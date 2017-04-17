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175 лет назад 2016
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Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Надаль метит в десятку. В Монте-Карло испанец может добиться суперрекорда

В третью неделю апреля пройдёт «Мастерс» в Монте-Карло и второй раунд Кубка Федерации – полуфиналы и плей-офф с участием сборной России.
17 апреля 2017, понедельник. 15:00. Теннис
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала.
Дата проведения: 22-23 апреля.

США – Чехия
Флорида. Saddlebrook Resort. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Коко Вандевеге (24-я ракетка мира в одиночке/39-я ракетка мира в паре), Лорен Дэвис (36/283), Шелби Роджерс (49/118), Бетани Маттек-Сэндс (123/1) – Катержина Синякова (38/17), Кристина Плишкова (56/108), Дениса Аллертова (109/576), Маркета Вондроушова (117/1057).

Отказались от участия: Серена Уильямс (2), Мэдисон Кис (10), Винус Уильямс (12), Элисон Риске (39), Кристина Макхэйл (45) – Каролина Плишкова (3), Петра Квитова (14, травма), Барбора Стрыцова (17), Люси Шафаржова (28).
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Беларусь – Швейцария
Минск. Chizhovka Arena. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Александра Саснович (96/-), Арина Соболенко (125/1254), Ольга Говорцова (147/188), Вера Лапко (241/170) – Тимя Бачински (22/153), Виктория Голубич (54/92), Белинда Бенчич (129/452), Мартина Хингис (-/8).

Действующий победитель: Чехия.

Плей-офф

Франция – Испания.
Руан. Halle André Vacheresse. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Кристина Младенович (19/3), Ализе Корне (42/148), Полин Пармантье (64/216), Аманден Эсс (204) – Сара Соррибес-Тормо (82/257), Сильвия Солер-Эспиноса (156/347), Ольга Саес-Ларра (265/379), Мария-Хосе Мартинес-Санчес (652/33).

Отказались от участия: Каролин Гарсия (25/4), Осеан Доден (60) – Гарбинье Мугуруса (6), Карла Суарес-Наварро (23), Лара Арруабаррена (59).

Россия – Бельгия
Москва. МСА «Лужники». Грунт, помещение.

Участники: Елена Веснина (15/5), Анастасия Павлюченкова (16/68), Дарья Касаткина (29/85), Анна Блинкова (131/324) – Элисе Мартенс (66/81), Марина Заневская (114/163), Элисон Ван Эйтванк (132/278), Ан-Софи Местах (218/129).

Отказались от участия: Светлана Кузнецова (9) – Янина Викмайер (73), Кирстен Флипкенс (93).

Германия – Украина
Штутгарт. Porsche Arena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Анжелика Кербер (1/-), Лаура Зигемунд (37/99), Юлия Гёргес (46/26), Карина Виттёфт (69/827) – Элина Свитолина (13/218), Леся Цуренко (43/1099), Ольга Савчук (323/50), Надя Киченок (605/64).

Отказались от участия: Катерина Бондаренко (94), Катерина Козлова (112).

Словакия – Нидерланды
Братислава. Aegon Arena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Доминика Цибулкова (4/387), Кристина Кучова (85/-), Яна Чепелова (99/424), Ребекка Шрамкова (126/428) – Кики Бертенс (20/28), Рихел Хогенкамп (136/384), Синди Бургер (157/169), Аранча Рус (184/196).

Мировая группа II. Плей-офф.

Италия – Китайский Тайбэй
Барлетта. Circolo Tennis. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Сара Эррани (110/110), Жасмин Паолини (190/1081), Мартина Тревизан (221/-), Камилла Розателло (301/226) – Ли Ясуань (/195), Сю Чиею (/229), Сю Чинвень (/243), Чуан Чиаюн (-/66).

Отказались от участия: Роберта Винчи (35), Камила Джорджи (95), Франческа Скьявоне (104), Карин Кнапп (144).

Румыния – Великобритания
Констанца. Tenis Club IDU. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Симона Халеп (5/130), Ирина-Камелия Бегу (33/111), Моника Никулеску (47/24), Сорана Кырстя (62/1099) – Йоханна Конта (7/136), Хитер Уотсон (113/80), Лора Робсон (202/292), Джоселин Рэй (-/105).

Сербия – Австралия
Зренянин. Kristalna Dvorana Sports Hall. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Александра Крунич (119/47), Нина Стоянович (130/97), Ивана Йорович (174/340), Деяна Раданович (331/648) – Дарья Гаврилова (27/65), Эшли Барти (87/88), Дестани Айава (191/440), Кейси Деллакуа (-/91).

Отказались от участия: Елена Янкович (55) – Саманта Стосур (18).

Канада – Казахстан
Монреаль. Uniprix Stadium. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Франсуаза Абанда (186/572), Бьянка Андрееску (188/339), Катерин Себов (281/-), Габриэла Дабровски (351/20) – Юлия Путинцева (31/322), Ярослава Шведова (51/13), Галина Воскобоева (271/113), Камила Керимбаева (350/321).

Отказались от участия: Эжени Бушар (58) – Зарина Дияс (239).

Почти все основные силы женского тенниса на этой неделе будут задействованы в разных стадиях Кубка Федерации. Будут разыграны полуфиналы Мировой группы: США – Чехия и Беларусь – Швейцария, а также состоятся по четыре матча плей-офф в Мировых группах I и II. Сборная России после годичного отсутствия в восьмёрке сильнейших имеет неплохие шансы туда вернуться.

→ Мыскина: нужно вернуться в восьмёрку сильнейших и в ней оставаться

На стыки в МСА «Лужники» против бельгиек привлечены практически лучшие силы. Капитан россиянок Анастасия Мыскина освободила лишь игрока десятки Светлану Кузнецову, а вот три теннисистки, только что завоевавшие титулы во время американской серии – Елена Веснина (Индиан-Уэллс), Анастасия Павлюченкова (Монтеррей) и Дарья Касаткина (Чарльстон), – уже в Москве. Четвёрку замкнёт 18-летняя Анна Блинкова, уже дебютировавшая в сборной в февральском матче против Китайского Тайбэя.
Турнир ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд: € 4 273 775.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения:16-23 апреля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Стэн Вавринка (3), Рафаэль Надаль (7), Доминик Тим (8), Марин Чилич (9), Жо-Вильфрид Цонга (10), Давид Гоффен (12), Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (60/LD), Томми Хаас (SR), Борна Чорич (WC), Каспер Рууд (WC), Андрей Кузнецов (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Милош Раонич (5), Гаэль Монфис (11), Ник Кирьос (16), Ришар Гаске (22), Давид Феррер (32).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Соревнования в Монте-Карло разыгрываются с 1897 года. Это экс-территориальный турнир, поскольку корты расположены не в крошечном княжестве Монако, а по соседству – в небольшом французском городке Рокебрюн – Кап-Мартен. В 1968 году финалистом тут был советский теннисист Александр Метревели, а в 1990-м, когда турнир в Монте-Карло был включён в новую «Мастерс-серию», первым чемпионом стал советский теннисист Андрей Чесноков. В XXI веке в Монако 9 раз побеждал испанец Рафаэль Надаль (2005-2012, 2016), и если в нынешнем розыгрыше он защитит свой титул, то достигнет круглого числа 10.

Победные турниры Рафаэля Надаля (69):

Монте-Карло, Барселона, «Ролан Гаррос» – по 9 титулов;
Рим – 7;
Мадрид – 4;
Индиан-Уэллс, Канада, Штутгарт – по 3;
Уимблдон, US Open, Гамбург, Бразилия, Акапулько – по 2;
Australian Open, Цинциннати, Сопот, Бостад, Пекин, Дубай, Лондон, Олимпиада, Доха, Токио, Рио, Буэнос-Айрес – по 1.
С 2009 года турнир носит статус необязательного «Мастерса». Этим правом воспользовался лидер чемпионской гонки Роджер Федерер, который вообще объявил, что пропустит почти всю грунтовую серию соревнований вплоть до «Ролан Гаррос». Под первыми двумя номерами посеяны лидер мирового рейтинга Энди Маррей и двукратный чемпион турнира Новак Джокович (2013, 2015). Из россиян в сетке значатся трое – Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Кузнецов (Q), а ещё трое не преодолели квалификационный барьер – Михаил Южный, Евгений Донской и Андрей Рублёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Мыскина Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Елена Веснина Рафаэль Надаль
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