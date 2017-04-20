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175 лет назад 2016
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Серена Уильямс
Фото: twitter.com/WTA/
Текст: Дмитрий Шахов

Декретный отпуск. Серена объявила о беременности

Серена Уильямс, которая 24 апреля вернётся на первое место, через «снэпчат» объявила о том, что находится на 20-й неделе беременности.
20 апреля 2017, четверг. 10:45. Теннис

Как взорвать Интернет

В нынешнее время Интернет вырос в такую машину, которая позволяет распространять информацию с небывалой скоростью. Ещё одно свойство Сети — в ней ничего не пропадает. Даже если, например,Ник Кирьос в очередной раз напишет твит, а потом решит его стереть, то у него ничего не получится. Принтскрин этого сообщения уже никогда не покинет просторы Интернета. Именно эти факторы помогли 19 апреля сделать один снимок из «Снэпчата» мировой сенсацией.

В этот день Серена Уильямс внезапно поделилась фотографией в своём «Снэпчате». Формально, конечно, она не объявила о беременности. Но не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы на основании появившегося животика и подписи «20 недель» сделать соответствующий вывод. А ещё посчитать, что свой 23-й турнир «Большого шлема» она выиграла, уже находясь в положении.

В мгновения ока все новостные агентства раструбили, что Серена Уильямс – беременна. Но при этом единственным источником оставалась та самая фотография. Вскоре даже WTA отправил американке поздравительный твит. Вот только Серена через какое-то время решила удалить снимок из снэпчата, а WTA в свою очередь пришлось удалять твит с поздравлениями.

Мотивация удалившей пост Серены пока остаётся непонятной, учитывая, что её беременность это уже подтверждённый факт. Возможно, кто-то из её команды попросил удалить это изображение? Было слишком поздно в любом случае, ведь она уже была в трендах «Твиттера» через полчаса после опубликования фотографии. Или она сама не ожидала, что будет такой резонанс? Хочется верить, что в какой-то момент мы узнаем подробности случившегося  от самой американки.

20 недель в день 30-летия Шараповой

Но это теперь-то мы уже получили подтверждение, а сразу после удаления снимка Интернет бурлил, рождая одну теорию за другой. Одна из самых популярных – Серена просто решила пошутить, сделав фотографию после плотного обеда. Понятно, что 1 апреля уже осталось позади, но чем американка хуже Коннора Макгрегора, который именно 19 апреля в прошлом году написал, что закончил карьеру. Если вы не в курсе, карьера ирландского бойца ММА пока по-прежнему далека до завершения.

Эта дата ещё была интересна тем, что Мария Шарапова в этот день отмечала своё 30-летие. Однако американка успешно перетянула всё внимание на себя, оккупировав хедлайны. Уильямс решилась огласить о своей беременности в день рождения Шараповой – совпадение? Решайте сами.

Информационное молчание продолжалось несколько часов. Кто-то уже и потерял веру, что это правда, но в итоге всё-таки это не было шуткой. Официальный представитель американки Келли Буш Новак подтвердила, что младшая Уильямс ждёт появления первенца осенью.

По крайней мере с будущим отцом нет никакой тайны. Им является Алексис Оганян — американский бизнесмен армянского происхождения, один из основателей социального новостного сайта Reddit. В конце прошлого года Серена и Алексис обручились. Пока  официальной даты свадьбы объявлено не было.

Серена планирует возвращение

Шамиль Тарпищев прокомментировал новость вскоре после появления снимка в «снэпчате»: «Думаю, что Серена Уильямс вряд ли вернётся в большой теннис после родов, если учесть её возраст. Мы, конечно, видели примеры, когда теннисистки возвращались и выигрывали турниры «Большого шлема», но не в 35 лет. Серена имеет преимущество в физике, но после родов это уйдёт. Скорость полёта мяча, может, и останется при ней, но скорость передвижений станет гораздо медленней. Моё мнение — Серена Уильямс не сможет вернуться на свой уровень после родов».

Тем не менее, по информации Reuters, Серена Уильямс планирует вернуться в WTA в 2018 году. В данный момент Виктория Азаренко готовится к возвращению после рождения сына. Белоруска стала мамой в декабре 2016-го, а первый турнир запланировала на июль. Если Серена пойдёт по тому же графику, то сможет вернуться примерно к «Ролан Гаррос»-2018. Хотя здесь, конечно, всё индивидуально. Но наверняка Виктория сможет дать американке пару советов на тему того, что её ожидает.

Что беременность Серены означает в теннисном плане? Американка вернётся на первое место в рейтинге 24 апреля. Но, конечно, пробудет она там недолго. Максимум она останется лидером до второй недели мая, когда сгорят очки за турнир в Риме, где она победила в 2016 году.

Учитывая, что Анжелика Кербер пока выступает неубедительно, шанс стать лидером появляется у других спортсменок. Наиболее реальной претенденткой является Каролина Плишкова. Чешка имеет шанс возглавить рейтинг уже во время грунтового сезона. Если же говорить про более далёкие перспективы, то в чемпионской гонке рядом с Плишковой идут Конта и Возняцки. Пока рановато говорить об их шансах на первую строчку, но с учётом декрета Серены это открывает больше возможностей для других теннисистках в плане набора очков на «Шлемах».

Что касается перспектив Серены после родов, то здесь всё будет зависеть от неё самой. Если она по-прежнему любит теннис, то найдёт в себе мотивацию в 36 лет вернуться на корт и продолжить свою карьеру уже в качестве теннисной мамы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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