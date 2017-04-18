Шарапова готовится к юбилею

Шарапова на вечеринке, Серена на руках жениха, Веснина и Павлюченкова на матче «Спартак» — «Зенит» и другие фотографии из соцсетей.

В Монте-Карло стартовал первый грунтовый турнир серии «Мастерс-1000». Девушки же готовятся к матчам Кубка Федерации. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, чем они занимаются в свободное время.

Мария Шарапова отметит день рождения 19 апреля, но отмечать предстоящий юбилей она начала уже в прошедшие выходные.

Конечно же, Марии вручили праздничный торт.

В таком платье россиянка пришла на вечеринку.

Шарапова должна вернуться на корт уже на следующей неделе. А Виктория Азаренко собирается это сделать летом на турнире в Стэнфорде. Пока же — тяжёлые тренировки.

Не играет сейчас и Серена Уильямс. Она весело проводит время со своим женихом Алексисом Оганяном.

Новая фотография Серены со съёмок.

У мужчин начался первый крупный грунтовый турнир в сезоне. Замечательный вид на центральный корт в Монте-Карло.

Ещё один прекрасный вид. Рафаэль Надаль тренируется на своём любимом покрытии.

Елена Веснина и её племянница.

Кроме того, Елена посетила футбольный матч «Спартак» — «Зенит».

На этой же игре побывала и Анастасия Павлюченкова.

Большой футбольный матч посетила и Анжелика Кербер. Немка пришла на игру «Баварии» и «Реала».

Светлана Кузнецова предстала в необычном виде.

А то, что Доминика Цибулкова любит модную одежду и часто фотографироваться, мы уже знаем.

Главной героиней прошлой недели стала Франческа Скьявоне, которая победила на турнире в Боготе и теперь сумеет сыграть на «Ролан Гаррос».