«В конце не знала, как играть с ней». Россия и Бельгия обменялись победами

В первый день плей-офф Кубка Федерации Россия и Бельгия поделили победы – 1-1. На пресс-конференции теннисистки рассказали о трудном матче.

«У меня были шансы выиграть»

В первом поединке дня Елена Веснина справилась с четвертьфиналисткой “Ролан Гаррос” — 2015 Элисон Ван Эйтванк. Первой к журналистам вышла бельгийка.

— Были ли сегодня шансы на победу? Что не получилось?

— Да, у меня были шансы выиграть. В начале поединка я была немного в стрессе. Я провожу всего четвёртый или пятый поединок в сезоне, поэтому мне не хватает соревновательной практики. Я всегда попадала на топовых игроков, а моя сегодняшняя соперница сейчас стоит 15-й в мире, и с такими игроками нужно с первого момента быть полностью сконцентрированной. Россиянка здорово подавала, отлично принимала и вообще постоянно на меня поддавливала. Но был момент, когда я вернулась в матч, поэтому, считаю, всего пара розыгрышей всё решила и, конечно же, сказался её опыт.

— После того как Веснина повела — 4:0 на старте матча, вы взяли три гейма подряд. Вы прибавили или это всё-таки были ошибки соперницы?

— Думаю, я прибавила. И вообще, на её подачах были достаточно ровные розыгрыши, постоянно счёт был ровно. У меня брейковые возможности, которые я не всегда реализовывала. Так что, считаю, при счёте 0:4 я смогла прибиться к корту, стала лучше играть, умнее, стала менять ритм.

— Вы играли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2015. Считаете ли грунт любимым покрытием и похож ли грунт в Лужниках на грунт в Париже?

— Нет. Грунт не является моим любимым покрытием. Что касается покрытий здесь и на «Ролан Гаррос», безусловно, схожесть есть. Оба грунта быстрые, разница в том, что здесь положен больший слой, поэтому некоторые отскоки, особенно с задней линии, не совсем предсказуемы. В Париже слой тоньше.

— В связи с уходом в декрет Серены Уильямс и до сих пор непонятной ситуации, будет ли играть на «Ролан Гаррос» Мария Шарапова, обострится ли конкуренция на этом турнире?

— Что касается Марии – это хорошо для тенниса, что она вернётся. Неважно, будет играть на «Ролан Гаррос» или нет. А у Серены начинается другая, вторая жизнь, и она получит от нее удовольствие. Я уверена в этом. Но она вернётся, и это будет хорошо для тенниса. А по поводу конкуренции на предстоящем «Ролан Гаррос» могу сказать, что сейчас уровень игры и так достаточно высокий, и, думаю, конкуренция будет обостряться с каждым днём, вне зависимости от присутствия Серены и Марии.

— Вопрос по игре Елены. Вы хорошо объяснили, за счёт чего она вас обыграла. А были ли неожиданности? Чем-то она вас удивила?

— Сегодня она играла здорово, она обрела уверенность после победы в Индиан-Уэллсе и заслужила эту победу. Она просто отлично сегодня играла и была лучшим игроком на корте: отлично подавала, отлично принимала.

— Вы сказали, что это ваш 4-й или 5-й матч в сезоне. По какой причине пропустили начало?

— У меня была операция на запястье (показывает шрам на правой руке. – «Чемпионат»). Дело в том, что в межсезонье у меня начались проблемы с запястьем. Мы много чего пробовали, чтобы вылечить травму. В конце концов пришлось пойти на операцию, поэтому первый матч я провела в Индиан-Уэллсе, и это были все топовые игроки, с высоким рейтингом. Очень трудно возвращаться в тур после травмы, когда на твоём пути постоянно попадаются игроки, которые выше тебя по рейтингу. Я не так плохо с ними сыграла, но всё равно трудно обрести соревновательный ритм, когда возвращаешься в тур после травмы.

«Не согласна с Радваньской по Шараповой»

Следующей в пресс-руме появилась Елена Веснина, выведшая свою команду вперёд.

— Как сложился матч, всем ли вы довольны?

— Матчи Кубка Федерации – всегда сумасшедшее напряжение, нервозность. Понимала, что, как лидер команды, первый номер, я должна была хорошо начать, задать всей команде хорошее настроение для следующих поединков. С Элисон мы никогда раньше не встречались, и это всегда добавляет волнения, потому что в первых геймах проходит некая проверка боем. Одно дело — смотреть записи её матчей в Интернете, просматривать её удары. Другое – когда ты с человеком уже играл и знаешь, куда он подаст в решающий момент, как он в решающий момент проведёт какой-то розыгрыш. Мне потребовалось время, чтобы понять и довести дело до конца.

— Вы сказали, что раньше с ней не играли и смотрели видео в Интернете. Пользовались ли подсказкой того, кто с ней раньше играл?

— Да. Евгения Александровна Манюкова разговаривала с Катей Макаровой, и выяснилось, что она с ней раньше играла (в Вашингтоне — 2015. – Прим. «Чемпионата»). Катя дала нам пару советов. Её советы были сегодня использованы и помогли.

— Какие неудобства доставила вам соперница? Показалось, она играла вам низко в ноги, с низким отскоком.

— Да, она на самом деле играет очень длинно и плоско, с одной стороны. У неё очень хорошая первая подача. На протяжении почти всего матча она не сбавляла её скорость, 180-183 км/ч. Активная первая, с хорошим вращением. И плоские удары она миксовала с резаными, полусредней длины. Иногда было тяжело подстроиться. Но я ожидала этого. На грунтовом покрытии всегда очень важно играть стабильно и в решающий момент именно терпеть. Хорошо получилось сыграть где-то в геймах во втором сете, когда я проигрывала с брейком. Сыграла достаточно просто, но надёжно.

— Было видно, что её резаные доставляли неудобство, сначала вы ошибались, а потом кто-то подсказал вам, как с ними бороться?

— Настя [Мыскина] сказала, чтобы я больше под мяч играла. Один из этих резаных был таким, что я шла на мяч, отскок немного изменился, и у меня случился, скажем так, срыв. Но я играла свободно, шла на мяч. Настя сказала, что я всё делала правильно, но, наверное, нужно учитывать, что это грунт, отскок не всегда ровный. И я стала больше играть кручёными ударами. Да, это менее активно, но более надёжно и не давало Элисон лёгких очков.

— Ваша соперница сказала, что именно она прибавила и сделала счёт в первом сете 3:4, уступая 0:4. Как считаете, это она прибавила или всё-таки вы стали ошибаться?

— Элисон была в четвертьфинале «Ролан Гаррос», у неё были победы над Иванович, Младенович, и, по-моему, я видела, что она где-то Радваньску обыграла. Она неплохо играет на грунте, и во втором сете я немного сбавила обороты. Стала играть менее активно, но со слишком большим риском, то есть удары были немного вразброс. Элисон на протяжении второго сета очень здорово подавала, чем доставила много неприятностей именно на приёме. Мы было тяжело не просто отбивать эти мячи, а даже вводить их в игру. И получалось так: активная подача — и розыгрыш заканчивается, его просто-напросто не было. Настя на переходе мне сказала, что такую мощную подачу надо блокировать обычными приёмами – длинно, под заднюю линию, с учётом её же скорости.

— Как можете прокомментировать вчерашние слова Агнешки Радваньской, что она не стала бы давать Марии Шараповой wild card на крупные турниры?

— Не согласна с Радваньской. Конечно, Маша нарушила правила, но призналась. Скажем так, это не был страшнейший препарат, который она принимала на протяжении долгого времени. Она заявила, что не скрывала этого и всегда его записывала. И это просто стечение обстоятельств, что она безалаберно отнеслась к письму ITF. У девушек в туре некоторая ревность из-за этой ситуации… Я, например, слабо представляю, чтобы Шарапова играла десятитысячники или квалификации турниров. Сейчас в Штутгарте такой ажиотаж из-за её возвращения – там уже не выдают аккредитации журналистам. Все билеты на среду распроданы. Они не знают даже, что делать, впору расширять стадион (улыбается). Наверное, это о чём-то говорит. Будучи директором турнира, я бы сказала: «Маш, я тебе дам wild card. Можно?» (Смеётся.) Она великая чемпионка. Да, тот скандал слегка подпортил её репутацию и великолепную карьеру, но она сильная. Думаю, её возвращение докажет в очередной раз, насколько она сильная духом спортсменка.

— Как вам корты? Можете сравнить красный грунт здесь с зелёным, на котором вы играли в Чарльстоне?

— Грунт достаточно быстрый, отскок высокий. При этом я бы сравнила его с тем, что в Штутгарте. На «Ролан Гаррос» тонкий слой песка, здесь – чуть больше, особенно на задней линии. Получались из-за этого иногда кривые отскоки.

— На трибуне было очень душно и даже вытаскивали болл-боя — ему стало плохо из-за духоты. Вы чувствовали духоту и насколько мешает, когда на трибунах кому-то становится нехорошо?

— Если честно, я не видела, что болл-бою стало плохо. Но в таких случаях останавливается матч и ждут, когда окажут медицинскую помощь. У нас было время потренироваться на стадионе. Скажем так, там было тепло, мы это ощущали, но уже привыкли, адаптировались за неделю.

— Соперница очень высоко оценила вашу игру не только здесь, но и в Индиан-Уэллсе. Сказала, что вы заслужили титул. Это соревнование, но зачастую слова уважения произносятся даже после поражения. Как вы оцениваете её слова?

— Элисон – очень приятная девушка, хотя я не так хорошо её знаю. Наверное, это правильный, спортивный этикет, и спасибо ей за такие слова. Уважения ко мне, конечно, прибавилось за последний год после Олимпиады, после Индиан-Уэллса. Такие победы для многих девочек, для меня в том числе, являются хорошей мотивацией: всё возможно в теннисе, нужно только верить, работать и идти к цели до конца.

«Играла прямолинейно, как на харде, и это было главной ошибкой»

Анастасия Павлюченкова на равных боролась с Элисе Мертенс до счёта 4:4 в первом сете, после чего проиграла 8 геймов подряд, а с ними и весь матч. На пресс-конференции у журналистов было всего два вопроса, после чего её решили отпустить.

— Анастасия, как вы готовились к этой сопернице и что сегодня не получилось?

— Готовилась, как и обычно мы готовимся ко всем соперницам. Единственный минус, что у меня было всего три дня подготовки на грунте перед этим матчем. Наверное, этого недостаточно. Мне показалось, что она гораздо увереннее чувствовала себя на грунтовом корте, соответственно, у неё игра уже была подготовлена на грунт. Она здорово двигалась, подкатывалась. Мне показалось, что я достаточно прямолинейно играла, как на хардовом корте. Считаю, это было главной ошибкой. Мне показалось, что соперница сегодня играла очень здорово и стабильно.

— Что подсказывала вам на корте капитан — Анастасия Мыскина? За счёт чего пытались менять ход матча?

— Вначале, до счёта 4:4, считаю, была равная игра, каждый брал свои подачи, были и длинные розыгрыши, и хорошие розыгрыши. Настя мне говорила, что хорошее начало, хороший матч. А потом, уже в конце, когда она стала вести в счёте, Настя мне стала говорить, чтобы я поменяла игру, попробовала поиграть пошире, потому что я прямо на неё играла. Потом кто-то из команды подсказал: «Играй покороче», я всё перепробовала. Если честно, в конце я уже не знала, как с ней играть. Сегодня она неплохо играла.

«Самое главное, я держала свою подачу»

21-летняя Элисе Мертенс справилась с обязанностью первого номера сборной Бельгии. Благодаря победе над Анастасией Павлюченковой она сравняла счёт в противостоянии – 1-1.

— Как вы подобрали ключи к игре Павлюченковой, ведь поначалу игра казалась равной?

— Моя соперница – очень хороший игрок. Сегодня первые геймы были достаточно упорные, но я стала играть агрессивнее, особенно на её подаче, там были ровные розыгрыши – 40:30, ровно. В итоге я смогла прибавить, выиграть первый сет – 6:4, но самое главное – я держала свою подачу.

— В 21 год вы являетесь лидером команды – на вас равняются, вы должны вести за собой. Как удаётся справится с таким давлением?

— У меня сложились хорошие отношения со всеми партнёршами по сборной. Мы все практически ровесницы, и я не считаю себя формальным лидером, номером один. Считаю себя частью этой сборной, кроме того, я очень комфортно чувствую себя на скамейке вместе с нашим капитаном — Доминик Монами.

— Павлюченкова сказала, что мало тренировалась на грунте — всего три дня. Как считаете, это сыграло роль?

— Я начала здесь тренироваться во вторник, то есть у меня тоже было мало дней тренировок. До этого я играла турнир на харде в Биле. В первый день я тоже прибивалась к этому корту, было непривычно, но на второй-третий тренировочные дни здесь, в Москве, на этом грунте, чувствовала уже себя увереннее. Возможно, это и сыграло какую-то роль.

— Ваш соотечественник Давид Гоффен накануне выиграл у Новака Джоковича и считает, что это был его лучший матч. В Бельгии в прошлом были знаменитые игроки – Жюстин Энен, Ким Клейстерс. Приходилось ли вам с ними общаться? Может быть, кто-то являлся вашим кумиром?

— Действительно, то, чего уже сейчас добился Давид Гоффен, – потрясающе. Он был в десятке. А что касается Ким Клейстерс, я тренируюсь в её академии и часто её вижу. Она даёт мне советы, иногда мы с ней играем. Понятно, сейчас у неё трое детей, она немного занята, но часто даёт мне советы.

В воскресенье на кортах МСА «Лужники» пройдут решающие матчи Россия — Бельгия, и победитель выйдет в Мировую группу на следующий сезон. На одиночные матчи от России заявлены пока Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, на парный – Анна Блинкова и Дарья Касаткина. Но по регламенту соревнований возможны замены.