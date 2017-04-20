Касаткина: организаторы и зрители желают видеть Шарапову на турнирах

Справка «Чемпионата»



Дарья Касаткина



Родилась 7 мая 1997 года в Тольятти, Россия.



Рост: 170 см.



Правша, двуручный удар слева.



Призовые: $ 1 441 138.



В одиночном разряде 134 победы и 56 поражений.



Количество титулов: 1.



Наивысшее место в рейтинге: 24 (15 августа 2016 года).



Выступления на турнирах «Большого шлема»:



Australian Open — третий круг (2016).



«Ролан Гаррос» — третий круг (2016).



Уимблдон — третий круг (2016).



US Open — третий круг (2015). Родилась 7 мая 1997 года в Тольятти, Россия.Рост: 170 см.Правша, двуручный удар слева.$ 1 441 138.В одиночном разряде 134 победы и 56 поражений.1.24 (15 августа 2016 года).Australian Open — третий круг (2016).«Ролан Гаррос» — третий круг (2016).Уимблдон — третий круг (2016).US Open — третий круг (2015).

Дарья Касаткина проводит всего второй полный сезон во взрослом теннисе, но уже добилась немалого. В первый год в основном она собирала четвертьфиналы и полуфиналы. В 2017-м пришло время добраться до первого титула. Россиянка завоевала свой первый трофей на «Премьере» в Чарльстоне, победив в финале Елену Остапенко.

Следующим в календаре Дарьи стоит выступление за сборную в Кубке Федерации, к которому она относится максимально ответственно. Перед матчем плей-офф Мировой группы с Бельгией россиянка побеседовала с корреспондентом «Чемпионата» и рассказала о победе в Чарльстоне, предстоящей игре с Бельгией, любимых турнирах и многом другом.

«Долгожданный титул»

— Дарья, поздравляем с первым титулом! С одной стороны, вы только второй год в туре, а с другой – такой длинный путь был проделан к этому титулу. Для вас это долгожданный титул?

— Да, очень долгожданный, потому что всегда хочется, чтобы всё уже случилось быстрее. Прошлый сезон был достаточно успешный – я сыграла несколько полуфиналов. Мне хотелось уже скорее хотя бы до финала дойти. Когда я выиграла Чарльстон, у меня отлегло, я так обрадовалась.

— А в финале испытали что-то, чего в других матчах ещё не испытывали?

— Я очень плохо спала ночью перед финалом. На разминке перед матчем я ужасно играла, в корт попасть не могла. Нельзя сказать, что паника, но я была не очень весёлая перед матчем. В итоге настроилась, меня отпустило, и во время матча у меня всё уже было хорошо.

— В Чарльстон вы приехали с серией из четырёх поражений. С какими мыслями вы выходили на корт на первый матч?

— С не очень позитивными… Но я много работала. На протяжении Индиан-Уэллса и Майами я была вместе со всей своей командой. Мы много тренировались. Я рада, что эта работа достаточно быстро принесла свои плоды. Получилось, что через месяц после такой усиленной подготовки я хорошо сыграла новый турнир.

— В Санкт-Петербурге вы рассказывали, что вам психологически тяжело во втором сезоне, потому что теперь другие ожидания. Смогли найти какой-то более удачный эмоциональный подход, чтобы проще переносить матчи?

— Я начала на тренировках больше концентрироваться, как будто я играю матч. То есть на каждой тренировке я стараюсь действовать так, как я бы себя ощущала во время реальной встречи. А на матчах уже просто выхожу и делаю то, что отрабатывала на тренировках.

Титул очень долгожданный, потому что всегда хочется, чтобы всё уже случилось быстрее. Прошлый сезон был достаточно успешный – я сыграла несколько полуфиналов. Мне хотелось уже скорее хотя бы до финала дойти. Когда я выиграла Чарльстон, у меня отлегло, я так обрадовалась.

«Победа над Кербер придала заряд уверенности»

— Уже пару раз в сезоне вы говорили, что вам сильно помогали монологи перед зеркалом, когда вы ругаете себя во время туалетного перерыва. Когда это появилось?

— Это пошло с юниорского «Ролан Гаррос»-2014, когда я выиграла. Кажется, это был четвертьфинал против Шиманович. Очень хотела выиграть именно «Ролан Гаррос». Я тогда проиграла первый сет. Вышла в туалет. Я просто взорвалась, столько всего себе наговорила. А потом вернулась на корт и выиграла (россиянка взяла вторую партию под ноль – 6:7, 6:0, 6:4. – Прим. «Чемпионата»). После этого довольно долго я не пользовалась этим методом. Но вот в Чарльстоне снова помогло.

— Вы дважды победили Анжелику Кербер, что для вас это значило?

— Это дало мне заряд уверенности, особенно первая победа. На второй матч я уже такая уверенная вышла (смеётся). Уже знала, что делать. Первый матч она играла не очень хорошо, а во втором я сыграла намного лучше. Рада, что смогла одолеть Анжелику, потому что она очень неприятный соперник. Она всё перебивает на твою сторону, все мячи догоняет, по линии очень опасно может ответить, причём отовсюду может сыграть. Приятно, что не просто смогла выиграть один раз, а ещё и подтвердила успех.

— Ваши тренерские тайм-ауты с Владимиром Платеником работают очень здорово. Вы говорили, что он вам напоминает о том, что надо делать на корте. На «Больших шлемах» тренерские выходы запрещены. Думали, как решить эту проблему? Может, записки до матча готовить?

— Пробовали делать записки, но я про них постоянно забываю (смеётся). Они у меня в сумке лежат. После матча спрашивают: «Читала?». Я головой киваю. Конечно, эти тайм-ауты сильно помогают, но я согласна, что на «Шлемах» тренер не должен выходить. Это самые большие турниры, и их нужно выигрывать самому.

— Впереди матч Кубка Федерации. Бельгия привезла молодой состав. Марину Заневскую вы знаете лично, с Мертенс играли в финале ITF. Чего ожидать от матча?

— Это будет непростая игра, потому что почти всем из них нравится играть в зале. Особенно ван Эйтванк, потому что у неё хорошая подача. У них явная мотивация, как и у нас. Хорошо, что мы играем дома и нам помогут трибуны, потому что это очень важный матч за попадание в Мировую группу.

— В Санкт-Петербурге вся раздевалка смотрела финал Открытого чемпионата Австралии. Причём, как понимаю, вы находились в явном меньшинстве, поддерживая Надаля…

— Да вообще… Только я и Векич болели за Рафу.

Это будет непростая игра, потому что почти всем из них нравится играть в зале. Особенно ван Эйтванк, потому что у неё хорошая подача. У них явная мотивация, как и у нас.

«Шарапова заслуживает «уайлд-кард»

— Что для вас значил этот финал в 2017 году?

— Я думала, что это был один из матчей, который мы больше никогда не увидим. Но учитывая, что происходит, может случиться ещё такой финал (смеётся). Потому что и Рафа, и Федерер просто в космической форме, особенно Федерер. В 35 лет он порхает по корту, как будто у него вторая молодость или третья. И Рафа в хорошей форме. Мне кажется, он играет намного лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, что нам удастся лицезреть ещё один финал между ними.

— Мария Шарапова вернётся на корт на следующей неделе. Много разговоров о том, заслуживает ли она получение «уайлд-кард». У вас есть мнение по поводу этой ситуации?

— Я считаю, что за всё, что Маша сделала на протяжении своей карьеры, она заслуживает, чтобы ей это вернулось. К тому же организаторы и зрители явно желают её видеть на турнирах.

— Вы отыграли полный сезон. У вас появились любимые турниры не из числа самых крупных?

— Да, Чарльстон (смеётся). На самом деле он мне ещё в 2016-м понравился – такой атмосферный, уютный турнир. И в Санкт-Петербурге мне очень нравится, там отличная организация. В Штутгарте я вот ещё не была, но думаю, что мне понравится, так как я люблю «Порше».

— Вам за победу в Чарльстоне полагалась машина. Но вам выдали её всего на год, так?

— Да, на год. Я заберу её в Словакии и буду год её водить.

— Но потом вам нужно будет вернуть её обратно в Чарльстон?

— Видимо. Но я надеюсь, что хорошо сыграю.

— Да, можно защитить титул и отстоять машину.

— Или ещё можно хорошо сыграть в Штутгарте (смеётся). Это не самое главное в любом случае. Я об этом особо не думаю, потому что у меня ещё прав нет (смеётся).