых матчах покинули Марокко трое и четырёх высокосеяных –в трёх партиях не справился св борьбе проиграл, азачехлил ракетку после матча сТретий сеяныйприсоединяться к этой компании не собирался, а потому боролся в каждом, пусть и непростом матче. Во втором круге он перетерпел, в четвертьфинале отыграл отставание в сет у, в полуфинале же разгромил. Соперником немца по финалу стал Борна Чорич.Хорват ищет свою игру и в нынешнем сезоне ради этих целей съездил даже на челленджер в Ирвинг. И вот, на грунте Борну, похоже, наконец-то прорвало. В четвертьфинале он спасся в сложной борьбе с Альбертом Рамосом, а в полуфинале довольно уверенно переиграл Веселы.Финал получился очень драматичным. Для Борны это был третий финал в карьере, причём в прошлом году он уже добирался до решающего матча в Марокко, но уступил. Проиграв первый сет Кольшрайберу, хорват, казалось, окончательно опустил руки. Но отдав брейк, довольно скоро он вернул себе утерянную подачу. При счёте 5:6 на своей подаче Чорич отыграл 5 матчболов и перевёл игру на тай-брейк, где инициатива принадлежала ему с самого начала.В третьем сете Борна снова первым отдал подачу, отыграв её при счёте 3:4. Какое-то время соперники шли ноздря в ноздрю, но немец неожиданно дрогнул в самой концовке. Подарив сопернику тройной матчбол, Филипп, ведший в счёте большую часть матча, отдал ему и титул. Чорич впервые в карьере завоевал трофей на турнирах ATP, а в понедельник вернётся в топ-50.Как было сказано выше, в Хьюстон традиционно приехали сильнейшие американские теннисисты. Из интересных результатов стоит отметить прорыв 20-летнего хозяина кортов, который дошёл до первого полуфинала в карьере, выжив после бомбардировки35-ю эйсами. В финал из этой части сетки вышел более опытный, до этого переигравший третьего сеяногоВ верхней части сетки в четвертьфиналах получились американо-испанские противостояния, победителями из которых вышли представители страны со звёздно-полосатым флагом. Джек Сок переборол, ана волне победы над Фернандо Вердаско сумел затем справиться и соотечественником. Финал Беллуччи-Джонсон пройдёт сегодня в 22 часа по Москве.Уже сегодня стартовали первые матчи на «Мастерсе» в Монте-Карло, который и станет главной остановкой теннисного календаря на следующей неделе.