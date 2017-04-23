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175 лет назад 2016
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Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

10-кратный! Исторический титул Надаля в Монте-Карло

Рафаэль Надаль в 10-й раз победил на турнире серии «Мастерс-1000» в Монако и стал первым игроком, которому покорилась эта вершина.
23 апреля 2017, воскресенье. 19:30. Теннис

Монте-Карло? Рокбрюн-Кап-Мартен

В Монте-Карло завершился первый грунтовый турнир серии «Мастерс-1000» нового сезона. Это крупнейший старт на песке в этом месяце, но всё же нельзя сказать, что в Монако приезжают все сильнейшие. Кстати, если говорить правильно, то на самом деле турнир проходит во Франции, а не в Монако, хотя во всех официальных документах и на самом корте утверждается обратное. Проще и притягательнее звучит Монте-Карло, чем Рокбрюн-Кап-Мартен, где на самом деле и проводится этот старт. Как мы уже сказали, турнир престижный, но некоторые его игнорируют.

Например, не приехал Роджер Федерер, который собирается пропустить все грунтовые соревнования и, возможно, даже «Ролан Гаррос». Не любят здесь выступать и американцы. В результате 16-й номер посева получил 26-й игрок мирового рейтинга Пабло Куэвас. Фаворитами же считалась тройка Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. При этом шансы испанца казались более предпочтительными, учитывая его невероятную статистику выступлений в Монте-Карло — девять титулов! Маррей и Джокович не играли в Майами из-за травмы кисти, поэтому было трудно оценить их форму до старта турнира.

Турнир серии «Мастерс-1000». Монте-Карло, Монако. Открытый грунт.
Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Альберт Рамос-Винолас (Испания, 15) — 6:1, 6:3.

Маррей начал с матча против Жиля Мюллера и добыл очень трудную победу. Да, в двух сетах, но Мюллер имел несколько сетболов в первой партии. Энди при этом много ошибался и играл ниже своих возможностей. Если бы на месте Жиля был более цепкий теннисист, то британец мог завершить свои выступления уже во втором круге. В третьем ему противостоял игрок совершенно другого стиля — именно цепкий. Альберт Рамос-Винолас сенсационно выиграл 2:6, 6:2, 7:5, при этом в третьей партии уступал 0:4. Пока в этом сезоне Энди совсем не впечатляет. Рамос-Винолас же дошёл до финала. В четвертьфинале и полуфинале он в схожих по сценарию матчах в трёх партиях победил сначала Марина Чилича, а затем и Люку Пуи. Впервые в карьере испанец стал финалистом на турнире «Мастерс-1000», при этом до того у него не было даже ни одного четвертьфинала.

Маррей и Джокович рано проиграли

Рано завершил свои выступления и Стэн Вавринка. Как и Маррей, он не без труда выиграл стартовый матч, а во втором не справился с Куэвасом. Кругом позже проиграл Новак Джокович. Серб тоже совсем не блистал. В первом матче он отыграл подачу на матч и прошёл Жиля Симона, а затем тоже в трёх сетах обыграл Пабло Карреньо-Бусту. В первой партии у испанца мало что получалось, но затем он нашёл свою игру, тогда как Новак очень часто ошибался. Любопытно, что от сета к сету менялась его статистика — то отлично работал форхэнд и сильно подводил бекхэнд, то наоборот. В решающие моменты Джокович оказался чуть сильнее, но в четвертьфинале уступил Давиду Гоффену, который впервые победил теннисиста «Большой четвёрки» (до этого он проиграл все 15 встреч). Эта игра была и зрелищной, и упорной.

Лидеры по количеству титулов на турнирах серии «Мастерс» (с 1990 года)

1. Новак Джокович — 30.

2. Рафаэль Надаль — 29.

3. Роджер Федерер — 26.

Российские теннисисты завершили свои выступления в первых раундах. Хачанов зачехлил ракетку после встречи с Карреньо-Бустой. Карен старался играть первым номером, много атаковал, при необходимости проявлял терпение, но Пабло почти не дарил очков и взял верх в двух сетах. Даниил Мадведев на старте проиграл Фелисьяно Лопесу, а Андрей Кузнецов сразу попал на Томаша Бердыха и даже выиграл сет, но чех одержал волевую победу. Кстати, во втором круге он таким же образом победил 39-летнего Томми Хааса.

После поражения Джоковича на четвертьфинальной стадии Надаль стал безоговорочным фаворитом. Он провёл странный матч на самом старте — выиграл первый сет у Эдмунда 6:0, а затем проиграл второй. В других встречах Рафаэль выглядел убедительно, чего стоит только победа над Александром Зверевым 6:1, 6:1. Полуфинал с Давидом Гоффеном тоже сложился легко, хотя там был спорный эпизод. Давид вёл в первом сете 3:1. На геймболе на его подаче главный арбитр Седрик Мурье спустился с вышки и изменил решение линейного, постановив, что мяч после удара Надаля попал в линию. Гоффен стал протестовать, но ничего не добился. Мурье был уверен, что нашёл правильную отметку. Повтор для телезрителей показал, что на самом деле Рафаэль пробил неточно.

Все титулы Рафаэля Надаля (70): 2017 — Монте-Карло; 2016 — Барселона, Монте-Карло; 2015 — Гамбург, Штутгарт, Буэнос-Айрес; 2014 — Ролан Гаррос, Мадрид, Рио-де-Жанейро, Доха; 2013 — US Open, Цинциннати, Монреаль, Ролан Гаррос, Рим, Мадрид, Барселона, Индиан-Уэллс, Акапулько, Сан-Паулу; 2012 — Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло; 2011 — Ролан Гаррос, Барселона, Монте-Карло; 2010 — Токио, US Open, Уимблдон, Ролан Гаррос, Мадрид, Рим, Монте-Карло; 2009 — Рим, Барселона, Монте-Карло, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2008 — Олимпиада (м), Торонто, Уимблдон, Лондон, Ролан Гаррос, Гамбург, Барселона, Монте-Карло; 2007 — Ролан Гаррос; Штутгарт, Рим, Барселона, Монте-Карло, Индиан-Уэллс; 2006 — Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло, Дубай; 2005 — Мадрид, Пекин, Монреаль, Штутгарт, Бостад, Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло, Акапулько, Коста ду Саупе; 2004 – Сопот.

Убедительный триумф Надаля

Этот эпизод сильно повлиял на ход матча, потому что Гоффен проиграл тот гейм, а до конца полуфинала выиграл всего один. Со счётом 6:3, 6:1 испанец вышел в финал. Давид же отказался пожимать руку судье, а затем заявил, что к Надалю не имеет никаких претензий. В решающем матче испанцу предстояло играть с соотечественником — Альбертом Рамосом. Альберт в полуфинале оказался сильнее Люки Пуи. В решающем же матче ему не удалось показать свой теннис. Он допустил более 20 невынужденных ошибок за не самый долгий финал. Надаль действовал на высоком уровне, но никаких особых задач соперник перед ним не ставил. Со счётом 6:1, 6:3 Рафаэль завоевал свой 10-й титул в Монте-Карло. Впервые в истории одному теннисисту удалось победить на одном турнире 10 раз!

Кроме того, для испанца этот титул стал 50-м на грунте, по этому показателю он превзошёл Гильермо Виласа. Надаль выигрывает как минимум один титул в сезон уже на протяжении 14 лет. Аналогичная статистика у Ивана Лендла — он завоёвывал как минимум один трофей в каждом сезоне с 1980 по 1993 год, а рекорд принадлежит Роджеру Федереру — 15 победных сезонов (2001-2015).

Уже на следующей неделе в Барселоне стартует ещё один крупный грунтовый турнир. Он имеет категорию ATP-500, но в Каталонию приедут многие звёздные теннисисты, игравшие в Монте-Карло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Кузнецов Новак Джокович Рафаэль Надаль Стэн Вавринка Энди Маррей
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