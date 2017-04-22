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175 лет назад 2016
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Анастасия Павлюченкова
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

Павлюченкова: я против выхода тренера на корт во время матча

Анастасия Павлюченкова рассказала об успехе в Монтеррее и реакции на беременность Серены, а Элисе Мертенс – о новой роли лидера сборной.
22 апреля 2017, суббота. 12:00. Теннис

В плане выбора на одиночные встречи у сборной России в этот раз всё было не так очевидно. То, что будет играть Елена Веснина, стало понятно сразу, так как она тренировалась больше всех ещё с 18 апреля. При этом выглядела на тренировках здорово. На второе место претендовали Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, которые выиграли по титулу полторы недели назад. Но в итоге более опытная россиянка была заявлена на одиночку, а Дарью записали на парный матч.

Вскоре после церемонии жеребьёвки Анастасия пообщалась с корреспондентом «Чемпионата». Однако первый вопрос был задан самой россиянкой. Её очень интересовало, что же рассказал её тренер в интервью «Чемпионату». Я заметил, что материал уже вышел на сайте и она может сама всё прочитать.

Кубок Федерации. Плей-офф Мировой группы. Россия – Бельгия

22 апреля

Веснина – Ван Эйтванк

Павлюченкова – Мертенс

23 апреля

Веснина – Мертенс

Павлюченкова – Ван Эйтванк

Блинкова / Касаткина – Местах / Заневская

«В Монтеррее ко мне особенное отношение»

— Он рассказал, что вы научили его нескольким русским словам: «привет», «спасибо» и «новая кепочка». Как кепочка попала в этот список?

(Смеётся). Я её надела на турнире в Индиан-Уэллсе, жарко очень было. Он говорит, что классная кепка. И как-то пошло-поехало, я научила его говорить «новая кепочка». Ему очень понравилось это словосочетание. А сейчас он ещё знает «доброе утро» и «одно эспрессо, пожалуйста».

— Самое важное.

— Ага.

— Как вы себя чувствуете в преддверии матча Кубка Федерации. Как идёт переход на грунт?

— Чувствую себя хорошо, хотя на грунте пока сыграла всего три раза. На тренировках себя чувствую неплохо. Всегда опасный момент, что нужно обойтись без травм. Грунт — специфическое покрытие, поэтому надо иметь специальную подготовку. Но у нас настрой в сборной позитивный, мы все готовы. Вся команда со всей серьёзностью подходит к этому матчу.

— Что такого особенного в Монтеррее, что у вас каждый раз там всё складывается?

— Я, честно, не знаю. Конечно, у меня там много приятных воспоминаний. Там я выиграла свой первый титул в 18 лет, а после этого ещё три раза побеждала. Кроме того, ко мне всегда особенное отношение. Мне всё время говорят: «Добро пожаловать домой». Всегда встречают. Очень много позитивных эмоций в Монтеррее. Плюс ещё совпало, что я удачно подготовилась в этом году. Я уже в Америке неплохо играла, вошла в сезон, поэтому подошла к турниру в хорошей форме.

— Кербер в этом сезоне уступила Касаткиной и Весниной. Вы советовались с ними до финала против Анжелики или хватило своего опыта побед над Кербер?

— Нет, не советовалась, хотя знала, конечно, что Лена её обыграла и Даша — дважды. Но мы все по-разному играем. Не только в плане стиля, а просто разный подход к игре, поэтому трудно советоваться. А какие-то слабые стороны друг друга мы и так знаем.

— Симон Гоффен положительно отзывался о ваших первых месяцах работы. Что вы можете сказать про сотрудничество с ним?

— Я тоже позитивна. Считаю, что очень важно, чтобы была «химия» между тренером и игроком. Всё время ездить и говорить только о теннисе – очень тяжело. Мне важно, чтобы человек был позитивным, потому что я сама часто бываю негативна по отношению к себе после поражений. Соответственно нужно, чтобы кто-то это балансировал. Он это отлично делает и находит какие-то ключи.

«Во время матча надо думать своей головой»

— Другая ситуация, про которую был разговор с Симоном, — тренерский тайм-аут в Майами, где вы употребили несколько тяжёлых слов. Не было с этим проблем?

— Были некоторые проблемы и разговоры. Когда идёт матч и эмоции зашкаливают, последнее о чём ты думаешь, что ты говоришь тренеру. Вообще, я против выходов тренеров на корт. Я вхожу в совет игроков, так что думала, может, постараться отменить это правило. Надо поговорить с девочками, чтобы узнать, как остальные относятся к этому. На «Шлемах» этого ведь всё равно нет. А на обычных турнирах я против, потому что ты не можешь лишнего сказать, надо всё время думать об этом. Я понимаю, что в плане шоу — это интересно, но может быть иногда и опасно. Противоречивый момент.

— То есть вы против самих тайм-аутов или против того, чтобы они были обязательно с микрофоном?

— Без микрофонов я однозначно поддерживаю. И множество игроков тоже. Очень многие наставники, которые закрывают микрофон, и у них проблемы с этим. Так что я считаю надо либо отменять микрофон, либо отменять выходы на корт. Вы и так говорите с тренером до матча и после матча, нужно как-то самим стараться мобилизоваться, играть и думать своей головой во время игры.

— В этом году так получилось, что в Санкт-Петербурге вы были на плакатах с рекламой соревнования, но на сам турнир не приехали. Почему?

— Была напряжённая серия в Австралии, удачно её отыграла. Я поздно вернулась в Россию, поэтому у меня оставалось всего два-три дня, чтобы приехать и адаптироваться к Санкт-Петербургу. Почувствовала усталость и неготовность к турниру.

— То есть речь шла про принятие «уайлд кард», потому что изначально в заявке вас не было?

— Да, с заявкой тоже были проблемы. Я думала, что можно сыграть. Всё было очень скомкано, и я решила не играть, потому что не была готова. Хотя этот турнир — особенный, он мне очень понравился в 2016 году.

— Как вы узнали о беременности Серены Уильямс и какова была ваша реакция?

— Узнала от Лены Весниной, она послала нам в чат Fed Cup. А в плане реакции… Мы уже думали, что к этому стоит готовиться, всё-таки ей 35 лет. Теннис не вечен, и нужно как-то личную жизнь настраивать и ей тоже. Рада за неё, ведь это хорошая новость.

«Соперницы выше в рейтинге, но это ничего не значит»

В первый день Павлюченковой предстоит матч против Элисе Мертенс. Бельгийка проводит всего вторую встречу за сборную, но уже оказалась в качестве лидера после отказа от участия Янины Викмайер и Кирстен Флипкенс. У Элисе пока удачный сезон, она уже выиграла свой первый титул в Хобарте. После жеребьёвки бельгийка пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

— Элисе, как вы себя ощущаете в качестве лидера команды?

— Да, ситуация немного отличается от моего предыдущего матча за сборную. Но я с нетерпением жду 22 апреля. Мы постараемся отдать все силы на корте, надеюсь, что нам удастся сыграть несколько хороших матчей. Сюда я приехала со своим тренером, который отлично меня знает. А ещё капитан сборной Доминик [Монами] знает меня чуть лучше.

Павлюченкова: Вы и так говорите с тренером до матча и после матча, нужно как-то самим стараться мобилизоваться, играть и думать своей головой во время игры.

— Какие воспоминания остались от вашего дебюта в Кубке Федерации в этом году в матче против Румынии?

— Мы к тому времени уже вели 2-0. Я вышла на третью одиночку, и встреча была очень напряжённой. Я почувствовала себя частью команды. Это было очень интересное ощущение, как я вливалась в команду. Теперь всё будет уже иначе.

— У вас получился прекрасный старт сезона с победой в Хобарте. Что помогло сделать такой рывок?

— Я здорово провела межсезонье, моя физическая подготовка стала лучше. Я подняла свой уровень игры, надеюсь, что смогу выступать на таком уровне ещё несколько сезонов.

— До старта сезона вы говорили, что топ-100 – ваша цель. Вы вошли в топ-100 уже после первого месяца в сезоне. Вы поменяли свою цель?

— Пока что важно до конца года оставаться в топ-100. Сейчас я нахожусь на 66-й позиции. Если удастся подняться на 65-е место – хорошо, 64-е – ещё лучше. Хотя в принципе я о рейтинге не думаю много, стараюсь улучшать свой уровень игры.

Мертенс: Они выше меня в рейтинге, но это ни о чём не говорит. Матчи за страну всегда немного отличаются. У меня за спиной классная команда, что должно мне помочь.

— У вас было несколько необычных матчей в этом году. В одном из них, против Викери, вы взяли медицинский тайм-аут после первого гейма, а она в это время снялась с игры. Что произошло?

— Она сдалась. Она хотела сыграть квалификацию на Australian Open (победительница матча упускала шанс успеть на квалификационный турнир. – Прим. «Чемпионата»). Я продолжила играть, и всё сложилось для меня удачно. В общем я очень рада, что осталась и выиграла свой первый турнир.

— Другой инцидент произошёл в квалификации в Санкт-Петербурге, где вашу соперницу Мартинцову сняли с игры в концовке третьего сета. Расскажите, что там случилось?

— Я даже не понимала, что произошло. Счёт был 5:5 в третьем сете и 30:30. В длинном розыгрыше я пробила в линию. Судья на линии крикнул аут, но судья на вышке поправил решение. Моя соперница сказала какие-то плохие слова в адрес судьи, хотя сама я ничего не слышала. И потом её сняли с матча.

— Вы уже несколько раз были в России...

— Да, это мой четвёртый визит в Москву. Я дважды играла на Кубке Кремля, а ещё один раз приезжала на турнир ITF.

— И какие у вас впечатления?

— Большие красивые здания. Мы планировали посетить Красную площадь. Мне вообще было бы интересно посетить места, где я могла бы больше узнать о российской культуре.

— Вам предстоят матчи против Весниной и Павлюченковой. Что можете сказать о будущих соперницах?

— Они выше меня в рейтинге, но это ни о чём не говорит. Матчи за страну всегда немного отличаются. У меня за спиной классная команда, что должно мне помочь. Конечно, надеюсь, что мы победим.

— Какая у вас была реакция, когда вы узнали о беременности Серены?

— Элисон [Ван Эйтванк] сказала мне, а я была в шоке. «Это не может быть правдой», — думала я. (Смеётся.) Она столького достигла в теннисе, так что я могу только поздравить её.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Серена Уильямс Кубок Федерации
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