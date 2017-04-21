Веснина: очень хочу помочь сборной России вернуться в Мировую группу

Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф

Россия – Бельгия

Москва. МСА «Лужники». Грунт, помещение

22.04, сб. 14:30 мск

— Элисон Ван Эйтванк

Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс

23.04, вс. 14:30 мск.

Веснина — Мертенс

Павлюченкова — Ван Эйтванк

Анна Блинкова / 14:30 мск Елена Веснина — Элисон Ван ЭйтванкАнастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс14:30 мск.Веснина — МертенсПавлюченкова — Ван ЭйтванкАнна Блинкова / Дарья Касаткина — Ан-Софи Местах / Марина Заневская

Елена Веснина выступает в Кубке Федерации с 2006 года, провела около 20 матчей, дважды становилась победительницей турнира, но впервые выступит в качестве первой ракетки сборной России. Жребий определил, что именно Елене предстоит открыть матч плей-офф Мировой группы против команды Бельгии поединком с Элисон ван Эйтванк. О своих последних выступлениях на турнирах, ожиданиях от грядущего матча и о том, в каком находится состоянии, она рассказала в интервью «Чемпионату».

«Матчи Кубка Федерации всегда трудно прогнозируемы»

— Елена, с каким настроением вы приехали в сборную? Какие ожидания от матча против команды Бельгии?

— Я приехала с самыми приятными впечатлениями и очень хорошим настроем. На самом деле очень здорово, что есть неделя после американской серии, которая дала нам практически всем возможность акклиматизироваться и немного прийти в себя, потому что в прошлом году, конечно, было тяжело. Многие из нас прилетели сразу после Чарльстона, и подготовка получилась скомканной. А в этом году расписание, мне кажется, более располагает к хорошей подготовке именно к Кубку Федерации.

— В февральском матче нынешнего розыгрыша Кубка Федерации в сборной России были опытная теннисистка и три новичка. Сейчас наоборот 3+1. Как так получилось? Как вы между собой договариваетесь, кто в каком раунде будет играть?

— Очень здорово, что все мы откликнулись и собрались сейчас в сборной. Все понимают, насколько важен этот стыковой матч, чтобы выйти в Мировую группу, вернуться обратно, и что лёгких прогулок тут не будет. Плюс у Даши Касаткиной не получилось сыграть в матче с Китайским Тайбэем. Она была в составе и должна была выступать, но у неё не получилось по каким-то причинам, однако сейчас она готова играть. То же самое касается и меня. Наш капитан Анастасия Мыскина мне тогда сказала: «На матч с Тайбэем состав уже есть, но я тебя вызову на следующий. Будь готова, я с тобой свяжусь». Естественно, я была открыта и только ждала команды. Настя мне позвонила, я подумала, посмотрела расписание и поняла, что с удовольствием смогу помочь команде.

Веснина: Та команда, которая у нас сейчас есть, — мне кажется, это оптимальный состав, лучший, который мог быть для этого матча Кубка Федерации.

— Так получилось, что во время американской серии каждый из трёх ведущих российских игроков завоевал по очень важному титулу в своей карьере. Столько людей приехало в сборную на подъёме, что это уже кажется перебором.

— (Смеётся.) Вы хотите спросить, не расслабимся ли мы? На самом деле это здорово. Мне кажется, давно такого не было, чтобы три члена команды приехали со свежеиспечёнными титулами. Наверное, это всё-таки хорошо, потому что это уверенность, положительные эмоции. Лучше с такими эмоциями выходить на матч Кубка Федерации, где и так тратится очень много сил, чем ты будешь выхолощенный, уставший, когда у тебя ничего не получается, – это вдвойне тяжело. Мне кажется, у нас сейчас оптимальный состав, лучший, который мог быть для этого матча Кубка Федерации. Сложно давать прогноз, выиграем мы или не выиграем. Матчи Кубка Федерации всегда труднопрогнозируемы. Ведь даже если ты явный фаворит, то можешь выйти против человека, который способен сыграть лучший матч в своей жизни. И этот матч может быть у него вообще один, но он будет как раз против тебя, и ты ничего не сможешь сделать. Потому что это теннис, это игра. Все тренируются, все умеют играть – хорошо подают, принимают. И отличие топовых от нетоповых игроков в умении в критических ситуациях, в важный момент выбрать правильное решение, именно тот удар, единственно верный, и выиграть ключевые очки.

— У сборной Бельгии нет в составе двух известных игроков – Кирстен Флипкенс и Янины Викмайер. Что скажете о той четвёрке, которая сейчас приехала на матч?

— Никогда не играла ни против кого из девочек этого состава, но знаю практически всех. Номер один в команде – Мертенс, выиграла в этом году свой первый титул в Хобарте. Она молодая, ей 21 год. То есть можно сказать, что она в самом начале своего пути, поэтому она сейчас голодная, жадная до побед. Я думаю, она очень хочет проявить себя в сборной, так как она лидер и проводит лучший сезон в карьере, поэтому это очень опасно. Ван Эйтванк была в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2015, то есть она знает, как играть на грунте, обладает очень хорошей техникой. У неё была травма, операция, она выпала на какое-то время, но сейчас возвращается и потихоньку начинает набирать форму. То есть это тоже очень опасный игрок, несмотря на то что не такой звёздный и в рейтинг-листе не так высоко стоит. Четвёртый номер сборной Ан-Софи Местах выиграла юниорскую Австралию (в 2011 году. – Прим. «Чемпионата»). И помню, как однажды она играла против Кати Макаровой на каком-то турнире и мы с ней разговаривали на эту тему (на Australian Open — 2015 Макарова уверенно выиграла 6:2, 6:2. – Прим. «Чемпионата»). Может быть, я даже Кате напишу и спрошу пару моментов, наверняка она её помнит.

«Та неделя стала для меня прорывом»

— Во время американской серии вы выиграли супертурнир в Индиан-Уэллсе. Как спустя месяц вы воспринимаете эту победу? Благодаря чему она состоялась?

— Это самая значимая победа в моей карьере, самый крупный титул, и сейчас, по истечении времени, мне приятно осознавать, что не каждому удаётся выиграть такой турнир. Это очень престижный титул. Ты можешь выиграть 10 титулов WTA, но, наверное, если бы у меня была возможность выбора, я бы не задумываясь выбрала именно Индиан-Уэллс. Потому что это всё-таки «Мастерс», который наряду с Майами считается пятым-шестым турниром «Большого шлема». И, конечно, мне приятно осознавать, что я приблизилась к великим чемпионам, которые побеждали на этом турнире. Та неделя стала для меня прорывом, потому что одно дело – сыграть хорошо один-два матча, обыграть Анжелику Кербер, войти потом в полуфинал, а другое дело – выиграть весь турнир, пройти до конца этот путь. Наверное, это самое сложное. И я по ходу турнира обыграла очень многих неудобных для себя соперниц. Да, это была великолепная неделя, настоящий прорыв. И очень тяжело было после этого восстановиться. Я очень много сил потратила в те полторы недели — и физических, и психологических. Конечно же, это как-то сказалось – тело мне сказало: «Стоп!» (Смеётся.) Cлишком много я играла в последнее время, не давала организму отдохнуть. Играла подряд очень много турниров. А сейчас я восстановилась, чувствую себя хорошо, свежо, и уже можно сказать, что хотя эта победа и стоит у меня особняком, но я о ней уже забываю, ставлю перед собой новые цели. Не то чтобы я старалась совсем от неё абстрагироваться, но уже хочется двигаться дальше.

— И всё-таки за счёт чего вам на протяжении всего турнира в Индиан-Уэллсе удалось сохранить стабильность и обыгрывать одну за другой таких великолепных теннисисток, как Кербер, Винус Уильямс, Светлана Кузнецова?

— Как мне казалось, я прогрессировала от матча к матчу. Первый свой матч я играла против Шелби Роджерс, которой до этого два раза проиграла (на «Ролан Гаррос» и в Тяньцзине-2016. – Прим. «Чемпионата»). И я понимала, что надо на третий то раз обыграть эту соперницу! (Смеётся.). И я была довольна уже тем уровнем, который показывала в первом матче, но при этом понимала, что есть какой-то запас и я могу добавить. Этот запас у меня присутствовал и в матче с Кербер, и с Винус, и с Младенович. То есть я даже могла вести по счёту, где-то соперница начинала отыгрываться и вроде как казалось, что инициатива была перехвачена ей, но я в тот момент чувствовала на корте, что у меня есть запас и это решающее очко я выиграю. То есть была какая-то внутренняя уверенность и спокойствие. Абсолютно не было никакой паники, никакого такого момента, чтобы я, допустим, пасовала и делала два шага назад. Всё время, как мне казалось в тот момент, я чувствовала, что соперницам очень неудобно со мной играть, что я веду. Проще говоря — условия диктую я.

Но в финальном матче, конечно, была совсем другая ситуация. Он был и психологически, и физически очень сложен. К тому же Света Кузнецова вообще играет непохоже на многих теннисисток. У неё очень мощный, можно даже сказать, немного мужской удар справа с очень сильным вращением и высоким отскоком. Как раз в Индиан-Уэллсе ей удобно играть из-за этого высокого отскока. Она очень часто доставляет мяч в неудобные точки. И несмотря на то, что она играла для меня неудобно, я видела, что сама тоже играла хорошо и ей со мной тоже неудобно, что я диктую какие-то условия и ставлю её в неудобное положение. Но в то же самое время первый сет был очень обидно проигран – на тай-брейке, после того как мяч после удара Светы задел трос и перевалился на мою сторону, я немного потеряла спокойствие и уверенность, стала торопиться, форсировать события — и сразу же счёт ушёл во втором сете в сторону Светы – 4:1. Конечно же, было важно не дать ей уйти далеко по счёту, а быть всё равно рядом с ней, можно сказать, дышать в спину. И может быть, благодаря тому что я не сдалась, по-прежнему пыталась гнуть свою линию, играть косо, активно, выходить к сетке, оказывать давление, а не ждать, что Света ошибётся, получилось, что матч я вернула. И когда у меня появился шанс повести, я не испугалась, а использовала этот шанс и довела его до конца.

— В чемпионской гонке — 2017 вы сейчас находитесь на 7-м месте, а вот в рейтинге 52 недель пока идёте 15-й. Ваша цель осталась прежней – попасть в десятку? Победа в Индиан-Уэллсе помогла вам утвердиться в этих ожиданиях?

— Конечно, я утвердилась в этой мысли, увидела эту цель ещё чётче и поняла, что надо ещё больше работать. Я сдвинулась тогда в рейтинге всего на два места. Знаю, что были случаи, когда входили в десятку, находясь, скажем, на 16-м месте и выигрывая средний турнир, потому что у кого-то «горели» предыдущие очки, а кто-то не набирал необходимых вновь. Но только не в моём случае. С другой стороны, я не смотрела рейтинг и не знала, какой буду в случае победы в Индиан-Уэллсе. Я знала, что иду 15-й, и была надежда, что окажусь где-то близко к десятке, но когда мне сказали, что я поднимусь всего на два места, я подумала: «Ничего себе! Вот это номер!» (смеётся). Я поняла, что не всё так просто. Но в моей карьере всегда так – я должна это заслужить, пройти более долгий путь, чем остальные. Но у меня вся карьера складывается в таком ключе.

«Получила положительный заряд на футболе»

— Несмотря на то что после успеха в Индиан-Уэллсе вы проиграли стартовые матчи на двух следующих турнирах в одиночке, в Майами у вас был шанс добиться ещё одной важной цели – в случае победы в парном разряде вы могли стать с Екатериной Макаровой первыми ракетками. Как вы смогли перенастроиться и по-прежнему ли эта цель стоит перед вами?

— Да, слишком много тогда всего накладывалось. Конечно, стать первыми в мире для нас с Катей важная цель, но не получилось, не сложилось. И соперницы сыграли выше своих возможностей (в четвертьфинале Дабровски/Сю Ифань победили 7:6, 6:1. – Прим. «Чемпионата»), не знаю, можно ли так говорить, но они после этого завоевали титул. Я была к тому моменту очень уставшей. Не могу сказать, что мы играли очень плохо – мы по-прежнему играли с Катей хорошо, поддерживали друг друга. Но это один из тех матчей, когда просто не складывается, не идёт игра.

Всё равно у нас с Катей этот шанс ещё есть, мы будем играть с ней в Мадриде, Риме, на «Ролан Гаррос», потом турниры на траве. Мы по-прежнему будем идти к этой цели. Если получится, будет здорово.

Веснина: на футболе потрясло, когда из 45 тысяч 25 матом дружно скандировали

— Вы говорили на пресс-конференции о походе на футбол и том, как болельщики ругаются на трибунах. Если вынести за скобки негатив, какой вы хотели получить заряд эмоций?

— Конечно, эта атмосфера на футболе ни с чем несравнима. Футбол – это спорт номер один в мире, и придя на матч «Спартак» — «Зенит», я в этом ещё раз убедилась. Всё равно это такое большое число людей, как они болеют за свою команду! Для них это значит всё. На самом деле и футболисты играли очень здорово – обе команды, большое количество голов, причём красивых. Была борьба, сопротивление, на каких-то морально-волевых вытаскивали. Да и условия были непростые – всего два градуса, шёл снег, хотя, наверное, футболистам не привыкать играть в таких условиях, но мне лично было холодно (смеётся). Когда побываешь на таком матче с такой атмосферой, это придаёт какой-то положительный заряд.

— Как вы сейчас себя ощущаете – готовы ли отыграть две одиночки и воскресную пару, если потребует этого ситуация в матче против Бельгии?

— Конечно, я сейчас выступаю в сборной на позиции первого номера, лидера команды, самая опытная – об этом мне уже, наверное, раз 500 сказали (смеётся). Хотя, по-моему, Настя Павлюченкова не менее опытная, чем я. Я очень хочу помочь команде вернуться в Мировую группу, я люблю быть в команде, люблю играть за сборную, за страну, поэтому сделаю всё возможное, чтобы помочь. Если понадобится – сыграю и две одиночки, и две одиночки вместе с парой. Будем смотреть по ситуации.