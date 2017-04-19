Мария Шарапова. Перезагрузка

Двойной праздник

19 апреля — для Марии Шараповой двойной праздник. В этот день она не только родилась, но и начала свою профессиональную карьеру. Это произошло в 2001 году. Через пару дней Мария приняла участие в своём первом матче, но уступила Карин Миллер в трёх сетах. На втором соревновании она добилась первой победы, на третьем встретилась с Моникой Селеш, на четвёртом завоевала дебютный титул, ну а дальше вы знаете. Несмотря на серьёзные травмы, которые мешали её карьере, несмотря на более чем годичное отсутствие в туре из-за дисквалификации, Мария уже давно вписала своё имя в историю женского тенниса. Нет, она не лучшая теннисистка всех времён, но по многим показателям входит в число самых успешных. Ровно через неделю должно состояться её возвращение. Каким оно будет? Недостатка мнений не наблюдается.

Справка «Чемпионат.com»

Мария Шарапова

Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, СССР.

Рост: 188 см. Правша. Двуручный удар слева.

Начало профессиональной карьеры: 2001.

Призовые за карьеру: $ 36 484 486.

В одиночном разряде 592 победы и 142 поражения.

Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (22 августа 2005 года).

Количество титулов: 35.



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — победа (2008).

«Ролан Гаррос» — победа (2012, 2014).

Уимблдон — победа (2004).

US Open — победа (2006).



Кубок Федерации — победа (2008).

Серебряная медаль Олимпиады в Лондоне. Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, СССР.: 188 см. Правша. Двуручный удар слева.: 2001.: $ 36 484 486.В одиночном разряде 592 победы и 142 поражения.: 1 (22 августа 2005 года).: 35.Australian Open — победа (2008).«Ролан Гаррос» — победа (2012, 2014).Уимблдон — победа (2004).US Open — победа (2006).Кубок Федерации — победа (2008).Серебряная медаль Олимпиады в Лондоне.

Возвращения Шараповой ждут буквально все. И мы говорим не только о многомиллионной армии болельщиков россиянки, но и о нейтральных любителях тенниса и ненавистниках Марии, которые, конечно, рассчитывают на поражение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в первых кругах в Штутгарте. Шарапова не играла с января 2016 года. Да, она провела выставочную встречу с Моникой Пуиг, да, доступны видеофрагменты её тренировок, но это всё не то. В среду, 26 апреля, Мария впервые за 15 месяцев проведёт по-настоящему большой матч, при этом очень многое зависит от жеребьёвки. Россиянка может попасть как на первую сеяную Анжелику Кербер, так и на квалифаера.

«Может быть только одна цель — вернуться на вершину»

Мария играла в финалах всех крупнейших турниров, но наверняка в среду в Штутгарте она будет испытывать особенное давление и волнение. Шарапова надолго выпадала из тура из-за травмы плеча, но никогда не пропускала более года. Многих игроков и специалистов часто спрашивают, каким получится первый матч россиянки после долгого перерыва. Вряд ли на этот вопрос может ответить и сама Мария. Дело не только в сопернице любого уровня и в долгом перерыве. Сейчас Шарапова тренируется в США на зелёном грунте. В Штутгарте, как известно, классический красный грунт, но турнир проходит в зале. Специалисты считают, что в данном случае Мария тренируется на кортах, приближенных к тем, что будут в Германии. Тем не менее любому спортсмену хочется практиковаться непосредственно там, где и пройдёт турнир.

Россиянка этой возможности будет лишена. Точнее, почти лишена. Известно, что она проведёт свой стартовый матч в среду, 26 апреля. Практически гарантированно это будет вечерняя сессия. Шарапова не имеет права даже находиться на территории комплекса до окончания дисквалификации, но в среду с утра она уже может тренироваться, то есть в теории часов 8-10 у неё будет. Кроме того, россиянка отлично знает эти корты — она трижды побеждала в Штутгарте. В любом случае, несмотря на огромное внимание болельщиков и журналистов, не будем забывать, что это лишь первый турнир Марии (и далеко не самый крупный) после возвращения.

Я продолжаю играть, потому что хочу совершенствоваться и быть чемпионом. Это вдохновляет меня.

«Когда ты уже был чемпионом, то у тебя может быть только одна цель — вернуться на вершину. Понимаю, что это будет трудно. У меня будет возможность проверить себя на турнирах в Штутгарте, Риме и Мадриде. Я по-прежнему чувствую себя артистом, выходящим на сцену. Я выхожу из раздевалки, иду на корт, и поднимается занавес. Есть только я и соперник, мне это нравится. Я продолжаю играть, потому что хочу совершенствоваться и быть чемпионом. Это вдохновляет меня», — рассказала россиянка в большом интервью для Le Parisien. Очень приятно слышать такие слова от Марии, потому что в феврале она призналась, что в 2016 году подумывала о завершении карьеры.

Шараповой никому и ничего не надо доказывать

Как ни странно, но годичное отсутствие в туре может продлить карьеру Шараповой. К счастью, у неё не было серьёзной травмы, из-за которой ей бы пришлось сидеть дома и долго восстанавливаться. Да, играть она не могла, но зато получила возможность насладиться жизнью. Россиянка отдыхала с подругами в разных уголках мира, посетила крупный фестиваль Коачелла, прошла курс обучения в Гарварде, активно занималась своим конфетным брендом. Кроме того, Мария ощущала поддержку сотен тысяч людей. Шарапова регулярно отвечает болельщикам в социальных сетях, так что прекрасно понимает, как сильно её любят и как ждут её возвращения на корт. Наверняка это прибавляет сил.

Марии уже давно никому и ничего не надо доказывать, но из её слов также очевидно, что некоторые замечания коллег её задевают. «Я отбыла дисквалификацию. Есть ли причина продолжать меня наказывать? Я её не вижу. Когда подробностей ещё не было, каждый мог судить и высказывать своё мнение. Сейчас, когда я прошла нейтральный Спортивный арбитражный суд, я говорю „стоп“. Если меня продолжат критиковать, это неправильно». Эти негативные эмоции тоже могут положительным образом влиять на её мотивацию. Мария не говорит об этом напрямую, но наверняка она с удовольствием обыграет девушек, которые нелестно отзывались о ней в течение года.

Даже эти девушки не могут отрицать, что Шарапова — настоящий боец. С точки зрения боевых качеств и психологической устойчивости россиянка, возможно, является лучшей теннисисткой нового века. Моника Селеш не хочет ограничиваться только этим веком. «Я считаю её одним из главных бойцов за всю историю женского тенниса. Она очень сильна психологически. Ей никогда не было нужно провести много матчей, чтобы разыграться после длинного перерыва. Не думаю, что ей будет тяжело вернуться в тур и сейчас. Скорее всего, её возвращение получится удачным. Может быть, несколько первых матчей дадутся ей нелегко, но не более того».

Главный «челлендж» карьеры

Теперь Марии предстоит новое испытание. Быть может, самое трудное в её карьере. Ей 30, и в этом возрасте теннисистов уже принято называть ветеранами. Конечно, примеры Серены и Винус Уильямс показывают, что можно успешно играть и после 35. Тем не менее начинать с нуля в таком возрасте тяжело. В данном случае ноль — это не только количество очков в рейтинге, но и игровая практика. Мы возвращаемся к тому, что никакие тренировки и спарринги не могут заменить официальных матчей. Самой Шараповой интересно проверить себя и пройти этот «челлендж». Она, конечно же, ставит перед собой самые высокие цели. Да, год назад она думала об окончании карьеры, но сейчас, когда проделано столько работы, чтобы вернуться на свой уровень, нет сомнений, что Мария серьёзно настроена на следующую главу своей карьеры.

Тарпищев: Мария – выдающийся и великий человек. Настоящая легенда тенниса. Она выиграла уже всё, что возможно. Мария – это человек с идеальной репутацией, которая всегда ведёт себя очень достойно и принимает выверенные решения.

Давайте будем реалистами: далеко не факт, что у неё всё сразу получится. Скорее всего, Шараповой не надо беспокоиться по поводу получения «уайлд-кард» — ей с радостью дадут приглашения практически на все турниры. Но на протяжении большей части карьеры Мария была в числе первых четырёх сеяных, то есть получала благоприятную сетку. Два-три матча, чтобы войти в турнир, а уже затем встречи с серьёзными соперницами. Со специальными приглашениями такого не бывает. Точнее, повезти может, но всё равно Марии придётся рано играть со звёздными теннисистками, а сейчас Шараповой необходимо за минимальный срок провести максимальное количество матчей, чтобы вернуть игровой тонус.

Россиянка это прекрасно понимает. «Будет ли возвращение тяжёлым? Абсолютно точно да. Ты много теряешь в координации глаз и рук, когда не можешь играть». При этом она добавила, что не хотела завершать карьеру из-за дисквалификации, а собирается это сделать на своих условиях. К Шараповой можно по-разному относиться, но, безусловно, она является ярким персонажем и игроком и придаст WTA новые краски. Болельщики Марии будут поддерживать её на всех турнирах вне зависимости от результатов, они тоже понимают, что сегодняшняя именинница не может вернуться и сразу начать всё выигрывать. Мы поздравляем россиянку с юбилеем, желаем ей успешного возвращения и новых незабываемых впечатлений.