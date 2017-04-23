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175 лет назад 2016
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Сборная России проиграла Бельгии в матче плей-офф Кубка Федерации
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

Мертенс разбила мечты сборной России на возвращение в элиту Fed Cup

Сборная России в напряжённом матче плей-офф Мировой группы со счётом 2-3 уступила бельгийкам, у которых три встречи выиграла Элисе Мертенс.
23 апреля 2017, воскресенье. 22:20. Теннис

Слухи о расширении Мировой группы

Перед стартом матчей плей-офф Мировой группы появилась информация, что в следующем году в Мировой группе Кубка Федерации будет 16 команд. Разговоры об этом шли и раньше, но президент бельгийской теннисной федерации сказал об этом уверенно. Хотя есть мнение, что если он уже что-то знал, то оглашать это ещё было нельзя.

И всё же официально такое решение ещё не принято. По другой информации, голосование на эту тему пройдёт в августе, где также будет обсуждаться переход Кубка Дэвиса на матчи из трёх сетов.

Тем не менее если Мировую группу всё-таки расширят, то итог встречи Россия – Бельгия будет важен только для распределения очков. Но на момент проведения матча это в любом случае точно известно не было, поэтому игроки вышли биться за попадание в элитный дивизион.

Сборная России выставила практически идеальный состав – Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и молодая Анна Блинкова. Три теннисистки, которые уже выиграли по титулу в этом году, плюс Блинкова, которая участвовала в первом матче команды. А вот у Бельгии не приехали лидеры – Янина Викмайер и Кирстен Флипкенс.

Плей-офф Мировой группы

Россия – Бельгия – 2-3

Елена Веснина (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:4.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 0:6.

Елена Веснина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 6:1, 2:6.

Дарья Касаткина (Россия) — Марина Заневская (Бельгия) — 5:7, 6:1, 6:0.

Елена Веснина / Дарья Касаткина (Россия) — Ан-Софи Местах / Элисе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:7 (2:7).

Обмен победами в субботу

Первый игровой день в МСА «Лужники» завершился менее чем за три часа. Сначала на корт вышли Елена Веснина и четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2015 Элисон Ван Эйтванк. Россиянка здорово начала, выиграв четыре первых гейма. Затем игра немного подравнялась. У Елены были определённые спады. Во второй партии Элисон вообще долго держалась на равных, но в итоге Веснина благополучно выиграла в двух сетах.

«Она неплохо играет на грунте, к тому же во втором сете я немного сбавила обороты. Стала играть менее активно, но со слишком большим риском, то есть удары были немного вразброс. Элисон на протяжении второго сета очень здорово подавала, чем доставила много неприятностей именно на приёме», — рассказала Веснина после встречи.

Следующая игра получилась ещё скоротечнее. Анастасия Павлюченкова вышла против молодой Элисе Мертенс, которая в своём втором матче за сборную оказалась в роли лидера. И она уверенно справилась с напряжением.

Старт второго поединка был равным. Первые восемь геймов девушки держали подачи, и даже брейк-пойнтов не было. Но потом Мертенс немного добавила, а Анастасия стала слишком много ошибаться. Уступив первый сет, во втором Павлюченкова совершенно потеряла нити игры. Россиянка постоянно пыталась найти какие-то варианты, но ничего в этот день не работало. В какой-то момент она проиграла 14 очков кряду. Да и вообще во второй партии Анастасия взяла только четыре розыгрыша – 4:6, 0:6.

Ещё до матча Павлюченкова говорила, что всего три дня тренировалась на грунте. Элисе куда быстрее адаптировалась к покрытию, а вот у Анастасии переход не получился. Таким образом, после субботы счёт был равным – 1-1.

Идеальный результат Мертенс

В воскресенье в первом матче замен не последовало, и на корт вышли первые номера и победители субботних встреч – Мертенс и Веснина. Элисе была уверена в себе после победы над Павлюченковой. Хотя в первых геймах чуть лучше выглядела Веснина, но она никак не могла реализовать свои шансы. А вот Элисе воспользовалась единственным брейк-пойнтом. У Весниной было шесть шансов на брейк, но каждый раз что-то не складывалось.

Мертенс: Если честно, я даже не знала, что могу так здорово играть на грунте. Конечно, ты стараешься в каждом матче, но это мои первые поединки как на грунте в этом сезоне, так и за сборную.

Зато во второй партии бельгийка всё-таки проиграла свою подачу – впервые на этой неделе. И сразу добавились другие сложности. Она начала допускать двойные ошибки. В итоге вторая партия сложилась для Елены достаточно легко.

Вот только продолжить в том же духе не получилось. Мертенс взяла передышку и третью партию провела собранно. Вообще, у неё было очень мало неточностей с задней линии на протяжении всего матча. А вот у Весниной ошибок хватало. Из-за своих оплошностей у сетки она проиграла первую подачу, а ещё один брейк Мертенс сделала после двойной ошибки россиянки. Да и на матчболе Елена в итоге тоже дала двойную.

Кубок Федерации 2017. Плей-офф
23 апреля 2017 года, воскресенье. 14:40 МСК
Елена
Веснина
Элисе
Мертенс
4:6 6:1 2:6

«Если честно, я даже не знала, что могу так здорово играть на грунте (смеётся). Конечно, ты стараешься в каждом матче, но это мои первые поединки как на грунте в этом сезоне, так и за сборную. Всегда ждёшь, что в таких матчах будут проблемы, но в эти выходные я постаралась их минимизировать», — рассказала Мертенс, которая пока выиграла за сборную три одиночных матча из трёх.

Касаткина обыграла хорошую знакомую

А вот в четвёртом матче обе команды сделали замены. Причём сборная России заранее объявила, что Касаткина сыграет вместо Павлюченковой. А у Бельгии вместо Ван Эйтванк появилась Марина Заневская, которая недавно сменила украинское гражданство на бельгийское и дебютировала в команде в 2017 году в матче против Румынии.

Марина лично знакома с Касаткиной. Когда они встретились во время тренировки на этой неделе, Дарья назвала её «мать». «Ещё одна мать?» — удивилась Веснина, у которой в паре с Дарьей было такое же прозвище.

Веснина: Мне нравятся «Лужники», зрители сегодня подбадривали и ни в коем случае не мешали. Понятное дело, что все хотели, чтобы я победила, но… Это матчи Кубка Федерации.

В первом сете Заневская продемонстрировала активную игру. У россиянки не получалось разрушить теннис соперницы. Марина первой оторвалась в счёте. Касаткина злилась на себя и продолжала бороться. Дарья сумела отыграться и даже имела шанс выйти вперёд, но концовка осталась за Заневской.

Однако во втором сете характер игры резко поменялся. Россиянка стала выигрывать все равные геймы, а Марина стала чаще ошибаться. Хотя если по счёту и второй, и третий сет кажутся лёгкими, то на самом деле они были совершенно разными. Во втором было много борьбы, просто Касаткина лучше действовала на важных очках. А вот в третьем и правда был разгром. Марина не могла выиграть практически ни очка. Только в одном гейме она зацепилась, но и его проиграла.

Кубок Федерации 2017. Плей-офф
23 апреля 2017 года, воскресенье. 17:05 МСК
Дарья
Касаткина
Марина
Заневская
5:7 6:1 6:0

Мертенс принесла и третье очко

В парной комбинации россиянки были фаворитками. Всё-таки Веснина – олимпийская чемпионка и одна из сильнейших в мире в парном разряде. К тому же она отыграла несколько турниров вместе с Касаткиной в 2015 и 2016 годах. Выбор такого сочетания был предсказуем. У бельгиек вышли Мертенс и Местах, которые в принципе и являются сильнейшими парницами в таком составе, но при этом находятся на 81-м и 126-м позициях. Тем не менее Мертенс явно была в ударе в эти выходные, а Местах была единственной в этом матче, кто ещё не играл, поэтому она была самой свежей.

Кубок Федерации 2017. Плей-офф
23 апреля 2017 года, воскресенье. 19:45 МСК
Дарья
Касаткина
Елена
Веснина
Элисе
Мертенс
Ан-Софи
Местах
1:6 6:7

И с самого начала бельгийки смотрелись очень бодро. А вот россиянки не выглядели сыгранной парой. Много проблем было на подаче Весниной, когда Касаткина действовала у сетки. Именно подачу Елены россиянки дважды проиграли в первом сете.

Во втором борьба была упорнее. Более того, россиянки даже повели – 3:1. Но стабильности у Елены и Дарьи не хватало, а вот соперницы продолжали действовать здорово. На подаче Мертенс на матч Веснина великолепно сыграла на обоих матчболах. Обратный брейк подарил надежду. У россиянок даже был сетбол в 12-м гейме, но Местах вовремя нашла подачу. А вот на тай-брейке россиянки сыграли неудачно и вынуждены были признать поражение.

Теперь россиянки начнут следующий сезон во второй мировой группе, если, конечно, всё-таки не будет решено расширить элитный дивизион до 16 команд. Но это решение может быть принято только в августе.

А в октябре 2017-го в финале Кубка Федерации сыграет сборная Беларуси. Её соперник определится в матче США – Чехия, который завершится поздно вечером по московскому времени. Об этих и других встречах Кубка Федерации мы расскажем в отдельном материале.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Теннис Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Елена Веснина Кубок Федерации
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