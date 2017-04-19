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175 лет назад 2016
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Анастасия Павлюченкова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Павлюченкова: думала, что у Шараповой уже прошёл день рождения

Теннисистки сборной России рассказали о грядущем матче против Бельгии, путанице с днём рождения Шараповой и походе на «Спартак» — «Зенит».
19 апреля 2017, среда. 16:38. Теннис

На пути сборной России к возвращению в Мировую группу Кубка Федерации осталась только сборная Бельгии, которую россиянки 22-23 апреля примут в МСА «Лужники». А 19 апреля на той же арене состоялась пресс-конференция. Сборная России прибыла на неё в полном составе – Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Анна Блинкова и капитан Анастасия Мыскина.

Россиянки явно находились в отличном настроении, много улыбались и шутили. Девушки рассказали об адаптации к московской погоде, сомнениях о дате дня рождения Шараповой, походе на матч «Спартак» — «Зенит» и многом другом.

— Анастасия, девушки вернулись после продолжительной американской серии. Как они себя чувствуют?

Мыскина: Чувствуют себя отлично. Очень удачно, что в этом году после Чарльстона была неделя отдыха, поэтому девушки успели прилететь заранее и восстановиться.

— В Кубке Дэвиса говорят об изменении формата. А какие возможны нововведения в Кубке Федерации?

Мыскина: Во время предыдущей встречи в России был президент ITF – Дэвид Хэггерти. Там шла речь о том, чтобы перенести матчи на один день раньше, то есть играть в пятницу и субботу. Это в принципе было бы удобно.

— А с точки зрения проведения матча дома и на выезде или на нейтральном поле за одну неделю? Вам больше нравится в одном месте и в одно время или лучше путешествовать?

Веснина: Я уже слышала много разговоров, что спорт идёт вперёд, всё меняется и нужно идти в ногу со времени. Может, это было бы правильно — провести в одну неделю, просто нужно выбрать правильное место в календаре для командного чемпионата мира. Чтобы не страдали директора турниров на игровой неделе и следующей после неё. Хотя я не представляю, как можно за одну неделю провести столько матчей.

Мыскина: Мы играли много лет тому назад «Финал четырёх». Со стороны спортсменов в одном месте удобнее. Болельщикам лучше, когда мы путешествуем. Это всегда будет вечная борьба. Но нужно начать с того, чтобы воскресенье был выходным.

— А формат Кубка Дэвиса с матчами в три игровых дня не подойдёт?

Мыскина: Просто ребята играют из пяти сетов, поэтому им очень важен ещё один день для восстановления. У нас матчи поменьше, поэтому и двух дней хватает.

— А вам не кажется, что парная комбинация в Кубке Федерации проходит по остаточному принципу?

— Почему? А если счёт 2-2? Мне кажется, что это даже логичнее, что решающий матч проходит в паре.

Павлюченкова: Я вообще запуталась. Я думала, что у Маши  был день рождения уже три дня назад. Она в «Инстаграме» праздновать начала за неделю. А оказалось, что на самом деле 19 апреля. Она, наверное, уже раза три отметила.

— Как вы можете объяснить именно такой выбор состава? Вихлянцева не играет, потому что ей неудобен грунт?

Мыскина: Нет, это не связано. Просто на данный момент это был тот состав, который мы и планировали. В первой игре в этом году некоторые девочки попросили отдых, но про апрель они сразу сказали, что готовы играть.

— Как вам корт и арена? Только честно.

Веснина: Корт, по-моему, всех здесь устроил.

Касаткина: Да, мне в прошлый раз меньше понравился. Вообще, мне здесь нравится больше, чем в «Олимпийском». Нормально, что я это сказала?

Веснина: Просили же честно (смеётся).

Павлюченкова: Размещение ещё очень хорошее, отличный отель.

— Вы все живёте в отеле?

Мыскина: Да, девочки живут все вместе.

Павлюченкова: Но в разных номерах (смех в зале).

Веснина: Надо уточнить было.

Веснина: Меня единственное, что потрясло на футболе, когда из 45 тысяч – 25 тысяч матом дружно скандировали.

— Анна, как вы оцените тот путь, который вы проделали в теннисе в последнее время?

Блинкова: Путь у меня получился не очень длинный на фоне тех девочек, которые сейчас в команде. В данный момент я готовлюсь к грунтовому сезону. У меня было трудное начало сезона. Потом я решила сделать небольшой перерыв, а теперь перехожу на грунтовые корты. Только что вернулась со сборов в Турции на грунте.

Мыскина: Мы пахали там.

— Елена, вы впервые в команде в ранге первого номера в одиночке. Как для вас эта роль?

Веснина: Да, это накладывает дополнительное давление. Я стараюсь об этом не думать. Мне просто приятно находиться в команде и быть первым номером. У нас великолепные взаимоотношения с девочками и капитаном. Постараюсь внести вклад в нашу победу.

— Вы успели поздравить Марию Шарапову?

Павлюченкова: Можно я отвечу? Я вообще запуталась. Я думала, что у неё был день рождения уже три дня назад. Она в «Инстаграме» праздновать начала за неделю. А оказалось, что на самом деле 19 апреля. Она, наверное, уже раза три отметила. В социальных сетях мы официально её поздравляли три дня назад. Но надо теперь снова поздравить: Маша, дорогая, поздравляю тебя с днём рождения! Это от всей сборной поздравления.

— Анастасия, как вы отреагировали, когда узнали, что у Бельгии не сыграет Викмайер и Флипкенс?

Мыскина: Мы уже перестали испытывать эмоции по поводу того, кто играет, а кто не играет. Много уже раз было, что вне зависимости от рейтинга соперницы играли хорошо. Приведу в пример февраль, когда соперница из третьей сотни создала проблемы Макаровой. Мы смотрели тренировки бельгиек. Они все выглядит очень собранно, у них явно есть желание себя проявить.

Павлюченкова: Такой график тяжёлый, что нет даже времени думать о чём-то другом, и в таком ритме легче проходит адаптация.

— Вы успели адаптироваться к Москве? Давно собрались?

Павлюченкова: Я прилетела во вторник на прошлой неделе. Тогда вообще было "+16", так что я удивилась, что все жалуются на погоду. Потом сразу резко похолодало. Но ничего страшного, потеплее одеваемся, к тому же играем мы всё равно в зале. Такой график тяжёлый, что нет даже времени думать о чём-то другом, и в таком ритме легче проходит адаптация.

— Вопрос к девушкам, которые ходили на футбол. «Спартак» — чемпион?

Павлюченкова: Пока рано радоваться. А матч мне очень понравился. Стадион – классный.

Веснина: Да, нам очень понравилось. Я впервые была на таком крупном матче. Меня единственное, что потрясло, когда из 45 тысяч – 25 тысяч дружно скандировали кричалку с матом (смех в зале). Я посмотрела, что много детей с родителями было, дедов с внуками. Вроде как пришли посмотреть такой матч, такое противостояние. Получаются двойные стандарты: в театре у нас нельзя слова сказать, а тут 25 тысяч чётко и ясно кричат, так что каждое слово прослушивается.

Павлюченкова: Ожидать ли нам такого сейчас на теннисе (смеётся)?

Веснина: Да, на теннисе у нас не так. Самую малость не так (смеётся).

— А можете сказать, что кричали?

Павлюченкова: Здесь нам лучше промолчать (смеётся).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Анастасия Мыскина Анастасия Павлюченкова Анна Блинкова Елена Веснина Мария Шарапова
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